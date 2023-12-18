Деньги
Полина Лааксо

Adobe не будет покупать Figma за $20 млрд — сделку отменили из-за давления со стороны регуляторов Статьи редакции

Последние полагали, что она подорвёт конкуренцию.

  • Adobe и Figma подписали соглашение, которое приостанавливает действие предыдущего договора о слиянии. Adobe выплатит Figma $1 млрд комиссии за расторжение.
  • В Adobe заявили, что впечатлены работой команды Figma и продолжат искать способы посотрудничать в будущем. Сооснователь Figma Дилан Филд поблагодарил всех, кто пытался добиться закрытия сделки, и добавил, что будет рад поработать над инновациями с Adobe на партнёрских условиях невзирая на исход ситуации.
  • Внимание на риски подорвать конкуренцию обращала Еврокомиссия, а также Управление Великобритании по конкуренции и рынкам. В ноябре 2023 года оно заявило, что соберёт мнения заинтересованных лиц о сделке и до конца февраля 2024 года примет окончательное решение. Ранее сегодня, 18 декабря 2023-го, Bloomberg сообщало, что Adobe не будет предоставлять им никаких «гарантий» по сделке.
  • Компании публично высказали несогласие с доводами регуляторов и по-прежнему считают, что вместе, наоборот, помогли бы развитию рынка и конкуренции, но после «тысяч часов, проведённых за разговорами с регуляторами» в разных странах, уже не видят способа получить от них необходимые разрешения.
Дилан Филд. Источник: The Information
  • Adobe объявила о покупке Figma за $20 млрд в 2022 году и рассчитывала закрыть сделку до конца 2023-го. Обе стороны говорили, что вместе смогут достичь больших успехов, но многие пользователи практически сразу «похоронили» Figma, думая, что сервис станет слишком дорогим, превратится в часть Creative Cloud от Adobe и получит плохой интерфейс.
Дизайн
Полина Лааксо
«Сперва все шутили, потом приуныли»: чего ждут от сделки Adobe и Figma на $20 млрд акционеры и пользователи Статьи редакции

Пока компании говорят о деньгах и возможностях, пользователи «поминают» Figma и шутят, что в будущем будут качать «кряки» для неё с торрент-трекеров.

«Добро пожаловать, Figma». Источник: Twitter

#новости #adobe #figma

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27 комментариев
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 Вадим Д.

Дошло моё письмо до дедушки Мороза!!!

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Ruslan Zorya

Это снеговик, Дед Мороз там по другому выглядит, но главное, что дошло

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Вадим Д.

Так письмо нёс Снеговик-почтовик как раз. Мороз адресат (-:

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Айрат Галиуллин

Норм комиссия!

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Data

В выигрыше остаются figma и пользователи.
Вероятно стоки Adobe пойдут вниз

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Dmitrii Alekseevich

Значит Сбер купит или mail.ru

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Mr. U

фигма купит сбер или мэйл?

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Влад

советую ознакомиться с популярной юмористической вырезкой: раки вчера были по 5 но большие, а сегодня по 3 но маленькие.

как только станет понятна это постановка будет понятен и комментарий выше

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Griby Lenina

Миллиардеры теперь, могут себе позволить.

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Александр Торцев

Один из тех случаев, когда разрыв сделки пойдет на пользу, вместе с адобе фигма превратилась бы в лютое поделие

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Васисуалий Лоханкин

В Яндексе над этой новостью хохотали всем советом директоров!

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Kiss

Пока им сверху не спустили какую нибудь очередную хрень, типа убрать с карт границы

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Cringe Artist

Опять бриташек корёжит

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Александр Быстров

Пронесло.

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Андрей

Успех. Потому что не особо верил, что сделка не навредит Фигме.

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Zloy Marketolog

Фиг вам, а не Фигма)

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Тимур Светлов

А что изменилось, если бы сделать все-таки состоялась?

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Venedikt Basov

"Adobe выплатит Figma $1 млрд комиссии за расторжение."
- 1 миллиард баксов EZ

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Redmadpanda

Фиг вам

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Арсений

Что ж все так испереживались из-за этой сделки.
Мне кажется и адобовские продукты отличные - что есть лучше афтер эффект, иллюстратора, индизайна, фотошопа?
Да ничего нет.
И фигма хорошая тоже

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Андрей

Способы монетизации, способы отмены подписки и прочее.

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Kiss
$1 млрд комиссии за расторжение

Вот цифры растут в стартапах. За ярд не так уж и давно купили инстаграм. А тут тупо комиссия за отмену

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Никита

Инфляция жи)

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Огурец Молодец

Изи млрд для Фигмы B-)

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Валерий Краснов

"Adobe выплатит Figma $1 млрд комиссии за расторжение."-еще и в минусе оказались , невыгодная сделка оказалась

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Никита

1 млрд инвестиций Adobe в Figma в общем. Поздравляю с очередным раундом)

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Дмитрий Цедербаум

Зачем покупать Фигму за 20 млрд? Её можно бесплатно скачать!

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24 комментария
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