Деньги
Таня Боброва

ЦБ рассказал, как российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные бумаги нерезидентам Статьи редакции

Правила и условия торгов утвердит правкомиссия.

  • ЦБ определил порядок, который позволит российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за их деньги со счетов типа «С». Инвесторы смогут продать бумаги, учитываемые в Национальном расчётном депозитарии.
  • Для запуска торгов правкомиссия утвердит правила и условия их проведения. Когда объявят о старте, брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФ должны уведомить своих клиентов. Участвовать можно по желанию.
  • Каждый инвестор сможет подать заявки на общую сумму не более 100 тысяч рублей. Порядок расчёта стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правкомиссия. Такие бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов.
  • По завершении торгов деньги за проданные бумаги поступят на счета, которые укажут сами инвесторы. Этими средствами можно будет свободно распоряжаться.
  • Нерезиденты, которые захотят участвовать, должны также подать заявку на покупку заблокированных бумаг. Приобретённые ими активы зачислят на специальные транзитные счета депо, которые откроют по итогам торгов. Для оплаты иностранцы смогут использовать свои деньги со счетов типа «С».
  • Владимир Путин подписал указ об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами в ноябре 2023 года.

#новости #цб

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23 комментария
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 San Sanych

100 000 они что серьезно???? А что с остальными делать????

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Alex

Что вы будете делать если получите 10 млн долл? Долги раздам! А что с остальными? А остальные подождут!

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Denis Bystruev

Тут же новость была — у 90-с-чем-то процентов на брокерских счетах лежит менее 100 тыс. ₽.

Забота о рядовом избирателе.

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VVV

Этого лимита хватит для подавляющего числа инвесторов. Остальные - ну как-нибудь потом. Эти 10 человек никого не интересуют.

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Андрей

а остальных раскулачат

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Невкусно и грустно

Завидовать (с)

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Бинарный Ёж

С тех пор я уже и сам нерезидент.

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Vladimir Ivanov

Вот интересно, если ты не резидент, то сможешь ли ты по этим ценам выкупить у россиян акции?

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Денис Попович

100К конечно ни о чем. У меня одна мета в несколько раз больше с момента делистинга отросла. Но хоть китайский шлак может скину чтоб глаза не мозолил в портфеле.

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San Sanych

А что,… это не плохая идея))). Хорошие активы оставить себе, а шлак скинуть)) если он есть конечно)) Но а реально, от куда они суки цифры эти берут????

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Иванов Иван

До меня только сейчас дошло что это всего то одна тыща баксов. Со стороны зарубежного инвестора одна консультация юриста по этому вопросу выйдет дороже.

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debil
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Михаил

Очухуительно, выставляешь заявку на 100к , исполняются не мгновенно , а когда, кто-то купит, при этом по какой цене купят узнаешь только когда придут деньги, в течении месяца бумаги могут упасть в несколько раз и счастливому инвестору приходит 30к , следующий , ло.. инвестор желающий продать свои бумаги на 100к присаживайтесь за стол , продавать свои бумажки

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Garmonbon

А за получение денег от нерезидента сразу становишься потенциальным иноагентом.

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Мигель Маркин

А план то отличный. Надеюсь, никто его на заметку не возьмет.

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Андрей

Что-то вы всё проспали. Теперь можно не ждать получение денег из-за рубежа. Иноагентом можно стать и без этого :)

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Михаил Иванович

У меня как раз на 100 тыс заблокировано бумаг. Правда, не рублей:(

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jonewayne

Ну, тенге тоже неплохо, можно на празднование НГ потратить)

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Leonid Murtazin

Ну скажите стоит господа и дамы инвестры, продовать или пусть мороженное лежит? Сейчас то не лучшие цены.

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Arthur Kushmantsev

Мороженое 🍦 летом хорошо, а сейчас зима - продавай и езжай в Тай

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Dee

100 тысяч! Ну законотворцы ну молодцы! И тут преуспели!

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Kiss1nger

А ведь жили как люди....

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Амина Эфендиева

Спасибо, все упало уже🫣🤭

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20 комментариев
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