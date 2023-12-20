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Фото «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 декабря: доллар — 90,08 рубля (на 33 копейки меньше, чем 19 декабря), евро — 98,57 рубля (на 18 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 7:35 мск: доллар — 90,59 рубля, евро — 99,30 рубля.

Курсы на Forex на 7:36 мск: доллар — 90,51 рубля, евро — 99,23 рубля.

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Кто и как адаптируется

Российские производители телеком-оборудования попросили Минпромторг смягчить бальную систему определения отечественности их продукции, узнал «Ъ». Предлагаемые министерством требования по обязательному использованию российских компонентов и печатных плат невыполнимы в текущих условиях, говорят источники газеты. Эксперты предупреждают, что в текущем виде бальная система приведёт к использованию простейших отечественных микросхем.

Какие есть проблемы и трудности

У инвесторов, рассматривающих участие в покупке российского бизнеса «Яндекса», возникли разногласия из-за долей российских акционеров в нидерландской Yandex N.V., рассказали источники Forbes. Конвертация их акций в бумаги российской структуры грозит размытием доли некоторых потенциальных инвесторов, против чего выступают в администрации президента. Кроме того, в Euroclear и Clearstream хранится существенная часть акций Yandex N.V., принадлежащих российским инвесторам, которые могут не одобрить реструктуризацию компании на невыгодных условиях, предупреждают аналитики.

Контекст

Объём двусторонней торговли России и Китая к концу 2023 года достиг $218,28 млрд (около 18 трлн рублей), сообщил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с Михаилом Мишустиным в Пекине.

Россия поднялась с 14 на 13 место в ежегодном рейтинге стран с наиболее устойчивым сегментом интернета, говорится в отчёте Qrator Labs. Лидерами остались Бразилия, Германия и Нидерланды.

Российские разработчики в январе-ноябре 2023-го подали около 30,5 тысяч патентных заявок — на 14,8% больше год к году, рассказали в Роспатенте. Компании активно занимают ниши ушедших зарубежных вендоров, считают на рынке.

Количество офисов российских банков по итогам ноября 2023 года достигло 24,2 тысяч и стало максимальным с февраля 2022-го, свидетельствуют данные ЦБ.

Оборот российского рынка фитнес-услуг в 2023 году увеличится на 18% и составит 213 млрд рублей, прогнозируют в FitnessData. Посещаемость клубов растет, но во многом за счет развития бюджетных форматов, предлагающих модель помесячной оплаты вместо покупки годового абонемента, говорят аналитики.

Новости предыдущего дня, 19 декабря — здесь.