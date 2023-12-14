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Деньги
Полина Лааксо

День 659: «СПБ Биржа» переключится на срочный рынок, продажи игровых консолей в России превысили 1 млн устройств Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «Известия»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 декабря: доллар — 89,89 рубля (на 32 копейки меньше, чем 13 декабря), евро — 96,95 рубля (на 45 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:38 мск: доллар — 89,44 рубля, евро — 97,55 рубля.

Курсы на Forex на 8:03 мск: доллар — 89,41 рубля, евро — 97,44 рубля.

Кто и как адаптируется

«СПБ Биржа» на фоне санкций хочет переключиться на развитие срочного рынка в расчётах в рублях, сообщил «Ъ» осведомлённый источник. По его данным, о запуске рынка опционов должны объявить до конца текущей недели. О планах компании также знают и другие участники рынка. Именно этот сегмент был для биржи основным, когда она только начала работу.

Компания «Объединенные пивоварни — холдинг» (бывшее российское подразделение Heineken) купила у «Татспиртпрома» пивоваренный завод «Белый кремль» мощностью 15 млн дал в год. Сумму сделки не раскрывают.

Какие есть проблемы и трудности

Некоторые хостинг-провайдеры пожаловались, что не могут подать заявку в реестр Роскомнадзора из-за технических ошибок на его стороне. По словам одного из них, регулятор уже занимается исправлением.

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«Опоры России» предложили Минфину продлить для малого бизнеса льготный режим доначисления пени за налоговую должность в 2024 году. При текущем уровне ключевой ставки ЦБ компаниям и так приходится непросто, оборотных средств на погашение налогов не хватает.

Контекст

За январь-ноябрь 2023 года продажи игровых консолей на российском рынке превысили 1 млн устройств — это вдвое больше в годовом выражении. Около 35% пришлось на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo, которые в денежном выражении занимают более 85% рынка, рассказали в «М.видео-Эльдорадо». О росте продаж в этой категории сообщили также «Яндекс Маркет» и Wildberries.

С начала 2023 года доля зарубежных направлений в структуре бронирований авиабилетов через OneTwoTrip выросла до 15,8% — на 42%. По данным «Яндекс Путешествий», доля направлений дальнего зарубежья увеличилась с 9% до 12%, а ближнего — с 6% до 7%. В Travelata говорят, что продажи туров за рубеж выросли на 66% год к году. Всё это при том, что средний чек при бронировании увеличился за год на 30% — до 154,1 тысячи рублей, пишет «Ъ».

С начала 2023 года и на 11 декабря безвозмездные поступления от бизнеса в федеральный бюджет составили 115,8 млрд рублей. Правительство полагало, что получит от юрлиц по итогам всего года 114,5 млрд рублей — в том числе на фоне продажи активов иностранными компаниями.

С момента запуска электронных виз в августе 2023 года возможностью оформить их воспользовались почти 70 тысяч туристов из Китая.

Российская ассоциация электронных коммуникаций опросила около 3000 ИТ-специалистов в период с сентября по октябрь 2023 года. В начале года на снижение зарплат указали 25,6% респондентов, а осенью — 34,9%. Прирос и процент тех, кто жаловался на невозможность работать удалённо: с 9% до 14,3%.

Новости предыдущего дня, 13 декабря — здесь.

#новости

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26 комментариев
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 Колян

Как так получилось что США одним росчерком пера уничтожила СПБ биржу?
Получается если мы наложим санкции на Американскую биржу ей тоже сразу хана?

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Dery

Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и Америка будет под водой! ©

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Иван Иванов
если мы наложим санкции на Американскую биржу

наступит хана грузинским боржоми и турецким помидорам

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Фоксик

Главное не попасть по яйцам Эрдогана

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Доктор Шкутко

Лучше бахнуть по Воронежу

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Александр Привалов
если мы наложим

Так может уже наложили, тут разбираться надо.

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Николай Николаев

«Наложим санкции на Американскую биржу и ей будет хана» — интересное и забавное высказывание 😂

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Вадим Д.
В начале года на снижение зарплат указали 25,6% респондентов, а осенью — 34,9%

Это как же это?! Смутьяны! Ведь все знают что з/п в «крепчайшей экономике» только растут! Причём строго опережающими темпами.

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Dery

Мою зарплату так индексируют что не успеваю тратить, спасибо солнцеликому!

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Александр Привалов

А в чём, собственно, проблема? Рубль постоянно крепчает, логично, что зарплаты будут откатываться к советским 100 рублям. Цены, правда, останутся рыночные, но вы же просили свободную экономику!

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Слегка Придурковатый

"Около 35% пришлось на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo"

А остальные 65% это что? Палестра, Электроника Видеоспорт-М, Сюбор?

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Фоксик

Нельзя. Вы представляете сейчас выпустить "ну, погоди". Это ж подрыв устоев. Яйца разбиваются

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Слегка Придурковатый

Разбиваются у неудачников и иноагентов. Если ты патриот, ты пройдёшь всю игру, не разбив ни одного яйца. Ещё и мультик в конце покажут.

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Александр Привалов

Про ракеты и подлодки?

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Александр Привалов

Есть вариант что это "Волк и яйца" (с учётом последних новостей от куриц).

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Фоксик
Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту, будут реализовываться в Сети по биометрическим данным, пишут «Известия». Предполагается, что с помощью камеры человек сможет подтвердить право на медикамент при заказе, а затем — по слепку лица личность определит курьер.

Интересно, что за цирк будет

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Доктор Шкутко

Хорошо хоть не по отпечатку задницы

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Александр Привалов

Ну если от геморроя - можно и по такому отпечатку продавать)

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Hox

С учётом санкций будет, скорее всего, как в анекдоте:

Приходит мужик в магазин, спрашивает: Нет ли у вас перчаток?
Ему - а какого цвета Вас интересуют?
Мужик охренел - сроду их не было никогда, а тут еще про цвет спрашивают! Он - ну, допустим, коричневые.
Ему - а какой из оттенков коричневого, можете назвать? С чем именно носить будете?
Мужик - ну, с пальто.
Ему - знаете, принесите Ваше пальто, мы под колер поточнее перчатки Вам попробуем подобрать.
У мужика уже крыша съезжает, не верит своим ушам - вот это сервис, невероятно!
Тут рядом с ним из очереди мужичок высовывается:
- Да не верьте Вы им !!! Я уже и унитаз приносил, и жопу показывал, а туалетную бумагу все не дают !!!

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Дмитрий Зима

что они еще придумают лишь бы не работать. А если я из-за аллергии с сильным отеком? как они мое лицо будут биометрически проверять?

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Вадим Д.

У СПб Биржи переключатель сломан, а запасного нет, сервисный центр отказывает, говорит: не гарантийный случай, платите. А денег нет.

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Вадим Д.
Некоторые хостинг-провайдеры не могут подать заявку в реестр Роскомнадзора из-за технических ошибок

Отличная схема, РКН! Отключить приём заявок, а потом штрафовать всех кто «не успел».
Скоро и другие ведомства подхватят «гениальную» идею?
План по штрафам сам себя не выполнит.

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Андрей

Началось

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Rick

Спб биржа жулики, верните деньги людям.

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Роман Вячеславович

ВТБ уже поднял ставку по сберегательным счетам до 16% годовых. Они о чем-то догадываются.
Ведь это же хорошо, скрепыши ? А скоро станет еще лучше! Поднимут до 17-18-19-20%!!!

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Egor Ka

Чем больше новостей про СПб биржу, тем крепче уверенность что они что-то учудят, хотя их попытка втихую обанкротится говорит сама за себя

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23 комментария
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