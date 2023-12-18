Деньги
Евгения Евсеева

Корейский маркетплейс Coupang купил британский Farfetch Статьи редакции

У компании возникли финансовые проблемы — сделка поможет ей спастись от банкротства.

  • В рамках приобретения маркетплейс одежды премиум-брендов Farfetch получит от Coupang $500 млн. Когда сделку закроют, компания станет частной.
  • Благодаря этой сделке Farfetch сможет избежать банкротства из-за финансовых проблем — они возникли из-за снижения спроса на предметы роскоши и падения стоимости акций компании, пишет The New York Times.
  • Издание сообщало, что маркетплейс уже несколько месяцев испытывает трудности: его капитализация упала с $23 млрд в 2021 году на пике до $250 млн.
  • В ноябре 2023 года Farfetch отменил публикацию отчётности на фоне слухов, что его основатель Жозе Невеш планирует выкупить компанию, чтобы снова сделать частной.

#новости #farfetch

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 Denis Bystruev
его капитализация упала ... до $250 млн

Если кто-то заплатил $500 млн за неизвестную долю в компании, её капитализация не может быть меньше этих 500 млн.

Но, судя по анонсу на сайте Farfetch, там всё сложнее — корейцы ещё с октября 2022 года одалживали Farfetch деньги (под неплохой такой процент — 12,5% годовых), те за год так и не нашли, чем будут их отдавать, и теперь стороны пришли к соглашению о покупке:

https://www.farfetchinvestors.com/financial-news/news-details/2023/Farfetch-provides-business-update/default.aspx

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Даниил Томский

Ситуация с Farfetch также подчеркивает необходимость постоянного пересмотра бизнес-моделей, особенно в отраслях, подверженных быстрым изменениям вкусов и потребностей потребителей.

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Otto Blotto

Как может оборот упасть в 100 раз за 2 года, тем более, что Ковида давно нет??

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Evgeniy Chaplygin

упала капитализация, а не оборот

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Igor Ya

Похоже «экономика разорвана в клочья» - это не про ту экономику говорили ;-)

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Denis Bystruev

Оборот у них рос, проблема в том, что в попытке увеличить число клиентов они торговали себе в убыток.

Стандартная стратегия, рассчитанная не на получение прибыли, а на привлечение инвестиций. Многие на этом погорели.

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Denis Bystruev

От ковида онлайн-ритейлеры типа Farfetch как раз выигрывали, после ковида люди пошли обратно в физические магазины, а у Farfetch их нет.

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Юрий Пепперони

overprice

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Denis Bystruev

Инвесторы, по сути, платят за 4 млн пользователей, тратящих на одежду 4 млрд долл. в год — то есть, в среднем, по $1000 на человека:

https://www.interfax.ru/business/916808

Акции ритейлера одежды Farfetch рухнули на 35,3…
Акции ритейлера одежды Farfetch рухнули на 35,3% на неожиданном снижении выручки
www.interfax.ru
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Юрий Пепперони

Был у нас бутик ру и сгинул, отличный сервис и шмот с дисконтом на распродажах. Олды помнят

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Иностранный агент

Купивип еще

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Kruason

Классно держателей их бумаг накуканили

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9 комментариев
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