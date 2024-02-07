«Тинькофф» начал продавать золотые слитки весом от 10 г с доставкой для всех клиентов Статьи редакции
С ноября 2022 года банк предлагал слитки от 500 г и только для премиальных пользователей.
- Заказать золотые слитки с доставкой теперь могут все клиенты, сообщила компания. Для покупки доступны золотые слитки в 10, 20, 50, 100, 500 г или 1 кг, а также стандартные — от 11 до 13,3 кг.
- При заказе в Москве и Московской области слитки бесплатно доставят инкассаторы на специальных бронеавтомобилях. Условия доставки в другие регионы зависят от количества слитков, их размера и расстояния.
- Пользователи могут купить слитки в приложении или на сайте «Тинькофф». Для этого нужно выбрать «Все продукты», затем «Золото с доставкой» или написать в чат с поддержкой «Хочу купить слиток». Сделка проходит полностью в онлайне.
- Для защиты небольших слитков от внешнего воздействия банк использует несколько материалов: упаковку из прозрачного пластика и коробку, также может быть пакет. У каждого слитка есть специальный сертификат, где указаны все основные характеристики.
- «Тинькофф» запустил доставку золотых слитков на дом в ноябре 2022 года. Оформить покупку могли только клиенты Tinkoff Premium и Tinkoff Private. Минимальный размер мерного слитка тогда составлял 500 г.
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А потом будет как с наличными долларами при попытке продажи?
Ой у вас тут пылинка, а тут видите тень не так лежит, ой мы не можем принять
В ломбарде принимают в любом формате
Ну так и барыги на рынке доллары приняли в любом состоянии
В современных реалиях, это не барыги, а спасители
Так и есть. Или так уж и быть, с большим дисконтом заберут
На то и расчет
Нахуя, а главное зачем
Золото один из самых главных стабильный активов.Купив его на бирже, есть вероятность, что его могут заблокировать из-за санкций.А реальное золото имеет тот же самый уровееь ликвидности.Вы можете хранить его в банке.Банк по первому требованию его выкупает обратно по рыночной цене.
Мммм купить золото по оверпрайсу, а потом продать его по цене лома, кайф. А ещё золото будет всё равно не твоим, так как банк вносит тебя в специальный реестр и если государству потребуется, то легко заберёт его у тебя
Как связано виртуальное золото с новостью? Никто у вас не будет выкупать золото из новости по рыночной цене.
Поинтересуйтесь у банка, они все расскажут вам.
Рыночная цена, это когда доллары продавали по 130 рублей, а выкупали по 90?
В жопе можно провезти грамм 300 запросто
Можно бывших сотрудников Ягодок подрядить на контрабанду.
точно выкупят по рыночной цене?
Или просто в один прекрасный момент заблокируют счёт, ну или налоговая какая спишет, или ГИБДД за превышение ))
Ну мне чисто по приколу захотелось купить. Чтобы был)
Да красавцы! Есть маршрут, по которому ездит грузовичок с золотишком?
Такими возят
Внутри узбек охранник спрятан
там курьер с термо-коробом)
Хммм, хитро! Они растворятся среди других таких же
все как и рассказывал Липсиц - иранская экономическая модель
За Липсица всегда респект. В конце 90-х зачитывался в школе его учебниками по экономике.
щас вам расскажут, что Игорь Владимирович нихера не смыслит в экономике и вообще он обиженный, и его прогнозы относительно РФ неадекватны
самые адекватные прогнозы по экономике России только здесь!)))
Ценник есть? В мобильной версии не увидел
А это Тинек тонко намекает, что вы, батенька, нищеброд и они не хотят портить вам настроение.
Пи....ц : Всем клиентам по слитку в 10 кг за наш счет, бармен отвесьте!
заодно сливать базу у кого сколько их дома? Или опять базу "своруют"?
Как в 90-е, наводчики работали. высокомаржинальная тема.
Можно в банке в ячейке хранить
Лучше бы они заканчивали спамить своими ахренительными предложениями карт
Слиток в 10 грамм - это нанослиток какой-то.
Все еще дорого. В ломбарде можно взять дешевле в разы.
А по какой цене в ломбардах продают? У должников забирают по цене покупки в банках или ниже, а продают по курсу ЦБ?
Я просто не был ни разу в ломбарде никакой.
Зайди в ломбард, там по ценам ниже чем тинек толкает, потому что бу. Хотя как золотое изделие может быть бу
Ждём алмазов
А что там с НДС?
Нет его, а вот НДФЛ есть
От 10 грамм и прямо на дом? Прикольно. 10 г это мини слиток наверное будет в конверте) Помню в ювелирке покупал лет 10 назад, малютка, но денег стоит)
Не, пасибо, потом проблемы с ним будут. Хавали, знаем
Какой в этом смысл, если лучший спред на физзолото в Москве у Гохрана?