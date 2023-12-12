Деньги
Полина Лааксо

Швейцарские банки начали начислять проценты на заблокированные активы россиян — «Ведомости» Статьи редакции

В некоторых случаях — якобы «на несколько лет вперёд».

  • Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из брокеров. По его словам, счета нужно обслуживать, и «неважно, что человек не может ими воспользоваться». То же подтвердил собеседник газеты в аудиторской компании, сославшись на сотрудника одного швейцарского банка. Двое юристов «слышали» о комиссиях, но про начисление «на годы вперёд» ничего не знают.
  • В банке Julius Baer отказались от комментариев. Raiffeisen сообщил, что разглашать информацию не позволяет регламент. UBS, Zurich Cantonal Bank, Vontobel и Pictet Group не ответили на запрос. PostFinance уточнил, что ничего не взимает.
  • Некоторые опрошенные «Ведомостями» юристы допускают, что банки действительно могут начислять комиссии, поскольку сроки разморозки активов спрогнозировать трудно, а обслуживать счета «за свой счёт» никто не хочет. При этом взимать проценты сразу за несколько лет — это неразумно, замечают в одной из юрфирм: если разблокировка случится «через месяц», банкам придётся возвращать деньги, списанные за годы.
  • Швейцарские банки сталкиваются с регуляторным давлением из-за работы с российскими клиентами, но часть из них, в том числе крупные организации, всё равно продолжает сотрудничество, сообщают юристы. По их словам, правила у каждого банка свои. Кто-то требует «больше подтверждений», что у пользователя нет связей с Россией, и одного ВНЖ в Европе недостаточно. Другие не смотрят ни на ВНЖ, ни на гражданство.
Источник: Moneycontrol

#новости #санкции #швейцария

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19 комментариев
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 Сергей Леопольдович

Заголовок исправьте, он искаженный.
Не проценты начисляет, а снимает комиссию за обслуживание в виде % от суммы счета. Начисление процентов без уточнения что они отрицательные - это про проценты в плюс к вкладу.

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Alexander Bobylev

Я об этом же подумал. Неужели оттепель)
А потом так, не, слишком оптимистично.

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Artemy

Ну это же VC.ru, здесь не должно быть понятно

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Слегка Придурковатый

И дизлайки верните!

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Alex

Способ освоить заблокированные счета

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Mr. U

а шо еще с ними делать

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Alex

Передавать на благотворительность. Вопрос лишь в правовой процедуре.

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Future Prophecies

Да, благотворительный суицид для банковской системы

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Андрей

Цап царап

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debil
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Слегка Придурковатый

Начислить комиссию на миллиард лет вперёд, "поскольку сроки разморозки активов спрогнозировать трудно", и всё, проблемы нет. Кстати, я как раз рассматриваю подработку финансовым консультантом швейцарских банков.

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Alexander Bobylev

А когда разблокировка случится, вернуть комиссию за пару сотен миллионов лет, плюс неустойку, за неоказанные услуги)

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Zoro

- Несите нам деньги, они в безопасности и нейтральной зоне, но за это у нас отрицательные проценты по вкладу!

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Alexander Bobylev

Так то уже положительные, учитывая ставку Европейского банка. Просто на эти счета начислять проценты нельзя, т. к. с деньгами ничего не сделаешь. А обслуживать замороженные счета нужно. Европейские чиновники точно такие же, как и наши: придумать закон придумали, а как его реализовывать - похеру.

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Вадим Д.

100 лет тому вперёд вспоминается. Ну так и есть, всё это с нами ой как надолго ещё.

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Murat Oshroev

Интересно, что именно входит в услугу обслуживания замороженного счета? Вручную каждый день переписывают количество денег?

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Доктор Шкутко

Любопытно нацистские счета уже обнулены в швейцарских банках или ещё теплятся остатки? Ну собственно параллели понятны :)

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Denis Bystruev

Там номерные счета, из-за чего непонятно, чьи они — нацистов или немецких евреев, прятавших деньги от нацизма.

«Только к концу того же 1998 года стороны пришли к компромиссу: швейцарцы согласились выплатить 1,25 млрд долларов еврейским организациям и основали соответствующий фонд.

С тех пор никаких претензий к Швейцарскому правительству не предъявлялось»

Отсюда: https://dzen.ru/a/Yw0jIy-7BGdhDsoM

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Griby Lenina

Добро пожаловать мистер Поттер. Мы начислили вам проценты и денег больше не осталось.

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