Деньги
Евгения Евсеева

Hyundai объявил о продаже завода в Санкт-Петербурге Статьи редакции

Покупателем может выступить структура, связанная с дилером «Авилон».

Обновлено в 12:07. Сумма сделки о продаже завода составит 140 тысяч вон (9758 рублей по курсу ЦБ на 19 декабря 2023 года), сообщает южнокорейское издание The Chosun Ilbo. При этом завод оценивается в 287,3 млрд вон (около $221 млн или 20 млрд рублей). В договоре предусмотрят опцион с правом обратного выкупа в течение двух лет.
  • Hyundai Motor сообщила, что провела внеочередное собрание совета директоров, на котором те одобрили продажу ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — завода автопроизводителя в Санкт-Петербурге.
  • Детали сделки Hyundai обсуждает с компанией «Арт-Финанс» — это структура дилера «Авилон». Она создана в феврале 2023 года и на 100% принадлежит президенту «Авилона» Андрею Павловичу. В мае эта же компания выступила покупателем российских активов Volkswagen.
  • В Hyundai отметили, что продолжат осуществлять послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов в России.
Завод Hyundai. Источник: «Драйв»
  • Завод Hyundai с марта 2022 года находится в простое. На нём собирали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. В сентябре 2023 года в Минпромторге сообщали, что завод автопроизводителя купит «российская компания». Сделка состоится с опционом на выкуп сроком на два года. В ноябре поставщик комплектующих в суде потребовал от петербургского завода Hyundai почти 180 млн рублей.

#новости #hyundai

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48 комментариев
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Алекс Р

Их ни кто не выгонял, они сами ушли добровольно, могли бы так же работать

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Борис

Ну да конечно, а че такова? Вот БМВ, Варта, Шкода до сих предпочитают скромно умалчивать о своих производственных успехах во времена второй мировой войны.

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Asf

Ну как сказать....
1.Вложил 0 рублкй
2.Полружился со "смотрящим"
3.Цап-царап и ты владелец условного Danone

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Шерсть на носу

Это универсальный рецепт для путинской России.

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Вадим Владимирович

Ну зачем вы оскорбляете весь мир

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kopetan

Это вы - весь мир?

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Вадим Владимирович

При чем тут я

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Вадим Владимирович

В некоторых случая выздоровление бывает полным или почти полным

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Айтизавр

Даже умственно отсталым хочется себя почувствовать на минуту великим инвестором)

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Kiss1nger

Через пару-тройку лет сдадут пустующие помещения под китайский широпотреб ВБ и Озону, который страна будет менять на наши с вами ресурсы.

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Monkey Do

вряд ли. просто перестроят линии под выпуск очередного китайского ноунейма.

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S.Capusta

Скорее сделают очередную стоянку

https://kaluganews.ru/fn_1418729.html

Более тысячи человек были вынуждены уволиться с…
Бывший завод Volkswagen в Калуге покинули больше тысячи сотрудников. По данным профсоюза, людей…
kaluganews.ru
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Твой друг и товарищ

Под склад просто, даже не под производство.

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Борис

Еще раньше все развалится, тот же авилон купил завод фольксваген, а теперь профсоюз рабочих жалуется что их увольняют, а оборудование просто распиливают и вывозят.

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Артем Якимов

Деградация путь долгий. ((

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wat?!

План до 2035 года: подняться до уровня Северной Кореи

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Vladimir Dorogov

Он уже в 2025 будет выполнен

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Д. Т.

Пятилетку за четыре выполняем. Всё как батя учил.

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Leonid Bushuev

да уже развалились после 2014. ну че вы.

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Alex Lowen

Сейчас ура-патриоты обьяснят, что так даже лучше стало. А на возражения заметят, что всем комментаторам находящимся за пределами РФ стоит заткнуться и подумать о том, как США доминирует над страной их проживания.

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igotosochi

спасибо

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Слегка Придурковатый
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igotosochi

каждый раз смешно

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Monkey Do
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Вадим Д.
структура, связанная с дилером «Авилон»

Надо уже сразу фамилии писать: завод Hyundai в Санкт-Петербурге купит Павлович. Коротко и ясно.

На каких китайцев будут шильдики лепить?

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wat?!

Да и с шильдиками уже беда. Их нужно с алиэкспресс ждать 3 месяца. А в коробке вместо них - сомнительная реплика найков

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Вадим Д.

Ну с шильдиками WB всегда поможет, вчера вон прямые поставки организовали.

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Grisha

Китайцы подсуетились уже?

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Доктор Шкутко

Зачем они эти опционы на обратный выкуп на два-три года закладывают, раньше 20 лет ничего не случится, долбанные недружественные идеалисты

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Kiss1nger

Через 20 лет там нечего возвращать будет. Все распилят и продадут за бесценок.

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несведущий
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Андрей

Напишите, что на сегодняшний день сделал этот авилон с заводом немцев

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Egor Ka

Пытается продать китайцам

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Kruason

Когда по плану должны приползти обратно?

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Степан Беленький

Хендай или хендэ?

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Евгения Евсеева
Автор

хёндэ читается

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Den Kotov

Хундай

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Denis Azarenko

Лада

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Alexey

Вот это ДИЛЕРт

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Sasha Step

Hyundai Motor продала завод в России за 10 тысяч рублей с возможностью выкупа, пишут корейские издания

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Sergei Timofeyev

Если будет что выкупать ))

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Barbara Zukowa

Спасибо и до свидания 🫡

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Egor Ka

Отдали за бесценок

опцион с правом обратного выкупа в течение двух лет

🤡

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Дмитрий Антонович

Естественно, почти 2 года в простое, пусть лучше кто-то купит и пользоваться будет

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Mike Amir

решение было принято после испытания кндр очередной баллистической ракеты

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Шерсть на носу

Как же так?
И вы, бруты!

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Ненавижу Лицемеров

А куда пропала строчка про братушек китайцев? Погуглил, 15 рублевый?

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Виталий

Была надежда.

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