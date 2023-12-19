Турецкий фонд Can Holding предложил выкупить часть российского бизнеса немецкой Bosh — «Ъ» Статьи редакции
Сделку изучает Федеральная антимонопольная служба, говорят источники.
- Bosh находится на «финальной стадии» продажи заводов в Стрельне, пишет «Ъ» со ссылкой на учредителя фирмы-производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова и ещё двух собеседников. Китайская государственная компания Hisense вышла из переговоров, так как Can Holding предложил «вдвое больше» денег, утверждает Иманов.
- Сумма сделки неизвестна, но, по данным одного из источников, до этого Bosch «был готов расстаться с заводом за $20 млн». Право обратного выкупа Bosh, предположительно, не получит.
- На базе выставленных заводов турецкий фонд планирует запустить производство холодильников, стиральных машин и прочей бытовой техники под собственными брендами, а также собирается выделять мощности другим производителям на контрактной основе, сообщил другой источник газеты.
- Ещё один при этом отмечает: оборудование на заводах «изношено и не предназначено для техники другого вендора». Это указывает на то, что продажа имущества может оказаться «фиктивной».
- Bosch приостановила работу заводов под Санкт-Петербургом в марте 2022 года. Сервисная служба подразделения бытовых приборов продолжала работу в стране, как и заводы компании в Энгельсе — по существующим заказам.
- Источники «Ъ» говорят, что Bosch «последовательно уходила с рынка, выполняя обязательства перед [клиентам] и сотрудниками». По словам Иманова, оставшихся 30 менеджеров по продажам техники российским магазинам уволили. Всем сокращённым работникам якобы выдали по годовому окладу.
- В августе «Ъ» рассказал, что ООО «БСХ Бытовые приборы» (российская структура производителя) ищет покупателя на два завода под Санкт-Петербургом, где выпускают стиральные машины и холодильники. По некоторым оценкам, в работающем состоянии они могут стоить €65-75 млн.
- По данным «Контур.Фокуса», на конец 2022 года выручка «БСХ Бытовые приборы» составила 19,5 млрд рублей, чистый убыток — 1,3 млрд.
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Русский Босх (с намёком на опечатку в заголовке 😉)
Все инвестиции, которые страна получила за 20 с лишним лет, режим похоронил за 2 года.
Умеете, могёте ©
Боюсь теперь его ждет судьба Danon и Carsberg
С чего бы?
А там и цех по производству футболок с кедами можно добавить.
Поправьте, у вас там Bosh написано в заголовке вместо Bosch. И первые два абзаца тоже там
А это как?
А что вас удивляет? В любом конвейере оборудование заточено под текущую линию.