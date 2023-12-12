Частный инвестор подал в суд на «СПБ Биржу» и брокера и потребовал взыскать 570 тысяч рублей из-за блокировки активов Статьи редакции
Ранее о подобных исках известно не было, отмечает «РБК Инвестиции».
- Частный инвестор Константин Смирнов обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к «СПБ Бирже» и брокеру БКС, обратило внимание «РБК Инвестиции». Сумма требований — 570,9 тысячи рублей.
- Суд оставил заявление без движения до 29 декабря 2023 года. Как рассказал истец изданию, он уже направил суду недостающие документы. По его словам, он намерен требовать не возврата заблокированных бумаг, а возмещения убытков из-за ограничений на распоряжение активами.
Требования инвестор обосновывает несколькими аргументами. В частности, брокер, по словам истца, не информировал его о причинах, по которым частные инвесторы не могут распорядиться собственным имуществом, и не раскрывал депозитарную цепочку, через которую учитываются заблокированные активы.
- Приостановка торгов из-за введения санкций напрямую не предусмотрена регламентом «СПБ Биржи». Кроме того, санкции не исключают ответственности площадки перед неподсанкционными лицами за исполнение обязательств, считает истец.
- В «СПБ Бирже» на момент написания материала не ответили на запрос издания. В БКС сообщили, что знают об этом иске и считают его требования необоснованными: «Полагаем, в иске будет отказано».
- «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США в ноябре 2023 года. Минфин США при этом разрешил совершать отдельные операции с площадкой до 31 января 2024 года. Торги иностранными бумагами до сих пор не проводятся.
- В конце ноября биржа сообщила, что временно перевела иностранные бумаги и часть денег в иностранных валютах на неторговые счета. Тогда же площадка определила объём не попавших под ограничения денег в иностранных валютах (31% от общей суммы клиентских денег) и согласовала механизм их распределения между брокерами.
- Глава «СПБ Биржи» Евгений Сердюков говорил, что компания рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод активов и вернуть их клиентам в полном объёме. В начале декабря «РБК Инвестиции» писали, что биржа начала готовиться к обмену замороженных активов российских и иностранных инвесторов.
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Самоуверенно, на самом деле. И не такие вещи до суда доходили
По сути, то, что получилось, вообще напоминает exit scam (хотя тут больше факторов и понятно, что ответственность не только на бирже лежит).
Кому должен - всем прощаю. Как-то так.
Типичная молодая Россия
Безумству храбрых... Или вере безумных... В общем, элемент безумия присутствует.
СПБ Биржа уже разочаровалась в этой жизни, дайте им хоть дожить последние денечки
Безумец или нет, но результат вполне может быть в его пользу, хотя бы частично
У нас суды государственные 😂, соотвественно всегда выносят решение в пользу государства. В марте будут выборы , там и выскажите пар спустите
Опять обнулится
С одной стороны чел прав, брокеры не афишируют всю цепочку и так быть не должно.
Картинка от БКС, не знаю после иска они ее сделали или до.
Удачи
Спасение утопающих дело рук самих утопающих
В чем смысл писать заявление на брокера, если блокирует активы ЕС и США. Брокер это просто прокладка. В этой ситуации пусть пишет г. Борелюшке или в Спортлото, что по сути эквивалент) У биржи очевидный форс мажор, так как ее работу заблокировали, введя против нее санкции
За ним уже выехали?