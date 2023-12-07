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Полина Лааксо

«Чтобы не было "пузырей"»: Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% Статьи редакции

О подобных намерениях в начале декабря говорил также вице-премьер Марат Хуснуллин.

  • Предложение увеличить размер первоначального взноса озвучил глава Минфина Антон Силуанов в беседе с журналистами на форуме «Россия зовёт». Об этом пишут «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на разговор.

Вы же видели, что ипотека разогрета. Все говорят об этом. Поэтому нужно немножко принимать меры по охлаждению с тем, чтобы не было «пузырей».

Мы — регулятор этого рынка и должны принимать взвешенные сбалансированные решения, чтобы рынок развивался, но без резких скачков вверх-вниз. Поэтому то, что мы сейчас предложили, — это элементы стабилизации, чтобы не было волатильностей в этом секторе.

Антон Силуанов, глава Минфина
Антон Силуанов. Источник: «РИА Новости»
  • В сентябре 2023 года правительство России уже повышало минимальный размер первого взноса по льготным ипотечным программам — с 15% до 20% от цены договора. Мера должна была замедлить выдачу кредитов, но темпы всё равно остались высокими.
  • О планах Минфина увеличить взнос снова рассказали в начале декабря «Интерфакс» и «Известия» со ссылкой на источники в госаппарате. Среди других предложений в проекте постановления: ограничить предельную долговую нагрузку заёмщика лимитом в 50%; уменьшить максимальный размер таких займов для жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 12 млн рублей до 6 млн рублей; ввести требования к уровню заработка граждан, которым доступны льготные кредиты.
  • Против «слишком широкого применения льготных программ» выступала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По её словам, за «дешёвые» кредиты для льготников приходится платить «всем остальным».

Чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Можно войти в порочный круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением таких программ.

Программы расширяются, мы ещё повышаем ставку. Мне кажется, это путь в тупик и, конечно, не к этому нужно идти.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

#новости #минфин

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248 комментариев
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 Pavel Loginov

Всё, застройщики опять пошли повышать цены — успейте до повышения первоначального взноса

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Николай Смирнов

Да, сейчас опять будут сделки закрывать на панике людей

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Риэлтор не нужен!

Там непроданного новостроя на 1 ноября (в декабре будет еще больше) "71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад".
И это данные ДОМ.РФ (примерно, как инфляцию считает Росстат).

Так что повышением цен вопрос не решить.
Когда два года партия ставила задачу – начать как можно больше строек, то переключиться на продаже уже построенного на худших условиях для покупателей будет нелегко.

P.S. Завидую тем, кто вложился в облигации застройщиков - сейчас будут иксы делать.

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18 комментариев
Maria Skvortsova

успеть что?

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4 комментария
Ren

Повторить до бесконечности

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2 комментария
кiт

Да щас и на новости о повышение бабок срубят и на поднятие

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Вадим Д.

Правильно! А то пузырится всякое, пора прекращать.

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Полина Лааксо
Автор
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10 комментариев
кiт

Да пузыри в данной ситуации, никому не нужны, так что надо их лопнуть и дело с концом

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Kiss1nger

Когда в среднесрочной перспективе людям будет нечем платить за уже взятые ипотеки на 15-20 лет и это будет в лавинообразной форме все происходить. Вот тогда будет настоящее "веселье". Располагаемые доходы населения падают. Народ нищает. Тенденция не поменяется при нынешней феодально-олигархической системе, а значит скоро настанет очень тяжелое время.

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Александр Кабанов

А что, когда то было не тяжелое?

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14 комментариев
Егор Егоров

Слышу это лет 10...ну 5 точно, пандемия, с в о .. ставки поднимут, взнос от 10-15-20-30%, а цены растут и растут...за 5-6 лет в 3 раза

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14 комментариев
MAXIMKA

Блин, тут приятель взял ипотеку на двадцать семь лет. Я на него как на Гагарина смотрю. Тут горизонт планирования жизни неделя месяц. А люди почти на три десятка лет ипотеку берут.:))))))

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6 комментариев
Иван Хаманн
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ViktoRus

Да скорее инфляция или обвал сожрёт рубль за ближайшие 5 лет и одной ЗП за 5 мес можно заплатить будет. Расчет у тех кто брал ипотеку в 22-23 именно на это. Но это крах банковской системы 100%, даже с маржой *2.

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неформат

и все они пойдут клянчить у гос-ва читай из бюджета различную помощь, и гос-во скорей всего даст, ибо куда девать столько бомжей разом, а такое кол-во резко высвобождающегося по этой причине жилья по очень любимым гос-ом банкам ударит (ведь оно у банков всё в залогах)

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5 комментариев
Just a human

В Москве всегда будут бабки

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Alexey Ivanov

О, всепропальщиков подвезли.

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Алекс

Интересно. Сперва говорили, что эта ипотека для того, чтобы поддержать население. Цены выросли и в дефолт сити цена за однушку 10млн.
Потом стали бороться с тем, что особо ушлые граждане стали покупать по несколько квартир, так как сейчас льготная ипотека это фактически деньги даром.

И в итоге сейчас будут просить первоначальный взнос 3 млн. Внимание вопрос, кто отсечется такими барьерами, ушлые или действительно нуждающиеся?

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Kiss1nger

Все эти ипотеки лишь для того чтобы поддержать строительный бизнес. Нужно понимать, что в этой сфере на руководящих должностях случайных людей нет, только прихвостни режимных бояр или сопряженные с ними структуры. Из этого всего становится понятно, кому на самом помогает государство.

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5 комментариев
Alexander

Это где тут однушки по 10м? Это студии за МКАДом

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1 комментарий
Alexander

А как ушлых отсечь?

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6 комментариев
Alexey Ivanov

Так может этим "нуждающимся" не надо смотреть в сторону трешек в хороших новостроях столицы? Кто им сказал, что это для них?

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8 комментариев
Егор Егоров

Ушлые от нуждающихся))

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Sergei Timofeyev
сейчас льготная ипотека это фактически деньги даром.

Да ты что? Намного ли льготная дешевле и посчитай сколько денег "даром" дали. Задача была в том, чтобы деньги шли застройщикам (хотя они туда не идут, а ложатся на счёт эскроу до ввода в эксплуатацию), а не на вторичное жильё.

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1 комментарий
Дмитрий

Можно мне студию 24м2 за 6 млн на окраине города в гетто, на первый взнос я возьму кредит 2 млн под 20%, а остальное в ипотеку под 17%. Спасибо, что помогаете людям!

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Ваш Бывший Коллега
под 20%

На днях подруга хотела потреб кредит взять в сбере на 800к, одобрили на меньшую сумму (почти 600к) под 30,75% (5 лет).

20% так-то надо постараться сейчас найти (насколько я понимаю)

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2 комментария
Лариса Власова

Жилье все доступнее и доступнее…

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кiт

Жилья все больше, зарплаты растут, прям утопическое государство

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Виталий Виноградов

Получается уже не льготная ипотека😂

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Alex R

Просто будут давать кредит на первый взнос

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15 комментариев
Борис Интеграторов

Вольготная же!

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fyp

Застройщики продают гавно по завышенной цене, а в комментариях все и рады. Рано или поздно эти дырявые новостройки в тыкву превратятся. Будут неликвидные гетто

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Премудрый пискарь

Рады только просветлённые телевизером скрепыши...

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Alexander

А раньше прям заебись хорошо строили, угу.

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Сергей Старовойтов

А потом ты купишь себе квартиру классную за миллион…и проснешься

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Eva

Мне интересно, что можно купить в Москве за 6 млн рублей...

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Алекс

Cherry какой-нибудь.

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diman

абонемент к психологу)

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1 комментарий
Риэлтор не нужен!

Из квартир - комнату. Поэтому и снизили - чтобы не закрывать вообще. Но и не выдавать больше

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Владимир Владимиров

Если поискать, можно, взял трёшку за 8 в 100м от мкад, вторичная, есть ещё, район 1 мая балашиха

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3 комментария
Кузя

вторичку

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Dery

Байден, ну ты сука...

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Борис Интеграторов

Да это невозможно. Мразь какая, постоянные подлянки какие то!

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Tric Gor
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Igor Zegers

Так мы точно поднимем демографию 😂

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Премудрый пискарь

Мало! До 50% надо.

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Юрий Карпов

как совкомбанк?)

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Кузя

лучше до 80%, чтоб покупали у кого есть деньги

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1 комментарий
Невкусно и грустно

Страна вербальных интервенций

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Никита

страна больших возможных изменений

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Сергей Белков

Сергей Миронов
29 сен в 17:27
«Если ничего не покупать, то цены нормальные».

Так министр финансов Антон Силуанов отреагировал на ситуацию с ростом цен. Главного финансиста страны веселит бедственное положение миллионов граждан. Это не министр финансов – это позор. То у него пенсия – «компенсация за утраченный заработок», то он смеётся в ответ на предложение проиндексировать пенсии работающим пенсионерам... Теперь вот это.

Финансово-экономический блок Правительства допустил обвал рубля, что привело к ещё большей нищете граждан. Силуанов и компания побеждают бедность только в своих отчётах, а по факту они просто смеются нам в лицо. Доколе? Мы уже несколько лет призываем к его отставке. И пускай заберёт с собой г-жу Набиуллину. Вдвоём в бессрочном отпуске им будет ещё веселее! Смогут насмеяться вдоволь!

https://vk.com/wall12086666_544798

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Vania Ivanov

Так он еврей. Его веселят нищие гои ☝️

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Andrey Gordeev

Правильно. Силуанов и Набиуллина во всем виноваты!

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Кузя

Миронов популист

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Михаил

В 2020 году в марте квартиру в 40 кв метров у метро Авиамоторная продавали за 6.000.000 рублей, а в 2022 в декабре она же стоила уже 15.000.000 рублей. Я лично не купил в 2020 в марте, дурачек

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Бинарный Ёж

А я скоро смогу купить такую за $50000.

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1 комментарий
ELIFAS LEVi

правильно, если минфин не поднимет первоначальный взнос, то это сделают солдаты нато, превентивные меры

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ingeniare
В сентябре 2023 года правительство России уже повышало минимальный размер первого взноса по льготным ипотечным программам — с 15% до 20% от цены договора. Мера должна была замедлить выдачу кредитов, но темпы всё равно остались высокими.

Ничего не смущает?

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Марат Шайхутдинов

Лучше в бетоне хранить чем в рупиях, пардон рублях

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2 комментария
Alexey Ivanov

А что должно смутить? У хомяка сейчас по сути одно направление для денег - бетон

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Evgeny Bondkowski

Льготная ипотека за счет государства - для бояр (для тех у кого уже есть треть стоимости квартиры). А холопы пусть берут под полный процент.

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ИмФам2

не за счет государства, а за счет покупателей, для которых цены разогнали так, что нынешний покупатель заплатит больше с нынешними льготными процентами, чем надо было платить раньше с совсем нельготными процентами но и значительно более дешевыми метрами.

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Илья Попов

Почему вы так... Они же избранные.

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Just a human

Ну потому что мнение холопов ничего не значит

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Максим Ефимов

"уменьшить максимальный размер таких займов для жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 12 млн рублей до 6 млн рублей"

Есть вопросики, что можно взять на 6 млн в ипотеку кроме студии в СПб?

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Dery

Аааааавтомобиль!!

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Андрей Иванов

Ну технически 9кк, 6кк это теперь остаток, а с взносом 30% получается грубо говоря 2/3 от цены квартиры.

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Светлана Владимирова

Это означает, что квартира в мск подешевеет до 6млн.😆

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Имя Фамилия

Ни ху я. Разве что вторичку.

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Lisa Pucci

А минфин умеет без ножа резать однако

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Cringe Artist

Когда там ипотечный пузырь лопнет чтобы хатку по дисконту урвать?

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Alexey Ivanov

Примерно тогда же, когда "грязная, ничем не обеспеченная зеленая бумажка"

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

90% надо

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under construction

поздно пить боржоми

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Император Нолимоций

(ссылка на новость, сколько россияне купили квартир в Грузии)

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HEIM

Пытаются решить проблему спада спроса на новое жилье по средствам создания ажиотажа — караул, размер взноса повышают, успей взять каменный мешок в ипотеку, иначе проиграешь! LOL Это же эффект яиц, поднимаешь цену за десяток до 140 рублей и в магазины выстраиваются очереди из людей желающих купить яйца.

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Васисуалий Лоханкин

Тут интересная стата, что 50+ процентов людей берущих последнее время ипотеку уже имеют кредитную нагрузку 80%!
Чуть что в стране шатнется, они все не смогут платить, а за ними и банки посыпятся.
Эльвира уже криком кричит, что надо это все ограничивать. С октября вроде банки намного чаще стали таким людям отказывать.

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2 комментария
ХАТА СНЯТА

Привет, аренда. Пока покупка 👋

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Alexey Ivanov

И прекрасно. Чтобы человек мог гасить вторую-третью-десятую ипотеку арендой, кто-то должен эти квартиры снимать

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Николай Смирнов

Да уже они есть.

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Слегка Придурковатый

Цитаты (почти) великих: "Если не брать ипотеку, то цены нормальные".

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неформат

да вообще отмените её как вид кхуям и отлично

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Михаил

В 2008 цена квадрата была 30.000-50.000 руб за квадрат в Подмосковье, а сейчас 200.000 руб за квадрат в тех же местах

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Grinders11

В 2008 это было 1.5к долларов, и сейчас по сути столько же

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4 комментария
Yan

А не пора прекращать эти всякие льготные ипотеки?
Сами же раздули этим самым.

Так же тут отличная вина информационная раздутость и не доблогеров, которые говорят что это отличная инвестиция. Бери ипотеку и сдавай, а еще лучше не одну.

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Alexey Ivanov
Бери ипотеку и сдавай, а еще лучше не одну.

Да. Именно так. И эта схема прекрасно работала. А кое-где работает до сих пор. То что вы не захотели ей пользоваться - чтош... чтобы кто-то выиграл, кто-то должен проиграть. А чтобы кто-то мог гасить ипотеку арендой, кто-то должен эту квартиру снимать :)

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Петя Вася

Я не понимаю одного, льготная же должна помогать нуждающимся людям купить жилье. Например тем у кого есть дети, работают на гос-во, но не могут позволить себе купить жильё на свою ЗП.
А получается что как раз нуждающиеся категории так и не смогут ничего себе позволить, но при это "инвесторы" так и будут продолжать скупать пользуясь льготами.

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Александр

Да, она должна быть адресной, нужно производить оценку заемщика по критерию параметров.

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Alexey Ivanov
но при это "инвесторы" так и будут продолжать скупать пользуясь льготами

Да. Кажется этот гой начинает что-то подозревать...

Я не понимаю одного, льготная же должна помогать нуждающимся людям купить жилье

Кто вам это сказал? С чего вы это взяли?

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Вадим Росман

Ипотека для богатых только, вот о чем думаю наши недумающие законотворцы. Кто может позволить? Блогеры у которых уже квартир 30 получают доход, за год спокойно заработают эти 30-50%, обычные граждане как мы будет, как обычно в Жопе, твердо и четко)

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Alexey Ivanov
обычные граждане как мы будет, как обычно в Жопе, твердо и четко)

Работать не пробовали? Попробуйте, говорят помогает

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4 комментария
Flame Host

Уровень жизни людей поднять не пробовали??)))

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Alexey Ivanov

Еще один ожидатель доброго барина и его подачек? Вам нужен уровень жизни - так поднимайте, никто не мешает вообще-то...

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1 комментарий
Константин

Лучше бы ввели ограничения на метраж, чтобы все студии шли лесом

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stonefield

Почему? Для кого-то это подходящий вариант. Их же не заставляют силой покупать

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16 комментариев
Тоже хочу

может спрос упадет и перестаную Москву застраивать уродцами...

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Alexey Ivanov
может спрос упадет

Как перестать смеяться? Голубчик, у РФ сейчас классическая "хоть тушкой, хоть чучелом" центростремительная модель внутренней миграции.

Когда из вымирающих деревень и ПГТ народ лезет в райцентр, жители райцентра лезут в облцентр, а жители облцентра лезут угадаете куда?

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Сергей Багрецов

Экономику жалко) Раньше люди коммуницировали очень активно в вопросах комфорта жизни. Сегодня лишь поддерживают жизнь, на остальное не остаётся у многих тех, кто раньше всем этим пользовался.

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Alexey Ivanov
Раньше люди коммуницировали очень активно в вопросах комфорта жизни

Они и сейчас коммуницируют. Проверьте круг общения

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Лёха Пчеловод

Уволить

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245 комментариев
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