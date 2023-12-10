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Деньги
Евгения Евсеева

День 655: в Москве вырос спрос на бронь ресторанов к Новому году, «Волга-Днепр» подала в суд на Канаду из-за санкций Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-11 декабря: доллар — 91,64 рубля (на 92 копейки, чем 8 декабря), евро — 98,84 рубля (на 97 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на закрытии биржи 8 декабря: доллар — 91,89 рубля, евро — 98,64 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи: доллар — 91,87 рубля, евро — 98,95 рубля.

Кто и как адаптируется

Первый магазин ASP с продукцией брендов Adidas и Reebok открыли в Москве 9 декабря 2023 года. Площадь магазина составляет 1014 м², сейчас в магазине 768 артикулов, ассортимент будет «незначительно расширяться», но количество брендов останется неизменным. Планируется открытие новых магазинов ASP, даты их запуска и локации пока не раскрываются.

Какие есть проблемы и трудности

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» в ноябре 2023 года подала в суд на правительство Канады, прося признать санкции против неё недействительными, сообщила The Wall Street Journal. Их против компании ввели в апреле 2023-го.

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Контекст

Места на новогоднюю ночь в премиальных ресторанах Москвы в 2023 году бронируют активнее, чем в 2022-м, рассказали опрошенные РБК рестораторы. В части заведений места уже почти раскуплены, а где-то забронированы наполовину — это отражает улучшение настроения потребителей, считают они.

Новости предыдущего дня, 9 декабря — здесь.

#новости

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32 комментария
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 Я сказал свое имя машине

Так и запишем - в Москве все хорошо

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Илья Попов

В Москве всегда было хорошо.

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Андрей

не видел ни одного символа Z в Москве. и рекламы контрактов. может все за садовым висит

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Васисуалий Лоханкин

На театре Табакерка от Машкова до сих пор висит.
Но он этим себе новые посты выслуживает

А реклама контрактов висит везде, от метро и остановок до входов в Пятерочку. Ты из дома не выходишь? )

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Андрей

кстати, да. но это реально исключение

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Андрей

я уехал

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Андрей

а давно висит?

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Leonid Bushuev

С начала СВО. Причем раньше везде ещё и реклама Вагнера была.

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Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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Leonid Bushuev

Есть и то и то.
Как в метро, так и на улицах.

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Влад Светлый

не все, а настроение

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Артур Маслов

хорошо, но было лучше.
люди которые раньше на НГ улетали в другую страну, теперь бронируют столик в ресторане за теже деньги

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Денис Артемов

Я бы сказал в Москве все дорого... Узнавал ценник на стол в обычном месте, там на компанию 40-70 тыс.

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Вадим Д.

РБК будет в шоке, но спрос на бронь ресторанов к НГ вырос не только в Москве.

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Денис Артемов

Москва не Россия

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Flame Host

А для них Россия за границами Москвы заканчивается)

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Вадим Д.
Количество брендов останется неизменным
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Илья Попов

Мне больше всего нравится daiads - заходишь в магазине и просишь: пожалуйста, дайад .

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Flame Host

Адивор надо каждому депутату выдать)

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Вадим Д.
«Волга-Днепр» подала в суд на правительство Канады, прося признать санкции против неё недействительными

Очередной эпизод сериала «Слабоумие и отвага».

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Иванов Иван

Почему? Они могли за это время подключить нормальных юристов, которые изучат практику и все эти законы про санкции и дать вероятность выиграть допустим в 40+ процентов.
А это уже повод рискнуть.

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Mr. U

Не на ту стороны в суд подают, надо развернуться на 180 градусов, вот тогда будет по адресу

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Иванов Иван

В маня-фантазиях "либералов". В РФ истинная демократия: народ выбрал царя и сказал - твори любую херню. Суд в РФ обязан встать на сторону народа и власти.

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Забыл Эмейлов
это отражает улучшение настроения потребителей, считают они

да ладно, во все годы так было, пока 99% населения в заднице, 1% бухает с улучшенным настроением

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Премудрый пискарь

Больше! 3% же! 2% наверное ещё берут кредиты на отмечание НГ в ресторане...

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Сергей Леопольдович

"это отражает улучшение настроения потребителей, считают они" - именно так, жить стало лучшее, хорошее, богачее и мы стали более лучше одеваться! Как тебе такое, Америка?

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Илья Попов

Америка плачет.😥

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Колян

"Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» в ноябре 2023 года подала в суд на правительство Канады"

Нужно в Таганский суд подавать

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Невероятный Блондин
в Москве вырос спрос на бронь ресторанов к Новому году

А что случилось, что отмечают?

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Михаил

Москва гуляет братва бухает

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Flame Host

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» в ноябре 2023 года подала в суд на правительство Канады

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Дмитрий
Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» в ноябре 2023 года подала в суд на правительство Канады

И эти тоже в причинно-следственную связь не умеют...Хотя, может умеют, но подача иска против источника проблем может привести к набутыливанию руководства

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Мурад Муртазалиев

Главное что-то делать (с).

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29 комментариев
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