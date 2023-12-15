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Деньги
Маша Цепелева

ЦБ пятый раз подряд повысил ключевую ставку — до 16% годовых Статьи редакции

27 октября регулятор установил её на уровне 15%.

  • Банк России принял такое решение из-за «высокого инфляционного давления».
  • По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозируемого диапазона 7–7,5%. А рост ВВП в 2023 году, по оценке регулятора, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это влияет на рост цен.
  • В некоторых сегментах появились признаки замедления активности кредитования, но его общие темпы роста по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий, отмечает ЦБ.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и её дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жёстких денежно-кредитных условий в экономике.

Банк России
  • Следующее заседание, на котором ЦБ будет оценивать уровень ключевой ставки, запланировано на 16 февраля 2024 года.
Фото ТАСС
  • Большинство опрошенных РБК, «Интерфаксом» и «Ведомостями» аналитиков предполагали повышение ключевой ставки до 16%.
  • Инфляция в ноябре 2023 года превысила 1%. Это указывало на то, что по итогам года она может увеличиться до 7,5%, пояснили эксперты SberCIB Investment Research в комментарии «Интерфаксу».
  • Сохраняются высокие темпы прироста кредитования (несмотря на некоторое его замедление) и рост инфляционных ожиданий (в ноябре они подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре). «Большее беспокойство регулятора могли вызвать внешние условия, поскольку мировые цены на нефть опустились до 5-месячных минимумов. Повышение ставки до 16% не станет неожиданностью для рынка, но окажет поддержку рублю», — добавили в SberCIB.
  • По прогнозу «Газпромбанка», ЦБ мог повысить ставку и более, чем до 16% для ускорения переключения населения с потребительской модели поведения на сберегательную.
  • В пользу повышения ставки выступил и сезонный фактор, добавил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. В конце года традиционно растут госрасходы, увеличивается приток валюты, заканчивается налоговый период.
  • Меньшая часть аналитиков говорила о повышении ставки до 17%. «Судя по данным Росстата, предыдущие повышения ставок не смогли в достаточной степени затормозить рост внутреннего спроса и имели ограниченный по времени эффект на состояние экономики», — объяснял финансовый директор «Экспобанка» Эрнст Беккер. При повышении ставки на величину менее 1% регулятору пришлось бы проводить ещё один раунд ужесточения в феврале 2024 года, добавил он.
  • Длительной жёсткой политикой Банк России поддерживает население, отметил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Денис Перепелица. Внимание регулятора к курсу рубля и инфляции «позволит обеспечить устойчивость реальных доходов россиян и снизить риски для наиболее незащищенных слоёв населения».
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой, в свою очередь, обычно растут вклады и депозиты.
  • В феврале 2022 года регулятор повысил её больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, — чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал снижать, постепенно уровень опустился до 7,5%. Но в июле 2023 года поднял ставку сначала до 8,5%, а затем до 12% и 13%.

#цб #новости

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110 комментариев
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 Олег

Если бы ЦБ не поднял ключевую ставку, ее подняли бы за ЦБ солдаты НАТО.

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Алекс

Зато они принесли бы яйца.

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6 комментариев
Илья Попов

Что за беспредел со стороны НАТО - Что хотят то и делают.

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Boris Ishkin
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Ильназ Мажитов

«Длительной жесткой политикой Банк поддерживает население….., отметил Д. Перепелица» - издеваются в открытую 😀 п.з.д.ц

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Алекс

Стал меньше кушать, похудел и подтянулся, нашел девушку. Спасибо, ЦБ.

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1 комментарий
Alexey Ivanov
издеваются в открытую

Да. Но пипло-то ведь не просто хавает, а просит добавки. И апплодирует. Так что концерт по заявкам будет продолжаться.

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Буратина

как это не странно, но да, это вынужденное лечение от массовых системных неплатежей во всей экономике, что лично на своей шкуре прочувствует каждый житель и каждая компания. Если не лечить, то очень больно рванёт сразу у всех.

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3 комментария
Слегка Придурковатый

Люблю запах инфляции по утрам.

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Sedoy
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4 комментария
Мурад Муртазалиев

Сейчас скрепыши расскажут, почему повышение ставки только на пользу

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Роман Вячеславович

@Док ты уже побежал перекладывать свои кровные под более высокий процент ? ты же очки втирал про "разбогатеть"

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1 комментарий
Светлана Владимирова

По два самолета в день на грудь примут и начнут😆

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1 комментарий
Пряничный дедушка

можно яйца под такой процент положить?

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Vladimir Miroshnichenko

Только отложить

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Fred Han

Объясните гуманитарию на что это влияет и почему это так важно?

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Андрей Вечерний

Яйца подорожают короче

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1 комментарий
Framework Юзернеймович

Попробуй взять кредит. Какой процент будет? Это из простого, а так на всё влияет, взаимосвязано.

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21 комментарий
Ярослав

Влияет на кредитование, а кредиты берут не только физ. лица, но и юридические. Следовательно, влияет на развитие экономики в целом. Выше кредитная ставка - медленнее развитие и меньше рисков разных афер, так как выживает в таких условиях только наиболее прибыльные и здоровые предприятия.

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Алекс

Грубо говоря, это ставка, под которую ЦБ выдает деньги банкам. У банков два способа привлечения денег:
1) депозиты
2) кредиты ЦБ.

Получается, что будут меньше брать кредитов у ЦБ и больше ставки по депозитам станут.

С другой стороны, раз банку дороже привлекать деньги, то и кредиты станут дороже.
Как то так, если очень кратко.

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1 комментарий
Boris Ishkin

кредиты станут дороже

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SSL St

И банковские вклады выгоднее)

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5 комментариев
Буратина

кредитные деньги для населения и для предприятий станут гораздо дороже , т.к. процент по кредитам больше ставки центробанка. Это всё выльется в сильное замедление роста и последующее сжатие экономики из-за цепочек взаимной связности. Та же стройка попадает в тиски: снижать цены не можем, банк уже уплатил и зафиксировал цену построенного, а на новое у населения нет денег, т.к. ипотека под 17+ процентов это только для расширения жилья с небольшой доплатой. То же самое с автомобилями и прочими промышленными товарами.Только военные заводы будут расти, потому что для них будут поставляться деньги в любых доступных их производству объёмах. Нас ждёт вынужденная рецессия.

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Светлана Владимирова

Самое время стороить грандиозные планы на долгий срок 😆

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Ёжик в тумане

Зачем полумеры? Чуть-чуть поднимать, чтобы чуть-чуть уменьшить инфляцию. Разовьём мысль! Надо ставку ЦБ поднять до 500 процентов, тогда инфляция станет ноль.
Помните нулевую инфляцию в девяностых? Не помните? А ставка вон какая была.
10 февраля 1996 г. — 23 июля 1996 г. 120
1 декабря 1995 г. — 9 февраля 1996 г. 160
24 октября 1995 г. — 30 ноября 1995 г. 170
19 июня 1995 г. — 23 октября 1995 г. 180

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A B

Бред! Первична инфляция (а вообще увеличение денежной массы), а не ставка.

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3 комментария
Андрей

Россиянам начали выдавать займы до зарплаты под 292% по частям из-за высокой долговой нагрузки

Микрокредитные финансовые организации (МФО) стали дробить займы для россиян на мелкие суммы, чтобы обойти ограничение на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, рассказали «Известиям» в Центробанке. Представитель регулятора пояснил, что при выдаче средств в небольших объемах кредитным организациям необязательно рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика в отличие от более крупных сумм.

В результате по итогам ноября 64,9% всех займов МФО составили ссуды до 10 тыс. руб., сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). За год число таких займов выросло до 67% от всех выданных микрокредитов, увеличившись в ноябре на 7 п. п. год к году, отметили в группе компаний Eqvanta.

Согласно данным СРО «МиР», по итогам третьего квартала этого года россияне набрали займов в МФО почти на 350 млрд руб., или на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. Увеличение микрокредитования вряд ли можно назвать позитивной тенденций, поскольку оно краткосрочно повышает потребление, но в перспективе уменьшает реальные доходы россиян, отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

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Следствие вели

Так, ну что диванные эксперты смотрю уже на месте, че там дальше со ставкой будет?

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Андрей Иванов

Тут вообще не надо быть экспертом: после марта опустят.

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2 комментария
Мурад Муртазалиев

Новости с дивана.

24-25 год, доходы населения вырастут на 10-20%.
Ставку снизят.
Рубль отрицательно вырастет до -+150.
Цены на товары сделают от 2 иксов.

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Марат Шайхутдинов

Меньше чем надо, но больше чем хотелось бы. Как жить будем?

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Aleksei M

Не в кредит

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Андрей Иванов

Хорошо конечно же! Но в 2030.

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1 комментарий
Андрей

А как вы пытаетесь сохранить сбережения и боритесь с инфляцией?
Я положил немного рублей на вклад на три месяца и накопительный счет.
Покупаю валюту лесенкой.
Реально купил по акциям много всякой химии для дома и прочего не портящегося
Ну и оборудование кое какое подкупаю подешевле.

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Santiago

Не имею сбережений, а следовательно и проблем с их сохранением!

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Framework Юзернеймович

Какие сбережения, ты о чем, у больше чем половины населения накоплений нет, а кредитная нагрузка текущая или которая планируется, но уже по жёстким ставкам есть.

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kav

LQDT или длинные ОФЗ

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Pavel Loginov

Какая инфляция? 4% ведь. Меньше чем у пендосов проклятых

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1 комментарий
Framework Юзернеймович

Ещё поднимут, не рекорд

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Катя Булгакова

Подарочек под Новый год

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Beton
Инфляция в ноябре 2023 года превысила 1%. Это указывает на то, что по итогам года она может превысить уровень в 7,5%
Тем временем цены на яйца за неделю растут на 50%+

🤏🏼💀

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Alexey Ivanov
Тем временем цены на яйца за неделю растут на 50%+

Вам мерещится. Вы же не специалист :)

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Dmitry Koryas

Дерипаску корёжит

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Sedoy

Стабилизационная гойда.

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Monkey Do

Перепись тех_кто_лучше_знает_что_нужно_делать стартовала

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Илья Попов

"Длительной жёсткой политикой Банк России поддерживает население, отметил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Денис Перепелица."
Уважаемый профессор ( уже профессор) Денис Перепелица, вы думаете, что жёсткой политикой поддерживают только населения?

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Alex

Продолжаем бить рекорды! Ура, товарищи! Впереди всех!

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Вадим Д.

Мало. Оптимизм или слабость?

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Невероятный Блондин

Райффайзен такой

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Император Нолимоций

У них в админке заведения вкладов в поле, где указывается процент, не больше одного символа можно вводить.

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debil
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Вася Пражкин

Это что, мне еще больше денег за депозит нальют? Куда ж тратить такую кучу?

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Sedoy

На яйца .

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A B

Норм, 16 и 16, че бухтеть-то

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Adam Warlock

Ставку нужно поооодннняяяять😂

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Дымова

Неизбежная история. Теперь время делать вклады

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Водяной

Вскоре россияне познают такие слова как, девальвация и деноминация((

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Премудрый пискарь

Мало...ну да ладно...

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Alex Lowen
Не сочтите эти слова за стёб: в принципе, тюрьма может быть полезна для здоровья. Там нет алкоголя, жирного, сладкого, солёного, копчёного. Восемь часов сна, ложишься и встаёшь в одно и то же время. Голода сколько хочешь, как сказал русский классик. Я выяснил, что голод полезен моему здоровью. Всё работало на меня. Никаких перелётов, джетлагов, смены часовых поясов. Что касается психики, тут, боюсь, конечно, хуже...

(c) Улюкаев.

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107 комментариев
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