На Мосбирже начались торги акциями «Совкомбанка» Статьи редакции
В ходе IPO компания привлекла 11,5 млрд рублей, 65% размещённых бумаг купили частные инвесторы.
- На старте торгов стоимость акций «Совкомбанка» составила 14,06 рубля за штуку. На 17:42 мск она опустилась до 13,05 рубля. Бумаги продаются лотами по 100 штук.
- Первичное размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — 11,5 рублей за акцию. Компания получила более 140 тысяч заявок инвесторов на участие в IPO. Доля частных инвесторов составила около 65% от общего объёма размещения.
- Всего «Совкомбанк» в продал 1 млрд акций. Для этого была проведена допэмиссия, действующие акционеры банка не продавали свои бумаги. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составила 230,5 млн рублей.
- О намерении провести IPO банк объявил 1 декабря 2023 года. За день до этого Мосбиржа допустила акции «Совкомбанка» к торгам с 15 декабря 2023 года под тикером SVCB. «РБК Инвестиции» отмечали, что это первый с 2015 года российский банк, собравшийся выйти на биржу.
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В добрый путь, инвесторы. Всё вам приключений мало.
Результат один..))
Как там инрфоцыгане говорят? Главный твой враг — страх. Ничего не бойся и рискуй.
Так без приключений скучно.
И не полыхает, ага.
Инвестиции - дело интимное :)
Благо не семейное..
Изголодались..
Я не инвестор, я партнер (с) когда-то уже такое было %))))))
по 7 куплю
По 15 купить, по 7 продать.
не участвовал и ИПО, но по 7 возьму.
Откуда у нас вообще берутся эти отважные инвесторы
Наши люди учатся исключительно на своих ошибках. Че там, альфа и тинек клиентов кидают? Ну и что, если меня не кинули, не считается. Так и с инвестициями)
Ну ладно...
по 13.5 вышел.
Вслед за Мосгорломбардом👌🏻
Великие мамкины инвесторы обрадуются пополнению.
Очевидно же 230,5 млрд, поправьте
Маск, погнали.
От создателей «народное ипо втб»
IPOh
Прозевал выход на рынок..но вышел на 12.7. думаю до 9-9.5 продавя спекулянты.
#SCUM
Не лезь, оно тебя сожрет
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