«Яндекс Такси» внёс около $6,5 млн в казахстанский госфонд после антимонопольного расследования Статьи редакции
Регулятор также обязал компанию ограничить рост цен во время высокого спроса и объяснять стоимость поездки в приложении.
- «Яндекс Такси» в Казахстане внёс 3 млрд тенге (около $6,5 млн) в государственный фонд поддержки цифровой экосистемы. Об этом сообщило Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана.
- Ведомство завершило антимонопольное расследование в отношении компании и привлекло её к административной ответственности за «координацию экономической деятельности таксопарков, выраженную в навязывании услуг технической поддержки программного обеспечения контрольно-кассовых машин».
- Также «Яндекс Такси» привлекли к административной ответственности за непредоставление информации антимонопольному органу. Регулятор не указывает, какие ввёл санкции в отношении сервиса, но добавляет, что «Яндекс Такси» внёс деньги в госфонд добровольно.
- Ведомство планирует внести поправки в законодательство Казахстана, которые позволят водителям работать напрямую с «Яндексом» без таксопарков. Комиссия последних составляет 4-8%.
- Проверки «Яндекс Такси» не закончились. Независимая аудиторская компания совместно с АЗРК и министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности проведёт аудит алгоритмического ценообразования.
- Также «Яндекс» введёт ограничение на стоимость поездок во время высокого спроса (рост не более чем в три раза от базовой цены), добавит в приложение обоснование цены и прогноз её изменения и введёт дополнительную бонусную программу для водителей.
- Контролировать выполнение этих и других условий будет специальная мониторинговая группа при Агентстве. В её состав войдут представители инициативных групп, Минтранспорта, Минтруда, Минюста, Минцифры и ассоциации таксопарков.
- Расследование в отношении компании началось в декабре 2022 года после «многочисленных жалоб водителей и потребителей» на высокие цены. В феврале 2023-го антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс Такси» за отказ предоставлять необходимую информацию.
430 показов
659 открытий
Не "внёс", а "занёс" 😁
+1
Скрепен ли такой занос?
Есть ещё чего потрясти.
А прикиньте российский фас сразу же также начал бы махать кастетом,задушил бы яндекс на корню, теперь бы у нас был один американский убер и пара мелочи в регионах и либералы бы голосили что русские не умеют в бизнес
Представили?
Да ну, не может такого быть. Надо похмелиться))))
не понял, зачем его душить на корню? Если не будет монополии, то цены на услуги упадут, только и всего. Не думаю, что кто-то бы плакал из-за этого.
Эммм.,В россии одно из самых дешевых такси в мире))
Но это неважно,потому как главное это тезисы из либералистического учения
дешевле, чем в Казахстане?
Вам недостаточно что "одно из самых дешевых в мире",нужно чтобы было дешевле чем в каком то ....стане?
Прикольно! Вносишь 6,5 лямов, и ведомство начинает вносить поправки в законодательство, которые помогут Яндексу увеличить количество таксистов, работающих через них. Недорого.
Сарқыт от Яндыкса.
Ну будут дальше на остановках стоять рукой голосовать, удобно ж да