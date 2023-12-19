Депозитарий «СПБ Биржи» запланировал обратиться в OFAC для разблокировки активов Статьи редакции
После введения санкций США контрагенты отказываются проводить операции с площадкой.
- «СПБ Банк» (входит в структуру «СПБ Биржи») направит официальный запрос в Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) для разблокировки активов, сообщила площадка.
- Депозитарий намерен предложить OFAC несколько механизмов: вывод «СПБ Банка» из под контроля «СПБ Биржи», уточнение генеральной лицензии регулятора или выдача нового разрешения на разблокировку активов.
- Действующая лицензия OFAC предписывает контрагентам прекратить отношения с «СПБ Биржей» до 31 января 2023 года. Однако, как пояснила площадка, партнёры отказываются от взаимодействия, поскольку документ «не охватывает операции по выводу активов участников торгов и их клиентов».
- «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США в ноябре 2023 года. Они подразумевают блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями. После введения санкций площадка приостановила торги иностранными и российскими акциями, а затем возобновила торги ценными бумагами компаний из России.
- В конце ноября биржа сообщила, что временно перевела иностранные бумаги и часть денег в иностранных валютах на неторговые счета. Тогда же площадка определила объём не попавших под ограничения денег в иностранных валютах (31% от общей суммы клиентских денег) и согласовала механизм их распределения между брокерами.
- Глава «СПБ Биржи» Евгений Сердюков говорил, что компания рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод активов и вернуть их клиентам в полном объёме. В начале декабря «РБК Инвестиции» писали, что биржа начала готовиться к обмену замороженных активов российских и иностранных инвесторов.
226 показов
592 открытия
Перед смертью не надышишься. Один хуй придётся скоро банкротство таки признать, кек.
Надо же видимость борьбы создать. Мол, сделали что могли, держались до последнего ради клиентов
Эээ... Я, похоже, проспал слишком долго
А через пару недель новость так вообще уйдет в разряд ПРОШЛОГОДНЕЙ
Планирует получить лицензию на разблокировку, так же как аналогичную лицензию от евроклир, которую они «получают» скоро как третий год?
Oh, fuck! Unlock our assets! Ну пожалуйста.
Офак давал возможность избавиться от активов на бирже. Что они за чепуху несут?
Реально, держат людей за дураков.
Есть вот такая отписка клиенту от биржи в общем доступе в группах тг по блокировкам, в которой биржа говорит, что согласно регламенту, они сами стопнули торги = не дали продать активы, как только вышла новость. я не юрист, но читается как могли и дать, но не дали. надеюсь эту кухню кто-то на чистую воду выведет и заставить расплатиться со всеми клиентами.
Есть и вариант хорошего исхода. Только обычно такие вещи тянутся годами