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Фото: Freepick

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 декабря: доллар — 90,67 рубля (на 91 копейку больше, чем 4 декабря), евро — 98,57 рубля (на 66 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 07:52 мск: доллар — 91,46 рубля, евро — 99,21 рубля.

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Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 91,52 рубля, евро — 99,33 рубля.

Кто и как адаптируется

Сотовые операторы смогут проиндексировать цены на связь выше уровня инфляции — это предусматривает целевой сценарий развития, включенный в стратегию отрасли связи до 2035 года, пишут «Ведомости». Документ утвердило правительство 4 декабря 2023. Но для того, чтобы реализовать этот сценарий, операторы должны будут взять на себя обязательства по развитию новых поколений связи, современных технологий и также по строительству инфраструктуры на «новых территориях», следует из документа.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство решило до конца 2023 года приостановить дискуссию об освобождении части экспортёров от экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, пишут «Ведомости». Она может возобновиться в 2024 году. Минэкономразвития и Минпромторгу предстоит подготовить конкретные предложения по смягчению требований для отраслей или конкретных участников. Рассматриваются два варианта: освобождение от пошлин для отраслей на уровне кодов ТН ВЭД и предоставление отдельным компаниям компенсирующих потери субсидий.

Банки начали уведомлять ИТ-компании, получавшие льготное финансирование по программе Минцифры, о повышении ставок с 3-5% до 18,5%, ссылаясь на то, что не получили средства на компенсации, пишет «Коммерсантъ». В целом по программе выдано кредитов более чем на 80 млрд рублей. С аналогичной проблемой столкнулись производители электроники — банки поднимают льготные ставки до рыночных из-за отсутствия госфинансирования. В Минцифры, впрочем, уверяют, что все необходимые средства для банков доведены.

Контекст

Стоимость автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин за 2023 год выросла в диапазоне от 7% до 17%. Об этом «Ведомостям» рассказали представители «Дрома» и Российского союза автостраховщиков.

За девять месяцев 2023 года в России на 70% увеличились онлайн-продажи карт памяти для смартфонов, дронов и камер, рассказали «Коммерсанту» ритейлеры. В числе лидеров рынка — американские Kingstone и Sandisk, а также китайская Netac.

Около 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию, сообщили «Известиям» в компании «Финион», которая специализируется на помощи в оформлении ВНЖ за рубежом. Спрос на оформление вида на жительство среди россиян в 2023 упал в десятки раз, отметили в компании. HeadHunter оценил долю «возвращенцев» в 26% релокантов. Компания в октябре 2023 года проанализировала резюме соискателей, которые сменили регион на другую страну в течение 2022 года, а затем снова поставили в качестве страны проживания Россию.