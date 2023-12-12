Требования инвестор обосновывает несколькими аргументами. В частности, брокер, по словам истца, не информировал его о причинах, по которым частные инвесторы не могут распорядиться собственным имуществом, и не раскрывал депозитарную цепочку, через которую учитываются заблокированные активы.