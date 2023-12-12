Швейцарские банки начали начислять проценты на заблокированные активы россиян — «Ведомости» Статьи редакции
В некоторых случаях — якобы «на несколько лет вперёд».
- Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из брокеров. По его словам, счета нужно обслуживать, и «неважно, что человек не может ими воспользоваться». То же подтвердил собеседник газеты в аудиторской компании, сославшись на сотрудника одного швейцарского банка. Двое юристов «слышали» о комиссиях, но про начисление «на годы вперёд» ничего не знают.
- В банке Julius Baer отказались от комментариев. Raiffeisen сообщил, что разглашать информацию не позволяет регламент. UBS, Zurich Cantonal Bank, Vontobel и Pictet Group не ответили на запрос. PostFinance уточнил, что ничего не взимает.
- Некоторые опрошенные «Ведомостями» юристы допускают, что банки действительно могут начислять комиссии, поскольку сроки разморозки активов спрогнозировать трудно, а обслуживать счета «за свой счёт» никто не хочет. При этом взимать проценты сразу за несколько лет — это неразумно, замечают в одной из юрфирм: если разблокировка случится «через месяц», банкам придётся возвращать деньги, списанные за годы.
- Швейцарские банки сталкиваются с регуляторным давлением из-за работы с российскими клиентами, но часть из них, в том числе крупные организации, всё равно продолжает сотрудничество, сообщают юристы. По их словам, правила у каждого банка свои. Кто-то требует «больше подтверждений», что у пользователя нет связей с Россией, и одного ВНЖ в Европе недостаточно. Другие не смотрят ни на ВНЖ, ни на гражданство.
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Заголовок исправьте, он искаженный.
Не проценты начисляет, а снимает комиссию за обслуживание в виде % от суммы счета. Начисление процентов без уточнения что они отрицательные - это про проценты в плюс к вкладу.
Я об этом же подумал. Неужели оттепель)
А потом так, не, слишком оптимистично.
Ну это же VC.ru, здесь не должно быть понятно
И дизлайки верните!
Способ освоить заблокированные счета
а шо еще с ними делать
Передавать на благотворительность. Вопрос лишь в правовой процедуре.
Да, благотворительный суицид для банковской системы
Цап царап
Начислить комиссию на миллиард лет вперёд, "поскольку сроки разморозки активов спрогнозировать трудно", и всё, проблемы нет. Кстати, я как раз рассматриваю подработку финансовым консультантом швейцарских банков.
А когда разблокировка случится, вернуть комиссию за пару сотен миллионов лет, плюс неустойку, за неоказанные услуги)
- Несите нам деньги, они в безопасности и нейтральной зоне, но за это у нас отрицательные проценты по вкладу!
Так то уже положительные, учитывая ставку Европейского банка. Просто на эти счета начислять проценты нельзя, т. к. с деньгами ничего не сделаешь. А обслуживать замороженные счета нужно. Европейские чиновники точно такие же, как и наши: придумать закон придумали, а как его реализовывать - похеру.
100 лет тому вперёд вспоминается. Ну так и есть, всё это с нами ой как надолго ещё.
Интересно, что именно входит в услугу обслуживания замороженного счета? Вручную каждый день переписывают количество денег?
Любопытно нацистские счета уже обнулены в швейцарских банках или ещё теплятся остатки? Ну собственно параллели понятны :)
Там номерные счета, из-за чего непонятно, чьи они — нацистов или немецких евреев, прятавших деньги от нацизма.
«Только к концу того же 1998 года стороны пришли к компромиссу: швейцарцы согласились выплатить 1,25 млрд долларов еврейским организациям и основали соответствующий фонд.
С тех пор никаких претензий к Швейцарскому правительству не предъявлялось»
Отсюда: https://dzen.ru/a/Yw0jIy-7BGdhDsoM
Добро пожаловать мистер Поттер. Мы начислили вам проценты и денег больше не осталось.