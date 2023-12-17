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Деньги
Маша Цепелева

День 662: майнерам разрешат экспортировать криптовалюту, спрос на вторичное жильё снижается Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото Bloomberg

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 декабря: доллар — 89,69 рубля (на 2 копейки больше, чем 15 декабря), евро — 98,41 рубля (на 68 копеек больше).

Курсы на Мосбирже: доллар — 90,27 рубля, евро — 98,62 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 89,85 рубля, евро — 98,02 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские майнеры смогут экспортировать криптовалюту. Законопроект об этом разработал Минфин. Торговля будет проводиться исключительно на зарубежной инфраструктуре. Минфин не раскрыл другие подробности законопроекта, сообщает «Ъ».

Какие есть проблемы и трудности

Общественный совет по развитию такси предложил Совету Федерации временно разрешить мигрантам работать в такси. Это должно сократить дефицит кадров в отрасли. По мнению экспертов, он может достигать от 500 тысяч до 2,5 млн человек и влиять на стоимость поездок.

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Подарки, направленные из России в Германию, могут быть арестованы и конфискованы из-за санкций Евросоюза, предупредила немецкая таможня. Это связано с санкциями ЕС, подарки могут посчитать запрещёнными к экспорту из России товарами. В список входит бумага, целлюлоза, драгоценные камни и металлы, сигареты, химическая и пластмассовая продукция, косметика и другая продукция.

Контекст

Спрос на вторичное жилье медленно снижается. Это связано с ростом ипотечных ставок, увеличением интереса к новостройкам и ограниченным числом ликвидных предложений. Но стоимость квартир пока продолжает расти: за месяц средние цены на крупнейших региональных рынках увеличились на 1,1–2,5%, пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Циан Аналитики» и «Авито Недвижимости».

Новости предыдущего дня, 16 декабря — здесь.

#новости

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29 комментариев
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 S.Capusta
Российские майнеры смогут экспортировать криптовалюту. Законопроект об этом разработал Минфин.
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Михаил Сватов

пхах)) и то верно, приятель майнил, сейчас подхожу, лицо грустное капец

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Мурад Муртазалиев

Почему? Доходность майнинга упала?

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Артём Прокопенко

Отлично все, доходы в космосе щас.
Комиссии высокие, курс высокий.

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Иванов Иван
Российские майнеры смогут экспортировать криптовалюту.

За что будет взиматься экспортная пошлина. А ещё будет введена таможенная пошлина на импорт криптовалюты, а ещё банки будут предлагать услуги перевозки криптовалюты и её хранения в банковских ячейках.

Как тебе такое Елон Макс?

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ИмФам2

Разрешить обращение криптовалюты, распечатанной на бланках гособразца. Есть же бумажный электронный журнал, че бы и криптовалюте такой не быть

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Иванов Иван

Я так понимаю там надо делать журнал майнинга и вносить в него найденные хэши. И потом печатью подтверждать.

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Невероятный Блондин
Мы предлагаем разрешить временный допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем, для которого сейчас есть все технические возможности в виде технологии «Страховая телематика» (специальный прибор, который устанавливают страховые компании для фиксации параметров вождения

Гении мысли.
Прибор 🤦🏼‍♂️

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S.Capusta

Особенно умиляет, что по мнению экспертов, дефицит может влиять на стоимость поездок. Да, конечно, это основная причина.
Не конский ценник на машины, на запчасти, на растущие расходы на все. Дефицит кадров, вот причина.. ))

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Мурад Муртазалиев

Забавно, что на цену влияет все. И мигранты, и цена на машины, запчасти, страховки) там немного, тут чуть-чуть. И бах 2 икса)

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Фоксик

Особенно это хорошо смотрится с принимаемыми законами, о запрете работы мигрантами в такси

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Иван Помидоров

А я чёт не понял, кто по их мнению сейчас ездит на такси. Или всем выдали гражданство, уже ранее въехавшим.

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Фоксик
Глава «АвтоВАЗа» пожаловался, что в России отечественным авто стало нереально конкурировать с «китайцами». Максим Соколов признал, что объём китайского рынка не сопоставим с российским. А если власти будут и дальше поддерживать китайский автопром, то отечественные машины будут «мало» продаваться. Соколов считает, что автопрому России не обойтись без господдержки.

А может цену снизить?

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Мурад Муртазалиев

АвтоВАЗ мог бы начать с производства машин наконец-то.

власти будут и дальше поддерживать китайский автопром

А разве утиль сбор не для поддержки АвтоВАЗа увеличили?

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Kiss1nger

Да предсказуемо это все было. Только адепты секты "Сделаем свАё" думали что вот теперь-то попрет российский автопром. Много раз говорил и повторю еще раз. Никто ничего при нынешнем режиме создавать и развивать не будет. Не за этим они к власти пришли.

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ИмФам2

Надо ввести допналог на все носители информации, т.к. на них может быть криптовалюта

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Фоксик

А 1 процент Михалкова разве не такой налог?

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ИмФам2

Этот налог про авторские права. И раз с этими правами прокатило, то че бы и с криптовалютой не попробовать. Логика, объясняющая этот налог идентична

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Mike Elkin

включая бумагу - ибо ключ можно распечатать

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ИмФам2

Я где-то тут уже предложил бланки гособразца, которые конечно же за бабки только достать можно, как раньше с письмами было. Если распечатал на обычном a4 - то ты фальшивокриптомонетчик, проследуй в турму.

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Юрий Б.

Экспорт криптовалют разрешили? Напрягая фантазию, могу представить, что организации, которые майнили (много ли таких?), как-то вынуждены обелять такие продажи и им как раз разрешили. Но частникам, похоже, по барабану такое. Намайнил втихую и продал. Ну пока у тебе полиция не пришла и ты не слил все.

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Илья Фролов
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Allestor Klei

Как крипту можно экспортировать вне биржи? Флешками будут грузовики закидиывать?

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Allestor Klei
Подарки, направленные из России в Германию, могут быть арестованы и конфискованы из-за санкций Евросоюза, предупредила немецкая таможня.

Ничего страшнее сверх-бюрократического государства в экономике быть не может. Хуже только коммунизм

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Ольга Жукалина

социализм ты хотел сказать, но и тут плохого ничего нет, всегда заканчивался реставрацией капитализма, так что это просто процесс

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Andrey Gordeev

99% комментаторов в интернете не различают коммунизм и социализм. Большинство даже коммунизм с капитализмом путают

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Иванов Иван
День 662:

Потихоньку подбираемся..
Надо что то приготовить праздничное. Шампусика что ли купить?..

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Мурад Муртазалиев
Российские майнеры смогут экспортировать криптовалюту.

Какой щедрый жест.

Торговля будет проводиться исключительно на зарубежной инфраструктуре

А почему не на отечественной?

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Артур Маслов

-Знаешь, где папка хранил свою криптовалюту?

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