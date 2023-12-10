День 655: в Москве вырос спрос на бронь ресторанов к Новому году, «Волга-Днепр» подала в суд на Канаду из-за санкций Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 9-11 декабря: доллар — 91,64 рубля (на 92 копейки, чем 8 декабря), евро — 98,84 рубля (на 97 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Первый магазин ASP с продукцией брендов Adidas и Reebok открыли в Москве 9 декабря 2023 года. Площадь магазина составляет 1014 м², сейчас в магазине 768 артикулов, ассортимент будет «незначительно расширяться», но количество брендов останется неизменным. Планируется открытие новых магазинов ASP, даты их запуска и локации пока не раскрываются.
Какие есть проблемы и трудности
Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» в ноябре 2023 года подала в суд на правительство Канады, прося признать санкции против неё недействительными, сообщила The Wall Street Journal. Их против компании ввели в апреле 2023-го.
Контекст
Места на новогоднюю ночь в премиальных ресторанах Москвы в 2023 году бронируют активнее, чем в 2022-м, рассказали опрошенные РБК рестораторы. В части заведений места уже почти раскуплены, а где-то забронированы наполовину — это отражает улучшение настроения потребителей, считают они.
Новости предыдущего дня, 9 декабря — здесь.
Так и запишем - в Москве все хорошо
В Москве всегда было хорошо.
не видел ни одного символа Z в Москве. и рекламы контрактов. может все за садовым висит
На театре Табакерка от Машкова до сих пор висит.
Но он этим себе новые посты выслуживает
А реклама контрактов висит везде, от метро и остановок до входов в Пятерочку. Ты из дома не выходишь? )
кстати, да. но это реально исключение
я уехал
а давно висит?
С начала СВО. Причем раньше везде ещё и реклама Вагнера была.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Есть и то и то.
Как в метро, так и на улицах.
не все, а настроение
хорошо, но было лучше.
люди которые раньше на НГ улетали в другую страну, теперь бронируют столик в ресторане за теже деньги
Я бы сказал в Москве все дорого... Узнавал ценник на стол в обычном месте, там на компанию 40-70 тыс.
РБК будет в шоке, но спрос на бронь ресторанов к НГ вырос не только в Москве.
Москва не Россия
А для них Россия за границами Москвы заканчивается)
Мне больше всего нравится daiads - заходишь в магазине и просишь: пожалуйста, дайад .
Адивор надо каждому депутату выдать)
Очередной эпизод сериала «Слабоумие и отвага».
Почему? Они могли за это время подключить нормальных юристов, которые изучат практику и все эти законы про санкции и дать вероятность выиграть допустим в 40+ процентов.
А это уже повод рискнуть.
Не на ту стороны в суд подают, надо развернуться на 180 градусов, вот тогда будет по адресу
В маня-фантазиях "либералов". В РФ истинная демократия: народ выбрал царя и сказал - твори любую херню. Суд в РФ обязан встать на сторону народа и власти.
да ладно, во все годы так было, пока 99% населения в заднице, 1% бухает с улучшенным настроением
Больше! 3% же! 2% наверное ещё берут кредиты на отмечание НГ в ресторане...
"это отражает улучшение настроения потребителей, считают они" - именно так, жить стало лучшее, хорошее, богачее и мы стали более лучше одеваться! Как тебе такое, Америка?
Америка плачет.😥
"Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» в ноябре 2023 года подала в суд на правительство Канады"
Нужно в Таганский суд подавать
А что случилось, что отмечают?
Москва гуляет братва бухает
Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» в ноябре 2023 года подала в суд на правительство Канады
И эти тоже в причинно-следственную связь не умеют...Хотя, может умеют, но подача иска против источника проблем может привести к набутыливанию руководства
Главное что-то делать (с).