ЦБ рассказал о схеме мошенников: ходят по домам под видом соцслужб и убеждают людей обменять старые банкноты на «новые» Статьи редакции
В другом варианте схемы злоумышленники просят установить приложение для проверки купюр, получают удалённый доступ к смартфону и крадут деньги со счетов.
- Злоумышленники используют схему, связанную с обновлённой банкнотой в 5000 рублей, последние несколько месяцев, рассказал Банк России. Они работают как удалённо, так и в офлайне.
- В онлайн-варианте мошенники звонят «жертвам» и уговаривают проверить подлинность денег. Для проверки они предлагают установить приложение «Банкноты Банка России». Такое приложение действительно есть у ЦБ, но злоумышленники дают ссылку на фальшивую программу.
- После установки сервиса мошенники получают удалённый доступ к смартфону «жертвы» — в том числе к банковским приложениям. А затем похищают деньги со всех счетов.
- В офлайн-варианте схемы аферисты ходят по квартирам под видом социальных служб и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на «новые». Доверчивым людям, обычно пожилым, выдают фальшивые купюры. В ЦБ отметили, что бывают и случаи квартирных краж, совершённых под предлогом «обмена денег».
- Банк России напомнил, что обновлённые банкноты поступают в оборот постепенно. Специально менять «старые» деньги не нужно: и те, и другие параллельно находятся в обращении.
- Регулятор также рекомендовал игнорировать предложения по обмену и проверке подлинности денег, не устанавливать приложения и не переходить по ссылкам от незнакомцев, а по любым банковским вопросам звонить в свой банк.
- ЦБ регулярно делится историями про мошеннические схемы. Например, в июле 2023 года он рассказал про злоумышленников, которые приглашают «жертв» на «личный приём» в отделение регулятора, а затем под разными предлогами пытаются получить данные карты или просят перевести деньги.
- В октябре — о схеме, в которой мошенники говорят «жертве», что кто-то пытается украсть деньги, и чтобы «спасти» их, надо перевести средства на «безопасный» счёт в ЦБ.
46 показов
519 открытий
Это вам не уклониста по камерам метро ловить, и не дезертира в Армении. Тут по-настоящему скрытный преступник, следов не оставляет, правда?
Такие твари по пенсионерам еще с 90-х ходят. Только вот узнали про них якобы.
вот неужели вместо мозга совсем вата, что в такую дичь люди верят?!
посмотрим на вас через 50 лет
"в основном пожилые люди"
одинокого пожилого человека легко одурачить, у них часто бывают когнитивные расстройства...
Советское образование - слышали про такой термин?? Там знаний давали много, но думать не учили.... Вот результаты 🤨
Банки заряжали, страну растаскивали по балконам и гаражам, мороженное ценили
Так они давно ходят. Особенно удачно это проходит, когда какую-то реформу обещают
Вероятно у них раздолье будет, когда "наличные рубли будут в цифровые менять"
ну полностью не выйдет это сделать, наличность все равно останется
Вот сучары, пулю в лоб
А это точно не из ЦБ ходоки? Или у этих удостоверения есть? (-:
Я спросил они мне сказали что не мошенники
Надо было спросить: «Вы ТОЧНО не мошенники?» Т.е. вот именно с настойчивостью. Они сдаются и убегают плача
Обменяю цифровые рубли на старые пятитысячные купюры. Дорого.
Нужны большие объемы, тыщ 10 будет?