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Деньги
Маша Цепелева

День 661: по опросу ЦБ, индикатор бизнес-климата в 2023 году вырос до максимального за 10 лет значения Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото «РИА Новости»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 декабря: доллар — 89,69 рубля (на 2 копейки больше, чем 15 декабря), евро — 98,41 рубля (на 68 копеек больше).

Курсы на Мосбирже: доллар — 90,27 рубля, евро — 98,62 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 89,85 рубля, евро — 98,02 рубля.

Кто и как адаптируется

Опросы ЦБ показали максимальный бизнес-оптимизм за 10 лет. Сводный индикатор бизнес-климата в 2023 году составил 6,7 пункта. Это максимальный показатель за десять лет (в 2013 году было 7,9). Индекс повышался четыре месяца подряд и в декабре составил 7,6 пункта (по сравнению с 6,8 в ноябре). А в 2022 году на среднегодовой основе он был отрицательным — минус 0,2 пункта.

Инфографика РБК

Растущая инфляция, охлаждение рынка жилья и ограниченный доступ к зарубежным активам способствуют росту интереса инвесторов к покупке помещений стрит-ритейла. Например, в Москве объем инвестиций в этот сегмент в 2023 году может вырасти на 30-55%, до 1,8 трлн рублей по максимальным оценкам, пишет «Ъ» со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Какие есть проблемы и трудности

В 2023 году Испанию посетили 268 тысяч россиян, сообщил ТАСС посол России в Мадриде Юрий Клименко. По его данным, в 2019-м Испанию посетили более 1,3 млн туристов из России, цифры за 2021 год он не привёл.

Новости предыдущего дня, 15 декабря — здесь.

#новости

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37 комментариев
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 Вася Пражкин

Оптимизм есть, а дешевых яиц нет.

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Алекс Р

Сегодня купил Яратель отборные за 79р за десяток

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Leo Uvarov

а потом ты проснулся?

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Андрей

Судя по всему сменил аккаунт

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Ashley Green

конечно проснулся, я же веган и яйца ел лет 15 назад))

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user368e2
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Asf

Это уже садомаза:
- рубль упал и не отжался
ставка =÷стоимость денег на очередном максимуме
-людей-работников найти трудно принять оплату в твёрдой валюте - практически не реально
Но, вцелом, все прекрасно 😁

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Oleg Rico

Понимаешь, люди которые занимаются делом а не ноют здесь на весы лучше разбираются что происходит в экономике. Тогда у тебя заказы расписаны на пару месяцев вперёд или складской комплекс весь забит что мест нету у тебя больше оптимизма нежели чем в 2014 году когда всё стояло пустое.

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Demyan Belakov

«Складской комплекс» забит чем? Товаром? Не покупают что ли?

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Тарас Перещук

вроде есть, вчера десяток купил

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Вася Пражкин

Теперь у оптимистов есть яйца? )

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Ashley Green

не нужно путать, яйца и яички, хотя конечно у некоторых, как говорил один известный персонаж, биг COJONES)))

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Ashley Green

зато есть яички, не дешевые конечно, но за то свои))

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Fred Han

Просто нужно иметь свои💪

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Yamile

а курицы дешевые есть?)))

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Mike Amir

оптимизм дешевым не бывает

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Oleg Rico

А свои куда дел?

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Фоксик
«Эльфы представляют серьезную национальную угрозу России», — зампред Совета Ассамблеи народов РФ Худолеев

Не видать Леголасу российского гражданства

Новосибирские чиновники увидели пропаганду ЛГБТ в фотографии двух мужчин с мороженым.
Местный глава Комиссии по культуре приказал удалить снимок и «больше никогда не выставлять».
«Когда два мужчины лижут, это подозрительно», — добавил он.

Доктор, а вы ведь тоже сексуальный маньяк.

Путин анонсировал строительство высокоскоростных магистралей до Луганска и Донецка.

Интересно, сразу после магистрали Москва-Питер или сначала Москва-Донецк?

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Asf

Скорее Мск-Гаага будет, нежели Мск-Донецк=)

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Влад Шушкевич

По их мнению нормальные мужики не лижут, а только сосут.

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Борис Латкин

это наводит на не совсем приличные ассоциации

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

хуле, мараторий на 3 года работает, отмывочка идет полным ходом. а потом как прихватят за яйца и попросят объяснить, из какого такого мешка ты доставал свои миллиарды

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Юрий Б.
за яйца

Опять вы про больное

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неформат
в 2023 году составил 6,7 пункта. Это максимальный показатель за десять лет (в 2013 году было 7,9)

видимо у цб своё понимание максимумов 🤷🏼‍♂️

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Slava Reznor

Всепропальщиских настроений у меня нет, но в предверии вероятный смены медка на холодок в апреле 24 года какой вменяемый человек будет испытывать оптимизм? Что будет с рублем? Каким будет повышение налогов? Что будет с рынком труда? Новые волны?

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Антон Монин

по оптимизму вообще разговоров нет, есть просто робкая надежда, которая с каждым днем все тает и тает

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n.shmelev

максимальный бизнес-оптимизм - вот наш народ. Тютчев замечательно сказал:
" Умом — Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить."

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Алекс Р

Так бизнесом хоть какие-то деньги, а не 40000р/месяц у 70% населения и по ТВ 62000/месяц

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Ivan sss
Индикатор бизнес-климата вырос...

Это так завуалировали слово "подгорает"?

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Юрий Б.
индикатор бизнес-климата вырос до максимального

Высокие уровни жары? This is fine!

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Антон Монин
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Я сказал свое имя машине

Опросили покупателей недвиги в Москве и сделали вывод, что все заебись? -)
Заебись -)

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Denis Azarenko

Через 5 дней тот самый день

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Кирилл Таран

@Маша Цепелева До Дня сурка ещё пара месяцев, а 660-й день уже второй раз подряд

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Маша Цепелева
Автор

что-то у меня в голове закольцевалось(

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Yamile
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Родитель 1

Мощная шутка.

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