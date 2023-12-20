Деньги
Полина Лааксо

«Тинькофф» запустил для юрлиц переводы в Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Киргизию и Таджикистан в национальных валютах Статьи редакции

А именно — в азербайджанских манатах, белорусских рублях, бразильских реалах, киргизских сомах и таджикских сомони.

  • Соответствующие входящие и исходящие переводы доступны клиентам «Тинькофф Бизнес». Теперь они смогут рассчитываться с контрагентами из названных стран, не теряя часть денег из-за двойной конвертации, говорится в сообщении компании.
  • В 2022 году сервис также запустил для юрлиц переводы в евро и долларах США в Армению и Узбекистан и добавил возможность переводить деньги в казахстанских тенге, турецких лирах и гонконгских долларах.
  • Помимо этого, компаниям доступны валютные платежи в юанях в Китай, в Индию — в рупиях, в Армению — в драмах, а также переводы в Кыргызстан и Таджикистан в долларах США.
Источник фото: «Банки сегодня»

#тинькофф #новости

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7 комментариев
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 Dery
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Полина Лааксо
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сомнительно, но окэй?

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Barbara Zukowa

Я это не понимаю, мне это не интересно.
Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу.

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Kiss1nger

Окэй для Улумбека.

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Элпифидор

За неимением гербовой, пишем на простой (С) Н.В.Гоголь

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Довольный

Чет сомнительно, не окэй. Переводы даже внутри страны частенько пролюбливаются, а становиться тестером международных переводов у тинька, у которого вечно технические траблы, как то не хочется

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Сергей Исаков
частенько пролюбливаются

переводи по России, ничего не теряется и быстро приходит

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4 комментария
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