Деньги
Таня Боброва

«Тинькофф» начал продавать золотые слитки весом от 10 г с доставкой для всех клиентов Статьи редакции

С ноября 2022 года банк предлагал слитки от 500 г и только для премиальных пользователей.

  • Заказать золотые слитки с доставкой теперь могут все клиенты, сообщила компания. Для покупки доступны золотые слитки в 10, 20, 50, 100, 500 г или 1 кг, а также стандартные — от 11 до 13,3 кг.
  • При заказе в Москве и Московской области слитки бесплатно доставят инкассаторы на специальных бронеавтомобилях. Условия доставки в другие регионы зависят от количества слитков, их размера и расстояния.
  • Пользователи могут купить слитки в приложении или на сайте «Тинькофф». Для этого нужно выбрать «Все продукты», затем «Золото с доставкой» или написать в чат с поддержкой «Хочу купить слиток». Сделка проходит полностью в онлайне.
  • Для защиты небольших слитков от внешнего воздействия банк использует несколько материалов: упаковку из прозрачного пластика и коробку, также может быть пакет. У каждого слитка есть специальный сертификат, где указаны все основные характеристики.
Источник: «Тинькофф»
  • «Тинькофф» запустил доставку золотых слитков на дом в ноябре 2022 года. Оформить покупку могли только клиенты Tinkoff Premium и Tinkoff Private. Минимальный размер мерного слитка тогда составлял 500 г.

#новости #тинькофф

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44 комментария
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 Cringe Artist

А потом будет как с наличными долларами при попытке продажи?

Ой у вас тут пылинка, а тут видите тень не так лежит, ой мы не можем принять

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Микс из мусоровоза

В ломбарде принимают в любом формате

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Cringe Artist

Ну так и барыги на рынке доллары приняли в любом состоянии

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Водяной

В современных реалиях, это не барыги, а спасители

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Dmitrii Alekseevich

Так и есть. Или так уж и быть, с большим дисконтом заберут

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Водяной

На то и расчет

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Илья Дёмин
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Ale K

Нахуя, а главное зачем

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Natalia Izhutova

Золото один из самых главных стабильный активов.Купив его на бирже, есть вероятность, что его могут заблокировать из-за санкций.А реальное золото имеет тот же самый уровееь ликвидности.Вы можете хранить его в банке.Банк по первому требованию его выкупает обратно по рыночной цене.

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Печенька

Мммм купить золото по оверпрайсу, а потом продать его по цене лома, кайф. А ещё золото будет всё равно не твоим, так как банк вносит тебя в специальный реестр и если государству потребуется, то легко заберёт его у тебя

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Д Хб

Как связано виртуальное золото с новостью? Никто у вас не будет выкупать золото из новости по рыночной цене.

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Natalia Izhutova

Поинтересуйтесь у банка, они все расскажут вам.

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Александр Ненадо

Рыночная цена, это когда доллары продавали по 130 рублей, а выкупали по 90?

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Микс из мусоровоза

В жопе можно провезти грамм 300 запросто

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Александр Жариков

Можно бывших сотрудников Ягодок подрядить на контрабанду.

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Марат

точно выкупят по рыночной цене?

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Водяной

Или просто в один прекрасный момент заблокируют счёт, ну или налоговая какая спишет, или ГИБДД за превышение ))

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Андрей

Ну мне чисто по приколу захотелось купить. Чтобы был)

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Кот.Финанс

Да красавцы! Есть маршрут, по которому ездит грузовичок с золотишком?

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Uzabila

Такими возят

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Дмитрий

Внутри узбек охранник спрятан

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Spelunkedd

там курьер с термо-коробом)

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Кот.Финанс

Хммм, хитро! Они растворятся среди других таких же

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Ilja V

все как и рассказывал Липсиц - иранская экономическая модель

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Леонид Бережной

За Липсица всегда респект. В конце 90-х зачитывался в школе его учебниками по экономике.

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Роман

щас вам расскажут, что Игорь Владимирович нихера не смыслит в экономике и вообще он обиженный, и его прогнозы относительно РФ неадекватны

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Ilja V

самые адекватные прогнозы по экономике России только здесь!)))

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Artur Kuramshin

Ценник есть? В мобильной версии не увидел

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Александр Жариков

А это Тинек тонко намекает, что вы, батенька, нищеброд и они не хотят портить вам настроение.

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Жгучий Лук

Пи....ц : Всем клиентам по слитку в 10 кг за наш счет, бармен отвесьте!

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Neutron

заодно сливать базу у кого сколько их дома? Или опять базу "своруют"?

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Жгучий Лук

Как в 90-е, наводчики работали. высокомаржинальная тема.

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Дмитрий

Можно в банке в ячейке хранить

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under construction

Лучше бы они заканчивали спамить своими ахренительными предложениями карт

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Слегка Придурковатый

Слиток в 10 грамм - это нанослиток какой-то.

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Микс из мусоровоза

Все еще дорого. В ломбарде можно взять дешевле в разы.

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Kirill Sushilnikov

А по какой цене в ломбардах продают? У должников забирают по цене покупки в банках или ниже, а продают по курсу ЦБ?
Я просто не был ни разу в ломбарде никакой.

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Микс из мусоровоза

Зайди в ломбард, там по ценам ниже чем тинек толкает, потому что бу. Хотя как золотое изделие может быть бу

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Водяной

Ждём алмазов

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IgrMax

А что там с НДС?

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Таир Бакиев

Нет его, а вот НДФЛ есть

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Тарас К.

От 10 грамм и прямо на дом? Прикольно. 10 г это мини слиток наверное будет в конверте) Помню в ювелирке покупал лет 10 назад, малютка, но денег стоит)

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Владик Семягин

Не, пасибо, потом проблемы с ним будут. Хавали, знаем

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Невкусно и грустно

Какой в этом смысл, если лучший спред на физзолото в Москве у Гохрана?

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41 комментарий
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