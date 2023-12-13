День 658: Lesta Games запустит платформу для дистрибуции игр, «Билайн» разработал приложение под ОС «Аврора» Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 13 декабря: доллар — 90,21 рубля (на 77 копеек меньше, чем 12 декабря), евро — 97,40 рубля (на 67 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
В Татарстане могут запустить центр развития исламского банкинга, в котором консультировать финансистов и юрлица российского рынка будут эксперты из Малайзии. «Ведомости» узнали, что на встрече с представителями азиатской страны подписали соглашение о партнёрстве с тремя малайзийскими вузами и было также достигнуто предварительное соглашение с одним малайзийским банком о выпуске за рубежом российского сукуков, эквивалента облигаций.
«Дочка» образовательной онлайн-платформы «Учи.ру», входящей в холдинг VK, подала ходатайство о покупке «Рашмор» — та владеет школами английского языка UFirst, запущенными на базе выкупленного российского бизнеса English First, пишет «Ъ». Сделку рассчитывают одобрить «в ближайшее время».
«Билайн» разработал мобильное приложение под российскую операционную систему «Аврора» — первый среди операторов, пишут «Ведомости».
Игровой разработчик Lesta Games (Royal Quest, «Мир танков», «Мир кораблей») запустит платформу для дистрибуции видеоигр Base, ориентированную на СНГ, Латинскую Америку и «ещё один макрорегион». До конца 2023 года там планируют разместить китайскую SuperBall и собственную Royal Quest.
Какие есть проблемы и трудности
ФАС впервые с 2019 года повысит базовые тарифы аэропорта Пулково, узнал «Ъ» из проекта приказа. Сборы за взлёт-посадку на внутренних линиях (исключение — рейсы в Москву) и обеспечение авиабезопасности вырастут на 20%, за пользование терминалом «Пулково-1» — на 21%. Отраслевые эксперты объясняют это и без того большой долей постоянных расходов аэропортов, а также растущими издержками на импортозамещение. «Россия» планирует «запросить обоснование значительного роста цен на нерегулируемые услуги».
У банка «Траст» возникли трудности с возвратом в Россию денег, которые он получил в ходе выигранного за рубежом судебного процесса, — это £2-3 млн в Великобритании. Организация рассказала, что, возможно, будет тратить эти деньги на дальнейшие разбирательства в иностранных юрисдикциях, так как другого выхода вывести деньги пока не видит.
Контекст
Заместитель главы РЖД Иван Колесников рассказал, что первые «Ласточки» российского производства будут курсировать на Свердловской железной дороге в Свердловской области и Пермском крае — рядом с заводом производителя, чтобы при необходимости можно было обеспечить «оперативное сервисное сопровождение».
ЕС собрались смягчить санкции в отношении России, которые в рамках 12 пакета должны рассмотреть до конца этой недели, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters и FrankRG. Изначально хотели ввести обязательное требование о предварительном разрешении государств-членов ЕС на «любой перевод средств» российским юридическим или физлицом за пределы ЕС. Теперь хотят обязать банки и российские юридические или физлица уведомлять регуляторов ЕС о переводах на сумму не менее €100 тысяч.
С 24 февраля 2022 года по сентябрь 2023 года общий объём американского экспорта в Россию сократился на 86% в стоимостном выражении, сообщили в Минторге США. Оставшиеся сделки сосредоточены на медицинских товарах, в частности — на вакцинах.
С января по октябрь 2023 года продажи российских полуприцепов выросли на 51,6% год к году, до 17,26 тысячи штук, подсчитал «Росспецмаш». В октябре показатели начали снижаться в месячном выражении — предположительно, из-за роста ключевой ставки ЦБ и стоимости лизинга.
С начала 2023 года количество россиян в Турции, владеющих видом на жительство, сократилось на 34%. Причины связывают с ужесточением миграционной политики в стране.
Новости предыдущего дня, 12 декабря — здесь.
ПРОСТО используйте российские самолёты, технику, запчасти и ПО, в чём проблема???
Да, не так мы понимали импортозамещение в 2015...
"первый среди операторов"
и последний...
Под аврору теперь есть приложение. Сколько их теперь, два? Госуслуги и билайн?
А за ними следом и ремсоставы, видимо.
Зачем следом? Вы что не в курсе, что у "Иволги" в составе, например, три вагона пассажирских, а четыре с запасными частями? Иначе бы тоже далеко от производства не отъезжали, саркастичный вы наш.
Если поломается не непосредственно на заводе, то к месту поломки таки будет следовать ремсостав.
Другое дело, что соиневаюсь, что будут поломки, из-за которых состав встанет крлом на перегоне. Так, доделывать будут что-то, может даже это будет всех раздражать, но как-то ездить будет.
это вместо вагона ресторана будет ;)
исламским банкингом будут пользоваться только мусульмане или все желающие?
и не желающие.. "беспроцентные рассрочки" (в которых процент уже заложен в цену товара/услуги) шествуют по стране.
А скрепыши скажут: одумались, вернулись, никому там не нужны, а мы им говорили, назад не примем...
Не, мы скажем "куда подались то теперь по реке Тетис в поисках Земли обетованной?!" ;)
Скрепыши скажут "нажмите F1 для вызова справки".
"У банка «Траст» возникли трудности с возвратом в Россию денег"
А в чем трудности? Нужно в Таганский суд обратиться, беспредел какой то!
Хз, как-то ненадёжно звучит. Вроде не марсоход новый испытывают и не на других законах физики работает...
Это прям жесть. Мне кажется, это не пойдёт нам на пользу.
Нужно экспертное мнение VC. ))
"о выпуске за рубежом российского сукуков"
Свежие сукуки! Свежие сукуки! Кому свежие сукуки?! Налетай, покупай, и Аллаха восхваляй!
Гуриев недоволен >_<С начала 2023 года количество россиян в Турции, владеющих видом на жительство, сократилось на 34%. Причины связывают с ужесточением миграционной политики в стране.
Куда теперь подались?
Стоп кадр из мистера Робота?