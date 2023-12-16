День 660: по опросу ЦБ, индикатор бизнес-климата в 2023 году вырос до максимального за 10 лет значения Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16-18 декабря: доллар — 89,69 рубля (на 2 копейки больше, чем 15 декабря), евро — 98,41 рубля (на 68 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Опросы ЦБ показали максимальный бизнес-оптимизм за 10 лет. Сводный индикатор бизнес-климата в 2023 году составил 6,7 пункта. Это максимальный показатель за десять лет (в 2013 году было 7,9). Индекс повышался четыре месяца подряд и в декабре составил 7,6 пункта (по сравнению с 6,8 в ноябре). А в 2022 году на среднегодовой основе он был отрицательным — минус 0,2 пункта.
Растущая инфляция, охлаждение рынка жилья и ограниченный доступ к зарубежным активам способствуют росту интереса инвесторов к покупке помещений стрит-ритейла. Например, в Москве объем инвестиций в этот сегмент в 2023 году может вырасти на 30-55%, до 1,8 трлн рублей по максимальным оценкам, пишет «Ъ» со ссылкой на опрошенных экспертов.
Какие есть проблемы и трудности
В 2023 году Испанию посетили 268 тысяч россиян, сообщил ТАСС посол России в Мадриде Юрий Клименко. По его данным, в 2019-м Испанию посетили более 1,3 млн туристов из России, цифры за 2021 год он не привёл.
Новости предыдущего дня, 15 декабря — здесь.
Оптимизм есть, а дешевых яиц нет.
Это уже садомаза:
- рубль упал и не отжался
ставка =÷стоимость денег на очередном максимуме
-людей-работников найти трудно принять оплату в твёрдой валюте - практически не реально
Но, вцелом, все прекрасно 😁
Сегодня купил Яратель отборные за 79р за десяток
а потом ты проснулся?
конечно проснулся, я же веган и яйца ел лет 15 назад))
вроде есть, вчера десяток купил
Теперь у оптимистов есть яйца? )
не нужно путать, яйца и яички, хотя конечно у некоторых, как говорил один известный персонаж, биг COJONES)))
зато есть яички, не дешевые конечно, но за то свои))
Просто нужно иметь свои💪
Не видать Леголасу российского гражданстваНовосибирские чиновники увидели пропаганду ЛГБТ в фотографии двух мужчин с мороженым.
Местный глава Комиссии по культуре приказал удалить снимок и «больше никогда не выставлять».
«Когда два мужчины лижут, это подозрительно», — добавил он.
Доктор, а вы ведь тоже сексуальный маньяк.Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка.
Интересно, сразу после магистрали Москва-Питер или сначала Москва-Донецк?
Скорее Мск-Гаага будет, нежели Мск-Донецк=)
видимо у цб своё понимание максимумов 🤷🏼♂️
хуле, мараторий на 3 года работает, отмывочка идет полным ходом. а потом как прихватят за яйца и попросят объяснить, из какого такого мешка ты доставал свои миллиарды
Опять вы про больное
максимальный бизнес-оптимизм - вот наш народ. Тютчев замечательно сказал:
" Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить."
Так бизнесом хоть какие-то деньги, а не 40000р/месяц у 70% населения и по ТВ 62000/месяц
Мощная шутка.
Опросили покупателей недвиги в Москве и сделали вывод, что все заебись? -)
Заебись -)
Высокие уровни жары? This is fine!
Всепропальщиских настроений у меня нет, но в предверии вероятный смены медка на холодок в апреле 24 года какой вменяемый человек будет испытывать оптимизм? Что будет с рублем? Каким будет повышение налогов? Что будет с рынком труда? Новые волны?
Это так завуалировали слово "подгорает"?