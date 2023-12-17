День 662: майнерам разрешат экспортировать криптовалюту, спрос на вторичное жильё снижается Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16-18 декабря: доллар — 89,69 рубля (на 2 копейки больше, чем 15 декабря), евро — 98,41 рубля (на 68 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Российские майнеры смогут экспортировать криптовалюту. Законопроект об этом разработал Минфин. Торговля будет проводиться исключительно на зарубежной инфраструктуре. Минфин не раскрыл другие подробности законопроекта, сообщает «Ъ».
Какие есть проблемы и трудности
Общественный совет по развитию такси предложил Совету Федерации временно разрешить мигрантам работать в такси. Это должно сократить дефицит кадров в отрасли. По мнению экспертов, он может достигать от 500 тысяч до 2,5 млн человек и влиять на стоимость поездок.
Подарки, направленные из России в Германию, могут быть арестованы и конфискованы из-за санкций Евросоюза, предупредила немецкая таможня. Это связано с санкциями ЕС, подарки могут посчитать запрещёнными к экспорту из России товарами. В список входит бумага, целлюлоза, драгоценные камни и металлы, сигареты, химическая и пластмассовая продукция, косметика и другая продукция.
Контекст
Спрос на вторичное жилье медленно снижается. Это связано с ростом ипотечных ставок, увеличением интереса к новостройкам и ограниченным числом ликвидных предложений. Но стоимость квартир пока продолжает расти: за месяц средние цены на крупнейших региональных рынках увеличились на 1,1–2,5%, пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Циан Аналитики» и «Авито Недвижимости».
Новости предыдущего дня, 16 декабря — здесь.
пхах)) и то верно, приятель майнил, сейчас подхожу, лицо грустное капец
Почему? Доходность майнинга упала?
Отлично все, доходы в космосе щас.
Комиссии высокие, курс высокий.
За что будет взиматься экспортная пошлина. А ещё будет введена таможенная пошлина на импорт криптовалюты, а ещё банки будут предлагать услуги перевозки криптовалюты и её хранения в банковских ячейках.
Как тебе такое Елон Макс?
Разрешить обращение криптовалюты, распечатанной на бланках гособразца. Есть же бумажный электронный журнал, че бы и криптовалюте такой не быть
Я так понимаю там надо делать журнал майнинга и вносить в него найденные хэши. И потом печатью подтверждать.
Гении мысли.
Прибор 🤦🏼♂️
Особенно умиляет, что по мнению экспертов, дефицит может влиять на стоимость поездок. Да, конечно, это основная причина.
Не конский ценник на машины, на запчасти, на растущие расходы на все. Дефицит кадров, вот причина.. ))
Забавно, что на цену влияет все. И мигранты, и цена на машины, запчасти, страховки) там немного, тут чуть-чуть. И бах 2 икса)
Особенно это хорошо смотрится с принимаемыми законами, о запрете работы мигрантами в такси
А я чёт не понял, кто по их мнению сейчас ездит на такси. Или всем выдали гражданство, уже ранее въехавшим.
А может цену снизить?
АвтоВАЗ мог бы начать с производства машин наконец-то.власти будут и дальше поддерживать китайский автопром
А разве утиль сбор не для поддержки АвтоВАЗа увеличили?
Да предсказуемо это все было. Только адепты секты "Сделаем свАё" думали что вот теперь-то попрет российский автопром. Много раз говорил и повторю еще раз. Никто ничего при нынешнем режиме создавать и развивать не будет. Не за этим они к власти пришли.
Надо ввести допналог на все носители информации, т.к. на них может быть криптовалюта
А 1 процент Михалкова разве не такой налог?
Этот налог про авторские права. И раз с этими правами прокатило, то че бы и с криптовалютой не попробовать. Логика, объясняющая этот налог идентична
включая бумагу - ибо ключ можно распечатать
Я где-то тут уже предложил бланки гособразца, которые конечно же за бабки только достать можно, как раньше с письмами было. Если распечатал на обычном a4 - то ты фальшивокриптомонетчик, проследуй в турму.
Экспорт криптовалют разрешили? Напрягая фантазию, могу представить, что организации, которые майнили (много ли таких?), как-то вынуждены обелять такие продажи и им как раз разрешили. Но частникам, похоже, по барабану такое. Намайнил втихую и продал. Ну пока у тебе полиция не пришла и ты не слил все.
Как крипту можно экспортировать вне биржи? Флешками будут грузовики закидиывать?
Ничего страшнее сверх-бюрократического государства в экономике быть не может. Хуже только коммунизм
социализм ты хотел сказать, но и тут плохого ничего нет, всегда заканчивался реставрацией капитализма, так что это просто процесс
99% комментаторов в интернете не различают коммунизм и социализм. Большинство даже коммунизм с капитализмом путают
Потихоньку подбираемся..
Надо что то приготовить праздничное. Шампусика что ли купить?..
Какой щедрый жест.Торговля будет проводиться исключительно на зарубежной инфраструктуре
А почему не на отечественной?
-Знаешь, где папка хранил свою криптовалюту?