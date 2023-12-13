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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 13 декабря: доллар — 90,21 рубля (на 77 копеек меньше, чем 12 декабря), евро — 97,40 рубля (на 67 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:50 мск: доллар — 90,03 рубля, евро — 97,18 рубля.

Курсы на Forex на 7:41 мск: доллар — 90,06 рубля, евро — 97,21 рубля.

Кто и как адаптируется

В Татарстане могут запустить центр развития исламского банкинга, в котором консультировать финансистов и юрлица российского рынка будут эксперты из Малайзии. «Ведомости» узнали, что на встрече с представителями азиатской страны подписали соглашение о партнёрстве с тремя малайзийскими вузами и было также достигнуто предварительное соглашение с одним малайзийским банком о выпуске за рубежом российского сукуков, эквивалента облигаций.

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«Дочка» образовательной онлайн-платформы «Учи.ру», входящей в холдинг VK, подала ходатайство о покупке «Рашмор» — та владеет школами английского языка UFirst, запущенными на базе выкупленного российского бизнеса English First, пишет «Ъ». Сделку рассчитывают одобрить «в ближайшее время».

«Билайн» разработал мобильное приложение под российскую операционную систему «Аврора» — первый среди операторов, пишут «Ведомости».

Игровой разработчик Lesta Games (Royal Quest, «Мир танков», «Мир кораблей») запустит платформу для дистрибуции видеоигр Base, ориентированную на СНГ, Латинскую Америку и «ещё один макрорегион». До конца 2023 года там планируют разместить китайскую SuperBall и собственную Royal Quest.

Какие есть проблемы и трудности

ФАС впервые с 2019 года повысит базовые тарифы аэропорта Пулково, узнал «Ъ» из проекта приказа. Сборы за взлёт-посадку на внутренних линиях (исключение — рейсы в Москву) и обеспечение авиабезопасности вырастут на 20%, за пользование терминалом «Пулково-1» — на 21%. Отраслевые эксперты объясняют это и без того большой долей постоянных расходов аэропортов, а также растущими издержками на импортозамещение. «Россия» планирует «запросить обоснование значительного роста цен на нерегулируемые услуги».

У банка «Траст» возникли трудности с возвратом в Россию денег, которые он получил в ходе выигранного за рубежом судебного процесса, — это £2-3 млн в Великобритании. Организация рассказала, что, возможно, будет тратить эти деньги на дальнейшие разбирательства в иностранных юрисдикциях, так как другого выхода вывести деньги пока не видит.

Контекст

Заместитель главы РЖД Иван Колесников рассказал, что первые «Ласточки» российского производства будут курсировать на Свердловской железной дороге в Свердловской области и Пермском крае — рядом с заводом производителя, чтобы при необходимости можно было обеспечить «оперативное сервисное сопровождение».

ЕС собрались смягчить санкции в отношении России, которые в рамках 12 пакета должны рассмотреть до конца этой недели, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters и FrankRG. Изначально хотели ввести обязательное требование о предварительном разрешении государств-членов ЕС на «любой перевод средств» российским юридическим или физлицом за пределы ЕС. Теперь хотят обязать банки и российские юридические или физлица уведомлять регуляторов ЕС о переводах на сумму не менее €100 тысяч.

С 24 февраля 2022 года по сентябрь 2023 года общий объём американского экспорта в Россию сократился на 86% в стоимостном выражении, сообщили в Минторге США. Оставшиеся сделки сосредоточены на медицинских товарах, в частности — на вакцинах.

С января по октябрь 2023 года продажи российских полуприцепов выросли на 51,6% год к году, до 17,26 тысячи штук, подсчитал «Росспецмаш». В октябре показатели начали снижаться в месячном выражении — предположительно, из-за роста ключевой ставки ЦБ и стоимости лизинга.

С начала 2023 года количество россиян в Турции, владеющих видом на жительство, сократилось на 34%. Причины связывают с ужесточением миграционной политики в стране.

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