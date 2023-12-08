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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 декабря: доллар — 92,56 рубля (на 22 копейки меньше, чем 7 декабря), евро — 99,81 рубля (на 32 копейки меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:46 мск: доллар — 92,32 рубля, евро — 99,4 рубля.

Курсы на Forex на 08:03 мск: доллар — 92,32 рубля, евро — 99,6 рубля.

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Кто и как адаптируется

PepsiCo, один из основных производителей молочных продуктов в России (марки «Домик в деревне», «Кубанская бурёнка», «Чудо», «Весёлый молочник», «Агуша» и другие), может продать один из молокозаводов в Краснодарском крае мощностью 180 тонн в сутки. Покупателем выступит структура, связанная с «Агрокомплексом» бывшего главы Минсельхоза и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва, узнал «Коммерсантъ».

ФАС разработала и внесла в правительство законопроект, запрещающий рост цен на товары без видимых причин — на 30% в течение 60 дней, узнали «Известия». Меры будут временными, они будут действовать до конца 2024 года.

Предприятие «Ростеха» импортозаместило элементы остекления кабины машиниста в «Ласточке».

«КамАЗ» планирует в 2024 году разработать автобус для дальних путешествий в расчёте на рост внутреннего туризма, пишет «РИА Новости». По плану у него будут большой багажник, туалет и спальное место для второго водителя.

Какие есть проблемы и трудности

На авиационном и туристическом рынках не ожидают начала прямых рейсов на Филиппины раньше, чем через год — зимой 2024-го, выяснил «Коммерсантъ». Власти обсуждают открытие авиасообщения с этой страной уже полгода, а 7 декабря 2023 года ускорить процесс поручила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

ЕС разрешит странам-членам запрещать российским и белорусским компаниям покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ, пишет Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем.

Контекст

Автоконцерны из Китая в 2024 году собираются реализовать в России в общей сложности почти 1,2 млн новых легковых автомобилей. Об этом сообщается в презентации профессионального сообщества «Автомаркетолог» (занимается маркетинговыми исследованиями в автобизнесе), с которой ознакомились «Ведомости».

6 декабря 2023 года страны G7 ввели ограничения на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года с последующим распространением их на ограненные в других странах бриллианты. Forbes рассуждает — как санкции скажутся на российских алмазодобытчиках и кто окажется в выигрыше и проигрыше от них.

Покупка б/у смартфона в России в 2023 году в среднем обходилась пользователям в 15 тысяч рублей, рассказали «РИА Новости» в «Мегафоне». Продажи таких устройств «бурно растут». Среди самых популярных брендов на вторичном рынке Samsung, iPhone и Xiaomi.

Новости предыдущего дня, 7 декабря — здесь.