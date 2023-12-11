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Источник фото: «Известия»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9-11 декабря: доллар — 91,64 рубля (на 92 копейки меньше, чем 8 декабря), евро — 98,84 рубля (на 97 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:25 мск: доллар — 91,98 рубля, евро — 99,07 рубля.

Курсы на Forex на 7:41 мск: доллар — 92,02 рубля, евро — 99,08 рубля.

15 декабря 2023 года ЦБ проведёт очередное заседание по ключевой ставке. 22 из 31 эксперта, опрошенных РБК, полагают, что её повысят — с 15% до 16% годовых. Того же ждут 16 из 23 аналитиков, беседовавших с «Ведомостями», и восемь из десяти экономистов-собеседников Forbes. Некоторые допускают также рост до 17%.

Кто и как адаптируется

С января 2025 года производители должны будут перевести быстрые зарядки для электромобилей на программное обеспечение из российского реестра или реестра членов Евразийского экономического союза, следует из проекта приказа Минцифры.

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Red Wings запустит грузовые перевозки на базе активов выкупленной ею Sky Gates Airlines. На первом этапе парк будет представлен двумя самолётами местного производства — Ил-76ТД и Ил-96-400Т. В дальнейшем его будут расширять. Запуск направления — один из шагов по превращению Red Wings «из регионального перевозчика в полноформатный авиационный холдинг».

В Шуе начнут производить «улучшенные» российские ноутбуки «Аквариус» с диагональю экрана 16 дюймов и поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Собирать их будут в Твери.

Муромский машиностроительный завод запустит производство электропортальных мостов для электробусов, которые до 24 февраля 2022 года поставляла ZF из Германии. Фонд развития промышленности выдал производителю заём в 1,75 млрд рублей, сообщает «Ъ». Муроммашзавод локализует мосты для «КамАЗа» и «Волгабаса». Первый — один из поставщиков электробусов для Москвы.

Какие есть проблемы и трудности

Правительство Великобритании учредит службу для контроля за соблюдением частными компаниями санкций в отношении России. Она сможет выписывать штрафы и передавать уголовные дела в управление по налогам и пошлинам.

Российский оператор точек обмена трафиком Piter-IX с февраля 2024 года повысит абонентскую плату за свои услуги. В разговоре с «Ъ» компания объяснила: валюта дорожает, а зарубежные каналы при этом оплачиваются в евро; ставки по кредитам растут; размещать оборудование становится всё затратнее; зарплаты сотрудникам тоже нужно индексировать.

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против законопроекта, который наделяет правительство правом устанавливать требования по уровню локализации легковых автомобилей такси. По мнению участников рынка, требования нужно как минимум поддержать субсидиями по покупку таких машин.

Контекст

По итогам прошедших дней 2023 года сумма штрафов за утечки персональных данных выросла в 23 раза по сравнению с показателями 2021 года и вдвое на фоне 2022 года, рассказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора: она уже превысила 4,6 млн рублей. В начале декабря в Госдуме также предложили ужесточить наказания за утечки и ввести уголовные сроки за пособничество и попытки заработать на «сливах».

Редакция РБК подготовила инфографику, посвящённую тому, как менялась аудитория сайтов российских журналов после ребрендингов на фоне ухода из страны зарубежных издательских домов.

Источник: Mediascope, РБК

Банки обратили внимание на то, что спрос на золотые слитки остаётся «стабильно высоким» несмотря на рост цены за унцию почти на 10% с начала 2023 года.

Источник: Investing.com, «Ведомости»

Российская экономика во многом идёт по пути подсанкционного Ирана, пишут исследователи Института экономики РАН. Россия остаётся «намного более сильной», чем страна Среднего Востока, но анализ иранского опыта может помочь выявить проблемы, с которыми рискует столкнуться российская экономика в будущем. Среди них — зависимость от «альтернативных» партнёров (например, от Китая); невозможность уйти от «сырьевой специализации»; девальвация валюты и инфляция; «ловушка» бюджетного стимула.

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