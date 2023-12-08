День 653: PepsiCo планирует продать молочный завод в Краснодарском крае Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 8 декабря: доллар — 92,56 рубля (на 22 копейки меньше, чем 7 декабря), евро — 99,81 рубля (на 32 копейки меньше).
Кто и как адаптируется
PepsiCo, один из основных производителей молочных продуктов в России (марки «Домик в деревне», «Кубанская бурёнка», «Чудо», «Весёлый молочник», «Агуша» и другие), может продать один из молокозаводов в Краснодарском крае мощностью 180 тонн в сутки. Покупателем выступит структура, связанная с «Агрокомплексом» бывшего главы Минсельхоза и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва, узнал «Коммерсантъ».
ФАС разработала и внесла в правительство законопроект, запрещающий рост цен на товары без видимых причин — на 30% в течение 60 дней, узнали «Известия». Меры будут временными, они будут действовать до конца 2024 года.
Предприятие «Ростеха» импортозаместило элементы остекления кабины машиниста в «Ласточке».
«КамАЗ» планирует в 2024 году разработать автобус для дальних путешествий в расчёте на рост внутреннего туризма, пишет «РИА Новости». По плану у него будут большой багажник, туалет и спальное место для второго водителя.
Какие есть проблемы и трудности
На авиационном и туристическом рынках не ожидают начала прямых рейсов на Филиппины раньше, чем через год — зимой 2024-го, выяснил «Коммерсантъ». Власти обсуждают открытие авиасообщения с этой страной уже полгода, а 7 декабря 2023 года ускорить процесс поручила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
ЕС разрешит странам-членам запрещать российским и белорусским компаниям покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ, пишет Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем.
Контекст
Автоконцерны из Китая в 2024 году собираются реализовать в России в общей сложности почти 1,2 млн новых легковых автомобилей. Об этом сообщается в презентации профессионального сообщества «Автомаркетолог» (занимается маркетинговыми исследованиями в автобизнесе), с которой ознакомились «Ведомости».
6 декабря 2023 года страны G7 ввели ограничения на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года с последующим распространением их на ограненные в других странах бриллианты. Forbes рассуждает — как санкции скажутся на российских алмазодобытчиках и кто окажется в выигрыше и проигрыше от них.
Покупка б/у смартфона в России в 2023 году в среднем обходилась пользователям в 15 тысяч рублей, рассказали «РИА Новости» в «Мегафоне». Продажи таких устройств «бурно растут». Среди самых популярных брендов на вторичном рынке Samsung, iPhone и Xiaomi.
Новости предыдущего дня, 7 декабря — здесь.
Коррупция? Нет - административный ресурс. Талантливые бизнесмены получаются из чиновников. Занавес.
Просто начали с себя, учись
А почему нет, вон как ВК изменился под новым руководством. Правда в какую сторону уже другой вопрос...А вообще факт, надо однажды пожать ладошку всего одному человеку, чтобы потом стать одним из богатейших людей в стране на должности не по скиллам. И не важно служил, имеешь ли компетенции и тд.
Очень талантливые чиновники пошли в бизнес и честно купили завод
Там наоборот: успешный "приватизатор" пошёл в чиновники. Хотя бы читали по теме о которой мнение иметь пытаетесь.
То есть на 14% в месяц удорожание узаконили, можно сказать? А с «видимым» кому-то причинами можно и кратно шарашить.
Благодарные россияне радостно пляшут и смеются.
Рост цен это наши традиционные ценности!
Как-то вы очень расширительно трактуете, не забывайте, что мы в свободной стране живём. Запрещено на 30% в течение 60 дней. А вот, например, на 45% в течение 55 дней никто не запрещал
А 60 в течении 30 наверное можно...
Нет мысли к чему такое ограничение? Чего они ждут, каких скачков цен и, естественно, какого падения курса рубля?
китайцы массово строят заводы в РФ чтобы реализовать миллионы машин
Какой канал смотрите?
Что же такое ..бнется в следующем году, что так заволновались и законопроект разработали уже в этом? 🤔 Намечается ссора с Аргентиной и говядины вообще не станет? Или реально по приказу какого-то умника (забыл фамилию), которому поручили исправить цены на курятину, перебили всех несушек — и ожидается пик эффекта этого гениального решения.Главная новация законопроекта ФАС — легализация такого понятия, как «экономически необоснованная цена», в первую очередь в отношении товаров массового спроса
Что, б...ь, значит «экономически необоснованная цена»?! (Тут старый мемас с Джеки Чаном.) Это рынок или что?Действительно, резкое повышение стоимости не характерно для современного ритейла, сказал «Известиям» вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов. Торговые сети постепенно транслируют рост закупочных цен на полку, растягивают его на больший период, чтобы сохранять потребительский спрос.
В общем, вся статья в «Известиях» рассказывает о том, что этот механизм ФАС чрезмерен, как он будет работать — неясно, и в крупном ритейле таких подорожаний не бывает. Видимо, крупный ритейл чего-то не знает.
Регулятор модет и не отметил. А мне заебись было видно подорожание с 300 до 400 за неделю. По сути в сб сходил на старый привоз и купил предпоследнюю пачку за 300. Пришёл в среду за новой по 400
"Что, б...ь, значит «экономически необоснованная цена»?! (Тут старый мемас с Джеки Чаном.) Это рынок или что?"
Это переняли опыт известного в узких кругах производителя креветок:
«С 6-го числа [октября] запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», — заявил Лукашенко.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/06/10/2022/633eb3859a79476684ffb51f?from=copy
по стране 25 фабрик или около того закрыто на карантин по птичьему гриппу
Ткачев там еще не все скупил в Краснодарском крае?
Удивительно, что он так долго.
Официально не все )))
Этот может запрещать, его действия все равно россияне оплачивают) а как не оплатить крепкую руку и настоящего хозяйственника?) Да и то в итоге запрет сняли. Наверное, что-то случилось.
Кому 180 тонн молочной продукции в сутки? Налетай! А нет, продано. Следующий лот...
Все лучше и лучше. Но правительство работает.В ГД предложили запустить программу "Доступный автомобиль" — льготную аренду для многодетных семей
Какие условия предлагают:
• ежегодная стоимость аренды не выше 5% от цены авто;
• страхование и техобслуживание за счет бюджета;
• семьи, арендовавшие авто на протяжении 6 и более лет и более, смогут выкупить его со скидкой 50%.
И к НГ позитивная новость.Цены на алкоголь в России начнут поднимать только после января 2024 года. До и после Нового года стоимость напитков в магазинах удержат на нынешнем уровне, пишут «Известия».
Плановая экономика их ничему не научила.
Ну ок
Ахаха европейцы, американцы с корейцами и японцами просрали рынок авто в России, лихо мы их выдавили. Вот это и есть импортозамещение, спасибо Набиуленой что спасла экономику.
ФАС запретила рост цен без видимых причин, улыбнуло)
Что такое видимые причины, и есть ли невидимые причины?
Может стоит уже вызывать охотников за привидениями?)
Законы формулируют максимально расплывчато для выборочного применения. "Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства [и друзей начальства]".
Экстренная ситуация: вызываю Человека Грызлова.
Машины продаются миллионами, на Филиппины без виз, ФАС на страже. Всё весьма позитивненько. С пятницей!
На Филиппины и так было без виз всегда, и продление почти халявное.
Мой двоюродный племянник...
Он мне брат, почти как ты.
Кто научил Китай коммуниздить? Других вариантов сдержать третью нет, поэтому придётся кормить соседей, благо что они трудолюбивые. Нефть, газ, лес, вода, курица, свинина, теперь и молоко. Дальше больше, в России нет столько ресурсов, чтобы изменить ход истории для отдельных едениц. Всегда кто то у кого то, что то ожимает. В этом весь принцип инь/янь. Сегодня муж сверху, завтра жена. И хорошо когда в одной постели.😎
Когда не читал что такое дефицит)
Когда в конце 80-х в школу пошел и на уроках сидел, пока родители голову ломали, чем тебя на обед кормить. И в овощной магазин тебя с собой не брали, где в полумраке два кочана капусты гнили в железной клетушке неделями.
"рост цен на товары без видимых причин" - хах, у нас все в очках, все всегда все причины видят
На Филиппины на чём лететь? На метле?
Ну вы что в самом деле! У нас прекрасные самолёты, за неделю правда 3 ЧП с горящими двигателями, но это мелоч, взлетают же ещё!
Слишком амбициозные планы у китайцев, учитывая что скоро ещё ставку на кредит на пунк-два поднимут, а покупатели китаетелеги только за него берут.
Ничего, побухтят и будут брать кредит на машину под 30% на 30 лет.
Как ипотеку.
Надо сливать пока Дон Данону не подарили
Как они производят столько.. В день, ОДИН ИЗ заводов
На Боракай поглазеть на богатых китайцев опять не получится слетать.
Хочу срочно видеть дизайн-проект) А то мой мозг нарисовал камаз с седушками
На 29,5 повысят же, сто процентов ))