Деньги
Маша Цепелева

Суд назначил Google третий штраф от оборота — 4,6 млрд рублей за неудаление «запрещённой» информации Статьи редакции

Компания получала «оборотные» штрафы в 2021-м — за неудаление информации, и в 2022-м — за «фейки о российской армии» на YouTube.

  • Таганский суд Москвы назначил американской Google LLC штраф в 4,6 млрд рублей за «повторное неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, в том числе фейков о специальной военной операции и ЛГБТ-контента» (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ).
  • Первый штраф от оборота Google получила в декабре 2021 года — 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённой в России информации. В июле 2022-го компанию оштрафовали на 21 млрд рублей — за видео с «фейками о военной операции» на YouTube.
  • В июне 2022 года «дочка» Google в России подала иск о собственном банкротстве из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания оборотного штрафа. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2022 году составила 24,2 млрд рублей, чистый убыток — 10,2 млрд. В октябре 2023-го суд признал российскую «дочку» компании банкротом.

#новости #google

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65 комментариев
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 Вадим Д.

О-хо-хо... Не удержать слабоумие. У кого-то смирительная рубашка развязалась.
Санитары, тревога!

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Император Нолимоций

Я бы на месте Google чисто по приколу прислал в Таганский суд г.Москвы какой-нить расчетик:
— с февраля 2022 года YouTube показал российской аудитории столько-то лет видеоконтента без рекламы;
— недополученная прибыль от неоткрученной рекламы / неоплаченной подписки, которая позволяет смотреть контент без рекламы, составила столько-то;
— за минусом «штрафов» вы нам должны столько-то;
— заносить сюда.

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1 комментарий
Газанова

Приём, больной забыл принять свою ежедневную дозу лекарств.

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Jonh Smith
за "неудаление фейков" (потому что кто-то так решил) - оборотные штрафы в 4.6ккк рублей
за слив персональных данных пользователей онлайн-сервисов (Яндекс.Еда, Госуслуги, Налог.ру, какая-нибудь Подружка и т.д.) - штраф компании в 30-60к рублей

Я чего-то не понимаю в этой жизни?

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nimda

Да, вы не понимаете. Это другое.

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Максим Степанов

Россию умом нельзя понять, особенно последние 1,5 года

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3 комментария
xsignes

Умом расию не понять...

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Мамаевыч

Не стоит искать тут логику. Просто нос красный кто-то уронил.

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Городищев

Подружку не оштрафуешь на 4,6ккк, а вот гугл можно. Платить он, конечно, ничего не будет правда.

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Бомж

Почему именно фейки? А вдруг это правда? Кто так решил ?

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Гер Шмитт

Ну сегодня фейки.

Завтра передумают — будет истина в последней инстанции.

У нашей власти есть сиюминутная правда которая нужна сейчас, и она не должна быть как-то связана с правдой вчерашней или завтрашней.

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5 комментариев
NotFop

Лайкнуть или не стоит?

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2 комментария
Svetlana Borisova

Конечно там правда. Поэтому и волнуются. Хотят её скрыть. Живут совковыми понятиями. Сейчас везде камеры и спутники. Ничего не скроешь. Суды развенчают все фейки, если таковые были, но доказательств и аргументов к фейкам ведь не предоставляют. Только требуют удалить. Говорят в Яндексе они уже вручную алгоритм выдачи формируют. Это теперь не браузер, а журнал 📓 правящей элиты. Там о ней только то что она заказывает. Гугл тоже так начинал делать, но с ним судились в сша. Там такого коммунячего хамства не любят. Может они и подкручивать алгоритм выдачи, но вероятно под свои прибыли и рекламу, а не фейки о войне начатой Россией.

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root/ilya

как раз таки правда, которую нельзя знать простым смертным

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Alex Lowen

Да, вопрос вечный: кто дает санкцию? (с) iPhuck

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ilia

"В октябре 2023-го суд признал российскую «дочку» компании банкротом"

И кому тогда выкатили новый штраф? Банкроту?

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Игорь Алакчеев

Написано же - штраф не ООО "Гугл", a Google LLC.

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1 комментарий
Юрий Стужин

Гугл уже просто не успевает уворачиваться от штрафов

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Zloy Marketolog

А как они себе представляют удаление ЛГБТ-контента из американского Гугла?
Чисто технически. Вот есть две страны с противоположным законодательством. В одной тебе за удаление будет штраф, а в другой за неудаление будет штраф.
В законе не оговорено, что удаление считается выполненным, если сайт не находится в поиске только по местоположению Россия, а по США находится.

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Разработка Телеграм-ботов

Разная выдача для разных стран, очевидно

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Cringe Artist

Ну как в Китае видимо

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Случайные фотографии

Это должно быть здесь

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Алексей Петров

Выплачивают?

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Анна Мысник

Мне тоже интересно

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1 комментарий
Jonh Smith

Да, нашими налогами

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Mike Amir

конечно, смешно, но смешнее читать комменты)
когда в штатах/европе нагибали/нагибают транснациональные компании на лярды баксов - это норма.
когда это делают в рф - читайте комментарии)
за это и нравится читать виси, расслабляет)

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Влад Шушкевич

Разница в том, что там нагибают. А тут комедию ломают.

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Vera

Тут смешно от того, что это не исполнимо

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Василий Петров

А тут требуют налог на правду, потому что правду запрещено рассказывать. Немного другое, не находишь? Плюс, они уже довели российское отделение Гугла до банкротства, и теперь американскую компанию заочно штрафуют, потому что надо имитировать бурную деятельность.

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Alex Lowen

Вот когда они начнут включать в рассчет ВВП выставленные (но не выплаченные) штрафы иностранным компаниям, то вот в этот момент РФ достигнет сингулярности и ВВП получит экспоненциальный рост (ну или хотя бы возможность такого роста).

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Just a human

ВВП уже не вырастет, он же старый

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3 комментария
Zloy Marketolog
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Сергей Леопольдович

Мы не вредные, но 4,6 млрд рублей это 4,6 млрд рублей

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debil
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Артем Якимов

Страсти та какие. 🍿🍻😎

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Alex Shevchenko

"...в предыдущей серии"))

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Илья Заводов

А какой смысл иностранным компаниям выставлять какие-то штрафы? Они что, будут платить что-то? Объясните плиз знающие люди логику.

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Gruntofos

У них тут открыто российское юрлицо. На него и выставляется штраф.

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2 комментария
Alex Exceptional

Ахахахахаххаха

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Макс Ад

Напрашивается: эти миллиарды штрафов действительно выплачиваются? Есть какой-то лимит времени, к которому они должны быть погашены? Если нет, то что дальше?

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Koiru Zero

дальше по воронежу ебанём

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Denis Zotov

Отправят судебных приставов в Калифорнию, чтобы опечатать офис, передать его в собственность государства и поднять российский флаг.
В связи с особой ответственностью полетит лично глава службы, бизнес классом (с выплатой командировочных). И будет на месте до тех пор, пока не выполнит задание, сколько бы времени ни потребовалось.

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Иван Пронин

Какие молодцы и трудяжки

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Александр Кайт

Шли годы...

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Илья О.

шли годы и ничего не менялось)

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Vera

Интересно, а повестки суд в США напрямую направлял? Google LLC вообще в курсе, что таганский суд им штраф выписал?

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Император Нолимоций

Если им подписку на «Копейский рабочий» не аннулировали — то наверняка. Но может им еще приставы на пейджер скидывают. И по факсу.

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62 комментария
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