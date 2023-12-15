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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 декабря: доллар — 89,67 рубля (на 22 копейки меньше, чем 14 декабря), евро — 97,73 рубля (на 78 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 8:09 мск: доллар — 90 рублей, евро — 99,06 рубля.

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Курсы на Forex на 8:03 мск: доллар — 89,14 рубля, евро — 98,05 рубля.

Совкомбанк 14 декабря завершил сбор заявок на IPO и установил цену размещения по верхней границе диапазона — 11,5 рублей за акцию. Торги должны начаться 15 декабря 2023 года.

Кто и как адаптируется

Минцифры включило в реестр программного обеспечения первую ОС для платёжных терминалов. Atol OS разработана на базе Android Open Source Project версий 7, 10, 11 и использует исходный код и базовые функции Android, уточнил «Ведомостям» представитель «Атола».

Банк России изменил режим спецсчетов типа С, где блокируются средства нерезидентов. Так регулятор готовит почву для обмена активами, но также закрывает пробелы в регулировании и «спасает» рубль.

Карты «Мир» впервые заняли более половины платёжного рынка России. На них приходится 52,5% объёма всех операций. До ухода Mastercard и Visa по итогам 2021 года на карты «Мир» приходилось всего 25,7%.

Китайский производитель спортивной одежды и обуви Anta Sports может вывести на российский рынок известный в конце 1990-х — начале 2000-х годов бренд Sprandi, выяснил «Ъ». В сентябре 2023 года управляющее компанией в России ООО «А Спорт» получило декларации о соответствии на обувь под маркой Sprandi.

Какие есть проблемы и трудности

Одной из российских структур американской сети пиццерий Papa John`s грозит банкротство. Заявление об этом подали два ИП, которым через суд удалось взыскать с сети долги по аренде помещений под рестораны — в сумме $273 тысяч.

Япония ввела запрет на импорт из России непромышленных алмазов с 1 января 2024 года. С 27 декабря начинают действовать санкции в отношении двух компаний из ОАЭ — i Jet Global DMCC (iJet) и Success Aviation Services FZC, а также в отношении армянской компании «Тако», сирийской iJet, узбекских Alpha Beta Creative Industries LLC и GFK Logistic Asia LLC. Страна также расширила санкции в отношении 57 российских и 27 белорусских компаний.

Активы производителя водки «Хортиця» могут перейти в управление Росимуществу, выяснили «Ведомости». Источник издания в Минфине подтвердил, что «вопрос находится в проработке».