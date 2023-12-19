Путин подписал закон о введении с 1 января 2024 года ИИС третьего типа — без ограничений на ежегодные взносы Статьи редакции
Он заменит счета действующих типов: их нельзя будет заводить, но уже открытые сохранятся.
- Два типа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) появились в 2015 году. Первый позволяет вернуть 13% от суммы, которую внесли на ИИС в течение года (в расчёт идёт пополнение максимум на 400 тысяч рублей), получить налоговый вычет можно через год при оплате НДФЛ. Второй позволяет не платить НДФЛ с дохода от ценных бумаг, но чтобы получить вычет, нужно продержать деньги на счету не меньше трёх лет. Максимальная сумма пополнения по обоим счетам — 1 млн рублей в год.
- Разработать ИИС третьего типа в октябре 2022 года предложил Минфин, чтобы таким образом «вернуть доверие инвесторов». В июне 2023-го ведомство внесло в Госдуму законопроект о его введении с 1 января 2024-го. 19 декабря закон подписал Владимир Путин. При этом брокеры и НАУФОР выражали сомнения, что счета начнут полноценно работать с начала года.
- Новый счёт заменит оба первых типа: завести их с 1 января 2024 года будет нельзя, но уже открытые сохранятся — при желании их можно превратить в ИИС-3.
Отличие ИИС-3 от двух предыдущих типов
- В первые три года — с 2024-го по 2026-й — открыть ИИС можно на срок в пять лет. В 2027-м — на шесть, в 2028-м — на семь, в 2029-м — на восемь, в 2030-м — на девять. С 2031 года открывать счета можно будет только на срок от 10 лет.
- Сумма пополнения неограничена.
- Налоговый вычет будет комбинированным: можно получить ежегодно 13% (15%, если доход выше 5 млн рублей в год) от суммы, которую внесли на счёт (максимум — 400 тысяч рублей, даже если пополнить счёт на 1 млн рублей, в расчёт берут только первые 400 тысяч из них), а также освобождение от уплаты НДФЛ с дохода от ценных бумаг по истечению срока ИИС. База для расчёта — 30 млн рублей максимум. Например, с 10 млн и 30 млн рублей налог будет нулевым, с 50 млн рублей — 30 млн без НДФЛ, с оставшихся 20 млн придётся заплатить 13% или 15% налогов.
- Деньги можно будет вывести в случае «тяжёлых жизненных ситуаций» (в законе упоминается оплата дорогостоящего лечения) — раньше любой вывод приводил к закрытию ИИС и потери права на льготы.
- Можно открыть до трёх ИИС — раньше клиентов ограничивали одним счётом. Дивиденды и купоны по бумагам с ИИС-3 нельзя переводить на другие счета. Также предполагается, что будет запрещена покупка ценных бумаг иностранных эмитентов — такое постановление подготовил Минфин. По предложению ведомства, на ИИС должны быть доступны только бумаги российских эмитентов, а также компаний, зарегистрированных в ЕАЭС (кроме России это Армения, Казахстан и Беларусь).
- ИИС-3 сможет открыть и вести брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда.
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напёрсточники и доверие 🤡
А что случилось с доверием? Что такие недоверчивые вдруг граждане стали?
Споткнулись об гегемонию Запада
Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец!
Любимый президент!
Вот что значит - убрали дизлайки. Можно любую херь писать и не париться о репутации.
Ага, полная хрень теперь.
А потом узнают, что из-за заблокировано РФ Meta невозможно снять никакие деньги и закрыть ИИС
Заморозить деньги на 10 лет. Есть ли безумцы в этой стране? За этот срок может поменяться всё что угодно, кроме президента.
Земля крестьянам, власть народу, деньги - богатым....)))) Мир-труд-Май
ИИСус прям какой то
До конца года есть время открыть трёхлетний иис, кто не хочет на 5 лет класть деньги в "льготную копилку"
Ну чет такое себе...
Инвесторы идут открывать ИИС-3:
Открыт сбор денег ?!
Да, добровольные сборы начинаются.
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Больше ИИС богу ИИС!
Инвестклимат самый благоприятный ведь.
Пора уже завещание подписывать.
Меня другое волнует, почему не повысили те 400к ограничения на возврат ндфл. Там процентов на 50 уже поднять пора.
Что-то слишком много ограничений... Может быть поэтому люди до сих пор и открывают самые обычные счета.
Купил акцию, заработал - плати налог
Купил акцию, потерял - ничего не получил
Почему бы не сделал по справледливости и считать прибыль со всего счета ИИС, а не по отдельной акции?
Доверие уже утеряно окончательно.