Деньги
Артур Томилко

На Мосбирже начались торги акциями «Совкомбанка» Статьи редакции

В ходе IPO компания привлекла 11,5 млрд рублей, 65% размещённых бумаг купили частные инвесторы.

  • На старте торгов стоимость акций «Совкомбанка» составила 14,06 рубля за штуку. На 17:42 мск она опустилась до 13,05 рубля. Бумаги продаются лотами по 100 штук.
  • Первичное размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — 11,5 рублей за акцию. Компания получила более 140 тысяч заявок инвесторов на участие в IPO. Доля частных инвесторов составила около 65% от общего объёма размещения.
  • Всего «Совкомбанк» в продал 1 млрд акций. Для этого была проведена допэмиссия, действующие акционеры банка не продавали свои бумаги. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составила 230,5 млн рублей.
  • О намерении провести IPO банк объявил 1 декабря 2023 года. За день до этого Мосбиржа допустила акции «Совкомбанка» к торгам с 15 декабря 2023 года под тикером SVCB. «РБК Инвестиции» отмечали, что это первый с 2015 года российский банк, собравшийся выйти на биржу.
Фото ТАСС

#новости #совкомбанк #ipo

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29 комментариев
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 Вадим Д.

В добрый путь, инвесторы. Всё вам приключений мало.

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S.Capusta

Результат один..))

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Semen

Как там инрфоцыгане говорят? Главный твой враг — страх. Ничего не бойся и рискуй.

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Вася Пражкин

Так без приключений скучно.

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Вадим Д.

И не полыхает, ага.

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Алекс Д.

Инвестиции - дело интимное :)

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Гриша Колесников

Благо не семейное..

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Иванов Иван

Изголодались..

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Невкусно и грустно

Я не инвестор, я партнер (с) когда-то уже такое было %))))))

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Алекс Д.

по 7 куплю

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Алексей Иванов

По 15 купить, по 7 продать.

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Алекс Д.

не участвовал и ИПО, но по 7 возьму.

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Алексей Шаров
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Андрей Лазутин

Откуда у нас вообще берутся эти отважные инвесторы

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Мурад Муртазалиев

Наши люди учатся исключительно на своих ошибках. Че там, альфа и тинек клиентов кидают? Ну и что, если меня не кинули, не считается. Так и с инвестициями)

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Премудрый пискарь

Ну ладно...

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Vangelis

по 13.5 вышел.

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Maxim Demin

Вслед за Мосгорломбардом👌🏻

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Владимир Владимирович

Великие мамкины инвесторы обрадуются пополнению.

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Denis Bystruev
капитализация компании на момент начала торгов составила 230,5 млн рублей

Очевидно же 230,5 млрд, поправьте

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Алексей Иванов

Маск, погнали.

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Piu-piu

От создателей «народное ипо втб»

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Никита

IPOh

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Имя рода

Прозевал выход на рынок..но вышел на 12.7. думаю до 9-9.5 продавя спекулянты.

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Защекан Системы

#SCUM

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Олег Воронов

Не лезь, оно тебя сожрет

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Родитель 1
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debil
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Тоже хочу

Кто прочитал СОВОК-банк,ставь лайк

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26 комментариев
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