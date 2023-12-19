Hyundai объявил о продаже завода в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Покупателем может выступить структура, связанная с дилером «Авилон».
- Hyundai Motor сообщила, что провела внеочередное собрание совета директоров, на котором те одобрили продажу ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — завода автопроизводителя в Санкт-Петербурге.
- Детали сделки Hyundai обсуждает с компанией «Арт-Финанс» — это структура дилера «Авилон». Она создана в феврале 2023 года и на 100% принадлежит президенту «Авилона» Андрею Павловичу. В мае эта же компания выступила покупателем российских активов Volkswagen.
- В Hyundai отметили, что продолжат осуществлять послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов в России.
- Завод Hyundai с марта 2022 года находится в простое. На нём собирали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. В сентябре 2023 года в Минпромторге сообщали, что завод автопроизводителя купит «российская компания». Сделка состоится с опционом на выкуп сроком на два года. В ноябре поставщик комплектующих в суде потребовал от петербургского завода Hyundai почти 180 млн рублей.
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Их ни кто не выгонял, они сами ушли добровольно, могли бы так же работать
Ну да конечно, а че такова? Вот БМВ, Варта, Шкода до сих предпочитают скромно умалчивать о своих производственных успехах во времена второй мировой войны.
Ну как сказать....
1.Вложил 0 рублкй
2.Полружился со "смотрящим"
3.Цап-царап и ты владелец условного Danone
Это универсальный рецепт для путинской России.
Ну зачем вы оскорбляете весь мир
Это вы - весь мир?
При чем тут я
Комментарий удален модератором
В некоторых случая выздоровление бывает полным или почти полным
Даже умственно отсталым хочется себя почувствовать на минуту великим инвестором)
Через пару-тройку лет сдадут пустующие помещения под китайский широпотреб ВБ и Озону, который страна будет менять на наши с вами ресурсы.
вряд ли. просто перестроят линии под выпуск очередного китайского ноунейма.
Скорее сделают очередную стоянку
https://kaluganews.ru/fn_1418729.html
Под склад просто, даже не под производство.
Еще раньше все развалится, тот же авилон купил завод фольксваген, а теперь профсоюз рабочих жалуется что их увольняют, а оборудование просто распиливают и вывозят.
Деградация путь долгий. ((
План до 2035 года: подняться до уровня Северной Кореи
Он уже в 2025 будет выполнен
Пятилетку за четыре выполняем. Всё как батя учил.
да уже развалились после 2014. ну че вы.
Сейчас ура-патриоты обьяснят, что так даже лучше стало. А на возражения заметят, что всем комментаторам находящимся за пределами РФ стоит заткнуться и подумать о том, как США доминирует над страной их проживания.
спасибо
каждый раз смешно
Надо уже сразу фамилии писать: завод Hyundai в Санкт-Петербурге купит Павлович. Коротко и ясно.
На каких китайцев будут шильдики лепить?
Да и с шильдиками уже беда. Их нужно с алиэкспресс ждать 3 месяца. А в коробке вместо них - сомнительная реплика найков
Ну с шильдиками WB всегда поможет, вчера вон прямые поставки организовали.
Китайцы подсуетились уже?
Зачем они эти опционы на обратный выкуп на два-три года закладывают, раньше 20 лет ничего не случится, долбанные недружественные идеалисты
Через 20 лет там нечего возвращать будет. Все распилят и продадут за бесценок.
Напишите, что на сегодняшний день сделал этот авилон с заводом немцев
Пытается продать китайцам
Когда по плану должны приползти обратно?
Хендай или хендэ?
хёндэ читается
Хундай
Лада
Вот это ДИЛЕРт
Hyundai Motor продала завод в России за 10 тысяч рублей с возможностью выкупа, пишут корейские издания
Если будет что выкупать ))
Спасибо и до свидания 🫡
Отдали за бесценокопцион с правом обратного выкупа в течение двух лет
🤡
Естественно, почти 2 года в простое, пусть лучше кто-то купит и пользоваться будет
решение было принято после испытания кндр очередной баллистической ракеты
Как же так?
И вы, бруты!
А куда пропала строчка про братушек китайцев? Погуглил, 15 рублевый?
Была надежда.