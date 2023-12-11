День 656: быстрые зарядки для электромобилей переведут на российское ПО, экономисты ждут роста ключевой ставки до 16% Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 9-11 декабря: доллар — 91,64 рубля (на 92 копейки меньше, чем 8 декабря), евро — 98,84 рубля (на 97 копеек меньше).
15 декабря 2023 года ЦБ проведёт очередное заседание по ключевой ставке. 22 из 31 эксперта, опрошенных РБК, полагают, что её повысят — с 15% до 16% годовых. Того же ждут 16 из 23 аналитиков, беседовавших с «Ведомостями», и восемь из десяти экономистов-собеседников Forbes. Некоторые допускают также рост до 17%.
Кто и как адаптируется
С января 2025 года производители должны будут перевести быстрые зарядки для электромобилей на программное обеспечение из российского реестра или реестра членов Евразийского экономического союза, следует из проекта приказа Минцифры.
Red Wings запустит грузовые перевозки на базе активов выкупленной ею Sky Gates Airlines. На первом этапе парк будет представлен двумя самолётами местного производства — Ил-76ТД и Ил-96-400Т. В дальнейшем его будут расширять. Запуск направления — один из шагов по превращению Red Wings «из регионального перевозчика в полноформатный авиационный холдинг».
В Шуе начнут производить «улучшенные» российские ноутбуки «Аквариус» с диагональю экрана 16 дюймов и поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Собирать их будут в Твери.
Муромский машиностроительный завод запустит производство электропортальных мостов для электробусов, которые до 24 февраля 2022 года поставляла ZF из Германии. Фонд развития промышленности выдал производителю заём в 1,75 млрд рублей, сообщает «Ъ». Муроммашзавод локализует мосты для «КамАЗа» и «Волгабаса». Первый — один из поставщиков электробусов для Москвы.
Какие есть проблемы и трудности
Правительство Великобритании учредит службу для контроля за соблюдением частными компаниями санкций в отношении России. Она сможет выписывать штрафы и передавать уголовные дела в управление по налогам и пошлинам.
Российский оператор точек обмена трафиком Piter-IX с февраля 2024 года повысит абонентскую плату за свои услуги. В разговоре с «Ъ» компания объяснила: валюта дорожает, а зарубежные каналы при этом оплачиваются в евро; ставки по кредитам растут; размещать оборудование становится всё затратнее; зарплаты сотрудникам тоже нужно индексировать.
Российский союз промышленников и предпринимателей выступил против законопроекта, который наделяет правительство правом устанавливать требования по уровню локализации легковых автомобилей такси. По мнению участников рынка, требования нужно как минимум поддержать субсидиями по покупку таких машин.
Контекст
По итогам прошедших дней 2023 года сумма штрафов за утечки персональных данных выросла в 23 раза по сравнению с показателями 2021 года и вдвое на фоне 2022 года, рассказал «Ведомостям» представитель Роскомнадзора: она уже превысила 4,6 млн рублей. В начале декабря в Госдуме также предложили ужесточить наказания за утечки и ввести уголовные сроки за пособничество и попытки заработать на «сливах».
Редакция РБК подготовила инфографику, посвящённую тому, как менялась аудитория сайтов российских журналов после ребрендингов на фоне ухода из страны зарубежных издательских домов.
Банки обратили внимание на то, что спрос на золотые слитки остаётся «стабильно высоким» несмотря на рост цены за унцию почти на 10% с начала 2023 года.
Российская экономика во многом идёт по пути подсанкционного Ирана, пишут исследователи Института экономики РАН. Россия остаётся «намного более сильной», чем страна Среднего Востока, но анализ иранского опыта может помочь выявить проблемы, с которыми рискует столкнуться российская экономика в будущем. Среди них — зависимость от «альтернативных» партнёров (например, от Китая); невозможность уйти от «сырьевой специализации»; девальвация валюты и инфляция; «ловушка» бюджетного стимула.
Новости предыдущего дня, 10 декабря — здесь.
Шуйские Аквариусы из Твери. Лучше старых двух, с блэк-джэком и WiFi. Надо спешить, могут все два продать и не посмотрим даже.
А вдруг снизят? Ведь экономика развивается, ВВП растет.
— Может, снизим?
— Обязательно снизим! И не раз! Вся экономика в труху!… Но потом.
ВВП причем растет быстрее, чем в Европе.
В рублях конечно растет. Рубль упал и теперь экспорт стал приносить на 30% больше, чем в прошлом году.
Это мелочи все, ну интересные настоящему патриоту. Яйца ведь тоже в рублях покупаем
Ну вот. Идём по пути Ирана. А значит ничего хорошего не ждём.
Ждем просто отличного, хорошее для лохов.
Один из вариантов полностью лечь под Китай. Перейти на Юань и тогда можем зажить снова. Товар у них есть практически весь который перекрывает потребности.
Второй из вариантов че-нить такое сварганить именно в России, от чего лягут и Китай, и Корея, и Сша, и НАТО станет управляться нами.
Лягут от смеха
Рецепт давно известен – нужно ебануть по Воронежу
Инфляция и сейчас уже огромная, а будет судя по всему еще хуже
Тебя не взломали?)
Не пали 😂
О как, санкционный смотритель бритты запустят. Почти станционный, но со штрафами и уголовочкой.
Кто же делает «российское» ПО для быстрых зарядок из ЕАЭС, где такие умельцы?
очередной форк линукса
Попова наняли. Теперь будут принципиально новые обои. И антивирус.
Напоминает бум заводо- и автомобилестроения в России начала 20го века. Что дальше революция, но в этот раз научно-техническая?
Нельзя же на гвоздях останавливаться. Даешь шурупы к 2030-му.
Вот и с Ирана пример начали брать.Альтернативные партнёры
Это уже что-то на запретно-лгбт-шном.
Парад отечественных компаний, которые рассказывают про свои амбициозные планы по развитию, а потом им прилетает еще санкций и они моментально не могут сделать ну просто вообще ничего, абсолютно ни^^я, — это как подборка мемов с фэйлами на велике или на скейте: смотришь — и хочется только жмуриться и делать «Уф-ф-ф...» — но очень увлекательно.начнут производить «улучшенные» российские ноутбуки «Аквариус»
Теперь после покупки отдавать на гравировку кириллицы самому не нужно будет?
Неплохо так производства запустилось. Улучшенные ноутбуки, электропортальные мосты (что это вообще?). И это на фоне того, что в Германии за неделю по 3 завода закрывается.
Ключевая ставка почему растет?
Я тут заявки на всякие льготные ипотеки рассылал. Так вот оказалось, что
1) сельскую ипотеку приостановили еще в августе (просто так "совпало", что тогда же ставку подняли до 12%. домик в деревне отменяется)
2) айтишную ипотеку взять можно, но дополнительным важным условием внезапно является получение зарплаты в банке взятия кредита. Иначе, к примеру, ГПБ требует 50% первоначального взноса. Я ж прифигел когда это услышал.
Денег в экономике слишком много, вот и ограничивают, чтобы инфляция не росла. Это же как с краном воды, стала горячая, нужно остудить и добавить холодной. Обычное макро-экономическое регулирование. Набби лучшая.
За яйцами почему на морозе по 2 часа стоят? Это при условиях что по 2 десятка в руки отпускают. Короче из-за 2 баксов люди почему готовы мёрзнуть 2 часа?
Не знаю, мне только, что домой Яндекс доставил и яйца и утренний кофе с сэндвичем.
Видимо, не умеют приложениями доставки пользоваться.
Так там стоят не потому что дефецит, а потому что на улице дешевле, чем в магазине. Точно с развивающейся экономикой, люди будут стоять ради 2 баксов по 2 часа на морозе?
Конечно, почему нет? Кто то выбирает доставку, а тут видимо пожилые, им нравится больше оффлайн, пообщаться, обсудить новости, кто к какому врачу записан, поэтому в очередь и собрались.
В Шуе начнУТ
Муромский машиностроительный завод запустИТ
Неплохо так производства запустиЛОСЬ
Да обалдеть — недельный штраф Гуглу по минимальной планке.
"она уже превысила 4,6 млн рублей"
Всякие Яндыксы/Сдэки и прочие гей-конторы уже надорвали животики от таких заоблачных штрафов.
"кто и как адаптируется" пора заменить на "кто и как развивается"
все кто мог адаптировался, кто не смог - ликвидировался