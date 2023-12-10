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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-11 декабря: доллар — 91,64 рубля (на 92 копейки, чем 8 декабря), евро — 98,84 рубля (на 97 копеек меньше).

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Курсы на Мосбирже на закрытии биржи 8 декабря: доллар — 91,89 рубля, евро — 98,64 рубля.

Курсы на Forex на закрытии биржи: доллар — 91,87 рубля, евро — 98,95 рубля.

Кто и как адаптируется

Первый магазин ASP с продукцией брендов Adidas и Reebok открыли в Москве 9 декабря 2023 года. Площадь магазина составляет 1014 м², сейчас в магазине 768 артикулов, ассортимент будет «незначительно расширяться», но количество брендов останется неизменным. Планируется открытие новых магазинов ASP, даты их запуска и локации пока не раскрываются.

Какие есть проблемы и трудности

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» в ноябре 2023 года подала в суд на правительство Канады, прося признать санкции против неё недействительными, сообщила The Wall Street Journal. Их против компании ввели в апреле 2023-го.

Контекст

Места на новогоднюю ночь в премиальных ресторанах Москвы в 2023 году бронируют активнее, чем в 2022-м, рассказали опрошенные РБК рестораторы. В части заведений места уже почти раскуплены, а где-то забронированы наполовину — это отражает улучшение настроения потребителей, считают они.

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