ЦБ рассказал, как российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные бумаги нерезидентам Статьи редакции
Правила и условия торгов утвердит правкомиссия.
- ЦБ определил порядок, который позволит российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за их деньги со счетов типа «С». Инвесторы смогут продать бумаги, учитываемые в Национальном расчётном депозитарии.
- Для запуска торгов правкомиссия утвердит правила и условия их проведения. Когда объявят о старте, брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФ должны уведомить своих клиентов. Участвовать можно по желанию.
- Каждый инвестор сможет подать заявки на общую сумму не более 100 тысяч рублей. Порядок расчёта стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правкомиссия. Такие бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов.
- По завершении торгов деньги за проданные бумаги поступят на счета, которые укажут сами инвесторы. Этими средствами можно будет свободно распоряжаться.
- Нерезиденты, которые захотят участвовать, должны также подать заявку на покупку заблокированных бумаг. Приобретённые ими активы зачислят на специальные транзитные счета депо, которые откроют по итогам торгов. Для оплаты иностранцы смогут использовать свои деньги со счетов типа «С».
- Владимир Путин подписал указ об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами в ноябре 2023 года.
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100 000 они что серьезно???? А что с остальными делать????
Что вы будете делать если получите 10 млн долл? Долги раздам! А что с остальными? А остальные подождут!
Тут же новость была — у 90-с-чем-то процентов на брокерских счетах лежит менее 100 тыс. ₽.
Забота о рядовом избирателе.
Этого лимита хватит для подавляющего числа инвесторов. Остальные - ну как-нибудь потом. Эти 10 человек никого не интересуют.
а остальных раскулачат
Завидовать (с)
С тех пор я уже и сам нерезидент.
Вот интересно, если ты не резидент, то сможешь ли ты по этим ценам выкупить у россиян акции?
100К конечно ни о чем. У меня одна мета в несколько раз больше с момента делистинга отросла. Но хоть китайский шлак может скину чтоб глаза не мозолил в портфеле.
А что,… это не плохая идея))). Хорошие активы оставить себе, а шлак скинуть)) если он есть конечно)) Но а реально, от куда они суки цифры эти берут????
До меня только сейчас дошло что это всего то одна тыща баксов. Со стороны зарубежного инвестора одна консультация юриста по этому вопросу выйдет дороже.
Очухуительно, выставляешь заявку на 100к , исполняются не мгновенно , а когда, кто-то купит, при этом по какой цене купят узнаешь только когда придут деньги, в течении месяца бумаги могут упасть в несколько раз и счастливому инвестору приходит 30к , следующий , ло.. инвестор желающий продать свои бумаги на 100к присаживайтесь за стол , продавать свои бумажки
А за получение денег от нерезидента сразу становишься потенциальным иноагентом.
А план то отличный. Надеюсь, никто его на заметку не возьмет.
Что-то вы всё проспали. Теперь можно не ждать получение денег из-за рубежа. Иноагентом можно стать и без этого :)
У меня как раз на 100 тыс заблокировано бумаг. Правда, не рублей:(
Ну, тенге тоже неплохо, можно на празднование НГ потратить)
Ну скажите стоит господа и дамы инвестры, продовать или пусть мороженное лежит? Сейчас то не лучшие цены.
Мороженое 🍦 летом хорошо, а сейчас зима - продавай и езжай в Тай
100 тысяч! Ну законотворцы ну молодцы! И тут преуспели!
А ведь жили как люди....
Спасибо, все упало уже🫣🤭