Глава Национальной системы платёжных карт Владимир Комлев уйдёт с поста после почти десяти лет работы Статьи редакции
Он возглавлял компанию с момента создания в 2014 году.
- Первым об этом со ссылкой на источники сообщило издание Frank Media. Информацию подтвердили в пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК, оператор платёжной системы «Мир»).
- Комлев уйдёт с поста 1 января 2024 года, кто возглавит компанию после него — не уточняется.
- По словам одного из источников Frank Media, увольнение связано с решением ЦБ — регулятор учредил НСПК в 2014 году и полностью владеет компанией. Второй собеседник издания утверждает, что причина не только в позиции ЦБ, Комлев и сам «предпринимал попытки» оставить пост.
- Комлев стал гендиректором НСПК сразу после её создания. До этого он был главой процессинговой компании United Card Services, в ней он работал с 1995 года. В ЦБ поблагодарили Комлева за участие «в развитии национальной платёжной инфраструктуры» — создании НСПК, системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП), пишет РБК.
- С апреля 2015 года все платежи по пластиковым картам, включая Visa и Mastercard, стали проходить через НСПК, в том же году запустилась система «Мир». В 2019-м —СБП.
- В сентябре 2022 года Комлев попал под блокирующие санкции США.
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Судя по профилю и заслугам - сильный специалист. И карты в РФ работают - что характеризует его как человека умеющего результатов добиться. Любопытно почему покинул пост.
Интересно, а чего так?
Вроде все нормально в этой сфере развивается
Скорей всего как Набиулина пытался слиться и смог...
Откуда инфа о том, что она пыталась слиться? Анонимные телеграмм каналы с инсайдами уровня генерала СВР? :)
Скорей всего здесь задача решена, можно сказать с нуля.
Стало скучно.
Нужны новые вызовы, думаю пошел на повышение в ЦБ/СБЕР/ВТБ на топ должность.
А может и министерство возглавит.
Не ему места в этом МИРе.
Бадум-тсссс.
Решил уйти узнав, что Байден остаётся на 2й срок💯а другого выхода из под санкций нет, как говорится деньги или власть, выбрал деньги молодец, иначе зачем зарабатывать если нет вариантов тратить в своё удовольствие😎
Хороший мужик кстати
Бухали вместе?
А что случилось?
Админы да прибейте уже этого клоуна!
Если из окна не выпадет, значит всё же смог