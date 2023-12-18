Корейский маркетплейс Coupang купил британский Farfetch Статьи редакции
У компании возникли финансовые проблемы — сделка поможет ей спастись от банкротства.
- В рамках приобретения маркетплейс одежды премиум-брендов Farfetch получит от Coupang $500 млн. Когда сделку закроют, компания станет частной.
- Благодаря этой сделке Farfetch сможет избежать банкротства из-за финансовых проблем — они возникли из-за снижения спроса на предметы роскоши и падения стоимости акций компании, пишет The New York Times.
- Издание сообщало, что маркетплейс уже несколько месяцев испытывает трудности: его капитализация упала с $23 млрд в 2021 году на пике до $250 млн.
- В ноябре 2023 года Farfetch отменил публикацию отчётности на фоне слухов, что его основатель Жозе Невеш планирует выкупить компанию, чтобы снова сделать частной.
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Если кто-то заплатил $500 млн за неизвестную долю в компании, её капитализация не может быть меньше этих 500 млн.
Но, судя по анонсу на сайте Farfetch, там всё сложнее — корейцы ещё с октября 2022 года одалживали Farfetch деньги (под неплохой такой процент — 12,5% годовых), те за год так и не нашли, чем будут их отдавать, и теперь стороны пришли к соглашению о покупке:
https://www.farfetchinvestors.com/financial-news/news-details/2023/Farfetch-provides-business-update/default.aspx
Ситуация с Farfetch также подчеркивает необходимость постоянного пересмотра бизнес-моделей, особенно в отраслях, подверженных быстрым изменениям вкусов и потребностей потребителей.
Как может оборот упасть в 100 раз за 2 года, тем более, что Ковида давно нет??
упала капитализация, а не оборот
Похоже «экономика разорвана в клочья» - это не про ту экономику говорили ;-)
Оборот у них рос, проблема в том, что в попытке увеличить число клиентов они торговали себе в убыток.
Стандартная стратегия, рассчитанная не на получение прибыли, а на привлечение инвестиций. Многие на этом погорели.
От ковида онлайн-ритейлеры типа Farfetch как раз выигрывали, после ковида люди пошли обратно в физические магазины, а у Farfetch их нет.
overprice
Инвесторы, по сути, платят за 4 млн пользователей, тратящих на одежду 4 млрд долл. в год — то есть, в среднем, по $1000 на человека:
https://www.interfax.ru/business/916808
Был у нас бутик ру и сгинул, отличный сервис и шмот с дисконтом на распродажах. Олды помнят
Купивип еще
Классно держателей их бумаг накуканили