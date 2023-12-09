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Деньги
Евгения Евсеева

День 654: Финляндия с 12 декабря может открыть один или несколько КПП на границе с Россией Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-11 декабря: доллар — 91,64 рубля (на 92 копейки, чем 8 декабря), евро — 98,84 рубля (на 97 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии биржи 8 декабря: доллар — 91,89 рубля, евро — 98,64 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи: доллар — 91,87 рубля, евро — 98,95 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство Финляндии рассматривает возможность открыть один или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией, сообщила газета Helsingin Sanomat. Окончательное решение пока не принято, но веских причин держать границу закрытой нет. Об открытии КПП правительство может объявить 12 декабря 2023 года, пишет издание.

Контекст

Несколько торговых сетей ограничили наценку на куриные яйца, в их числе — «Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса», сообщила ФАС. «Верный» ограничил наценки при закупке товара на тендерах, а также намерен аналогичным образом ограничить их по долгосрочным договорам поставки. «Глобус» ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц, говорится в сообщении. «Азбука вкуса» приняла решение ограничить наценки до 10% на одно яйцо «Окское» категории С2.

Регулятор ещё в начале декабря 2023 года предложил ритейлерам до марта 2024-го добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Предложение ФАС связано с существенным ростом цен на куриные яйца, который «вызывает обеспокоенность потребителей».

Новости предыдущего дня, 8 декабря — здесь.

#новости

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272 комментария
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 Невкусно и грустно
до марта 2024-го

Интересно, что же произойдет в марте 24? %)))))))))

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Андрей

Люблю попытка выбора будет воспринята как вмешательство

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High Stakes

24% и произойдет

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5 комментариев
t t

ну так летом были эпидемии птичьего гриппа, и на многих птицефабриках сожгли всех кур,
видимо до марта поголовье уже немного восстановится

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12 комментариев
Андрей Вечерний

Самая стандартная процедура

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wat?!

Снег растает по весне мб?

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1 комментарий
кринге

обычный, ничего не меняющий день))))))

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1 комментарий
Филипп Гаврилов

Как все просто

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Илья Попов

В марте не знаю, но с 7 апреля взлетит.

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Bib Fortuna

Что же произойдет?

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Владимир Мухин

День святого Патрика, Рамадан и Великий пост с Масленицей

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1 комментарий
Сергей Степанов

запахнет весной 🥲

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Андрей Вечерний
приняла решение ограничить наценки до 10% на одно яйцо категории С2.

9 оставшихся яиц брать придется по цене Фаберже, - дополнили в Азбуке Вкуса.

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Невероятный Блондин

Как же плохо, что ты со спамером Вадимом стал дружить.

Посмотри во что ты превратился, заразился от него, комменты бессмысленные с тебя такие же сыпятся во все стороны, людей смущаешь.

Возьми себя в руки, Андрей!

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15 комментариев
Премудрый пискарь

Второе в подарок...

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1 комментарий
wat?!

Азбука вкуса: Постоянным клиентам айфон 15 в подарок

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Илья Попов

Ничего себе! Получается, что за десятку придется платить 80 миллионов долларов. Вот вы там живёте в шоколаде.

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Фоксик
Россельхознадзор с 8 декабря разрешает поставки столового яйца с 17 предприятий Турции. Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга.

Очередной прорыв

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Ушлый продаван

Это де импортозамещение, когда товары наоборот замещают импортными, просто не все понимают смысл этого слова правильно )

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Премудрый пискарь

Успех! Прорыв! Телепузики ликуют!!!

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Alexey Arhipov
Предложение ФАС связано с существенным ростом цен на куриные яйца, который «вызывает обеспокоенность потребителей».

Очередное баллотирование одного старичка тоже вызывает обеспокоенность. ФАС тут не хочет возбудиться?

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Подментованный кот

Старый конь борозды не портит

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6 комментариев
Премудрый пискарь

Вызывает радость у скрепышей наверное...

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Bib Fortuna

Это только вас возбуждает.

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Илья Попов

Перестал снести яйца?

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Макс Кроу

А часто в азбуке вкуса берут яйца c2?

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Андрей Вечерний

Американцы объявили, что скоро наладят поставки яиц с4

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3 комментария
Piu-piu

Мне нравятся они больше в яичнице. Лучше 4 с2, чем 3 с0

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5 комментариев
Латте Маккиато

Там такого не держат

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Твой друг и товарищ

Под этим комментом можно узнать все о яйцах в Азбуке:

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Вадим Д.

Теперь все будут с яйцами.
Так рьяно ограничили, что, похоже, принудительно будут заставлять покупать.
Хорошо что президент РФ, который внял мольбам народонаселения и снова будет баллотироваться на пост президента РФ, следит за яйцами граждан.
Куда бы мы без него...

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Илья Попов

А кто не будет снести яйца, тех списать?

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2 комментария
Твой друг и товарищ

А они кстати без шуток подорожали сильно

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1 комментарий
Михаил Тимофеев
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Dee

Спасибо а то я уже потянулся за картинкой

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GRK

На курицу вон ограничили, курица пропала с полок, огромный ассортимент превратился в 2-3 вида. Ждем яйца исключительно С0 по цене 200 за десяток, один десяток в руки.

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Фоксик

Вы что-то в каком-то прошлом.
Уже в ряде регионов дороже 200

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8 комментариев
Фоксик

И ограничения появились.
Правда пока на яйца по акции.

Сага с яйцами продолжается: российские магазины вводят ограничение на продажу яиц в одни руки — не больше одной упаковки из 20 штук.
Правило работает в случае, если на упаковку действует акция. Первый случай заметили в Ашане.
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2 комментария
Leonid Bushuev

Зачем вы это ждёте?(

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1 комментарий
Олег Бринц

Из какого вы региона?

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2 комментария
Роман Вячеславович

Вы только представьте, целое поколение уже отучилось с бумажными учебниками. Теперь новому поколению можно обещать, но чуть скромнее. ученикам не хватит, а только учителям.

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Kiss1nger

Не понимаю вашего негодования. В России вся верхушка врет 24/7 относительно всего. А вы удивляетесь лжи простых духоскрепных бояр.

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Ян Тюрин

"Предложение ФАС связано с существенным ростом цен на куриные яйца, который «вызывает обеспокоенность потребителей»."-обеспокоенность потребителей связана не только с ростом цен на яйца , но и на другой сегмент продуктов

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Griby Lenina

Предлагаю реализовать программу по увеличению яиц на душу населения на государственном уровне.
Краткий план:
1. Всем известно, что кукушки подкидывают яйца в чужие гнезда.
2. Кукушечьи яйца не уступают куриным по питательности и вкусу.
3. Необходимо увеличить поголовье кукушек в городах и селах до уровня голубей, воробьев и чаек вместе взятых. (Директива департаменту природопользования)
4. Застройщиков обязать проектировать новые здания с фальш-гнездами. Располагаться они должны под каждым балконом. В полу балкона предусмотреть отверстие с крышкой, чтобы доставать подкинутые кукушками яйца.
5. Для старых зданий спроектировать фальш-гнезда, исходя из возможности реконструкции.
6. Население обеспечено бесплатными яйцами на всю жизнь.

Как говорится: «Дайте человеку яйцо, и завтра он опять будет голоден; научите его нестись, и он будет жить в достатке до конца жизни.»

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Фоксик

Проще написать указ, что голубиные яйца считаются куриными.

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1 комментарий
Борис Васильев

Гениально!
Готовый стартап!
Прошу разрешения на создание и последующую франшизу.
У меня связи на mos.ru.

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1 комментарий
Невероятный Блондин
«Азбука вкуса» приняла решение ограничить наценки до 10% на одно яйцо «Окское» категории С2.

С2? Они же там совсем милиписечные, там и есто нечего за такие деньги, даже со скидкой.

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Андрей

Считай перепелиные

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Alexey Arhipov
доллар — 91,64 рубля (на 92 копейки, чем 8 декабря)

На 92 копейки что?

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Наим Алиев

Guess what!

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Антон Кузьмин

Изменился же!

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Pavel Voronkov

Доллар 91,64, но дают за эту цифру только 92 копейки, а не рубль.

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thinkabout1t

А с рубольком то что случилось, сглазили походу

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Премудрый пискарь

Рубль тяжелеет! Как всегда...

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1 комментарий
Влад Шушкевич

А я вот знаю, почему яйца были такие дешёвые довольно долго, как знаю и почему вдруг стали дорогие. Это как арбузами в прошлом году и в этом.
Но говорить не буду, это нельзя говорить.
Но проблему скоро решат, найдут где покупать, это нормальная проблема, решаема довольно легко и быстро.

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Serney

Но они не подешевеют

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1 комментарий
Владимир Зыков

Что с яйцами не так?

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Андрей Вечерний

Дефицит куриц

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10 комментариев
t t

летом были эпидемии птичьего гриппа и на многих птицефабриках уничтожили всех кур

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106 комментариев

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Павел Байбахтин

"Правительство Финляндии рассматривает возможность открыть один или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией"-то закрывают , то открывают , не поймешь их

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Влад Шушкевич

Ну так, причины, по которым закрывали, исчезли.

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1 комментарий
Андрей

Сейчас веские причины подтянуться на великах и самокатах числу к 11

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Aina Timo / wdroid.net

Финны собираются до Рождества принять, который позволит просителей убежища на границе отфутболивать.
https://yle.fi/a/74-20063017

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3 комментария
Александр Крот

Что же это будет что Финляндия решилась на такой шаг

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Премудрый пискарь

" «Азбука вкуса» приняла решение ограничить наценки до 10% на одно яйцо «Окское» категории С2."
Это какие? Мелкие для бомжей?

"Предложение ФАС связано с существенным ростом цен на куриные яйца, который «вызывает обеспокоенность потребителей»."
Это как так? Негойдуют что-ли?
Но ведь у нас же: "Всё растёт! Все развивается!" они же должны этому радоваться по мнению 15рублёвых...ничего не понимаю...

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Борис Панков

"Правительство Финляндии рассматривает возможность открыть один или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией"-так только недавно же закрыли , уже опять что ли открывают ? да еще и какая щедрость не один пункт КПП, а целых несколько

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t t
веских причин держать границу закрытой нет

да неужели, кто бы мог подумать

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Владимир Мухин

Ломаются как печеньки

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Колян

Пофиг, ипортозаместим яйки ваши

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Tarki

Карточки МИР же надо как то получить 😂

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Vlad

Всегда хотел узнать, как закрытие финами погранпереходов должно было снизить поток нелегалов в страну (которые полями и лесами попадают, а не через пункты пропуска!).

Может кто пояснить?

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валдис фет

Это как женская игра в хочу, не хочу )

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Maxim Roslyakov

Полями/лесами - уголовка. Чтобы получить официальный статус и социалку границу надо пересечь официально. Нелегалы тоже есть, но их в разы меньше, чем официальных беженцев.

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Milton Fridman

то открывают то закрывают нерешительные какие

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Хадижат Ахмедов

они думают что имею дело с котом, который не может понять заходить или нет

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Хадижат Ахмедов

да откроются врата и да хлынут через врата силы ....

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Василий Орлов

на великах

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Ненавижу Лицемеров

ЧатГПТ настолько переобщался с людьми что узнал понятие лени.

https://twitter.com/ChatGPTapp/status/1732979491071549792

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Доктор Шкутко

Взялись за яйца, значит скоро масло пропадет :)

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Vika A

"Правительство Финляндии рассматривает возможность открыть один или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией"-то закрывают , то открывают , не поймешь их

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Василий Орлов

Открывают КПП.... Такое ощущение у финов биполярное расстройство

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Василий Орлов

золотыые яяйки

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269 комментариев
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