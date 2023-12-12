Деньги
Полина Лааксо

Швейцарские банки начали начислять комиссию на заблокированные активы россиян — «Ведомости» Статьи редакции

В некоторых случаях — якобы «на несколько лет вперёд».

  • Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из брокеров. По его словам, счета нужно обслуживать, и «неважно, что человек не может ими воспользоваться». То же подтвердил собеседник газеты в аудиторской компании, сославшись на сотрудника одного швейцарского банка. Двое юристов «слышали» о комиссиях, но про начисление «на годы вперёд» ничего не знают.
  • В банке Julius Baer отказались от комментариев. Raiffeisen сообщил, что разглашать информацию не позволяет регламент. UBS, Zurich Cantonal Bank, Vontobel и Pictet Group не ответили на запрос. PostFinance уточнил, что ничего не взимает.
  • Некоторые опрошенные «Ведомостями» юристы допускают, что банки действительно могут начислять комиссии, поскольку сроки разморозки активов спрогнозировать трудно, а обслуживать счета «за свой счёт» никто не хочет. При этом взимать проценты сразу за несколько лет — это неразумно, замечают в одной из юрфирм: если разблокировка случится «через месяц», банкам придётся возвращать деньги, списанные за годы.
  • Швейцарские банки сталкиваются с регуляторным давлением из-за работы с российскими клиентами, но часть из них, в том числе крупные организации, всё равно продолжает сотрудничество, сообщают юристы. По их словам, правила у каждого банка свои. Кто-то требует «больше подтверждений», что у пользователя нет связей с Россией, и одного ВНЖ в Европе недостаточно. Другие не смотрят ни на ВНЖ, ни на гражданство.
Источник: Moneycontrol

#новости #санкции #швейцария

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49 комментариев
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 Сергей Леопольдович

Заголовок исправьте, он искаженный.
Не проценты начисляет, а снимает комиссию за обслуживание в виде % от суммы счета. Начисление процентов без уточнения что они отрицательные - это про проценты в плюс к вкладу.

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Слегка Придурковатый

И дизлайки верните!

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Leonid Sobchenko

И стену!

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Марат Шайхутдинов

Подарки за дизлайки точнее

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Alexander Bobylev

Я об этом же подумал. Неужели оттепель)
А потом так, не, слишком оптимистично.

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Artemy

Ну это же VC.ru, здесь не должно быть понятно

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Murat Oshroev

Интересно, что именно входит в услугу обслуживания замороженного счета? Вручную каждый день переписывают количество денег?

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Иван Иванов

отправят запрос российским опсосам и реализуют по аналогии с услугой, загоняющей неактивный номер в минуса с целью дальнейшей его экспроприации. а тут даже по божески - номер счета оставят

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Андрей

Цап царап

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fStrange

Настоящий цапцарап он в РФ происходит. За счет инфляции переходящей в гипер.

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Alex

Способ освоить заблокированные счета

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Mr. U

а шо еще с ними делать

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Alex

Передавать на благотворительность. Вопрос лишь в правовой процедуре.

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Future Prophecies

Да, благотворительный суицид для банковской системы

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Доктор Шкутко

Любопытно нацистские счета уже обнулены в швейцарских банках или ещё теплятся остатки? Ну собственно параллели понятны :)

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Denis Bystruev

Там номерные счета, из-за чего непонятно, чьи они — нацистов или немецких евреев, прятавших деньги от нацизма.

«Только к концу того же 1998 года стороны пришли к компромиссу: швейцарцы согласились выплатить 1,25 млрд долларов еврейским организациям и основали соответствующий фонд.

С тех пор никаких претензий к Швейцарскому правительству не предъявлялось»

Отсюда: https://dzen.ru/a/Yw0jIy-7BGdhDsoM

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Доктор Шкутко

Удобно. На каждой войне швейцарцы зарабатывают. Молодцы

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Dmitry Bugaev

И евреи)

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Доктор Шкутко

Евреи пока сами в дудку непонятную полезли. Акелла промахнулся

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Dmitry Bugaev

И земелькой приросли, и постоянную угрозу нивелировали, и деньжат приподняли, норм дудка, мне кажется.

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Dee

Если Швейцарцы согласились выплатить ярд, значит там осталось еще 100

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Доктор Шкутко

Истинно так. Один ярд это ничто.

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Future Prophecies

Только эти фонды дальше по цепочке деньги не отправили пострадавшим, но это другая история

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Станислав

Удобно так. Жаль Мавроди не дожил. Он бы тоже свой фонд открыл и туда деньги перечислил.

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Griby Lenina

Добро пожаловать мистер Поттер. Мы начислили вам проценты и денег больше не осталось.

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Zoro

- Несите нам деньги, они в безопасности и нейтральной зоне, но за это у нас отрицательные проценты по вкладу!

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Alexander Bobylev

Так то уже положительные, учитывая ставку Европейского банка. Просто на эти счета начислять проценты нельзя, т. к. с деньгами ничего не сделаешь. А обслуживать замороженные счета нужно. Европейские чиновники точно такие же, как и наши: придумать закон придумали, а как его реализовывать - похеру.

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Светлана Владимирова

Вы отдаете живые деньги, которые сразу идут в дело, а получаете электронную запись с которой действительно ничего сделать нельзя. А деньги работают.😆
Отдать настоящий банан в обмен на его рисунок с обещанием прибавить ннбольшой ломтик, как нибудь потом, если будешь правильно себя вести отличная схема!

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Кирилл Таран

Тысячу лет уже работает и не вызывает вопросов

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Светлана Владимирова

Сколько? 😆 Вы наверное имели ввиду экономику ссудного процента?

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Костя Иночкин

Нет никакой "заморозки", эти деньги все в деле, а не лежат налом в сейфе. Заморожены это значит их владельцу не дадут ими распоряжаться, а сам банк их использует как и все остальные вложения для заработка. Красивая схема, там явно все в доле.

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Кирилл Таран

Тогда тем более понятно, откуда обслуживание берётся, нет?

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Светлана Владимирова

Бухгалтеру и клеркам рабочие места и зарплаты генерировать надо

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Светлана Владимирова

Кирилл Таран ждёт вопроса поинтереснее, например, куда смотрел минфин размещая деньги на территориях, где их легко потерять. Почему еще глава минфина за потерю колоссальных средств чувствует себя распрекрасно. Можете не отвечать, Кирилл😆

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Кирилл Таран

Да, я и вопроса такого не жду, если честно

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Слегка Придурковатый

Начислить комиссию на миллиард лет вперёд, "поскольку сроки разморозки активов спрогнозировать трудно", и всё, проблемы нет. Кстати, я как раз рассматриваю подработку финансовым консультантом швейцарских банков.

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Alexander Bobylev

А когда разблокировка случится, вернуть комиссию за пару сотен миллионов лет, плюс неустойку, за неоказанные услуги)

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Ага Угу

Вот вы и ответили на вопрос, почему разблокировка никогда не случится.

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Mix Max

Как принимать бабки у гитлерообразных времен второй мировой - так норм, а заблочили ли их счета тех лет 1937-1945 гг. кстати?

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Future Prophecies

Принимать они всегда готовы, в целом у кого угодно, но отдали они эти деньги Гитлеру и ко деньги и проценты?

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Mix Max

это же другое
https://aif.ru/society/history/scheta_so_svastikoy_shveycariya_do_sih_por_hranit_dengi_tretego_reyha

Счета со свастикой. Швейцария до сих пор хранит…
История про деньги гитлеровцев в швейцарских банках, мягко говоря, не нова, и возникает вопрос — а…
aif.ru
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Хлоргексидин

Ты б ещё времена швейцарцев-наемников вспомнил

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debil
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Вадим Д.

100 лет тому вперёд вспоминается. Ну так и есть, всё это с нами ой как надолго ещё.

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Vladimir Ivanov

Так начисляют проценты или комиссии? Я так понимаю КГ/АМ.

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Evgeny

Это неважно. Важно, что денег станет меньше.

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Vladimir Ivanov

Когда начисляются проценты - денег становится больше. Это важно

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Станислав

Ну если так взять, то деньги за обслуживание можно брать только по договору с клиентом. Если по оферте, то человек должен иметь возможность снять деньги со счета.

На заблокированные или арестованные счета проценты не начисляются, но и брать деньги за обслуживание счета в этом случае тоже нельзя.

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Оля Сухаревская

Конечно они продолжают сотрудничество, российских денег там очень даже много

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