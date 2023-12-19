Деньги
Полина Лааксо

Турецкий фонд Can Holding предложил выкупить часть российского бизнеса немецкой Bosch — «Ъ» Статьи редакции

Сделку изучает Федеральная антимонопольная служба, говорят источники.

  • Bosch находится на «финальной стадии» продажи заводов в Стрельне, пишет «Ъ» со ссылкой на учредителя фирмы-производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова и ещё двух собеседников. Китайская государственная компания Hisense вышла из переговоров, так как Can Holding предложил «вдвое больше» денег, утверждает Иманов.
  • Сумма сделки неизвестна, но, по данным одного из источников, до этого Bosch «был готов расстаться с заводом за $20 млн». Право обратного выкупа Bosh, предположительно, не получит.
  • На базе выставленных заводов турецкий фонд планирует запустить производство холодильников, стиральных машин и прочей бытовой техники под собственными брендами, а также собирается выделять мощности другим производителям на контрактной основе, сообщил другой источник газеты.
  • Ещё один при этом отмечает: оборудование на заводах «изношено и не предназначено для техники другого вендора». Это указывает на то, что продажа имущества может оказаться «фиктивной».
Источник фото: «Самарское обозрение»
  • Bosch приостановила работу заводов под Санкт-Петербургом в марте 2022 года. Сервисная служба подразделения бытовых приборов продолжала работу в стране, как и заводы компании в Энгельсе — по существующим заказам.
  • Источники «Ъ» говорят, что Bosch «последовательно уходила с рынка, выполняя обязательства перед [клиентам] и сотрудниками». По словам Иманова, оставшихся 30 менеджеров по продажам техники российским магазинам уволили. Всем сокращённым работникам якобы выдали по годовому окладу.
  • В августе «Ъ» рассказал, что ООО «БСХ Бытовые приборы» (российская структура производителя) ищет покупателя на два завода под Санкт-Петербургом, где выпускают стиральные машины и холодильники. По некоторым оценкам, в работающем состоянии они могут стоить €65-75 млн.
  • По данным «Контур.Фокуса», на конец 2022 года выручка «БСХ Бытовые приборы» составила 19,5 млрд рублей, чистый убыток — 1,3 млрд.

#новости #bosch

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30 комментариев
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 Kiss1nger

Все инвестиции, которые страна получила за 20 с лишним лет, режим похоронил за 2 года.

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Dery

Умеете, могёте ©

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Vladimir Ivanov

Пацаны ваще ребята

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Иван Лисовец
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Центр принятия решений

Зато у нас...ну зато...это там...экономика...свое все..пук

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Arc

Купи Bosch и Е-Bosch

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Центр принятия решений

И шлифануть

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Зарина Д.

И купить

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Рулон Абоев

Русский Босх (с намёком на опечатку в заголовке 😉)

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Михаил Красавин

так балалайка должна быть а не, что у него там, мандолина?))

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Я сказал свое имя машине
не предназначено для техники другого вендора

А это как?

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Алекс

А что вас удивляет? В любом конвейере оборудование заточено под текущую линию.

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Я сказал свое имя машине

Понятней не стало. Трава зелёная, но её можно перекрасить

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Андрей

Найди группу в ВК профсоюз заводов Volkswagen в Калуге. По-моему, там доходчиво объяснили почему на линии Volkswagen нельзя производить китайские машины и почему сейчас новые собственники распилили на хуй болгарками оборудования и производственную площадку используют как складк китайских машин

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Dmitrii Alekseevich

кстати, а что с заводами PSA там же? Про них почти нет информации, а ведь даже Газманов их продвигал

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3216q114

Более того одна линия одна модель.
Есть конечно экспериментальные штучные линии как например на одном заводе мерседес где производят на однеой линии собираеться несколько рахзным моделей на одном шасси, но это требует выскотехноличного обрудования и для масс не рачитываеться, не говоря про бомжей и долбоебов.

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Руслан Кузин

Одно дело трава. Другое - сложные конвейеры со своим ПО

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Ушлый продаван

Многие считают, что их тоже можно перекрасить )

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3216q114

Боюсь теперь его ждет судьба Danon и Carsberg

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Egor Zolotukhin

С чего бы?

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Вадим Д.
и прочей бытовой техники под собственными брендами

А там и цех по производству футболок с кедами можно добавить.

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Антошка Гармошка

Поправьте, у вас там Bosh написано в заголовке вместо Bosch. И первые два абзаца тоже там

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Слегка Придурковатый

«Это указывает на то, что продажа имущества может оказаться «фиктивной»

Ну кто-то точно окажется богаче.

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Андрей

Почему еще не чеченское?

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Артём Нефедов

ты только скажи гдэ ты находишься...

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Андрей

Извините

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Garmonbon

Страна нато будет заниматься производством на территории рф?

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Ушлый продаван

Это другое

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Иванов Иван

Это и удивляет что Турция уже второй год в открытую кладёт на все потуги Запада. Напомню что эти инвестиции делаются не на полгода пока будут согласовывать 13 пакет санкций, а лет на 5-10 минимум. Турки видимо считают чем бы запад не занимался их за это не накажут.

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dr. Dolittle

А так называемый посредник назначил цену?

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27 комментариев
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