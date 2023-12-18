День 663: средняя цена на ноутбуки в России в декабре 2023 года выросла на 7-10% Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 16-18 декабря: доллар — 89,69 рубля (на 2 копейки больше, чем 15 декабря), евро — 98,41 рубля (на 68 копеек больше).
Мосбиржа запустила собственный информационно-аналитический торговый терминал «Трейд Радар», пишет «Ъ». На первом этапе в нём будут доступны биржевая информация, данные внебиржевого валютного рынка, инструменты для технического анализа и референсные сведения по бумагам. Эксперты признают нужность сервиса после ухода из России продуктов Bloomberg и Reuters, однако опасаются в сбоев в работе отечественной системы.
ЦБ готов продлить до 1 июля 2024 года крайний срок для замещения еврооблигаций российскими компаниями, сообщила зампред Банка России Ольга Полякова главе РСПП Александру Шохину. До этого он указывал, что многие эмитенты не успевают завершить процесс до конца 2023-го.
Кто и как адаптируется
Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) предложил обязать разработчиков компьютерных игр подключиться к его информсистемам, передавать информацию о продажах, а также проводить через ЕРАИ все оплаты пользователей, выяснил «Ъ». «Концепция правового регулирования отрасли видеоигр» обсуждалась при участии Минцифры, Роскомнадзора и представителей игровой отрасли, рассказали собеседники газеты. Участники рынка считают инициативу ЕРАИ излишне жесткой и готовят альтернативный документ.
Какие есть проблемы и трудности
Переработчики рыбы предупредили о росте цен на продукты из филе сельди примерно на 10%, узнал «Ъ». Компании объясняют это сокращением предложения на внутреннем рынке из-за снижения импорта и уменьшения вылова. В Росрыболовстве дефицита рыбы не видят, но допускают, что цены могут расти из-за высокого спроса перед новогодними праздниками.
Контекст
Средняя цена на ноутбуки в России в декабре 2023 года выросла на 7-10%, до 65-66 тысяч рублей, рассказали в производителе электроники Fplus и агентстве TelecomDaily. Сильнее всего подорожали ввозимые по параллельному импорту устройства Apple — на 40-50%. Наиболее массовый ноутбук Huawei Matebook D15 в среднем подорожал на 20%. Рост цен на иностранные модели дал шанс российским брендам, их продажи выросли на 35–40%, говорят эксперты.
Покинувшие после февраля 2022 года российский рынок иностранные компании потеряли около $103 млрд, подсчитали в The New York Times. Российские власти смогли превратить бойкот иностранного бизнеса в «удачу для государства и местных элит», пишет газета.
Новости предыдущего дня, 17 декабря — здесь.
Помнится, где-то пару месяцев назад была какая-то воодушевляющая позитивная новость (правда, как обычно это бывает, от будущего времени), что рыбы так дохуя, что цены на неё и икру снизятся, вот те крест.
Видимо, что-то пошло не так.
надо только подождать, к 2035 все будет на мази*
* не является публичной офертой
* запрещено на территории РФ
"Объем производства красной икры, по данным ВАРПЭ, за три квартала 2023 года вырос почти в три раза, до 21,14 тыс. тонн, что стало рекордом в условиях удачной лососевой путины, по итогам которой вылов превысил 608,4 тыс. тонн."
"По данным ВАРПЭ, икра горбуши в дальневосточном опте к середине ноября стоила в среднем 3,5 тыс. руб. за 1 кг, что почти на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года"
https://www.kommersant.ru/doc/6394814?from=main
"- Динамика на снижение розничных цен на красную икру, безусловно, наблюдается, но не такая активная, как на оптовом рынке, - сказал «КП» гендиректор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. - В июле был пик розничных цен, а в августе они начали снижаться. По итогам октября цены в магазинах упали по сравнению с пиковым июлем только на 4%.
А если сравнивать с прошлогодним октябрем, то вообще нет никакого падения, а наоборот — рост на 7%. Магазинные ценники ориентируются в большей степени на спрос, а не на то, почем брали с завода или у оптового поставщика, поэтому никакого 25-процентного падения цен на игру в магазинах никто не ожидает"
Лол, кек, чебурек.
Это такой извращённый вид оценки стоимости - оптом в месте вылова? Потому что я что-то не наблюдаю падения цен в магазинах Мск/Спб... ах, ну да, я же всегда могу поехать туда и взять по этой цене.
Оптом :)
Ну почему же, они снизились ... немножко ... ненадолго ... и тут же выросли ... значительно ... и вообще, она каждый год дешевеет, нашли на что жаловаться!
Была книга интересная, 1984, там тоже каждый раз увеличивали норму шоколада на человека))
Нудятина, которую еще поискать нужно)
Вот согласен, хочется чего-нибудь исторического, а читать про наши дни - тоска смертная.
Наши дни - это "О дивный новый мир". Садись два)
Да, и избитая тема. Один человек, никогда ничего не сделает против огромной системы. Растолчет и даже не заметит.
Специально тогда посмотрел цену за банку икры горбуши в одном популярном одноименном сетевом магазине, стоила 640 р за 140 г. Сейчас стоит 700 р. Т.е. на 10% примерно подорожание. Впрочем, в комментах тогда все сильно сомневались, что цены пойдут вниз.
Вы видели что то там! этого не было! этого нет😂😂😂
А у нас вообще любое рос-что-то-там видит проблемы хоть где-то? Или из центра велят: не веровать в проблемы, веровать в достижения?
- Просто поразительно! Как вы получаете такие крутые показатели?
- Ну, мы немного привираем, и неправильно считаем.
Основа «опережающей» что-то там экономики!
Так заходят в спецмагазин. Все есть. Дефицита нет
Сколько потеряла экономика РФ и на сколько десятилетий?удачу для государства и местных элит
О да, здесь — в точку! Не для населения же старались. Да и «государство» лишнее в этой фразе.
А сколько?О да, здесь — в точку! Не для населения же старались. Да и «государство» лишнее в этой фразе.
Кто старался? Тот кто наложил санкции и вынудил компании уйти? Да, те молодцы, умудрились не насрать чинушам и окружению Путина - а заработать на этом. А население настроить против себя же. Тигры.
Получается я месяц назад выгодно купил яйца, щас планирую докупать колбасы, и фиксировать прибыль на ноутах.
Шах и мат, а говорите в рф инвестиции не работают
ЕРАИ как-то очень много на себя хочет взять. Или это кормушка кого надо кормушка?
А у нас есть кормушки не кого надо кормушки?
Народные тоже есть
Купил ноут летом
https://www.dns-shop.ru/product/8b40866028eced20/16-noutbuk-huawei-matebook-16s-cref-x-seryj/
стоил 115к. сейчас 137к
Будете выходить в кэш?
охуевать с "не девяностых"
Давайте тогда на 6 часов у падика забьёмся и ноут заодно покажете)
ты один приходи! мы тоже одни придем!
Гугл с Эппл всплакнули в углу, а нет ли тут монополизации?
Вообще не понятная идея с платежами. Ладно реестр податный. Но никакой выгоды кроме доения своего процента с оплаты я не вижу.
Как определить,что человек бедный?Если вы заметили,что люди которые пользуются смартфоном ругаются матом.Этим людям ничего в жизни не светит.Я успешный человек,я мат не использую,я пользуюсь планшетом.Я слушаю Айри Сузуки.Айри Сузуки лучше чем Алла Пугачева.
Привет, а я - миллиардер. Хуй, пизда, джигурда.
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Щелк янки по носу
Неуплата налогов становится в России таким же смертным грехом, как и в США. Подключение к ЕРАИ и проводка продаж позволят видеть продажи внутри игр российским пользователям и обложить продавцов налогом. То ли еще будет в эпоху тотальной цифровизации. Пока еще можно кидать деньги на карты и делат вид, что мы одалживаем друг другу, а не продаем.
О методичка по объяснению роста цен подъехала - спрос вырос, народ разбогател
это мегамаркет статистику ломает