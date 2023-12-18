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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16-18 декабря: доллар — 89,69 рубля (на 2 копейки больше, чем 15 декабря), евро — 98,41 рубля (на 68 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:32 мск: доллар — 90,49 рубля, евро — 98,71 рубля.

Курсы на Forex на 7:32 мск: доллар — 90,24 рубля, евро — 98,5 рубля.

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Мосбиржа запустила собственный информационно-аналитический торговый терминал «Трейд Радар», пишет «Ъ». На первом этапе в нём будут доступны биржевая информация, данные внебиржевого валютного рынка, инструменты для технического анализа и референсные сведения по бумагам. Эксперты признают нужность сервиса после ухода из России продуктов Bloomberg и Reuters, однако опасаются в сбоев в работе отечественной системы.

ЦБ готов продлить до 1 июля 2024 года крайний срок для замещения еврооблигаций российскими компаниями, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова главе РСПП Александру Шохину. До этого он указывал, что многие эмитенты не успевают завершить процесс до конца 2023-го.

Кто и как адаптируется

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) предложил обязать разработчиков компьютерных игр подключиться к его информсистемам, передавать информацию о продажах, а также проводить через ЕРАИ все оплаты пользователей, выяснил «Ъ». «Концепция правового регулирования отрасли видеоигр» обсуждалась при участии Минцифры, Роскомнадзора и представителей игровой отрасли, рассказали собеседники газеты. Участники рынка считают инициативу ЕРАИ излишне жесткой и готовят альтернативный документ.

Какие есть проблемы и трудности

Переработчики рыбы предупредили о росте цен на продукты из филе сельди примерно на 10%, узнал «Ъ». Компании объясняют это сокращением предложения на внутреннем рынке из-за снижения импорта и уменьшения вылова. В Росрыболовстве дефицита рыбы не видят, но допускают, что цены могут расти из-за высокого спроса перед новогодними праздниками.

Контекст

Средняя цена на ноутбуки в России в декабре 2023 года выросла на 7-10%, до 65-66 тысяч рублей, рассказали в производителе электроники Fplus и агентстве TelecomDaily. Сильнее всего подорожали ввозимые по параллельному импорту устройства Apple — на 40-50%. Наиболее массовый ноутбук Huawei Matebook D15 в среднем подорожал на 20%. Рост цен на иностранные модели дал шанс российским брендам, их продажи выросли на 35–40%, говорят эксперты.

Покинувшие после февраля 2022 года российский рынок иностранные компании потеряли около $103 млрд, подсчитали в The New York Times. Российские власти смогли превратить бойкот иностранного бизнеса в «удачу для государства и местных элит», пишет газета.

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