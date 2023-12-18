Деньги
Артур Томилко

Единый регулятор азартных игр предложил проводить через него все платежи пользователей видеоигр — «Ъ» Статьи редакции

Для этого разработчики должны будут подключиться к информсистемам регулятора и передавать ему информацию обо всех покупках.

  • Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) подготовил «Концепцию правового регулирования отрасли видеоигр». По словам собеседников «Ъ» на рынке, документ разработан совместно с исполнительным комитетом Федерации бокса и уже рассматривался на совещании с участием Минцифры, Роскомнадзора и представителей отрасли. Газета также ознакомилась с его текстом.
  • Авторы предлагают ввести в законодательство понятия «видеоигра», «организатор видеоигр», «оператор площадки торговли объектами видеоигр» и «участник видеоигры», а также определить Россию как «место осуществления деятельности по организации и проведению видеоигр».
  • Часть предложений посвящена контролю за финансами игровых компаний, отмечает «Ъ». Так, разработчиков предлагают обязать подключиться к информсистемам ЕРАИ и передавать ему данные о каждой покупке.
  • Предполагается, что деньги от продаж видеоигр будут принимать не торговые площадки (Steam, PlayStation Store и другие), а единый центр учёта перевода ставок. С каждой операции регулятор будет взимать целевые отчисления (их размер не уточняется), которые затем направят на поддержку отечественных разработчиков. Продажу игр в обход системы авторы концепции хотят запретить. А для контроля за их содержанием предлагают создать реестр продавцов и самих продуктов.
  • Роскомнадзор, Минэкономразвития, ЕРАИ, VK, а также разработчики «Аструм» и Lesta Games отказались комментировать инициативу. В Минцифры назвали её «только отправной точкой» и посчитали преждевременным давать оценки.
  • Документ не учитывает «множество рисков» и может в том числе создать барьеры для выхода на российский рынок продуктов из «дружественных» стран, считает собеседник газеты в одном из разработчиков игр. Другой источник, знакомый с концепцией, рассказал, что она «вызывает беспокойство не только у участников рынка, но и у госорганов», и сейчас обсуждается альтернативное, «более мягкое» регулирование.
Фото РИА URA.RU
  • В октябре 2023 года Владимир Путин поручил реализовать предложение председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлёва о создании отдельного органа регулирования сетевых игр, а также о переносе их на серверы, расположенные на территории России, и на домены в зоне .ru.

#новости #видеоигры

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 Вадим Д.

Ну что сказать... Не треснет ли задница?
И при чём тут, бляха, исполнительный комитет Федерации бокса?!

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Иван Помидоров

Как причем, когда-то всякие спортсмены, нередко из секций бокса, крышевали коммерсантов. Ну и по привычке тут решили тем же ремеслом заняться, на другом уровне немного, видимо деньжат хватать перестало.

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Вадим Д.

Тяжело им...

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Случайные фотографии

100% от ничего не очень много.

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Слегка Придурковатый

Всё это напоминает "налог на болванки". Идея получилась удачной, у кого-то стало намного больше деняк - Никита Сергеевич не даст соврать.

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Марат

ну что за сук*ны дети, уже вроде должен бы привыкнуть, но каждый раз раздражаюсь от очередного их высера. да, пока лишь предложение, но примут

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Mr. U

конец геймдева в рф?

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Продюсер душнила

Его и не было, по сути.

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sardelkin

между тем торговые площадки давно уже не принимают деньги из рф

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Влад Шушкевич

Теперь их обяжут перенести сервера в Россию. А кто не перенесёт - оштрафуют.

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Zloy Marketolog

Им проще не продавать вам игры и не делать в них русский язык, а сервера поставить с огромным пингом до рашки

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Илья Затокин

"В октябре 2023 года Владимир Путин поручил реализовать предложение председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлёва о создании отдельного органа регулирования сетевых игр"- что я только что прочел...Какой-то сюр

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Продюсер душнила

Похоже на спектакль, как было с бабкой-космонавткой, которая предложила переписать конституцию — кто-то выше попросил господина кремлева озаботиться данной проблемой.

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Подментованный кот

Китайская модель. Маловероятно принятие в РФ.

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Антон Зайцев

Ни один финансовый поток не должен остаться без внимания!

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Дмитрий Ткин

Нужно больше золота!

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Soft Engineering

Всё это было предсказуемо. Честный знак, единый оператор рекламных данных. В каждой нише создадут единого оператора. Такая рыночная плановая экономика.

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14 комментариев
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