«Тинькофф» запустил аренду банковских ячеек — мини-сейф после онлайн-заявки привезёт и увезёт инкассатор на бронемашине Статьи редакции
Ячейки расположат в хранилище пятого класса безопасности, аттестованном ЦБ, куда клиенты банка попасть не могут.
- Услугу могут бесплатно оформить клиенты Tinkoff Private и Tinkoff Premium в Москве и Московской области. В будущем её предоставят жителям других регионов России, рассказали vc.ru в компании.
- Оставить заявку можно в мобильном приложении «Тинькофф» или в чате с техподдержкой. Инкассатор привезёт ячейку в указанный клиентом промежуток времени с 9:00 до 23:00. После этого данные о мини-сейфе и условиях хранения появятся в приложении. Там же пользователь сможет заказать доставку ячейки, чтобы забрать ценности. Ключ будет только у клиента.
- Размер ячейки составляет 39,5 см х 28 см х 10 см. По словам компании, в неё поместятся, например, документы формата А4, небольшой ноутбук или золотой слиток весом 12 кг. Вещи можно оставить на долгосрочное хранение, если это те же объекты инвестиций, а можно на краткосрочное — в случае, если нужно уехать в отпуск или командировку.
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А когда заблокируют счет по 115-ФЗ — езди ищи свою ячейку и бронемашину по всей московской области 😁
Да хуле им, просто отберут
Вас за гаражами заждались. Возвращайтесь пожалуйста туда.
"инвестировал"
Ячейки расположат в хранилище пятого класса безопасности, аттестованном ЦБ, куда клиенты банка попасть не могут.
—-
Т.е., ценности ты положил в ячейку хранилища 5 класса безопасности, но попасть туда не сможешь.
Это прекрасно, я считаю. Был уверен, что ячейки заводятся именно для того, чтобы туда можно было попасть при необходимости, но тут Тинькофф всех переиграл - отдайте ваши ценности и все, дасвидания
Если кто забыл:
О! Щас кто-нибудь обиженный арендует сейф и положит туда мороженой рыбки 😊
Яйца! Сейчас выгодно вкладываться в яйца!
Это из статьи с Лурка -)
Никакого доверия ТКС банку да и вообще банкам больше нет. В 2022 году мне запретили с карты снять мои деньги (больше 100 тысяч). Точно также потом запретят вытащить ячейку. 0 доверия. Никакого.
Они сохранность персональных данных обеспечить не могут, а тут ещё ценности предлагают им передать на хранение.
А инкассаторы тоже будут исподтишка фотографировать клиента? Как это сейчас делают доставщики карт.
После того, что творили с такими ячейками в Украине в конце десятых годов, думаю уже все поняли, что это за шляпный инструмент.
Кто творил и что творил? Не в курсе событий
Недавно закончился срок действия карты, чтобы получить новую, в Москве потребовалось назначить 6 встреч, только на шестой раз карту довезли до меня. Предыдущие 5 попыток оканчивались ничем, отменялись "по техническим причинам". С сейфами уровень сервиса такой же будет?
Какой простор для мошенников, маскирующихся под инкассаторов
маскирующихся?
О запуске услуги привоза сейфа обратно будет сообщено дополнительно
больше 1000 долларов разве можно хранить без ежемесячной драконовской комиссии?
Можно, никакой комиссии нет
А куда увезёт то? В неизвестном направлении?)
401-й способ честного отъема денег у населения 😂😂😂
Для людей богатых наверное ячейки обыденность но для меня это как что-то из фильмов))
Выглядит безопасно. Главное, чтобы счета не блокировали
То что бесплатно это прям круто. Но то что только мск и мск область не оч круто.
Пахнет "аферой века".
Доказывай потом что там было кило золота
Самое то время, чтобы затарить ячейку яйцами под завязку
Зачем заморачиваться с доставкой если клиенту можно сказать чтоб сам приехал и положил в сейф, взял ключ
Услуга при некоторых сценариях интересная. Однако будет существенно интереснее, если будет опция расширить доступ к ячейке для доверенных лиц. Через нотариуса, например, или по форме банка