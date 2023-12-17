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Фото Bloomberg

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 декабря: доллар — 89,69 рубля (на 2 копейки больше, чем 15 декабря), евро — 98,41 рубля (на 68 копеек больше).

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Курсы на Мосбирже: доллар — 90,27 рубля, евро — 98,62 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 89,85 рубля, евро — 98,02 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские майнеры смогут экспортировать криптовалюту. Законопроект об этом разработал Минфин. Торговля будет проводиться исключительно на зарубежной инфраструктуре. Минфин не раскрыл другие подробности законопроекта, сообщает «Ъ».

Какие есть проблемы и трудности

Общественный совет по развитию такси предложил Совету Федерации временно разрешить мигрантам работать в такси. Это должно сократить дефицит кадров в отрасли. По мнению экспертов, он может достигать от 500 тысяч до 2,5 млн человек и влиять на стоимость поездок.

Подарки, направленные из России в Германию, могут быть арестованы и конфискованы из-за санкций Евросоюза, предупредила немецкая таможня. Это связано с санкциями ЕС, подарки могут посчитать запрещёнными к экспорту из России товарами. В список входит бумага, целлюлоза, драгоценные камни и металлы, сигареты, химическая и пластмассовая продукция, косметика и другая продукция.

Контекст

Спрос на вторичное жилье медленно снижается. Это связано с ростом ипотечных ставок, увеличением интереса к новостройкам и ограниченным числом ликвидных предложений. Но стоимость квартир пока продолжает расти: за месяц средние цены на крупнейших региональных рынках увеличились на 1,1–2,5%, пишет «Ъ» со ссылкой на данные «Циан Аналитики» и «Авито Недвижимости».

Новости предыдущего дня, 16 декабря — здесь.