Adobe не будет покупать Figma за $20 млрд — сделку отменили из-за давления со стороны регуляторов Статьи редакции
Последние полагали, что она подорвёт конкуренцию.
- Adobe и Figma подписали соглашение, которое приостанавливает действие предыдущего договора о слиянии. Adobe выплатит Figma $1 млрд комиссии за расторжение.
- В Adobe заявили, что впечатлены работой команды Figma и продолжат искать способы посотрудничать в будущем. Сооснователь Figma Дилан Филд поблагодарил всех, кто пытался добиться закрытия сделки, и добавил, что будет рад поработать над инновациями с Adobe на партнёрских условиях невзирая на исход ситуации.
- Внимание на риски подорвать конкуренцию обращала Еврокомиссия, а также Управление Великобритании по конкуренции и рынкам. В ноябре 2023 года оно заявило, что соберёт мнения заинтересованных лиц о сделке и до конца февраля 2024 года примет окончательное решение. Ранее сегодня, 18 декабря 2023-го, Bloomberg сообщало, что Adobe не будет предоставлять им никаких «гарантий» по сделке.
- Компании публично высказали несогласие с доводами регуляторов и по-прежнему считают, что вместе, наоборот, помогли бы развитию рынка и конкуренции, но после «тысяч часов, проведённых за разговорами с регуляторами» в разных странах, уже не видят способа получить от них необходимые разрешения.
- Adobe объявила о покупке Figma за $20 млрд в 2022 году и рассчитывала закрыть сделку до конца 2023-го. Обе стороны говорили, что вместе смогут достичь больших успехов, но многие пользователи практически сразу «похоронили» Figma, думая, что сервис станет слишком дорогим, превратится в часть Creative Cloud от Adobe и получит плохой интерфейс.
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Дошло моё письмо до дедушки Мороза!!!
Это снеговик, Дед Мороз там по другому выглядит, но главное, что дошло
Так письмо нёс Снеговик-почтовик как раз. Мороз адресат (-:
Норм комиссия!
В выигрыше остаются figma и пользователи.
Вероятно стоки Adobe пойдут вниз
Значит Сбер купит или mail.ru
фигма купит сбер или мэйл?
советую ознакомиться с популярной юмористической вырезкой: раки вчера были по 5 но большие, а сегодня по 3 но маленькие.
как только станет понятна это постановка будет понятен и комментарий выше
Миллиардеры теперь, могут себе позволить.
Один из тех случаев, когда разрыв сделки пойдет на пользу, вместе с адобе фигма превратилась бы в лютое поделие
В Яндексе над этой новостью хохотали всем советом директоров!
Пока им сверху не спустили какую нибудь очередную хрень, типа убрать с карт границы
Опять бриташек корёжит
Пронесло.
Успех. Потому что не особо верил, что сделка не навредит Фигме.
Фиг вам, а не Фигма)
А что изменилось, если бы сделать все-таки состоялась?
"Adobe выплатит Figma $1 млрд комиссии за расторжение."
- 1 миллиард баксов EZ
Фиг вам
Что ж все так испереживались из-за этой сделки.
Мне кажется и адобовские продукты отличные - что есть лучше афтер эффект, иллюстратора, индизайна, фотошопа?
Да ничего нет.
И фигма хорошая тоже
Способы монетизации, способы отмены подписки и прочее.
Вот цифры растут в стартапах. За ярд не так уж и давно купили инстаграм. А тут тупо комиссия за отмену
Инфляция жи)
Изи млрд для Фигмы B-)
"Adobe выплатит Figma $1 млрд комиссии за расторжение."-еще и в минусе оказались , невыгодная сделка оказалась
1 млрд инвестиций Adobe в Figma в общем. Поздравляю с очередным раундом)
Зачем покупать Фигму за 20 млрд? Её можно бесплатно скачать!