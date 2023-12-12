Деньги
Таня Боброва

ЦБ рассказал о схеме мошенников: ходят по домам под видом соцслужб и убеждают людей обменять старые банкноты на «новые» Статьи редакции

В другом варианте схемы злоумышленники просят установить приложение для проверки купюр, получают удалённый доступ к смартфону и крадут деньги со счетов.

  • Злоумышленники используют схему, связанную с обновлённой банкнотой в 5000 рублей, последние несколько месяцев, рассказал Банк России. Они работают как удалённо, так и в офлайне.
  • В онлайн-варианте мошенники звонят «жертвам» и уговаривают проверить подлинность денег. Для проверки они предлагают установить приложение «Банкноты Банка России». Такое приложение действительно есть у ЦБ, но злоумышленники дают ссылку на фальшивую программу.
  • После установки сервиса мошенники получают удалённый доступ к смартфону «жертвы» — в том числе к банковским приложениям. А затем похищают деньги со всех счетов.
  • В офлайн-варианте схемы аферисты ходят по квартирам под видом социальных служб и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на «новые». Доверчивым людям, обычно пожилым, выдают фальшивые купюры. В ЦБ отметили, что бывают и случаи квартирных краж, совершённых под предлогом «обмена денег».
  • Банк России напомнил, что обновлённые банкноты поступают в оборот постепенно. Специально менять «старые» деньги не нужно: и те, и другие параллельно находятся в обращении.
  • Регулятор также рекомендовал игнорировать предложения по обмену и проверке подлинности денег, не устанавливать приложения и не переходить по ссылкам от незнакомцев, а по любым банковским вопросам звонить в свой банк.
  • ЦБ регулярно делится историями про мошеннические схемы. Например, в июле 2023 года он рассказал про злоумышленников, которые приглашают «жертв» на «личный приём» в отделение регулятора, а затем под разными предлогами пытаются получить данные карты или просят перевести деньги.
  • В октябре — о схеме, в которой мошенники говорят «жертве», что кто-то пытается украсть деньги, и чтобы «спасти» их, надо перевести средства на «безопасный» счёт в ЦБ.

#мошенники #новости #цб

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18 комментариев
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 Бинарный Ёж

Это вам не уклониста по камерам метро ловить, и не дезертира в Армении. Тут по-настоящему скрытный преступник, следов не оставляет, правда?

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Станислав

Такие твари по пенсионерам еще с 90-х ходят. Только вот узнали про них якобы.

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Yury

вот неужели вместо мозга совсем вата, что в такую дичь люди верят?!

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Александр

посмотрим на вас через 50 лет

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Konstantin Kutsevalov

"в основном пожилые люди"

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Андрей Самойлов

одинокого пожилого человека легко одурачить, у них часто бывают когнитивные расстройства...

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Борис Горобец

Советское образование - слышали про такой термин?? Там знаний давали много, но думать не учили.... Вот результаты 🤨

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Андрей

Банки заряжали, страну растаскивали по балконам и гаражам, мороженное ценили

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Фоксик

Так они давно ходят. Особенно удачно это проходит, когда какую-то реформу обещают

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Aina Timo / wdroid.net

Вероятно у них раздолье будет, когда "наличные рубли будут в цифровые менять"

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Виталий К.

ну полностью не выйдет это сделать, наличность все равно останется

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Станки Евроштакетник

Вот сучары, пулю в лоб

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Aina Timo / wdroid.net
А, так у вас айфон, да? Нет-нет, с вашими купюрами все в порядке, проверка не требуется
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Вадим Д.

А это точно не из ЦБ ходоки? Или у этих удостоверения есть? (-:

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Денис

Я спросил они мне сказали что не мошенники

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Алеоп

Надо было спросить: «Вы ТОЧНО не мошенники?» Т.е. вот именно с настойчивостью. Они сдаются и убегают плача

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Слегка Придурковатый

Обменяю цифровые рубли на старые пятитысячные купюры. Дорого.

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Алеоп

Нужны большие объемы, тыщ 10 будет?

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15 комментариев
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