День 650: правительство решило не пересматривать курсовые пошлины для экспортёров до конца 2023 года Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 5 декабря: доллар — 90,67 рубля (на 91 копейку больше, чем 4 декабря), евро — 98,57 рубля (на 66 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Сотовые операторы смогут проиндексировать цены на связь выше уровня инфляции — это предусматривает целевой сценарий развития, включенный в стратегию отрасли связи до 2035 года, пишут «Ведомости». Документ утвердило правительство 4 декабря 2023. Но для того, чтобы реализовать этот сценарий, операторы должны будут взять на себя обязательства по развитию новых поколений связи, современных технологий и также по строительству инфраструктуры на «новых территориях», следует из документа.
Какие есть проблемы и трудности
Правительство решило до конца 2023 года приостановить дискуссию об освобождении части экспортёров от экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля, пишут «Ведомости». Она может возобновиться в 2024 году. Минэкономразвития и Минпромторгу предстоит подготовить конкретные предложения по смягчению требований для отраслей или конкретных участников. Рассматриваются два варианта: освобождение от пошлин для отраслей на уровне кодов ТН ВЭД и предоставление отдельным компаниям компенсирующих потери субсидий.
Банки начали уведомлять ИТ-компании, получавшие льготное финансирование по программе Минцифры, о повышении ставок с 3-5% до 18,5%, ссылаясь на то, что не получили средства на компенсации, пишет «Коммерсантъ». В целом по программе выдано кредитов более чем на 80 млрд рублей. С аналогичной проблемой столкнулись производители электроники — банки поднимают льготные ставки до рыночных из-за отсутствия госфинансирования. В Минцифры, впрочем, уверяют, что все необходимые средства для банков доведены.
Контекст
Стоимость автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту легковых машин за 2023 год выросла в диапазоне от 7% до 17%. Об этом «Ведомостям» рассказали представители «Дрома» и Российского союза автостраховщиков.
За девять месяцев 2023 года в России на 70% увеличились онлайн-продажи карт памяти для смартфонов, дронов и камер, рассказали «Коммерсанту» ритейлеры. В числе лидеров рынка — американские Kingstone и Sandisk, а также китайская Netac.
Около 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию, сообщили «Известиям» в компании «Финион», которая специализируется на помощи в оформлении ВНЖ за рубежом. Спрос на оформление вида на жительство среди россиян в 2023 упал в десятки раз, отметили в компании. HeadHunter оценил долю «возвращенцев» в 26% релокантов. Компания в октябре 2023 года проанализировала резюме соискателей, которые сменили регион на другую страну в течение 2022 года, а затем снова поставили в качестве страны проживания Россию.
Новости предыдущего дня, 4 декабря — здесь.
“Банки начали уведомлять ИТ-компании, получавшие льготное финансирование по программе Минцифры, о повышении ставок с 3-5% до 18,5%, ссылаясь на то, что не получили средства на компенсации.”
Вот это рост! Рывок! Так держать! Работаем, братья! Байден, утрись!
стараемся брат)
Следующий шаг, банки начнут уведомлять взявших льготную ипотеку.
А потом военкомат начнет уведомлять
Хм. Интересно, а те кто вернулись это тоже лучшие из лучших и сливки общества? Или это теперь тоже орки и рабы? Как там градации строятся у правильных русских?
Я думаю осуждать тех кто попытался найти лучшую жизнь за бугром всё же не стоит.
Сатира - это все-такие не осуждение. Здоровый стеб еще никому не вредил.
Обосрать русского за то, что он дышит это нынче сатира, ага.
За то, что тянется к кисельным берегам и хочет вырваться из ГУЛАГа!
"...В Минцифры, впрочем, уверяют, что все необходимые средства для банков доведены"
Интересно, кто же пиздит - банки или Минцифры? Хм, сложная ситуация. Но, кажется, я нашёл ответ, который устроит всех: пиздят и банки, и Минцифры.
За разъяснением ситуации в каменты приглашается Максут (пока он ещё не последовал вслед за Паршиным).
Мне вот это не понятно. Они там налом что ли отправляют из Владивостока в Калининград на электричках?
Зачем отправлять? И во Владике, и в Калининграде есть отделения ЦБ. Поддоны бабла прост вытаскивают и раздают банкам, кек.
Тогда уш паллеты бабла. Поддон - пустая деревяшка)
А была прямо дискуссия? Или экспортёры просто молили, а многомудрое правительство хер с пробором на них укладывало?
Вот так выглядит дискуссия бизнеса с властью
40% релокантов релоцируются обратно. Многовато на первый взгляд, а на второй — на кой чёрт они где нужны были? Не смогли найти себе что-то дельное либо самые профессионально отсталые, либо просто те, кто решил покататься, чужбину посмотреть.
С одной стороны правильное решение. Но только если тебе там предложат работу. А так ехать на абум думая что ты там где то будешь нужен - ну такое себе.
Нищий мигрант никому не нужен. Картину видим уже сейчас в Европе. А вот мигрант нищий но с мозгами специалиста уже другое дело.
В любом случае спасать свою жизнь хотя бы стоит попытаться в случае могилизации
я слышал, что тех украинцев, которые убегают из страны в Россию (или перебегают на линии фронта) - очень осуждают. как считаешь, это правильно?
прям через посадки убегают и ничего им не делают с обеих сторон? отэто у вас фантазия
Это работает и в обратное направление. А кто кого осуждает дело десятое. Тут главное выжить
Какая милота, сценарий у них предусматривает. Тьфу, засранцы.
Средства до банков доведены, банки делают вид что никаких компенсаций нет и повышают льготные кредиты до общезаоблачного уровня. Ммм, кажется кто-то кого-то наё. Или все всех (-:
Звучит как уголовное дело о хищении средств
и повышают льготные кредиты
В данной ситуации это скорее всего незаконно. Надо ещё смотреть что в договоре написано. Банально даже если и не заплатили то банк может быть обязан не повышать процент.
Мы стали на +1 день сытее, хорошее и более лучшее одеваться! Славься, славься, о Великий Владыка!