«Чтобы не было "пузырей"»: Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 30% Статьи редакции
О подобных намерениях в начале декабря говорил также вице-премьер Марат Хуснуллин.
- В сентябре 2023 года правительство России уже повышало минимальный размер первого взноса по льготным ипотечным программам — с 15% до 20% от цены договора. Мера должна была замедлить выдачу кредитов, но темпы всё равно остались высокими.
- О планах Минфина увеличить взнос снова рассказали в начале декабря «Интерфакс» и «Известия» со ссылкой на источники в госаппарате. Среди других предложений в проекте постановления: ограничить предельную долговую нагрузку заёмщика лимитом в 50%; уменьшить максимальный размер таких займов для жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 12 млн рублей до 6 млн рублей; ввести требования к уровню заработка граждан, которым доступны льготные кредиты.
- Против «слишком широкого применения льготных программ» выступала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По её словам, за «дешёвые» кредиты для льготников приходится платить «всем остальным».
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Всё, застройщики опять пошли повышать цены — успейте до повышения первоначального взноса
Да, сейчас опять будут сделки закрывать на панике людей
Там непроданного новостроя на 1 ноября (в декабре будет еще больше) "71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад".
И это данные ДОМ.РФ (примерно, как инфляцию считает Росстат).
Так что повышением цен вопрос не решить.
Когда два года партия ставила задачу – начать как можно больше строек, то переключиться на продаже уже построенного на худших условиях для покупателей будет нелегко.
P.S. Завидую тем, кто вложился в облигации застройщиков - сейчас будут иксы делать.
успеть что?
Повторить до бесконечности
Да щас и на новости о повышение бабок срубят и на поднятие
Правильно! А то пузырится всякое, пора прекращать.
Да пузыри в данной ситуации, никому не нужны, так что надо их лопнуть и дело с концом
Когда в среднесрочной перспективе людям будет нечем платить за уже взятые ипотеки на 15-20 лет и это будет в лавинообразной форме все происходить. Вот тогда будет настоящее "веселье". Располагаемые доходы населения падают. Народ нищает. Тенденция не поменяется при нынешней феодально-олигархической системе, а значит скоро настанет очень тяжелое время.
А что, когда то было не тяжелое?
Слышу это лет 10...ну 5 точно, пандемия, с в о .. ставки поднимут, взнос от 10-15-20-30%, а цены растут и растут...за 5-6 лет в 3 раза
Блин, тут приятель взял ипотеку на двадцать семь лет. Я на него как на Гагарина смотрю. Тут горизонт планирования жизни неделя месяц. А люди почти на три десятка лет ипотеку берут.:))))))
Да скорее инфляция или обвал сожрёт рубль за ближайшие 5 лет и одной ЗП за 5 мес можно заплатить будет. Расчет у тех кто брал ипотеку в 22-23 именно на это. Но это крах банковской системы 100%, даже с маржой *2.
и все они пойдут клянчить у гос-ва читай из бюджета различную помощь, и гос-во скорей всего даст, ибо куда девать столько бомжей разом, а такое кол-во резко высвобождающегося по этой причине жилья по очень любимым гос-ом банкам ударит (ведь оно у банков всё в залогах)
В Москве всегда будут бабки
О, всепропальщиков подвезли.
Интересно. Сперва говорили, что эта ипотека для того, чтобы поддержать население. Цены выросли и в дефолт сити цена за однушку 10млн.
Потом стали бороться с тем, что особо ушлые граждане стали покупать по несколько квартир, так как сейчас льготная ипотека это фактически деньги даром.
И в итоге сейчас будут просить первоначальный взнос 3 млн. Внимание вопрос, кто отсечется такими барьерами, ушлые или действительно нуждающиеся?
Все эти ипотеки лишь для того чтобы поддержать строительный бизнес. Нужно понимать, что в этой сфере на руководящих должностях случайных людей нет, только прихвостни режимных бояр или сопряженные с ними структуры. Из этого всего становится понятно, кому на самом помогает государство.
Это где тут однушки по 10м? Это студии за МКАДом
А как ушлых отсечь?
Так может этим "нуждающимся" не надо смотреть в сторону трешек в хороших новостроях столицы? Кто им сказал, что это для них?
Ушлые от нуждающихся))
Да ты что? Намного ли льготная дешевле и посчитай сколько денег "даром" дали. Задача была в том, чтобы деньги шли застройщикам (хотя они туда не идут, а ложатся на счёт эскроу до ввода в эксплуатацию), а не на вторичное жильё.
Можно мне студию 24м2 за 6 млн на окраине города в гетто, на первый взнос я возьму кредит 2 млн под 20%, а остальное в ипотеку под 17%. Спасибо, что помогаете людям!
На днях подруга хотела потреб кредит взять в сбере на 800к, одобрили на меньшую сумму (почти 600к) под 30,75% (5 лет).
20% так-то надо постараться сейчас найти (насколько я понимаю)
Жилье все доступнее и доступнее…
Жилья все больше, зарплаты растут, прям утопическое государство
Получается уже не льготная ипотека😂
Просто будут давать кредит на первый взнос
Вольготная же!
Застройщики продают гавно по завышенной цене, а в комментариях все и рады. Рано или поздно эти дырявые новостройки в тыкву превратятся. Будут неликвидные гетто
Рады только просветлённые телевизером скрепыши...
А раньше прям заебись хорошо строили, угу.
А потом ты купишь себе квартиру классную за миллион…и проснешься
Мне интересно, что можно купить в Москве за 6 млн рублей...
Cherry какой-нибудь.
абонемент к психологу)
Из квартир - комнату. Поэтому и снизили - чтобы не закрывать вообще. Но и не выдавать больше
Если поискать, можно, взял трёшку за 8 в 100м от мкад, вторичная, есть ещё, район 1 мая балашиха
вторичку
Байден, ну ты сука...
Да это невозможно. Мразь какая, постоянные подлянки какие то!
Так мы точно поднимем демографию 😂
Мало! До 50% надо.
как совкомбанк?)
лучше до 80%, чтоб покупали у кого есть деньги
Страна вербальных интервенций
страна больших возможных изменений
Сергей Миронов
29 сен в 17:27
«Если ничего не покупать, то цены нормальные».
Так министр финансов Антон Силуанов отреагировал на ситуацию с ростом цен. Главного финансиста страны веселит бедственное положение миллионов граждан. Это не министр финансов – это позор. То у него пенсия – «компенсация за утраченный заработок», то он смеётся в ответ на предложение проиндексировать пенсии работающим пенсионерам... Теперь вот это.
Финансово-экономический блок Правительства допустил обвал рубля, что привело к ещё большей нищете граждан. Силуанов и компания побеждают бедность только в своих отчётах, а по факту они просто смеются нам в лицо. Доколе? Мы уже несколько лет призываем к его отставке. И пускай заберёт с собой г-жу Набиуллину. Вдвоём в бессрочном отпуске им будет ещё веселее! Смогут насмеяться вдоволь!
https://vk.com/wall12086666_544798
Так он еврей. Его веселят нищие гои ☝️
Правильно. Силуанов и Набиуллина во всем виноваты!
Миронов популист
В 2020 году в марте квартиру в 40 кв метров у метро Авиамоторная продавали за 6.000.000 рублей, а в 2022 в декабре она же стоила уже 15.000.000 рублей. Я лично не купил в 2020 в марте, дурачек
А я скоро смогу купить такую за $50000.
правильно, если минфин не поднимет первоначальный взнос, то это сделают солдаты нато, превентивные меры
Ничего не смущает?
Лучше в бетоне хранить чем в рупиях, пардон рублях
А что должно смутить? У хомяка сейчас по сути одно направление для денег - бетон
Льготная ипотека за счет государства - для бояр (для тех у кого уже есть треть стоимости квартиры). А холопы пусть берут под полный процент.
не за счет государства, а за счет покупателей, для которых цены разогнали так, что нынешний покупатель заплатит больше с нынешними льготными процентами, чем надо было платить раньше с совсем нельготными процентами но и значительно более дешевыми метрами.
Почему вы так... Они же избранные.
Ну потому что мнение холопов ничего не значит
"уменьшить максимальный размер таких займов для жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 12 млн рублей до 6 млн рублей"
Есть вопросики, что можно взять на 6 млн в ипотеку кроме студии в СПб?
Аааааавтомобиль!!
Ну технически 9кк, 6кк это теперь остаток, а с взносом 30% получается грубо говоря 2/3 от цены квартиры.
Это означает, что квартира в мск подешевеет до 6млн.😆
Ни ху я. Разве что вторичку.
А минфин умеет без ножа резать однако
Когда там ипотечный пузырь лопнет чтобы хатку по дисконту урвать?
Примерно тогда же, когда "грязная, ничем не обеспеченная зеленая бумажка"
90% надо
поздно пить боржоми
(ссылка на новость, сколько россияне купили квартир в Грузии)
Пытаются решить проблему спада спроса на новое жилье по средствам создания ажиотажа — караул, размер взноса повышают, успей взять каменный мешок в ипотеку, иначе проиграешь! LOL Это же эффект яиц, поднимаешь цену за десяток до 140 рублей и в магазины выстраиваются очереди из людей желающих купить яйца.
Тут интересная стата, что 50+ процентов людей берущих последнее время ипотеку уже имеют кредитную нагрузку 80%!
Чуть что в стране шатнется, они все не смогут платить, а за ними и банки посыпятся.
Эльвира уже криком кричит, что надо это все ограничивать. С октября вроде банки намного чаще стали таким людям отказывать.
Привет, аренда. Пока покупка 👋
И прекрасно. Чтобы человек мог гасить вторую-третью-десятую ипотеку арендой, кто-то должен эти квартиры снимать
Да уже они есть.
Цитаты (почти) великих: "Если не брать ипотеку, то цены нормальные".
да вообще отмените её как вид кхуям и отлично
В 2008 цена квадрата была 30.000-50.000 руб за квадрат в Подмосковье, а сейчас 200.000 руб за квадрат в тех же местах
В 2008 это было 1.5к долларов, и сейчас по сути столько же
А не пора прекращать эти всякие льготные ипотеки?
Сами же раздули этим самым.
Так же тут отличная вина информационная раздутость и не доблогеров, которые говорят что это отличная инвестиция. Бери ипотеку и сдавай, а еще лучше не одну.
Да. Именно так. И эта схема прекрасно работала. А кое-где работает до сих пор. То что вы не захотели ей пользоваться - чтош... чтобы кто-то выиграл, кто-то должен проиграть. А чтобы кто-то мог гасить ипотеку арендой, кто-то должен эту квартиру снимать :)
Я не понимаю одного, льготная же должна помогать нуждающимся людям купить жилье. Например тем у кого есть дети, работают на гос-во, но не могут позволить себе купить жильё на свою ЗП.
А получается что как раз нуждающиеся категории так и не смогут ничего себе позволить, но при это "инвесторы" так и будут продолжать скупать пользуясь льготами.
Да, она должна быть адресной, нужно производить оценку заемщика по критерию параметров.
Да. Кажется этот гой начинает что-то подозревать...Я не понимаю одного, льготная же должна помогать нуждающимся людям купить жилье
Кто вам это сказал? С чего вы это взяли?
Ипотека для богатых только, вот о чем думаю наши недумающие законотворцы. Кто может позволить? Блогеры у которых уже квартир 30 получают доход, за год спокойно заработают эти 30-50%, обычные граждане как мы будет, как обычно в Жопе, твердо и четко)
Работать не пробовали? Попробуйте, говорят помогает
Уровень жизни людей поднять не пробовали??)))
Еще один ожидатель доброго барина и его подачек? Вам нужен уровень жизни - так поднимайте, никто не мешает вообще-то...
Лучше бы ввели ограничения на метраж, чтобы все студии шли лесом
Почему? Для кого-то это подходящий вариант. Их же не заставляют силой покупать
может спрос упадет и перестаную Москву застраивать уродцами...
Как перестать смеяться? Голубчик, у РФ сейчас классическая "хоть тушкой, хоть чучелом" центростремительная модель внутренней миграции.
Когда из вымирающих деревень и ПГТ народ лезет в райцентр, жители райцентра лезут в облцентр, а жители облцентра лезут угадаете куда?
Экономику жалко) Раньше люди коммуницировали очень активно в вопросах комфорта жизни. Сегодня лишь поддерживают жизнь, на остальное не остаётся у многих тех, кто раньше всем этим пользовался.
Они и сейчас коммуницируют. Проверьте круг общения
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