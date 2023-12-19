Деньги
Полина Лааксо

Google выплатит $700 млн по антимонопольному делу и разрешит в США подключать в приложениях оплату в обход Google Play Статьи редакции

Примерно столько операционной прибыли компания получает за 21 день работы своего магазина приложений, подмечает The Verge.

  • Соответствующее мировое соглашение с Google ещё в сентябре 2023 года подписали 50 американских штатов, округ Колумбия (Вашингтон), Пуэрто-Рико и Американские Виргинские Острова, пишут FT, CNBC и The Verge. Его положения опубликовали только в декабре.
  • Причиной для антимонопольного иска от 2021 года стали «контракты компании с производителями смартфонов, операторами связи, а также игровыми разработчиками», которые прописанными в них условиями подавляли конкуренцию в отрасли.
  • $630 млн пойдут на выплаты примерно 120 млн пользователей в США, затронутым платёжной политикой Google. По подсчётам CNBC, они получат как минимум по $2 и смогут претендовать на дополнительные отчисления. Сумма последних будет зависеть от покупок, которые эти пользователи совершили в Google Play в период с 16 августа 2016 года по 30 сентября 2023 года.
  • В соответствии с соглашением Google также «внесёт изменения в работу системы Android в США» — например, разрешит разработчикам добавлять в приложения свои способы оплаты внутренних покупок на протяжении как минимум пяти лет. Даже если на своём сайте разработчик предлагает более выгодную цену.
  • Сервисы вроде Netflix, которые не предполагают покупки в приложении, в течение шести лет смогут оповещать пользователей о стоимости своих услуг за его пределами (например: «Доступно на нашем сайте за $9,99»). Однако прикладывать прямые ссылки им не разрешили.
  • Помимо этого, Google также «упростит» скачивание приложений на Android со сторонних ресурсов — в частности, обновит материалы, в которых рассказывает пользователям о рисках установки сервисов из интернета. На пять лет Google также запретили принуждать издателей предлагать лучшие цены тем, кто выберет оплату через Google Play, а производителей — предустанавливать на смартфон только магазин от Google или размещать его ярлык на «домашнем» экране.
  • По словам участников разбирательства, американским регуляторам впервые удалось добиться от Google согласия на такие условия. Сама компания не признала нарушений, подчеркнув только, что соглашение позволит ей и дальше обеспечивать безопасность сервисов и сохранить возможность конкурировать с другими операционными системами.
  • Google также напомнила, что в ноябре 2022 года запустила пилотную программу вместе со Spotify, которая позволяет пользователям выбирать между оплатой через Google Play или сам стриминг. Эту же систему она хочет запустить и для других разработчиков и компаний.
  • Epic Games, которая добилась от суда признания Google монополистом на рынках дистрибуции Android-приложений и встроенных покупок, условия раскритиковала. Там полагают, что потребители будут переплачивать за цифровые покупки, так как Google наверняка введёт дополнительные комиссии в отношении разработчиков, которые добавят альтернативные способы оплаты.
  • Условия мирового соглашения должен одобрить судья федерального калифорнийского суда Джеймс Донато. Он же будет решать, какие санкции применить против Google в разбирательстве с Epic Games.

#новости #google

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24 комментария
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 lakoros

Купленные россиянами программы, гугл собирается вернуть?

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Император Нолимоций

Россия ничего захапанного с 2014 по 2023 год не собирается вернуть?

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lakoros

Гуглу?

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Император Нолимоций

Ага. Татьяныча. Без него площадка уже не та.

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Santiago

Это другое (с)

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Ярослава Радионова
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SSL St

Чтобы запад вернул награбленное, это надо, чтобы мир перевернулся))

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Андрей

не награбленное, а вывезенное друзьями президента чтобы развратить запад богатствами

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SSL St

Отложи методичку и начни изучать историю)

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Santiago

Ты ее по Раша Тудэй "изучаешь", судя по всему)

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SSL St

А ты не суди по себе)

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Андрей

Нисторически развитые страны жили и живут за счет вороватых режимов в неразвитых странах. Все так и идет.

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Александр Крот

За это думаю можно забыть

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Вадим Д.

Вот московскому суду сейчас обидно... ТАМ Google всё делает что велят, ЗДЕСЬ — только банкротится, а ведь суд так старался помочь выйти из этого тупика. Наверняка это всё из-за тлетворного влияния коллективного запада.

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Император Нолимоций

Google вынужденно идет на компромиссы в США и других странах, чтобы хоть как-то продолжать работу и выплачивать долг Малофееву. Ни о какой прибыли речи уже нет. Менеджмент на всякий случай не вылезает из петли и питается исключительно антидепрессантами.

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Вадим Д.

Значит всё по плану, твёрдо и чётко. Тоже не хотят, чтобы к ним наши 90-е вернулись?

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Yuri Aivazov

ой ну все этим Epic Games мало 😂😂😂

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Zamir Saidov

Эта оплата только через гугл только в США была? В Европе я могу платить как с гугл пея, так и, например, просто вводя данные карты. Или речь о чем-то другом?

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lakoros

Имеется ввиду оплата не гнугл пей, а гугул плей. Дополнительные 5% к комиссии гугла.

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lakoros

UP 4% (от 15% сбор гугла, и 4% за платёжную систему)
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/112622

Service fees - Play Console Help
Apps and in-app products sold through Google Play’s billing system or an Alternative Billing…
support.google.com
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Barone Rosso

Хороший вектор, прогибаются корпораты.

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Нина Кравчук

Прекрасно, в некоторых странах работает антимонопольная регулировка ...

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Future Prophecies

Держи карман шире: ровно за это же не штрафуют эпл

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Андрей Кашицын

Как изменился город Владимир за три года по моему мнению.Теле 2 закрылись 40% салонов.Билайн,МТС,Мегафон по 20% закрыли свои салонов.

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21 комментарий
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