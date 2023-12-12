Деньги
Маша Цепелева

США ввели санкции в отношении Ивана Таврина и «Экспобанка» Статьи редакции

Всего в список включили более 200 компаний и 23 физлица.

  • США включили в санкционный список бизнесменов Ивана Таврина и Владислава Свиблова и связанные с ними компании ООО «Кисмет Консалтинг» и Fortiana Holdings Limited.
  • Под санкции также попал «Экспобанк» и золотодобывающая компания Highland Gold Mining. В банке прокомментировали РБК, что «подготовились и предприняли все действия для комфортной и удобной работы клиентов», а карты «продолжат действовать на территории России».
  • Kismet Capital Group Таврина купила «Авито» в октябре 2022 года. С января 2023-го группа владеет более 20% в HeadHunter. В апреле она вошла в консорциум инвесторов, который выкупил бизнес Henkel в России. А в августе одно из юрлиц Kismet купило бренды одежды Zarina, Befree, Love Republic и Sela.
Иван Таврин, фото «Коммерсанта»

#новости #санкции

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5 комментариев
Fred Han

А что случилось?

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Gre Li

Да кто их поймёт? Зачем-то накладывают санкции, чтобы все олигархи сплотилось вокруг Путина. Деваться им некуда, снять санкции нереально. (Вон Тиньков один по суду и сколько времени ушло.)

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debil
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Подментованный кот
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Даниил О

А группу Kiss не обвинят в связях с Kismet Group?

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2 комментария
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