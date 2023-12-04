Я так понимаю, что они будут предпринимать усилия, направленные на доказывание, что блокировка касается активов, которые бирже не принадлежали, а принадлежали инвесторам, в отношении которых санкции не вводились, а потому они не могут подлежать блокировке.

Но если учесть, что аналогичным образом ситуация сложилась и для инвесторов, которые пострадали от санкций против НРД (Национального расчётного депозитария), перспективы разблокировки активов инвесторов выглядят достаточно туманно.