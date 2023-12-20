День 665: товарооборот России и Китая в 2023 году превысил $218 млрд Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 20 декабря: доллар — 90,08 рубля (на 33 копейки меньше, чем 19 декабря), евро — 98,57 рубля (на 18 копеек меньше).
Кто и как адаптируется
Российские производители телеком-оборудования попросили Минпромторг смягчить бальную систему определения отечественности их продукции, узнал «Ъ». Предлагаемые министерством требования по обязательному использованию российских компонентов и печатных плат невыполнимы в текущих условиях, говорят источники газеты. Эксперты предупреждают, что в текущем виде бальная система приведёт к использованию простейших отечественных микросхем.
Какие есть проблемы и трудности
У инвесторов, рассматривающих участие в покупке российского бизнеса «Яндекса», возникли разногласия из-за долей российских акционеров в нидерландской Yandex N.V., рассказали источники Forbes. Конвертация их акций в бумаги российской структуры грозит размытием доли некоторых потенциальных инвесторов, против чего выступают в администрации президента. Кроме того, в Euroclear и Clearstream хранится существенная часть акций Yandex N.V., принадлежащих российским инвесторам, которые могут не одобрить реструктуризацию компании на невыгодных условиях, предупреждают аналитики.
Контекст
Объём двусторонней торговли России и Китая к концу 2023 года достиг $218,28 млрд (около 18 трлн рублей), сообщил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с Михаилом Мишустиным в Пекине.
Россия поднялась с 14 на 13 место в ежегодном рейтинге стран с наиболее устойчивым сегментом интернета, говорится в отчёте Qrator Labs. Лидерами остались Бразилия, Германия и Нидерланды.
Российские разработчики в январе-ноябре 2023-го подали около 30,5 тысяч патентных заявок — на 14,8% больше год к году, рассказали в Роспатенте. Компании активно занимают ниши ушедших зарубежных вендоров, считают на рынке.
Количество офисов российских банков по итогам ноября 2023 года достигло 24,2 тысяч и стало максимальным с февраля 2022-го, свидетельствуют данные ЦБ.
Оборот российского рынка фитнес-услуг в 2023 году увеличится на 18% и составит 213 млрд рублей, прогнозируют в FitnessData. Посещаемость клубов растет, но во многом за счет развития бюджетных форматов, предлагающих модель помесячной оплаты вместо покупки годового абонемента, говорят аналитики.
Новости предыдущего дня, 19 декабря — здесь.
Забавно, что как ввели санкции,так сразу стало затруднительно производить "отечественное телеком оборудование". Шильдики не на что клеить стало?
Ну вы же видели обобщенный апофеоз всех технологических достижений РФ за последние 24 года в виде красного автомобильчика с маленькими глазками без малейшего шанса на выход в производство.
С телекомом тоже самое..
Видел конечно. Ну там автомобильчик "временно так выглядит". Потом кааааак сделают норм дизайн
К 2040 ?
Уже проходили "норм-дизайн". Почти 10 лет прошло
Почему объём двусторонней торговли РФ и КНР до сих пор измеряется в гнилых зелёных, а не национальных валютах? Непонятно будет?
Ну да написали бы юани уже. Торговля идёт за их валюту.
Именно! На худой в рупиях можно.
А то непонятные гражданам «деньгозаменители» недружественные используют.
Всё просто - это тех читателей vc.ru, которые привыкли считать всё долларах. А в рублях для остальной части. Си лично озвучил эту информацию не просто так - это такое сообщение кому надо, что все не так как они планировали. Китай не благодетель какой-то, а очень хитрый и рациональный партнер. А конкретно цифра в 218 млрд должна вызвать зависть и заставить призадуматься тех, с кем раньше Китай эти объёмы торговал. Если что, то в 2021 году у нас с ними было 140 млрд.
там для тебя так то написано в рублях было
В рублях, с учётом курса, какие-то астрономические нули получаются, еще бы в венесуэльсих боливарах пересчитали
Пришла разнарядка только позитивные или хотя бы нейтральные новости писать?
Давайте без негатива в преддверии новогодних праздников)))))999
Да я чего? Я ничего...
Завтра день 666, а телекомщики не веруют в бальную систему.
Но Минпромторгу виднее как «отечественность» определять.
Ну да, только патентными заявками можно что-то заместить.
Вшивата думает, что сейчас как начнут барыжить патентами, как выстроятся к ним инвесторы и производственники. Страну только не учли, приедут погоны с паяльником по заказу прикорытных олигархов и все патенты забесплатно уйдут, ещё и за переоформление придется заплатить владельцу патентов
Хватит окна открывать, дует!
Китайцы молодцы. Стригут деньги со всех. Безвиз открывают для стран Евросоюза, ресурсы скупают у РФ в 3 раза дешевле рыночной цены . Они и про Тайвань забудут ради денег.
Так они умные, нафик им этот Тайвань нужен. Клочок земли размером с бамбас поменять на голодную жизнь. Молодцы
На голодную жизнь , ликвидные рынки сбыта и труд нескольких поколений. Это не солнцеликий ...
Российские производители телеком-оборудования собираются освоить бальные танцы, чтобы отечественность стала более определённой, так сказать.
Артур, опять двойка. Дневник на стол.
да, я сам жду, когда по телеку уже покажут лебединое озеро.
Заруба с Яндексом выходит на новый уровень, подтянули всех, кого можно и немного тех, кого и нельзя вроде бы.
Да начнётся битва!
"Российские разработчики в январе-ноябре 2023-го подали около 30,5 тысяч патентных заявок — на 14,8%" - еще 0,08% не осилили(
Жалко, гвоздей и колесных пар в телеком-оборудовании нет — ух, как заместили бы всё по весу! С другой стороны, хорошо, что в телеком-оборудовании нет и яиц.
Остановитесь! Посмотрите на меня, говорите со мной! Яйца по 150 рублей и ламповые процессоры — это не повод!..
а чего не в юанях, а в грязных зелёных бумашках?
Ещё руку позволяют пожимать, я думал уже давно только подошву сапога для вылизывания предоставляет. Хозяин как никак
СувЭрЭнитет нЭзависимость и импАртозамещение в действии !!!
Скоро трипл сикс день, получается
Финтех растёт, офисы множатся, китайцам отгружаем наши товары, Интернет еще более устойчив.
Слааааавсься отееечество, наааааше совободное!!