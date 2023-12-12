День 657: РСПП предложил отказаться от штрафов за непродажу валютной выручки, HeadHunter тестирует аналог LinkedIn Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 12 декабря: доллар — 90,98 рубля (на 66 копеек меньше, чем 11 декабря), евро — 98,07 рубля (на 77 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Правительство рассчитывает и дальше упрощать выдачу компаниям лицензий и разрешений. В 2024 году ведомства должны ориентироваться на средние целевые показатели, которые предполагают сокращение сроков получения лицензий до пяти дней (это сокращение втрое), а числа требуемых документов — до трёх.
HeadHunter тестирует сервис «Сетка» — аналог зарубежной соцсети для специалистов из разных индустрий LinkedIn. Сейчас доступ к нему можно получить только по приглашениям. Решений по запуску и срокам ещё не принимали.
Какие есть проблемы и трудности
Согласно программе развития российской авиаотрасли до 2030 года, в 2023 году «Ростех» должен был поставить три самолёта Ту-214. По данным «Ъ», достроить успеют только один — под спецзаказ (предположительно, для МЧС или СЛО «Россия»). Одни источники газеты говорят, что судно на финальном этапе сборки, другие — на стадии технической приёмки. Использовать самолёт начнут в 2024 году — не раньше.
Некоторые швейцарские банки начисляют комиссии на замороженные активы российских клиентов и в некоторых случаях — «на несколько лет вперёд», узнали «Ведомости» от источника в одном из брокеров. Он объясняет это необходимостью обслуживать счета таких клиентов. Ещё два собеседника газеты из юридической отрицали «слышали» о процентах, но информацию о начислении комиссий «на годы вперёд» ничего не знают.
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к принятому в первом чтении законопроекту об адвокатской деятельности и адвокатуре. Они предусматривают лишение адвокатского статуса тех специалистов из России, кто провёл за рубежом больше года или уехал туда на постоянное место жительства. Без статуса адвоката юрист не сможет представлять интересы клиентов в уголовном процессе. Исключение сделают для тех, кто уехал за рубеж лечиться, учиться или сопровождать членов семьи, которые едут «исполнять трудовые или иные обязанности».
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил депутатам отказаться от прошедшего первое чтение законопроекта о штрафах за непродажу валютной выручки экспортёрами. По словам РСПП, подобные санкции уже прописаны в ст.15.25 КоАП. Получается, у крупных игроков будут «повышенные» по сравнению с другими участниками ВЭД обязательства, что может негативно сказаться на объёмах экспорта и доходах в бюджет.
Контекст
Палата представителей Конгресса США единогласно приняла законопроект о запрете импорта российского урана. Его действие предусмотрено до конца 2040 года.
По данным «Автостата», по итогам десяти месяцев 2023 года года продажи в России китайских автомобильных марок составили 406,5 тысячи машин, что в 4,8 раза больше год к году. Нераспроданные запасы составляют примерно 175 тысяч автомобилей, хотя в 2022 году «был дефицит».
Российские поставщики алкоголя смогли наладить поставки виски ушедших из России производителей по параллельному импорту и вернуть объёмы продукции на уровни 2021 года, пишет РБК, изучив данные Росаккредитации и Росстандарта. Исходя из данных Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя, по итогам десяти месяцев 2023 года объём составил 30,5 млн л против 30,1 млн л в 2021-м.
Представитель Минтруда Дмитрий Мыльников заявил, что «недопустимо» заключать трудовые договоры с работающими из-за рубежа россиянами. Сотрудничать с такими лицами следует «в рамках гражданско-правовых отношений», считает он. В Трудовом кодексе соответствующих запретов нет, отмечают юристы, так что пока Минтруд не может запретить такую практику.
Верховный суд определит, в каком размере нужно взыскивать неустойку за прекращение коммерческой деятельности в России, на примере IKEA. К нему обратилось ООО «Павелецкая площадь», сдававшее IKEA торговые площади в центре «Павелецкая плаза». Оно потребовало от нижестоящих судов взыскать со шведской компании неустойку за уход из России. Те уменьшили размер требуемой суммы, указав на то, что IKEA платила за аренду даже при простое, а «Павелецкая площадь» при этом не давала ей вывезти имущество. Вот российская компания и пытается оспорить решение.
Одно из подразделений Siemens и дочерний банк Volkswagen попросили правительство Германии компенсировать финансовый ущерб, возникший из-за инвестиций в Россию, так как деньги они вкладывали под инвестгарантии немецких властей. Это не первое подобное обращение к правительству ФРГ.
С 2022-го по 2023 год в России «сформировали» десять инвестфондов — государственных, корпоративных и частных, следует из подсчётов Softline Venture Partners. Еще 11 организаций «находятся на стадиях запуска».
Новости предыдущего дня, 11 декабря — здесь.
ООО «Павелецкая площадь» получая деньги за аренду не давало Икее вывезти имущество и теперь ещё пытает отжимать неустойки... Штош.
Сразу видно что бизнес так и будет рваться в РФ, ведь таких перспектив нет просто нигде.
Всё равно придут. Как говорил твой тёзка, этнически русский немец, что только здесь он может зарабатывать так и не думать ни о чём. В Германии бы его посадили.
ну и чем ты гордишься в данном случае?
Простите, я вас не понял.
Рубрика "ты чо, хочешь в лихие 90-е??"
В далеком 2013 году было произведено более 2 млн автомобилей.
В 2020-м было произведено 1 438 тыс. авто.
В 2021-м было произведено 1 570 тыс. автомобилей.
За январь-октябрь 2023 года произведено 417 тыс. легковых автомобилей.
Это успех, я считаю. Таких плохих показателей не было даже в 90-е.
Рынок регулирует производство.
то есть то, что в 2023 году произведено 2 суперджета. при том, что куча самолетов разбираются на запчасти - это рынок порешал ?
Сколько могут купить, столько и производят. Конечно, рынок. Видите, как просели полёты.
а может полеты просели потому что огромное количество направлений больше не работает?
А это значит, что не нужно такого числа самолётов. Нет?
Блин, теперь машин нет.
Автохлам из Европы просто пачками ввозится.
Но очень хочется. А когда так сильно хочется — желание может и исполниться. Тем более НГ скоро, лысоватый дедушка принесёт подарок.
Т.е. если я сдавал квартиру, а арендатор съехал, то я могу через суд с него взискивать неустойку за то, что больше не арендует мою квартиру?
Если в договоре аренды прописаны неустойски за досрочное расторжение, то да. Кстати в моих договорах аренды за границей такие были.
Как можно заместить LinkedIn!?
Его нельзя заместить! Вы же не заставите все ваши связи, людей со всего мира перейти туда. Вакансии постить со всего мира в свой "заместитель" не заставите.
LinkedIn силен контентом, а не функционалом. То же самое касается YouTube.
И эти ребята прекрасно понимают это.
Линкед ин последние годы все больше превращается в помойку инстаграмма. Посты ЧСВ айтишников о нелегкой жизни в офисе. Крипто цыгане и прочее. Найти что-то стоящее там стало гораздо сложнее
Посмотрите на кого вы подписаны. Похоже, пришло время проредить список, ввести новых персонажей. Там КУЧА интересных людей с интересными мнениями. Правда, их нужно целенаправленно выбирать, а не подписываться не глядя на всякую шешуру.
К чему это сказано? К тому, что в российском заместителе ты быстрее найдешь работу за границей или построишь связи с кучей интересных людей. Точно! 😀
И то удивительно, так что молодцы.
Правда, ещё сдать и полететь нужно, но обещаторов от чиновничества такие мелочи не останавливают.
В этом году целых 2 суперджета сделали!
Вот что животворящие санкции делают!
https://www.ixbt.com/news/2023/10/21/2023-superjet-100-3-6.html
Да, всё на пользу! Слава санкциям!
Без двигателей
что за люди покупают китайские машины в бич комплектациях от 2 миллионов?
Скоро и ты Ваня станешь этим бич когда других машин не будет просто и зап частей к ним.
Китайский шеропотрёп по цене в 3 раза рыночной = гойда
За 2 миллиона можно немного бэу взять из Европы. Если заморочиться самому, то и сэкономить.
я
А какие есть альтернативы?
Что можно ещё взять за эту сумму?
Новое и на гарантии?
HeadHunter тестирует аналог LinkedIn
Это как? Будет спамить все мои контакты?
Будет присылать:
К сожалению, в настоящий момент мы не готовы пригласить Вас на дальнейшее интервью по этой вакансии. Мы внимательно ознакомились с Вашим резюме и, возможно, вернемся к Вашей кандидатуре, когда у нас возникнет такая потребность.
Там будут аналоги иностранных компаний, но импортозамещённых. Регистрация через госуслуги.
О Сетка, я так вижу очередная реинкарнация Росграма подъехала. Когда там уже полный вариант Чебурашки врубят?
А вы себе уже классный псевдоним купили там? :)
Упаси бог, я нескрепным линкедином пользуюсь, мне моё гражданство пока позволяет это делать без танцев с бубном.
Пока можно потренироваться: https://play.google.com/store/apps/details?id=games.noesis.cheburnet&pli=1
То есть как это, отказаться от штрафов?!
Да в своём ли вы уме, РСПП? Целая экономика вокруг это выстроилась, а вы тут всякое антискрепное измышляете?!
В штрафах есть свой цимес,законы вообще клевая штука так то,вопрос в другом…что он что дышло у нас,куда повернул,туда и вышло.
Ага, кручу-верчу, штрафовать хочу.
Хм. А им что, хорошей репутации и любви правильных русских недостаточно чтоль? Я думал ради этого делается 0_оНекоторые швейцарские банки начисляют комиссии на замороженные активы российских клиентов и в некоторых случаях — «на несколько лет вперёд», узнали «Ведомости» от источника в одном из брокеров. Он объясняет это необходимостью обслуживать счета таких клиентов. Ещё два собеседника газеты из юридической отрицали «слышали» о процентах, но информацию о начислении комиссий «на годы вперёд» ничего не знают.
То есть пускают деньги в оборот и получают с этого выгоду, так еще и с клиентов у которых заморозили счета щипают теперь? Красота :D
Так экспортную выручку сейчас только прикорытные бизнеса продают или уже в масс-сегмент вышла? Если прикорытники, тогда к чему штрафы, достаточно звонка или это на будущее для всех экспортеров, а не только сидящих на трубах и недрах...
"Палата представителей Конгресса США единогласно приняла законопроект о запрете импорта российского урана"