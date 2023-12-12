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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 декабря: доллар — 90,98 рубля (на 66 копеек меньше, чем 11 декабря), евро — 98,07 рубля (на 77 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:38 мск: доллар — 90,58 рубля, евро — 97,60 рубля.

Курсы на Forex на 7:58 мск: доллар — 90,60 рубля, евро — 97,61 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство рассчитывает и дальше упрощать выдачу компаниям лицензий и разрешений. В 2024 году ведомства должны ориентироваться на средние целевые показатели, которые предполагают сокращение сроков получения лицензий до пяти дней (это сокращение втрое), а числа требуемых документов — до трёх.

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HeadHunter тестирует сервис «Сетка» — аналог зарубежной соцсети для специалистов из разных индустрий LinkedIn. Сейчас доступ к нему можно получить только по приглашениям. Решений по запуску и срокам ещё не принимали.

Какие есть проблемы и трудности

Согласно программе развития российской авиаотрасли до 2030 года, в 2023 году «Ростех» должен был поставить три самолёта Ту-214. По данным «Ъ», достроить успеют только один — под спецзаказ (предположительно, для МЧС или СЛО «Россия»). Одни источники газеты говорят, что судно на финальном этапе сборки, другие — на стадии технической приёмки. Использовать самолёт начнут в 2024 году — не раньше.

Некоторые швейцарские банки начисляют комиссии на замороженные активы российских клиентов и в некоторых случаях — «на несколько лет вперёд», узнали «Ведомости» от источника в одном из брокеров. Он объясняет это необходимостью обслуживать счета таких клиентов. Ещё два собеседника газеты из юридической отрицали «слышали» о процентах, но информацию о начислении комиссий «на годы вперёд» ничего не знают.

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к принятому в первом чтении законопроекту об адвокатской деятельности и адвокатуре. Они предусматривают лишение адвокатского статуса тех специалистов из России, кто провёл за рубежом больше года или уехал туда на постоянное место жительства. Без статуса адвоката юрист не сможет представлять интересы клиентов в уголовном процессе. Исключение сделают для тех, кто уехал за рубеж лечиться, учиться или сопровождать членов семьи, которые едут «исполнять трудовые или иные обязанности».

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил депутатам отказаться от прошедшего первое чтение законопроекта о штрафах за непродажу валютной выручки экспортёрами. По словам РСПП, подобные санкции уже прописаны в ст.15.25 КоАП. Получается, у крупных игроков будут «повышенные» по сравнению с другими участниками ВЭД обязательства, что может негативно сказаться на объёмах экспорта и доходах в бюджет.

Источник: ЦБ, «Ведомости»

Контекст

Палата представителей Конгресса США единогласно приняла законопроект о запрете импорта российского урана. Его действие предусмотрено до конца 2040 года.

По данным «Автостата», по итогам десяти месяцев 2023 года года продажи в России китайских автомобильных марок составили 406,5 тысячи машин, что в 4,8 раза больше год к году. Нераспроданные запасы составляют примерно 175 тысяч автомобилей, хотя в 2022 году «был дефицит».

Российские поставщики алкоголя смогли наладить поставки виски ушедших из России производителей по параллельному импорту и вернуть объёмы продукции на уровни 2021 года, пишет РБК, изучив данные Росаккредитации и Росстандарта. Исходя из данных Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя, по итогам десяти месяцев 2023 года объём составил 30,5 млн л против 30,1 млн л в 2021-м.

Представитель Минтруда Дмитрий Мыльников заявил, что «недопустимо» заключать трудовые договоры с работающими из-за рубежа россиянами. Сотрудничать с такими лицами следует «в рамках гражданско-правовых отношений», считает он. В Трудовом кодексе соответствующих запретов нет, отмечают юристы, так что пока Минтруд не может запретить такую практику.

Верховный суд определит, в каком размере нужно взыскивать неустойку за прекращение коммерческой деятельности в России, на примере IKEA. К нему обратилось ООО «Павелецкая площадь», сдававшее IKEA торговые площади в центре «Павелецкая плаза». Оно потребовало от нижестоящих судов взыскать со шведской компании неустойку за уход из России. Те уменьшили размер требуемой суммы, указав на то, что IKEA платила за аренду даже при простое, а «Павелецкая площадь» при этом не давала ей вывезти имущество. Вот российская компания и пытается оспорить решение.

Одно из подразделений Siemens и дочерний банк Volkswagen попросили правительство Германии компенсировать финансовый ущерб, возникший из-за инвестиций в Россию, так как деньги они вкладывали под инвестгарантии немецких властей. Это не первое подобное обращение к правительству ФРГ.

С 2022-го по 2023 год в России «сформировали» десять инвестфондов — государственных, корпоративных и частных, следует из подсчётов Softline Venture Partners. Еще 11 организаций «находятся на стадиях запуска».

Новости предыдущего дня, 11 декабря — здесь.