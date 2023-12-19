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Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 декабря: доллар — 90,41 рубля (на 72 копейки больше, чем 15 декабря), евро — 98,75 рубля (на 34 копейки больше).

Курсы на Мосбирже на 7:32 мск: доллар — 90,09 рубля, евро — 98,54 рубля.

Курсы на Forex на 7:33 мск: доллар — 90,16 рубля, евро — 98,59 рубля.

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Кто и как адаптируется

Немецкая Bosh находится на финальной стадии продажи своих заводов под Санкт-Петербургом, узнал «Ъ». Российское подразделение уволило оставшихся менеджеров по продажам и ведёт переговоры с турецким инвестфондом Can Holding. Китайский Hisense вышел из переговоров, поскольку турецкая компания предложила больше денег, говорят источники газеты, не раскрывая сумму.

«Яндекс» перерегистрировал свои приложения в онлайн-магазинах на нового провайдера в Сербии, обратили внимание «Ведомости». В App Store разработчиком сервисов («Яндекс драйв», «Яндекс еда», «Яндекс Go», «Яндекс маркет» и других) теперь указана Micromobilnost Doo, а в Google Play — Micromobilnost LLC Belgrad. Опрошенные юристы считают, что компания пытается снизить санкционные риски на фоне готовящейся сделки по реструктуризации.

Правительственная комиссия отменила курсовые пошлины для ряда товаров, зависимых от импорта ключевых компонентов, выяснили «Ведомости». Сред них — лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, металлические бытовые изделия, некоторые промышленные инструменты, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие. Исключения вступят в силу во торой половине января 2024 года.

В правительстве одобрили два законопроекта о введение нового льготного режима для Дальнего Востока — международной территории опережающего развития (МТОР), сообщил источник РБК. Он в том числе предполагает налоговые и страховые льготы для компаний. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков говорил, что законопроект о создании МТОР может быть принят Госдумой до конца 2023 года.

Какие есть проблемы и трудности

В 12-й пакет санкций ЕС против России, среди прочего, вошёл запрет на поставки ПО для управления предприятиями, а также промышленного дизайна и производства. К этим категориями относятся, например, продукты Autodesk (включая AutoCAD), SolidWorks, SAP, Oracle, Microsoft и другие. Новые ограничения включают прекращение даже тех лицензий, которые были закуплены на несколько лет вперёд.

Контекст

Крупные российские компании на фоне дефицита кадров начали доплачивать своим сотрудникам за помощь в привлечение персонала, пишут «Ведомости». О запуске или улучшении условий реферальных программ рассказали VK, «Яндекс», «Евраз», «Касперский», «Ростех» и другие.

Зеленоградский завод «Микрон» по итогам 2023 года в 2,6 раза увеличил производство чипов для документов и банковских карт. В 2024-м предприятие планирует расширить мощности ещё на 50-70%.

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