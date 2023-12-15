ЦБ пятый раз подряд повысил ключевую ставку — до 16% годовых Статьи редакции
27 октября регулятор установил её на уровне 15%.
- Банк России принял такое решение из-за «высокого инфляционного давления».
- По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозируемого диапазона 7–7,5%. А рост ВВП в 2023 году, по оценке регулятора, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это влияет на рост цен.
- В некоторых сегментах появились признаки замедления активности кредитования, но его общие темпы роста по-прежнему остаются высокими. Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий, отмечает ЦБ.
- Следующее заседание, на котором ЦБ будет оценивать уровень ключевой ставки, запланировано на 16 февраля 2024 года.
- Большинство опрошенных РБК, «Интерфаксом» и «Ведомостями» аналитиков предполагали повышение ключевой ставки до 16%.
- Инфляция в ноябре 2023 года превысила 1%. Это указывало на то, что по итогам года она может увеличиться до 7,5%, пояснили эксперты SberCIB Investment Research в комментарии «Интерфаксу».
- Сохраняются высокие темпы прироста кредитования (несмотря на некоторое его замедление) и рост инфляционных ожиданий (в ноябре они подскочили до 12,2% с 11,2% в октябре). «Большее беспокойство регулятора могли вызвать внешние условия, поскольку мировые цены на нефть опустились до 5-месячных минимумов. Повышение ставки до 16% не станет неожиданностью для рынка, но окажет поддержку рублю», — добавили в SberCIB.
- По прогнозу «Газпромбанка», ЦБ мог повысить ставку и более, чем до 16% для ускорения переключения населения с потребительской модели поведения на сберегательную.
- В пользу повышения ставки выступил и сезонный фактор, добавил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. В конце года традиционно растут госрасходы, увеличивается приток валюты, заканчивается налоговый период.
- Меньшая часть аналитиков говорила о повышении ставки до 17%. «Судя по данным Росстата, предыдущие повышения ставок не смогли в достаточной степени затормозить рост внутреннего спроса и имели ограниченный по времени эффект на состояние экономики», — объяснял финансовый директор «Экспобанка» Эрнст Беккер. При повышении ставки на величину менее 1% регулятору пришлось бы проводить ещё один раунд ужесточения в феврале 2024 года, добавил он.
- Длительной жёсткой политикой Банк России поддерживает население, отметил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Денис Перепелица. Внимание регулятора к курсу рубля и инфляции «позволит обеспечить устойчивость реальных доходов россиян и снизить риски для наиболее незащищенных слоёв населения».
- Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой, в свою очередь, обычно растут вклады и депозиты.
- В феврале 2022 года регулятор повысил её больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, — чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания». В апреле начал снижать, постепенно уровень опустился до 7,5%. Но в июле 2023 года поднял ставку сначала до 8,5%, а затем до 12% и 13%.
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Если бы ЦБ не поднял ключевую ставку, ее подняли бы за ЦБ солдаты НАТО.
Зато они принесли бы яйца.
Что за беспредел со стороны НАТО - Что хотят то и делают.
«Длительной жесткой политикой Банк поддерживает население….., отметил Д. Перепелица» - издеваются в открытую 😀 п.з.д.ц
Стал меньше кушать, похудел и подтянулся, нашел девушку. Спасибо, ЦБ.
Да. Но пипло-то ведь не просто хавает, а просит добавки. И апплодирует. Так что концерт по заявкам будет продолжаться.
как это не странно, но да, это вынужденное лечение от массовых системных неплатежей во всей экономике, что лично на своей шкуре прочувствует каждый житель и каждая компания. Если не лечить, то очень больно рванёт сразу у всех.
Люблю запах инфляции по утрам.
Сейчас скрепыши расскажут, почему повышение ставки только на пользу
@Док ты уже побежал перекладывать свои кровные под более высокий процент ? ты же очки втирал про "разбогатеть"
По два самолета в день на грудь примут и начнут😆
можно яйца под такой процент положить?
Только отложить
Объясните гуманитарию на что это влияет и почему это так важно?
Яйца подорожают короче
Попробуй взять кредит. Какой процент будет? Это из простого, а так на всё влияет, взаимосвязано.
Влияет на кредитование, а кредиты берут не только физ. лица, но и юридические. Следовательно, влияет на развитие экономики в целом. Выше кредитная ставка - медленнее развитие и меньше рисков разных афер, так как выживает в таких условиях только наиболее прибыльные и здоровые предприятия.
Грубо говоря, это ставка, под которую ЦБ выдает деньги банкам. У банков два способа привлечения денег:
1) депозиты
2) кредиты ЦБ.
Получается, что будут меньше брать кредитов у ЦБ и больше ставки по депозитам станут.
С другой стороны, раз банку дороже привлекать деньги, то и кредиты станут дороже.
Как то так, если очень кратко.
кредиты станут дороже
И банковские вклады выгоднее)
кредитные деньги для населения и для предприятий станут гораздо дороже , т.к. процент по кредитам больше ставки центробанка. Это всё выльется в сильное замедление роста и последующее сжатие экономики из-за цепочек взаимной связности. Та же стройка попадает в тиски: снижать цены не можем, банк уже уплатил и зафиксировал цену построенного, а на новое у населения нет денег, т.к. ипотека под 17+ процентов это только для расширения жилья с небольшой доплатой. То же самое с автомобилями и прочими промышленными товарами.Только военные заводы будут расти, потому что для них будут поставляться деньги в любых доступных их производству объёмах. Нас ждёт вынужденная рецессия.
Самое время стороить грандиозные планы на долгий срок 😆
Зачем полумеры? Чуть-чуть поднимать, чтобы чуть-чуть уменьшить инфляцию. Разовьём мысль! Надо ставку ЦБ поднять до 500 процентов, тогда инфляция станет ноль.
Помните нулевую инфляцию в девяностых? Не помните? А ставка вон какая была.
10 февраля 1996 г. — 23 июля 1996 г. 120
1 декабря 1995 г. — 9 февраля 1996 г. 160
24 октября 1995 г. — 30 ноября 1995 г. 170
19 июня 1995 г. — 23 октября 1995 г. 180
Бред! Первична инфляция (а вообще увеличение денежной массы), а не ставка.
Россиянам начали выдавать займы до зарплаты под 292% по частям из-за высокой долговой нагрузки
Микрокредитные финансовые организации (МФО) стали дробить займы для россиян на мелкие суммы, чтобы обойти ограничение на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой, рассказали «Известиям» в Центробанке. Представитель регулятора пояснил, что при выдаче средств в небольших объемах кредитным организациям необязательно рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика в отличие от более крупных сумм.
В результате по итогам ноября 64,9% всех займов МФО составили ссуды до 10 тыс. руб., сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). За год число таких займов выросло до 67% от всех выданных микрокредитов, увеличившись в ноябре на 7 п. п. год к году, отметили в группе компаний Eqvanta.
Согласно данным СРО «МиР», по итогам третьего квартала этого года россияне набрали займов в МФО почти на 350 млрд руб., или на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. Увеличение микрокредитования вряд ли можно назвать позитивной тенденций, поскольку оно краткосрочно повышает потребление, но в перспективе уменьшает реальные доходы россиян, отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Так, ну что диванные эксперты смотрю уже на месте, че там дальше со ставкой будет?
Тут вообще не надо быть экспертом: после марта опустят.
Новости с дивана.
24-25 год, доходы населения вырастут на 10-20%.
Ставку снизят.
Рубль отрицательно вырастет до -+150.
Цены на товары сделают от 2 иксов.
Меньше чем надо, но больше чем хотелось бы. Как жить будем?
Не в кредит
Хорошо конечно же! Но в 2030.
А как вы пытаетесь сохранить сбережения и боритесь с инфляцией?
Я положил немного рублей на вклад на три месяца и накопительный счет.
Покупаю валюту лесенкой.
Реально купил по акциям много всякой химии для дома и прочего не портящегося
Ну и оборудование кое какое подкупаю подешевле.
Не имею сбережений, а следовательно и проблем с их сохранением!
Какие сбережения, ты о чем, у больше чем половины населения накоплений нет, а кредитная нагрузка текущая или которая планируется, но уже по жёстким ставкам есть.
LQDT или длинные ОФЗ
Какая инфляция? 4% ведь. Меньше чем у пендосов проклятых
Ещё поднимут, не рекорд
Подарочек под Новый год
Тем временем цены на яйца за неделю растут на 50%+
🤏🏼💀
Вам мерещится. Вы же не специалист :)
Дерипаску корёжит
Стабилизационная гойда.
Перепись тех_кто_лучше_знает_что_нужно_делать стартовала
"Длительной жёсткой политикой Банк России поддерживает население, отметил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Денис Перепелица."
Уважаемый профессор ( уже профессор) Денис Перепелица, вы думаете, что жёсткой политикой поддерживают только населения?
Продолжаем бить рекорды! Ура, товарищи! Впереди всех!
Мало. Оптимизм или слабость?
Райффайзен такой
У них в админке заведения вкладов в поле, где указывается процент, не больше одного символа можно вводить.
Это что, мне еще больше денег за депозит нальют? Куда ж тратить такую кучу?
На яйца .
Норм, 16 и 16, че бухтеть-то
Ставку нужно поооодннняяяять😂
Неизбежная история. Теперь время делать вклады
Вскоре россияне познают такие слова как, девальвация и деноминация((
Мало...ну да ладно...
(c) Улюкаев.