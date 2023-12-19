Турецкая Anadolu Efes купит долю бельгийской AB InBev в их совместном российском пивоваренном предприятии Статьи редакции
AB InBev Efes BV управляет 11 заводами в России.
- Турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes выкупила долю бельгийской AB InBev в российском совместном предприятии AB InBev Efes BV. Оценка всей компании могла составить $1,1–1,3 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на консалтинговую фирму KPMG.
- Если сделку одобрят регуляторы, турецкое юрлицо Efes Breweries International BV (EBI) станет единственным владельцем российского производства. До этого предприятие продолжит работать без изменений.
- В апреле 2022 года бельгийская AB InBev сообщила, что продаст долю в совместном предприятии AB InBev Efes в России. Тогда компания оценила убыток в $1,1 млрд.
- AB InBev Efes — совместное предприятие бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes, оно создано в 2018 году. На 11 заводах в России работают 3500 человек. Они выпускают пиво под брендами «Клинское», «Белый медведь», «Сибирская корона», Velkopopovicky Kozel и другими. Компания также управляет тремя пивзаводами в Украине.
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Неплохая схема нарисовывается: получить $1,1–1,3 млрд, потом как отжать полностью, опыт-то есть уже.
Хотя, там ведь яйца Эрдогана... Но лучезарный, с другой стороны, всем яйца обещал, так что можно не волноваться.
Хороший человек, яйца все-таки предлагает.
Турки вертят всех. Они могли дисконт получить и в 50% легко.
В сравнении с другими ведущими пивоваренными компаниями, бельгийской Inbev даже в каком-то смысле повезло.
PS. Турки молодцы, да
Туурки
Собственно есть адекватные ребята, которые хотят работать на рынке (турки) и хотят выйти (бельгийцы) по согласованной цене, а есть неадекватные (Carlsberg), которые не в состоянии согласовать покупателя и цену на свои активы
Вообще то Carlsberg согласовали покупателя, просто у них в итоге завод отжали, ибо Дания - не Турция.
в смысле отжали? Завод их, просто во внешнем управлении.
А Carlsberg не согласовал покупателя, а нашел его. Это разные вещи
Нет, не их, он был национализирован. Но короче, жертва сама виновата. Я понял.
Короче датчане, в отличии от бельгийцев, не захотели продавать свои активы. Вот че вы не поняли
В смысле не захотели? Они нашли покупателя вообще то. Или ты хочешь сказать, что Карлсберг не хотел уходить, а завод просто отжали?
Ты еще решил сообщения переписывать ))))) Ну давай и на это напишу - никто не национализировал завод Carlsberg, он во внешнем управлении Росимущества.
Национализация - это когда меняется владелец имущества, а не управляющий имущества.
Ну дак давай может ты еще найдешь в интернете заявление карлсберг, что они нашли покупателя, но кооператив оказался быстрее
а давай ты будешь тыкать кому-то другому и если будешь стараться начать общение, будешь делать это привнося что-то полезное в дискуссию, а не говоря претензии.
Заплачь
Нет, все таки внешнее управление, вы правы. Но второй тезис это никак не меняет - жертва сама виновата что ходила с айфоном и в короткой юбке, а тут мы подошли из-за угла.
Carlsberg мог спокойно продолжать работать в стране, никто не нападал случайно на него. Все предельно просто - хочешь вести бизнес в стране - веди, не хочешь - есть правила выхода из страны. У многих спокойно получается выйти, но некоторые играют в неадеквашу, в результате чего управление активом передается во вне, чтобы бизнес процессы в России не прекращались.
ну может хоть хугарден опять станет вкусным
Козел может тоже, очень нравился мне до поры до времени...
Импортозамещение в пользу Турции
Я пиво давно не пил.Я пью вино из К&Б за 220 рублей.