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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 декабря: доллар — 89,69 рубля (на 2 копейки больше, чем 15 декабря), евро — 98,41 рубля (на 68 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже: доллар — 90,27 рубля, евро — 98,62 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 89,85 рубля, евро — 98,02 рубля.

Кто и как адаптируется

Опросы ЦБ показали максимальный бизнес-оптимизм за 10 лет. Сводный индикатор бизнес-климата в 2023 году составил 6,7 пункта. Это максимальный показатель за десять лет (в 2013 году было 7,9). Индекс повышался четыре месяца подряд и в декабре составил 7,6 пункта (по сравнению с 6,8 в ноябре). А в 2022 году на среднегодовой основе он был отрицательным — минус 0,2 пункта.

Инфографика РБК

Растущая инфляция, охлаждение рынка жилья и ограниченный доступ к зарубежным активам способствуют росту интереса инвесторов к покупке помещений стрит-ритейла. Например, в Москве объем инвестиций в этот сегмент в 2023 году может вырасти на 30-55%, до 1,8 трлн рублей по максимальным оценкам, пишет «Ъ» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Какие есть проблемы и трудности

В 2023 году Испанию посетили 268 тысяч россиян, сообщил ТАСС посол России в Мадриде Юрий Клименко. По его данным, в 2019-м Испанию посетили более 1,3 млн туристов из России, цифры за 2021 год он не привёл.

Новости предыдущего дня, 15 декабря — здесь.