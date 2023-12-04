Доля «СПБ Биржи» в капитале «СПБ Банка» по-прежнему выше 50%, он тоже может находиться под санкциями — Forbes Статьи редакции
То есть ограничения США могут действовать и на биржу, и на её депозитарий, указывает издание.
- По словам источника Forbes в крупной брокерской компании, кроме самой «СПБ Биржи» под американскими санкциями оказался и её расчётный депозитарий «СПБ Банк». С этим якобы связана трёхнедельная задержка площадки с ответом на вопрос, что будет с ценными бумагами, торги по которым остановлены.
- Блокирующие санкции США предполагают, что американские компании не могут работать с подсанкционным лицом, а также компаниями, в которых последнее имеет долю от 50%. С 2022 года структура владения банком не раскрывалась, отмечает Forbes.
- По словам двух источников на рынке, доля «СПБ Биржи» в капитале «СПБ Банка» по-прежнему выше 50%, и банк тоже может находиться под санкциями. Биржа не ответила на запрос издания о том, так ли это.
- Управляющий партнёр юрфирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что биржа сейчас сосредоточится на том, чтобы доказать, что активы инвесторов не имеют отношения к подсанкционному лицу.
- Сама биржа сообщала в конце ноября 2023 года, что временно перевела иностранные ценные бумаги и часть денег в иностранных валютах на неторговые счета. Тогда же площадка определила объём не попавших под ограничения денег в иностранных валютах (31% от общей суммы клиентских денег) и согласовала механизм их распределения между брокерами.
- Брокеры сами должны определить схему, по которой клиенты получат свои незаблокированные средства. Выплаты будут в рублях. Опрошенные Forbes брокеры не стали комментировать, как это будет работать. Источник издания на финансовом рынке предположил, что преимущество для разблокировки получат небольшие частные инвесторы. Механизм пока не утвержден, добавил он.
- CША ввели санкции против «СПБ Биржи» 2 ноября 2023 года. При этом Минфин США разрешил контрагентам завершить правоотношения с площадкой и подконтрольными ей лицами до 31 января 2024 года.
- 30 ноября гендиректор «СПБ Биржи» Евгений Сердюков рассказал, что основная стратегия компании — взаимодействие с управлением по контролю за иностранными активами США. Площадка рассчитывает получить его разрешение на вывод активов и вернуть активы клиентов «в полном объёме»: «В самое ближайшее время будет сформирована стратегия возврата клиентских активов. Этапы и приблизительные сроки мы опубликуем на сайте “СПБ Биржи”».
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Кто там акции держал? Нечему жизнь не учит
а так обычно и бывает, но жизнь таки научит
Те, у кого в 22 году ВТБ их отжал, а ЦБ прикрыл воровство.
А так же обладатели "валютной ипотеки", "обманутые дольщики", любители доп. взносов в свою "будущую пенсию" через НПФ, ожидатели отскока рубля в 2014, инвесторы в народное ipo ВТБ и тд
А причем тут они?
Биржа не хранит акции
Биржа, конечно, удивляет своей неподготовленностью к такой ситуации. Как будто это ни биржа, а Михалыч, который на Сенной баксами барыжит.