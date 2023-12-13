Деньги
Артур Томилко

Частные инвесторы пожаловались на блокировку «СПБ Биржей» валюты, полученной до введения санкций США Статьи редакции

Площадка объяснила, что деньги на счетах заморожены «независимо от того, когда они внесены».

  • О блокировках иностранной валюты на счетах российских брокеров «РБК Инвестициям» рассказали несколько инвесторов. По их словам, под заморозку попали в том числе деньги, полученные до введения санкций против «СПБ Биржи». Некоторые также заявили, что у них заблокирована валюта, которая была куплена на Мосбирже.
  • Клиент БКС Сергей Ананчев сообщил, что брокер дважды списал с его счёта гонконгские доллары, полученные от продажи акций 24 октября, которые находились счетах Мосбиржи. Деньги принудительно перевели на счёт депозитария «СПБ Биржи», зафиксировано в его брокерском отчёте. После этого БКС вернул только 41% списанных денег.
  • Другой инвестор Тагир Абдулгамидов рассказал, что брокер «Газпромбанк Инвестиции» заблокировал на его счету активов в долларах на сумму $3294,14. В службе поддержке ему пояснили, что покупка валюты осуществлялась через Единый брокерский счёт (ЕБС), а деньги находятся на счетах счетах попавшего под санкции «СПБ Клиринг».
  • Брокеры стали вводить ЕБС, чтобы упростить операции на фондовом и фондовом рынках, объясняют «РБК Инвестиции». Он позволяет одновременно торговать как на Мосбирже, так и на «СПБ Бирже» в рублях или валюте. Раньше клиентам для этого нужно было заводить разные брокерские счета.
  • В «СПБ Бирже» заявили, что после включения площадки в санкционный список США, иностранная валюта, которая находилась на счетах в клиринговой инфраструктуре «СПБ Биржи», стала недоступна «независимо от того, когда она внесена».
  • «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США в ноябре 2023 года. Они подразумевают блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После введения санкций площадка приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами российских компаний.
  • В конце ноября биржа сообщила, что временно перевела иностранные бумаги и часть денег в иностранных валютах на неторговые счета. Тогда же площадка определила объём не попавших под ограничения денег в иностранных валютах (31% от общей суммы клиентских денег) и согласовала механизм их распределения между брокерами.
  • Глава «СПБ Биржи» Евгений Сердюков говорил, что компания рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод активов и вернуть их клиентам в полном объёме. В начале декабря «РБК Инвестиции» писали, что биржа начала готовиться к обмену замороженных активов российских и иностранных инвесторов.

#новости #спббиржа

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34 комментария
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 Konstantin Feoktistov

"было ваше - стало наше"
Лишнее подтверждение того, что деньги на счету - не твои деньги.
[сам в числе пострадавших, так что сарказмирую и негодую]

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Алекс

Походу, в нашей стране любые деньги, это не твои деньги.
Жулики в костюмах крутят закон как хотят и строят из себя благодетелей.

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Aza Dzi

Вот именно, а кэш просто потом уйдет в сторону моря

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kotletnik

А в итоге скамом называют крипту

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Мурад Муртазалиев

Забавно, что биттрекс мне вчера манибэк сделал. Это же омерика, мне россиянину, биржа, которая уже не работает)

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Доктор Шкутко

Причем под шумок санкций можно изымать даже неблокируемое бабло. И фиг кто проверит

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неформат

да всё уже болт забить пора и считать платой за риск (глупость) сидеть на бирже не в православных акциях и валюте после 22 ого

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Пряничный дедушка

умиляет как под каждый пост про спб биржу набегают комментаторы про «инвесторы виноваты». От создателей «не носила бы короткую юбку - не изнасиловали бы». На секундочку - это не инвесторы прикарманили чужие деньги под выдуманным предлогом. А ворам с СПБ Биржи дали два месяца на возврат денег

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Konstantin Feoktistov

Кстати, да.

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неформат

умиляться с пряником в штанах на пенсии ещё умилительней

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Vlad

А изжога не замучает?

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Davidov Alexander

Кто-то любит BDSM, кто-то играть в казино, ну а кто-то торговать на биржах в РФ 😁

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Aza Dzi

Во всех ситуация вас наë на полной программе

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Подментованный кот

Только не наё, а вые

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Konstantin Feoktistov

В православных, кстати, тоже. Хотя по другим причинам, результат немного близок

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Aza Dzi

Полный бред, Константин, сначала думайте потом говорите

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Игорь Добрый

мне заморозили почти 300к в гонконгских акциях китая. сначала в тинькоф плашки о что инфрастуктурные риски не было. в день когда заморозили повесили. типа смотрите мы же вам говорили. Хотя спб не раз заявлял что по друженственным станам цепочек будет все ок

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Михаил

Мне заморозили 4 ляма в феврале 2022 в тинькофф , как и всем квалам, кто покупал акции через нрд. На что глава брокера тинькофф в марте 2022 в интервью рбк рассказывал, что у них нет заблокированных клиентов как в втб и тд так как они частная контора и все у них замечательно, деньги клиентов в надежных руках. Так что эти еще те твари.

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Aza Dzi

На эту биржу, надейся а сам не плошай

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Kiss1nger

Не переживайте. Выдадут трухой (рублями), конвертированной по "народному" курсу.

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Доктор Шкутко

Хоть кто-то увидит курс по 30

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Мурад Муртазалиев

А не была ли биржа кухней?

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Asf

👍
Берите выше....

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Santiago

Рестораном?

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Мурад Муртазалиев

Больше на шаурмяУчечную смахивает

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Asf

Я про сомнения в сущности самого вернего порядка- государство)
Upd: вероятно, увы государство может уйти туда, куда ешел ваш главный ресторатор =/

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Aza Dzi

Ну конечно, бабки забрали и все

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Mikhail Dragunov

Я не удивлюсь что счета биржы были или в моргане или в сити)) с "ы" не ошибка)). И пока не заслужили, судя по сообщениям они))

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Eli

Эу! Без меня? Я тоже некисло потерял на этой ебанутой блокировке швейцарского франка

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Император Нолимоций

Периодически спрашивают: а чего за последний год с лишним в России стало больше (ну, помимо очевидного, типа прямоугольных отверстий в земле)?

Ответ напрашивается сам собой: того, на что можно любоваться бесконечно. Огонь, вода, падающий рубль; инвесторы, которые жалуются, что их прокидывают направо и налево все, кому не лень, но продолжают нести деньги в кактус...

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Denis Azarenko

Чего желать от Форекс-кухни

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Андрей Шевчук

БиржОй? Что-то новенькое.

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Александр Блинов

Что Горюнову и Сердюкову верить , что за царя голосовать...

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Ddd

в РФ с начала СВО безопасно держать только крипту или наличный доллар, всё остальное доступно и относительно безопасно только при наличии иностранного ВНЖ

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