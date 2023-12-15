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Деньги
Маша Цепелева

День 660: карты «Мир» впервые заняли больше половины платёжного рынка в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото Global Look Press

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 декабря: доллар — 89,67 рубля (на 22 копейки меньше, чем 14 декабря), евро — 97,73 рубля (на 78 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 8:09 мск: доллар — 90 рублей, евро — 99,06 рубля.

Курсы на Forex на 8:03 мск: доллар — 89,14 рубля, евро — 98,05 рубля.

Совкомбанк 14 декабря завершил сбор заявок на IPO и установил цену размещения по верхней границе диапазона — 11,5 рублей за акцию. Торги должны начаться 15 декабря 2023 года.

Кто и как адаптируется

Минцифры включило в реестр программного обеспечения первую ОС для платёжных терминалов. Atol OS разработана на базе Android Open Source Project версий 7, 10, 11 и использует исходный код и базовые функции Android, уточнил «Ведомостям» представитель «Атола».

Банк России изменил режим спецсчетов типа С, где блокируются средства нерезидентов. Так регулятор готовит почву для обмена активами, но также закрывает пробелы в регулировании и «спасает» рубль.

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Карты «Мир» впервые заняли более половины платёжного рынка России. На них приходится 52,5% объёма всех операций. До ухода Mastercard и Visa по итогам 2021 года на карты «Мир» приходилось всего 25,7%.

Китайский производитель спортивной одежды и обуви Anta Sports может вывести на российский рынок известный в конце 1990-х — начале 2000-х годов бренд Sprandi, выяснил «Ъ». В сентябре 2023 года управляющее компанией в России ООО «А Спорт» получило декларации о соответствии на обувь под маркой Sprandi.

Какие есть проблемы и трудности

Одной из российских структур американской сети пиццерий Papa John`s грозит банкротство. Заявление об этом подали два ИП, которым через суд удалось взыскать с сети долги по аренде помещений под рестораны — в сумме $273 тысяч.

Япония ввела запрет на импорт из России непромышленных алмазов с 1 января 2024 года. С 27 декабря начинают действовать санкции в отношении двух компаний из ОАЭ — i Jet Global DMCC (iJet) и Success Aviation Services FZC, а также в отношении армянской компании «Тако», сирийской iJet, узбекских Alpha Beta Creative Industries LLC и GFK Logistic Asia LLC. Страна также расширила санкции в отношении 57 российских и 27 белорусских компаний.

Активы производителя водки «Хортиця» могут перейти в управление Росимуществу, выяснили «Ведомости». Источник издания в Минфине подтвердил, что «вопрос находится в проработке».

#новости

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60 комментариев
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 Иван Иванов

Карты нспк с картинкой из 3 букв заняли лидирующие положение среди карт нспк

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Забыл Эмейлов

Китайские автомобили заняли более половины рынка автомобилей в россии
Иранская Кока-Кола заняла более половины рынка Кока-Колы в россии
Белорусские креветки заняли более половины рынка креветок в россии
И другие очевидные новости на нашем канале...

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Серж

Китайские смартфоны заняли 90% рынка в России
Караул!

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Станислав

Что все к картам Мир пристали. Как сказал вчера Путин не мы это все придумали, это с нами решили некоторые гнилые страны отношение испортить.
Не хочет Виза и мастер с нами работать, мы что должны отказать от карточек? Мир вполне может заменить рублевые платежи в России, а на большее он как бы не претендует.

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Alex R

Почему тогда чиновники и олигархи отправляют жить в гнилые страны свои семьи? Это кстати хороший щит от ядерного удара. Не будут же по своим пулять.

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2 комментария
ELIFAS LEVi

гнилой п🤗

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Kelerius

Скорее всего просто стали выходить из строя карточки виза ( сроки истекли), люди обновили карточки - это мир.
Собственно,через ещё пару лет мир займет ещё больше доли рынка.

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2 комментария
Leo Uvarov

Отключение визы и мастеркарда это не "страны придумали". Это конкретные компании решили не работать в России. Угадайте, почему.

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Pavel S

Претендует

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10 комментариев
Dmitriy

Монополия

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Вадим Д.

Карты МИР самые популярные карты МИР среди держателей карт МИР!
Очень важное достижение.
Хотя и очень странно, почему всего 52,5%, а не 152%. Недоработка? Саботаж?

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Илья Попов

152% хорошо, но как-то чувство страха не даёт покоя - рудник "Мир" утопило, станцию "Мир" утопили сами - может стоит изменить название и карту"Мир" назвать "Рим" -ом? Так можно поймать два зайца одновременно... Передвинуть границу до Рима, ну, чуть дальше тоже можно.

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4 комментария
High Stakes

Место из-под яиц высвободилось, вот и заняли.

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Водяной

Когда нет конкурентов,не мудрено занять первое место!

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Alexey Ivanov

"Наш президент пришел вторым, их - предпоследним"

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Олежка

Наверняка половина этих 52,5% – виртуалки чисто чтобы в Mir Pay добавить

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Александр Привалов

Всё еще проще: половина этих 52,5 - бюджетники и пенсионеры, которым зарплату/пенсии на другие карты не перечисляют

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Дмитрий Алексеев

Да нет, у моей семьи все физические, от дебетовых до кредитных - все на Мир по заявлению перевели.

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Олег Панков

"Мир" захватывает мир!

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Kirill Sushilnikov

Когда там срок последних выданных карт Visa, MasterCard истекает? Переформулирую: "Когда ждать сенсационную новость о 95% ?"

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Куртуазный маньерист

так сроки платёжных карт продлили, так что тут только вопрос того, что граждане теряют старые карты и переходят на карту МИР

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Александр Привалов

Тинькофф их бессрочными сделал, может и остальные банки тоже, так что, видимо, 52,5 это локальный максимум

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Ivan Mart
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Alex R

Теперь гопники будут одеваться в китайский Sprandi?

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Слегка Придурковатый

Настоящий гопник верен только трём полоскам.

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Вадим Д.
первую ОС для платёжных терминалов

Ну хоть здесь честно сказали, Андрюха, мол, а не «передовая отечественная разработка».

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Слегка Придурковатый

Sprandi нужно продавать в Спортмастере - у них логотипы будто один дизайнер делал, кек.

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Mike Amir

больше Мира - лучше Мир

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BaiGuiKa

6 авиакомпаний ввозили в Японию не промышленные алмазы, теперь понятно на чём основано японское технологическое чудо😁и это только 660 день, что же остальных ждёт на 666 день, анонса ни у кого нет? 😎

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Рухи Аннаев

Миру - Мир !

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Станислав

А японцы как всегда в своем стиле. Запретили только не промышленные алмазы. Вроде запрет есть, а по факту нет. Ну и попутно запретили компании которые еще летом под США санкции попали.

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Дмитрий Алексеев

Поменял все свои банковские карты на Мир, ибо удобно платить телефоном.

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ГГ ВП

А за границей ?

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Медицинский маркетинг KovalskiiGroup

Казалось бы, исход событий вроде как ясен, а продолжают видимо в спешке еще санкции накладывать, чтобы потом отчитаться за проделанную работу. Японцы вообще удивительные люди, а точнее власти. За деньги также готовы забыть историю.

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Станислав

Про то, что японцы в Китае творили, так им повековые санкции ввести нужно было.

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Leo Uvarov

и каков будет исход событий?

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Фоксик

Какую историю? Что они с нами воевали?

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2 комментария
Александр Привалов
Карты «Мир» впервые заняли более половины

Ничойси, видимо, карты хорошие, раз так потеснили visa/mc.

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Dmitriy

Почти 2 года прошло, а карты которые работают по всему миру так и не делают.

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Роман Вячеславович

зато визги из разряда "плевали мы на эти санкции, у нас еще 100500 банков есть" перетек в скулеж "денежки не дошли/потерялись" "у меня счет заблочили" "какие варианты перевода денег еще остались"
плохо что ли ? хорошо!

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