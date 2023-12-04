Власти определились с механизмом контроля за продажей валютной выручки частью экспортёров — «Ведомости» Статьи редакции
Продажу планируют контролировать по пяти направлениям, говорит источник газеты.
- Экспортёры получили от Росфинмониторинга и ЦБ инструкции, как исполнять требования по обязательной продаже части валютной выручки, рассказал «Ведомостям» знакомый с текстом инструкции источник. Его слова подтвердил собеседник, близкий к одной из крупнейших компаний.
- По данным газеты, экспортёры должны: составить и утвердить график продажи валюты, обновляя расписание еженедельно; ежемесячно раскрывать план управления активами и пассивами; сообщать о не исполненных покупателями обязательствах по действующим контрактам; определить, какие участники группы компаний будут продавать валюту; отчитываться об исполнении плана.
- Каждое из пяти направлений — это отдельная форма отчётности, уточнил один из источников. Документы нужно направлять в ЦБ или Росфинмониторинг. При этом каждая форма подразумевает отчётность по группе в целом, включая «дочки», пишет издание. Но что считать дочерним обществом — пока неясно, говорят источники.
- Другая сложность, по мнению одного из них, — передача прогнозов по продажам выручки: часто сложно оценить, по какому графику и в каком объёме чисто технически можно будет продать валюту.
- В Росфинмониторинге говорили в ноябре 2023 года, что уже утвердили методологию и параметры мониторинга продажи валюты экспортёрами и создали личный кабинет для работы с компаниями. Также служба создаст механизм, аналогичный антиотмывочной системе, — работу ведут с 300 банками.
- Например, банки будут через те же каналы работать с Росфинмониторингом и передавать ему данные о поступлениях валютной выручки, проверять и запрашивать документы у экспортёров, считают опрошенные «Ведомостями» консультанты.
- Владимир Путин ввёл обязательную продажу валютной выручки для 43 групп крупнейших экспортёров в октябре 2023 года. Документ не опубликовали.
- Правительство определило порядок и объёмы продажи: компании должны зачислять на свои российские счета не менее 80% валюты, а затем продавать на внутреннем рынке не менее 90% от зачисленных сумм.
- Бизнес столкнулся со сложностями, говорили источники «Ведомостей» в середине ноября 2023 года. Например, компаниям приходилось проводить двойную конвертацию: на полученные от покупателей на зарубежные счета рубли покупать валюту за границей, а затем в России вновь продавать её за рубли.
- Несмотря на это, в ЦБ говорили, что указ президента работает: он стал одной из причин укрепления рубля на 10% в октябре-ноябре 2023 года. Тогда же Госдума поддержала в первом чтении штрафы за непродажу валютной выручки.
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что считать дочерним обществом — пока неясно
Но всё уже определено и решено. Сдавайте, а там разберёмся.
Добро пожаловать в плановую экономику
* И все эти обновления вводить задним числом ))
Это документ для кого надо документ!
Ручное управление экономикой уже здесь. Впереди, явно, успех. Ведь все знают, что Путин непревзойдённый экономист.
Это еще рыночная или уже ручная экономика?
Так весь экибастуз до марта, к чему прописи данных бессмысленных инструкций. Прикорытный бизнес большего не выдержит, сынки вон в европах уже на Рено и Вольво перешли, скоро эскортницы давать перестанут
Эльфы, че так мало комментов? Тут в новости «власть» - это ваш шанс