Частные инвесторы пожаловались на блокировку «СПБ Биржей» валюты, полученной до введения санкций США Статьи редакции
Площадка объяснила, что деньги на счетах заморожены «независимо от того, когда они внесены».
- О блокировках иностранной валюты на счетах российских брокеров «РБК Инвестициям» рассказали несколько инвесторов. По их словам, под заморозку попали в том числе деньги, полученные до введения санкций против «СПБ Биржи». Некоторые также заявили, что у них заблокирована валюта, которая была куплена на Мосбирже.
- Клиент БКС Сергей Ананчев сообщил, что брокер дважды списал с его счёта гонконгские доллары, полученные от продажи акций 24 октября, которые находились счетах Мосбиржи. Деньги принудительно перевели на счёт депозитария «СПБ Биржи», зафиксировано в его брокерском отчёте. После этого БКС вернул только 41% списанных денег.
- Другой инвестор Тагир Абдулгамидов рассказал, что брокер «Газпромбанк Инвестиции» заблокировал на его счету активов в долларах на сумму $3294,14. В службе поддержке ему пояснили, что покупка валюты осуществлялась через Единый брокерский счёт (ЕБС), а деньги находятся на счетах счетах попавшего под санкции «СПБ Клиринг».
- Брокеры стали вводить ЕБС, чтобы упростить операции на фондовом и фондовом рынках, объясняют «РБК Инвестиции». Он позволяет одновременно торговать как на Мосбирже, так и на «СПБ Бирже» в рублях или валюте. Раньше клиентам для этого нужно было заводить разные брокерские счета.
- В «СПБ Бирже» заявили, что после включения площадки в санкционный список США, иностранная валюта, которая находилась на счетах в клиринговой инфраструктуре «СПБ Биржи», стала недоступна «независимо от того, когда она внесена».
- «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США в ноябре 2023 года. Они подразумевают блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После введения санкций площадка приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами российских компаний.
- В конце ноября биржа сообщила, что временно перевела иностранные бумаги и часть денег в иностранных валютах на неторговые счета. Тогда же площадка определила объём не попавших под ограничения денег в иностранных валютах (31% от общей суммы клиентских денег) и согласовала механизм их распределения между брокерами.
- Глава «СПБ Биржи» Евгений Сердюков говорил, что компания рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод активов и вернуть их клиентам в полном объёме. В начале декабря «РБК Инвестиции» писали, что биржа начала готовиться к обмену замороженных активов российских и иностранных инвесторов.
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"было ваше - стало наше"
Лишнее подтверждение того, что деньги на счету - не твои деньги.
[сам в числе пострадавших, так что сарказмирую и негодую]
Походу, в нашей стране любые деньги, это не твои деньги.
Жулики в костюмах крутят закон как хотят и строят из себя благодетелей.
Вот именно, а кэш просто потом уйдет в сторону моря
А в итоге скамом называют крипту
Забавно, что биттрекс мне вчера манибэк сделал. Это же омерика, мне россиянину, биржа, которая уже не работает)
Причем под шумок санкций можно изымать даже неблокируемое бабло. И фиг кто проверит
да всё уже болт забить пора и считать платой за риск (глупость) сидеть на бирже не в православных акциях и валюте после 22 ого
умиляет как под каждый пост про спб биржу набегают комментаторы про «инвесторы виноваты». От создателей «не носила бы короткую юбку - не изнасиловали бы». На секундочку - это не инвесторы прикарманили чужие деньги под выдуманным предлогом. А ворам с СПБ Биржи дали два месяца на возврат денег
Кстати, да.
умиляться с пряником в штанах на пенсии ещё умилительней
А изжога не замучает?
Кто-то любит BDSM, кто-то играть в казино, ну а кто-то торговать на биржах в РФ 😁
Во всех ситуация вас наë на полной программе
Только не наё, а вые
В православных, кстати, тоже. Хотя по другим причинам, результат немного близок
Полный бред, Константин, сначала думайте потом говорите
мне заморозили почти 300к в гонконгских акциях китая. сначала в тинькоф плашки о что инфрастуктурные риски не было. в день когда заморозили повесили. типа смотрите мы же вам говорили. Хотя спб не раз заявлял что по друженственным станам цепочек будет все ок
Мне заморозили 4 ляма в феврале 2022 в тинькофф , как и всем квалам, кто покупал акции через нрд. На что глава брокера тинькофф в марте 2022 в интервью рбк рассказывал, что у них нет заблокированных клиентов как в втб и тд так как они частная контора и все у них замечательно, деньги клиентов в надежных руках. Так что эти еще те твари.
На эту биржу, надейся а сам не плошай
Не переживайте. Выдадут трухой (рублями), конвертированной по "народному" курсу.
Хоть кто-то увидит курс по 30
А не была ли биржа кухней?
👍
Берите выше....
Рестораном?
Больше на шаурмяУчечную смахивает
Я про сомнения в сущности самого вернего порядка- государство)
Upd: вероятно, увы государство может уйти туда, куда ешел ваш главный ресторатор =/
Ну конечно, бабки забрали и все
Я не удивлюсь что счета биржы были или в моргане или в сити)) с "ы" не ошибка)). И пока не заслужили, судя по сообщениям они))
Эу! Без меня? Я тоже некисло потерял на этой ебанутой блокировке швейцарского франка
Периодически спрашивают: а чего за последний год с лишним в России стало больше (ну, помимо очевидного, типа прямоугольных отверстий в земле)?
Ответ напрашивается сам собой: того, на что можно любоваться бесконечно. Огонь, вода, падающий рубль; инвесторы, которые жалуются, что их прокидывают направо и налево все, кому не лень, но продолжают нести деньги в кактус...
Чего желать от Форекс-кухни
БиржОй? Что-то новенькое.
Что Горюнову и Сердюкову верить , что за царя голосовать...
в РФ с начала СВО безопасно держать только крипту или наличный доллар, всё остальное доступно и относительно безопасно только при наличии иностранного ВНЖ