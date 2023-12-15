День 660: карты «Мир» впервые заняли больше половины платёжного рынка в России Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 15 декабря: доллар — 89,67 рубля (на 22 копейки меньше, чем 14 декабря), евро — 97,73 рубля (на 78 копеек больше).
Совкомбанк 14 декабря завершил сбор заявок на IPO и установил цену размещения по верхней границе диапазона — 11,5 рублей за акцию. Торги должны начаться 15 декабря 2023 года.
Кто и как адаптируется
Минцифры включило в реестр программного обеспечения первую ОС для платёжных терминалов. Atol OS разработана на базе Android Open Source Project версий 7, 10, 11 и использует исходный код и базовые функции Android, уточнил «Ведомостям» представитель «Атола».
Банк России изменил режим спецсчетов типа С, где блокируются средства нерезидентов. Так регулятор готовит почву для обмена активами, но также закрывает пробелы в регулировании и «спасает» рубль.
Карты «Мир» впервые заняли более половины платёжного рынка России. На них приходится 52,5% объёма всех операций. До ухода Mastercard и Visa по итогам 2021 года на карты «Мир» приходилось всего 25,7%.
Китайский производитель спортивной одежды и обуви Anta Sports может вывести на российский рынок известный в конце 1990-х — начале 2000-х годов бренд Sprandi, выяснил «Ъ». В сентябре 2023 года управляющее компанией в России ООО «А Спорт» получило декларации о соответствии на обувь под маркой Sprandi.
Какие есть проблемы и трудности
Одной из российских структур американской сети пиццерий Papa John`s грозит банкротство. Заявление об этом подали два ИП, которым через суд удалось взыскать с сети долги по аренде помещений под рестораны — в сумме $273 тысяч.
Япония ввела запрет на импорт из России непромышленных алмазов с 1 января 2024 года. С 27 декабря начинают действовать санкции в отношении двух компаний из ОАЭ — i Jet Global DMCC (iJet) и Success Aviation Services FZC, а также в отношении армянской компании «Тако», сирийской iJet, узбекских Alpha Beta Creative Industries LLC и GFK Logistic Asia LLC. Страна также расширила санкции в отношении 57 российских и 27 белорусских компаний.
Активы производителя водки «Хортиця» могут перейти в управление Росимуществу, выяснили «Ведомости». Источник издания в Минфине подтвердил, что «вопрос находится в проработке».
Карты нспк с картинкой из 3 букв заняли лидирующие положение среди карт нспк
Китайские автомобили заняли более половины рынка автомобилей в россии
Иранская Кока-Кола заняла более половины рынка Кока-Колы в россии
Белорусские креветки заняли более половины рынка креветок в россии
И другие очевидные новости на нашем канале...
Китайские смартфоны заняли 90% рынка в России
Караул!
Что все к картам Мир пристали. Как сказал вчера Путин не мы это все придумали, это с нами решили некоторые гнилые страны отношение испортить.
Не хочет Виза и мастер с нами работать, мы что должны отказать от карточек? Мир вполне может заменить рублевые платежи в России, а на большее он как бы не претендует.
Почему тогда чиновники и олигархи отправляют жить в гнилые страны свои семьи? Это кстати хороший щит от ядерного удара. Не будут же по своим пулять.
гнилой п🤗
Скорее всего просто стали выходить из строя карточки виза ( сроки истекли), люди обновили карточки - это мир.
Собственно,через ещё пару лет мир займет ещё больше доли рынка.
Отключение визы и мастеркарда это не "страны придумали". Это конкретные компании решили не работать в России. Угадайте, почему.
Претендует
Монополия
Карты МИР самые популярные карты МИР среди держателей карт МИР!
Очень важное достижение.
Хотя и очень странно, почему всего 52,5%, а не 152%. Недоработка? Саботаж?
152% хорошо, но как-то чувство страха не даёт покоя - рудник "Мир" утопило, станцию "Мир" утопили сами - может стоит изменить название и карту"Мир" назвать "Рим" -ом? Так можно поймать два зайца одновременно... Передвинуть границу до Рима, ну, чуть дальше тоже можно.
Место из-под яиц высвободилось, вот и заняли.
Когда нет конкурентов,не мудрено занять первое место!
"Наш президент пришел вторым, их - предпоследним"
Наверняка половина этих 52,5% – виртуалки чисто чтобы в Mir Pay добавить
Всё еще проще: половина этих 52,5 - бюджетники и пенсионеры, которым зарплату/пенсии на другие карты не перечисляют
Да нет, у моей семьи все физические, от дебетовых до кредитных - все на Мир по заявлению перевели.
"Мир" захватывает мир!
Когда там срок последних выданных карт Visa, MasterCard истекает? Переформулирую: "Когда ждать сенсационную новость о 95% ?"
так сроки платёжных карт продлили, так что тут только вопрос того, что граждане теряют старые карты и переходят на карту МИР
Тинькофф их бессрочными сделал, может и остальные банки тоже, так что, видимо, 52,5 это локальный максимум
Теперь гопники будут одеваться в китайский Sprandi?
Настоящий гопник верен только трём полоскам.
Ну хоть здесь честно сказали, Андрюха, мол, а не «передовая отечественная разработка».
Sprandi нужно продавать в Спортмастере - у них логотипы будто один дизайнер делал, кек.
больше Мира - лучше Мир
6 авиакомпаний ввозили в Японию не промышленные алмазы, теперь понятно на чём основано японское технологическое чудо😁и это только 660 день, что же остальных ждёт на 666 день, анонса ни у кого нет? 😎
Миру - Мир !
А японцы как всегда в своем стиле. Запретили только не промышленные алмазы. Вроде запрет есть, а по факту нет. Ну и попутно запретили компании которые еще летом под США санкции попали.
Поменял все свои банковские карты на Мир, ибо удобно платить телефоном.
А за границей ?
Казалось бы, исход событий вроде как ясен, а продолжают видимо в спешке еще санкции накладывать, чтобы потом отчитаться за проделанную работу. Японцы вообще удивительные люди, а точнее власти. За деньги также готовы забыть историю.
Про то, что японцы в Китае творили, так им повековые санкции ввести нужно было.
и каков будет исход событий?
Какую историю? Что они с нами воевали?
Ничойси, видимо, карты хорошие, раз так потеснили visa/mc.
Почти 2 года прошло, а карты которые работают по всему миру так и не делают.
зато визги из разряда "плевали мы на эти санкции, у нас еще 100500 банков есть" перетек в скулеж "денежки не дошли/потерялись" "у меня счет заблочили" "какие варианты перевода денег еще остались"
плохо что ли ? хорошо!