Деньги
Полина Лааксо

«Тинькофф» запустил аренду банковских ячеек — мини-сейф после онлайн-заявки привезёт и увезёт инкассатор на бронемашине Статьи редакции

Ячейки расположат в хранилище пятого класса безопасности, аттестованном ЦБ, куда клиенты банка попасть не могут.

  • Услугу могут бесплатно оформить клиенты Tinkoff Private и Tinkoff Premium в Москве и Московской области. В будущем её предоставят жителям других регионов России, рассказали vc.ru в компании.
  • Оставить заявку можно в мобильном приложении «Тинькофф» или в чате с техподдержкой. Инкассатор привезёт ячейку в указанный клиентом промежуток времени с 9:00 до 23:00. После этого данные о мини-сейфе и условиях хранения появятся в приложении. Там же пользователь сможет заказать доставку ячейки, чтобы забрать ценности. Ключ будет только у клиента.
  • Размер ячейки составляет 39,5 см х 28 см х 10 см. По словам компании, в неё поместятся, например, документы формата А4, небольшой ноутбук или золотой слиток весом 12 кг. Вещи можно оставить на долгосрочное хранение, если это те же объекты инвестиций, а можно на краткосрочное — в случае, если нужно уехать в отпуск или командировку.

#тинькофф #новости

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30 комментариев
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 Евгений Коваленко

А когда заблокируют счет по 115-ФЗ — езди ищи свою ячейку и бронемашину по всей московской области 😁

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Kaif kaif

Да хуле им, просто отберут

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Алмаз Хамидуллин

Вас за гаражами заждались. Возвращайтесь пожалуйста туда.

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Octisher
куда клиенты банка попасть не могут

"инвестировал"

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Alexey

Ячейки расположат в хранилище пятого класса безопасности, аттестованном ЦБ, куда клиенты банка попасть не могут.
—-
Т.е., ценности ты положил в ячейку хранилища 5 класса безопасности, но попасть туда не сможешь.
Это прекрасно, я считаю. Был уверен, что ячейки заводятся именно для того, чтобы туда можно было попасть при необходимости, но тут Тинькофф всех переиграл - отдайте ваши ценности и все, дасвидания

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Тот самый партизан

Если кто забыл:

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Tim Shtok

О! Щас кто-нибудь обиженный арендует сейф и положит туда мороженой рыбки 😊

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Иванов Иван

Яйца! Сейчас выгодно вкладываться в яйца!

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Я сказал свое имя машине

Это из статьи с Лурка -)

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Роман Федосов

Никакого доверия ТКС банку да и вообще банкам больше нет. В 2022 году мне запретили с карты снять мои деньги (больше 100 тысяч). Точно также потом запретят вытащить ячейку. 0 доверия. Никакого.

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Артур Кожевников

Они сохранность персональных данных обеспечить не могут, а тут ещё ценности предлагают им передать на хранение.

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Родитель номер один

А инкассаторы тоже будут исподтишка фотографировать клиента? Как это сейчас делают доставщики карт.

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Станислав

После того, что творили с такими ячейками в Украине в конце десятых годов, думаю уже все поняли, что это за шляпный инструмент.

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Leonid Lapidus

Кто творил и что творил? Не в курсе событий

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Родитель номер один

Недавно закончился срок действия карты, чтобы получить новую, в Москве потребовалось назначить 6 встреч, только на шестой раз карту довезли до меня. Предыдущие 5 попыток оканчивались ничем, отменялись "по техническим причинам". С сейфами уровень сервиса такой же будет?

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rocket rocket

Какой простор для мошенников, маскирующихся под инкассаторов

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Артур Маслов

маскирующихся?

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Oleg Gorbunov

О запуске услуги привоза сейфа обратно будет сообщено дополнительно

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Anton Karmanov

больше 1000 долларов разве можно хранить без ежемесячной драконовской комиссии?

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Old Car Raffle

Можно, никакой комиссии нет

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Ivan Petrov

А куда увезёт то? В неизвестном направлении?)

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Vlad

401-й способ честного отъема денег у населения 😂😂😂

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Юрий Буркин

Для людей богатых наверное ячейки обыденность но для меня это как что-то из фильмов))

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Анастасия Коваль

Выглядит безопасно. Главное, чтобы счета не блокировали

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Максим Корнеев

То что бесплатно это прям круто. Но то что только мск и мск область не оч круто.

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Дмитрий Рявкин

Пахнет "аферой века".
Доказывай потом что там было кило золота

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Защекан Системы

Самое то время, чтобы затарить ячейку яйцами под завязку

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Алексей Иванов
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Ivan Berg

Зачем заморачиваться с доставкой если клиенту можно сказать чтоб сам приехал и положил в сейф, взял ключ

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Сергей Л

Услуга при некоторых сценариях интересная. Однако будет существенно интереснее, если будет опция расширить доступ к ячейке для доверенных лиц. Через нотариуса, например, или по форме банка

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27 комментариев
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