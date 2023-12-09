День 654: Финляндия с 12 декабря может открыть один или несколько КПП на границе с Россией Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Правительство Финляндии рассматривает возможность открыть один или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией, сообщила газета Helsingin Sanomat. Окончательное решение пока не принято, но веских причин держать границу закрытой нет. Об открытии КПП правительство может объявить 12 декабря 2023 года, пишет издание.
Контекст
Несколько торговых сетей ограничили наценку на куриные яйца, в их числе — «Верный», «Глобус» и «Азбука вкуса», сообщила ФАС. «Верный» ограничил наценки при закупке товара на тендерах, а также намерен аналогичным образом ограничить их по долгосрочным договорам поставки. «Глобус» ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц, говорится в сообщении. «Азбука вкуса» приняла решение ограничить наценки до 10% на одно яйцо «Окское» категории С2.
Регулятор ещё в начале декабря 2023 года предложил ритейлерам до марта 2024-го добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Предложение ФАС связано с существенным ростом цен на куриные яйца, который «вызывает обеспокоенность потребителей».
Новости предыдущего дня, 8 декабря — здесь.
Интересно, что же произойдет в марте 24? %)))))))))
Люблю попытка выбора будет воспринята как вмешательство
24% и произойдет
ну так летом были эпидемии птичьего гриппа, и на многих птицефабриках сожгли всех кур,
видимо до марта поголовье уже немного восстановится
Самая стандартная процедура
Снег растает по весне мб?
обычный, ничего не меняющий день))))))
Как все просто
В марте не знаю, но с 7 апреля взлетит.
Что же произойдет?
День святого Патрика, Рамадан и Великий пост с Масленицей
запахнет весной 🥲
9 оставшихся яиц брать придется по цене Фаберже, - дополнили в Азбуке Вкуса.
Как же плохо, что ты со спамером Вадимом стал дружить.
Посмотри во что ты превратился, заразился от него, комменты бессмысленные с тебя такие же сыпятся во все стороны, людей смущаешь.
Возьми себя в руки, Андрей!
Второе в подарок...
Азбука вкуса: Постоянным клиентам айфон 15 в подарок
Ничего себе! Получается, что за десятку придется платить 80 миллионов долларов. Вот вы там живёте в шоколаде.
Очередной прорыв
Это де импортозамещение, когда товары наоборот замещают импортными, просто не все понимают смысл этого слова правильно )
Успех! Прорыв! Телепузики ликуют!!!
Очередное баллотирование одного старичка тоже вызывает обеспокоенность. ФАС тут не хочет возбудиться?
Старый конь борозды не портит
Вызывает радость у скрепышей наверное...
Это только вас возбуждает.
Перестал снести яйца?
А часто в азбуке вкуса берут яйца c2?
Американцы объявили, что скоро наладят поставки яиц с4
Мне нравятся они больше в яичнице. Лучше 4 с2, чем 3 с0
Там такого не держат
Под этим комментом можно узнать все о яйцах в Азбуке:
Теперь все будут с яйцами.
Так рьяно ограничили, что, похоже, принудительно будут заставлять покупать.
Хорошо что президент РФ, который внял мольбам народонаселения и снова будет баллотироваться на пост президента РФ, следит за яйцами граждан.
Куда бы мы без него...
А кто не будет снести яйца, тех списать?
А они кстати без шуток подорожали сильно
Спасибо а то я уже потянулся за картинкой
На курицу вон ограничили, курица пропала с полок, огромный ассортимент превратился в 2-3 вида. Ждем яйца исключительно С0 по цене 200 за десяток, один десяток в руки.
Вы что-то в каком-то прошлом.
Уже в ряде регионов дороже 200
И ограничения появились.Сага с яйцами продолжается: российские магазины вводят ограничение на продажу яиц в одни руки — не больше одной упаковки из 20 штук.
Правда пока на яйца по акции.
Правило работает в случае, если на упаковку действует акция. Первый случай заметили в Ашане.
Зачем вы это ждёте?(
Из какого вы региона?
Вы только представьте, целое поколение уже отучилось с бумажными учебниками. Теперь новому поколению можно обещать, но чуть скромнее. ученикам не хватит, а только учителям.
Комментарий удален модератором
Не понимаю вашего негодования. В России вся верхушка врет 24/7 относительно всего. А вы удивляетесь лжи простых духоскрепных бояр.
"Предложение ФАС связано с существенным ростом цен на куриные яйца, который «вызывает обеспокоенность потребителей»."-обеспокоенность потребителей связана не только с ростом цен на яйца , но и на другой сегмент продуктов
Комментарий удален модератором
Предлагаю реализовать программу по увеличению яиц на душу населения на государственном уровне.
Краткий план:
1. Всем известно, что кукушки подкидывают яйца в чужие гнезда.
2. Кукушечьи яйца не уступают куриным по питательности и вкусу.
3. Необходимо увеличить поголовье кукушек в городах и селах до уровня голубей, воробьев и чаек вместе взятых. (Директива департаменту природопользования)
4. Застройщиков обязать проектировать новые здания с фальш-гнездами. Располагаться они должны под каждым балконом. В полу балкона предусмотреть отверстие с крышкой, чтобы доставать подкинутые кукушками яйца.
5. Для старых зданий спроектировать фальш-гнезда, исходя из возможности реконструкции.
6. Население обеспечено бесплатными яйцами на всю жизнь.
Как говорится: «Дайте человеку яйцо, и завтра он опять будет голоден; научите его нестись, и он будет жить в достатке до конца жизни.»
Проще написать указ, что голубиные яйца считаются куриными.
Гениально!
Готовый стартап!
Прошу разрешения на создание и последующую франшизу.
У меня связи на mos.ru.
С2? Они же там совсем милиписечные, там и есто нечего за такие деньги, даже со скидкой.
Считай перепелиные
На 92 копейки что?
Guess what!
Изменился же!
Доллар 91,64, но дают за эту цифру только 92 копейки, а не рубль.
А с рубольком то что случилось, сглазили походу
Рубль тяжелеет! Как всегда...
А я вот знаю, почему яйца были такие дешёвые довольно долго, как знаю и почему вдруг стали дорогие. Это как арбузами в прошлом году и в этом.
Но говорить не буду, это нельзя говорить.
Но проблему скоро решат, найдут где покупать, это нормальная проблема, решаема довольно легко и быстро.
Но они не подешевеют
Что с яйцами не так?
Дефицит куриц
летом были эпидемии птичьего гриппа и на многих птицефабриках уничтожили всех кур
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
"Правительство Финляндии рассматривает возможность открыть один или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией"-то закрывают , то открывают , не поймешь их
Ну так, причины, по которым закрывали, исчезли.
Сейчас веские причины подтянуться на великах и самокатах числу к 11
Финны собираются до Рождества принять, который позволит просителей убежища на границе отфутболивать.
https://yle.fi/a/74-20063017
Что же это будет что Финляндия решилась на такой шаг
" «Азбука вкуса» приняла решение ограничить наценки до 10% на одно яйцо «Окское» категории С2."
Это какие? Мелкие для бомжей?
"Предложение ФАС связано с существенным ростом цен на куриные яйца, который «вызывает обеспокоенность потребителей»."
Это как так? Негойдуют что-ли?
Но ведь у нас же: "Всё растёт! Все развивается!" они же должны этому радоваться по мнению 15рублёвых...ничего не понимаю...
"Правительство Финляндии рассматривает возможность открыть один или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией"-так только недавно же закрыли , уже опять что ли открывают ? да еще и какая щедрость не один пункт КПП, а целых несколько
да неужели, кто бы мог подумать
Ломаются как печеньки
Пофиг, ипортозаместим яйки ваши
Карточки МИР же надо как то получить 😂
Всегда хотел узнать, как закрытие финами погранпереходов должно было снизить поток нелегалов в страну (которые полями и лесами попадают, а не через пункты пропуска!).
Может кто пояснить?
Это как женская игра в хочу, не хочу )
Полями/лесами - уголовка. Чтобы получить официальный статус и социалку границу надо пересечь официально. Нелегалы тоже есть, но их в разы меньше, чем официальных беженцев.
то открывают то закрывают нерешительные какие
они думают что имею дело с котом, который не может понять заходить или нет
да откроются врата и да хлынут через врата силы ....
на великах
ЧатГПТ настолько переобщался с людьми что узнал понятие лени.
https://twitter.com/ChatGPTapp/status/1732979491071549792
Взялись за яйца, значит скоро масло пропадет :)
Комментарий удален модератором
"Правительство Финляндии рассматривает возможность открыть один или нескольких пограничных пунктов на границе с Россией"-то закрывают , то открывают , не поймешь их
Открывают КПП.... Такое ощущение у финов биполярное расстройство
золотыые яяйки