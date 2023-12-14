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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 декабря: доллар — 89,89 рубля (на 32 копейки меньше, чем 13 декабря), евро — 96,95 рубля (на 45 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:38 мск: доллар — 89,44 рубля, евро — 97,55 рубля.

Курсы на Forex на 8:03 мск: доллар — 89,41 рубля, евро — 97,44 рубля.

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Кто и как адаптируется

«СПБ Биржа» на фоне санкций хочет переключиться на развитие срочного рынка в расчётах в рублях, сообщил «Ъ» осведомлённый источник. По его данным, о запуске рынка опционов должны объявить до конца текущей недели. О планах компании также знают и другие участники рынка. Именно этот сегмент был для биржи основным, когда она только начала работу.

Компания «Объединенные пивоварни — холдинг» (бывшее российское подразделение Heineken) купила у «Татспиртпрома» пивоваренный завод «Белый кремль» мощностью 15 млн дал в год. Сумму сделки не раскрывают.

Какие есть проблемы и трудности

Некоторые хостинг-провайдеры пожаловались, что не могут подать заявку в реестр Роскомнадзора из-за технических ошибок на его стороне. По словам одного из них, регулятор уже занимается исправлением.

«Опоры России» предложили Минфину продлить для малого бизнеса льготный режим доначисления пени за налоговую должность в 2024 году. При текущем уровне ключевой ставки ЦБ компаниям и так приходится непросто, оборотных средств на погашение налогов не хватает.

Контекст

За январь-ноябрь 2023 года продажи игровых консолей на российском рынке превысили 1 млн устройств — это вдвое больше в годовом выражении. Около 35% пришлось на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo, которые в денежном выражении занимают более 85% рынка, рассказали в «М.видео-Эльдорадо». О росте продаж в этой категории сообщили также «Яндекс Маркет» и Wildberries.

С начала 2023 года доля зарубежных направлений в структуре бронирований авиабилетов через OneTwoTrip выросла до 15,8% — на 42%. По данным «Яндекс Путешествий», доля направлений дальнего зарубежья увеличилась с 9% до 12%, а ближнего — с 6% до 7%. В Travelata говорят, что продажи туров за рубеж выросли на 66% год к году. Всё это при том, что средний чек при бронировании увеличился за год на 30% — до 154,1 тысячи рублей, пишет «Ъ».

С начала 2023 года и на 11 декабря безвозмездные поступления от бизнеса в федеральный бюджет составили 115,8 млрд рублей. Правительство полагало, что получит от юрлиц по итогам всего года 114,5 млрд рублей — в том числе на фоне продажи активов иностранными компаниями.

С момента запуска электронных виз в августе 2023 года возможностью оформить их воспользовались почти 70 тысяч туристов из Китая.

Российская ассоциация электронных коммуникаций опросила около 3000 ИТ-специалистов в период с сентября по октябрь 2023 года. В начале года на снижение зарплат указали 25,6% респондентов, а осенью — 34,9%. Прирос и процент тех, кто жаловался на невозможность работать удалённо: с 9% до 14,3%.

Новости предыдущего дня, 13 декабря — здесь.