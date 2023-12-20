«Тинькофф» запустил для юрлиц переводы в Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Киргизию и Таджикистан в национальных валютах Статьи редакции
А именно — в азербайджанских манатах, белорусских рублях, бразильских реалах, киргизских сомах и таджикских сомони.
- Соответствующие входящие и исходящие переводы доступны клиентам «Тинькофф Бизнес». Теперь они смогут рассчитываться с контрагентами из названных стран, не теряя часть денег из-за двойной конвертации, говорится в сообщении компании.
- В 2022 году сервис также запустил для юрлиц переводы в евро и долларах США в Армению и Узбекистан и добавил возможность переводить деньги в казахстанских тенге, турецких лирах и гонконгских долларах.
- Помимо этого, компаниям доступны валютные платежи в юанях в Китай, в Индию — в рупиях, в Армению — в драмах, а также переводы в Кыргызстан и Таджикистан в долларах США.
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сомнительно, но окэй?
Я это не понимаю, мне это не интересно.
Вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу.
Окэй для Улумбека.
За неимением гербовой, пишем на простой (С) Н.В.Гоголь
Чет сомнительно, не окэй. Переводы даже внутри страны частенько пролюбливаются, а становиться тестером международных переводов у тинька, у которого вечно технические траблы, как то не хочется
переводи по России, ничего не теряется и быстро приходит