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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-11 декабря: доллар — 91,64 рубля (на 92 копейки, чем 8 декабря), евро — 98,84 рубля (на 97 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии биржи 8 декабря: доллар — 91,89 рубля, евро — 98,64 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи: доллар — 91,87 рубля, евро — 98,95 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство Финляндии рассматривает возможность открыть один или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией, сообщила газета Helsingin Sanomat. Окончательное решение пока не принято, но веских причин держать границу закрытой нет. Об открытии КПП правительство может объявить 12 декабря 2023 года, пишет издание.

Контекст

Несколько торговых сетей ограничили наценку на куриные яйца, в их числе — «Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса», сообщила ФАС. «Верный» ограничил наценки при закупке товара на тендерах, а также намерен аналогичным образом ограничить их по долгосрочным договорам поставки. «Глобус» ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц, говорится в сообщении. «Азбука вкуса» приняла решение ограничить наценки до 10% на одно яйцо «Окское» категории С2.

Регулятор ещё в начале декабря 2023 года предложил ритейлерам до марта 2024-го добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Предложение ФАС связано с существенным ростом цен на куриные яйца, который «вызывает обеспокоенность потребителей».

Новости предыдущего дня, 8 декабря — здесь.