Швейцарские банки начали начислять комиссию на заблокированные активы россиян — «Ведомости» Статьи редакции
В некоторых случаях — якобы «на несколько лет вперёд».
- Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из брокеров. По его словам, счета нужно обслуживать, и «неважно, что человек не может ими воспользоваться». То же подтвердил собеседник газеты в аудиторской компании, сославшись на сотрудника одного швейцарского банка. Двое юристов «слышали» о комиссиях, но про начисление «на годы вперёд» ничего не знают.
- В банке Julius Baer отказались от комментариев. Raiffeisen сообщил, что разглашать информацию не позволяет регламент. UBS, Zurich Cantonal Bank, Vontobel и Pictet Group не ответили на запрос. PostFinance уточнил, что ничего не взимает.
- Некоторые опрошенные «Ведомостями» юристы допускают, что банки действительно могут начислять комиссии, поскольку сроки разморозки активов спрогнозировать трудно, а обслуживать счета «за свой счёт» никто не хочет. При этом взимать проценты сразу за несколько лет — это неразумно, замечают в одной из юрфирм: если разблокировка случится «через месяц», банкам придётся возвращать деньги, списанные за годы.
- Швейцарские банки сталкиваются с регуляторным давлением из-за работы с российскими клиентами, но часть из них, в том числе крупные организации, всё равно продолжает сотрудничество, сообщают юристы. По их словам, правила у каждого банка свои. Кто-то требует «больше подтверждений», что у пользователя нет связей с Россией, и одного ВНЖ в Европе недостаточно. Другие не смотрят ни на ВНЖ, ни на гражданство.
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Заголовок исправьте, он искаженный.
Не проценты начисляет, а снимает комиссию за обслуживание в виде % от суммы счета. Начисление процентов без уточнения что они отрицательные - это про проценты в плюс к вкладу.
И дизлайки верните!
И стену!
Подарки за дизлайки точнее
Я об этом же подумал. Неужели оттепель)
А потом так, не, слишком оптимистично.
Ну это же VC.ru, здесь не должно быть понятно
Интересно, что именно входит в услугу обслуживания замороженного счета? Вручную каждый день переписывают количество денег?
отправят запрос российским опсосам и реализуют по аналогии с услугой, загоняющей неактивный номер в минуса с целью дальнейшей его экспроприации. а тут даже по божески - номер счета оставят
Цап царап
Настоящий цапцарап он в РФ происходит. За счет инфляции переходящей в гипер.
Способ освоить заблокированные счета
а шо еще с ними делать
Передавать на благотворительность. Вопрос лишь в правовой процедуре.
Да, благотворительный суицид для банковской системы
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Любопытно нацистские счета уже обнулены в швейцарских банках или ещё теплятся остатки? Ну собственно параллели понятны :)
Там номерные счета, из-за чего непонятно, чьи они — нацистов или немецких евреев, прятавших деньги от нацизма.
«Только к концу того же 1998 года стороны пришли к компромиссу: швейцарцы согласились выплатить 1,25 млрд долларов еврейским организациям и основали соответствующий фонд.
С тех пор никаких претензий к Швейцарскому правительству не предъявлялось»
Отсюда: https://dzen.ru/a/Yw0jIy-7BGdhDsoM
Удобно. На каждой войне швейцарцы зарабатывают. Молодцы
И евреи)
Евреи пока сами в дудку непонятную полезли. Акелла промахнулся
И земелькой приросли, и постоянную угрозу нивелировали, и деньжат приподняли, норм дудка, мне кажется.
Если Швейцарцы согласились выплатить ярд, значит там осталось еще 100
Истинно так. Один ярд это ничто.
Только эти фонды дальше по цепочке деньги не отправили пострадавшим, но это другая история
Удобно так. Жаль Мавроди не дожил. Он бы тоже свой фонд открыл и туда деньги перечислил.
Добро пожаловать мистер Поттер. Мы начислили вам проценты и денег больше не осталось.
- Несите нам деньги, они в безопасности и нейтральной зоне, но за это у нас отрицательные проценты по вкладу!
Так то уже положительные, учитывая ставку Европейского банка. Просто на эти счета начислять проценты нельзя, т. к. с деньгами ничего не сделаешь. А обслуживать замороженные счета нужно. Европейские чиновники точно такие же, как и наши: придумать закон придумали, а как его реализовывать - похеру.
Вы отдаете живые деньги, которые сразу идут в дело, а получаете электронную запись с которой действительно ничего сделать нельзя. А деньги работают.😆
Отдать настоящий банан в обмен на его рисунок с обещанием прибавить ннбольшой ломтик, как нибудь потом, если будешь правильно себя вести отличная схема!
Тысячу лет уже работает и не вызывает вопросов
Сколько? 😆 Вы наверное имели ввиду экономику ссудного процента?
Нет никакой "заморозки", эти деньги все в деле, а не лежат налом в сейфе. Заморожены это значит их владельцу не дадут ими распоряжаться, а сам банк их использует как и все остальные вложения для заработка. Красивая схема, там явно все в доле.
Тогда тем более понятно, откуда обслуживание берётся, нет?
Бухгалтеру и клеркам рабочие места и зарплаты генерировать надо
Кирилл Таран ждёт вопроса поинтереснее, например, куда смотрел минфин размещая деньги на территориях, где их легко потерять. Почему еще глава минфина за потерю колоссальных средств чувствует себя распрекрасно. Можете не отвечать, Кирилл😆
Да, я и вопроса такого не жду, если честно
Начислить комиссию на миллиард лет вперёд, "поскольку сроки разморозки активов спрогнозировать трудно", и всё, проблемы нет. Кстати, я как раз рассматриваю подработку финансовым консультантом швейцарских банков.
А когда разблокировка случится, вернуть комиссию за пару сотен миллионов лет, плюс неустойку, за неоказанные услуги)
Вот вы и ответили на вопрос, почему разблокировка никогда не случится.
Как принимать бабки у гитлерообразных времен второй мировой - так норм, а заблочили ли их счета тех лет 1937-1945 гг. кстати?
Принимать они всегда готовы, в целом у кого угодно, но отдали они эти деньги Гитлеру и ко деньги и проценты?
это же другое
https://aif.ru/society/history/scheta_so_svastikoy_shveycariya_do_sih_por_hranit_dengi_tretego_reyha
Ты б ещё времена швейцарцев-наемников вспомнил
100 лет тому вперёд вспоминается. Ну так и есть, всё это с нами ой как надолго ещё.
Так начисляют проценты или комиссии? Я так понимаю КГ/АМ.
Это неважно. Важно, что денег станет меньше.
Когда начисляются проценты - денег становится больше. Это важно
Ну если так взять, то деньги за обслуживание можно брать только по договору с клиентом. Если по оферте, то человек должен иметь возможность снять деньги со счета.
На заблокированные или арестованные счета проценты не начисляются, но и брать деньги за обслуживание счета в этом случае тоже нельзя.
Конечно они продолжают сотрудничество, российских денег там очень даже много