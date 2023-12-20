Суд назначил Google третий штраф от оборота — 4,6 млрд рублей за неудаление «запрещённой» информации Статьи редакции
Компания получала «оборотные» штрафы в 2021-м — за неудаление информации, и в 2022-м — за «фейки о российской армии» на YouTube.
- Таганский суд Москвы назначил американской Google LLC штраф в 4,6 млрд рублей за «повторное неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению, в том числе фейков о специальной военной операции и ЛГБТ-контента» (ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ).
- Первый штраф от оборота Google получила в декабре 2021 года — 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённой в России информации. В июле 2022-го компанию оштрафовали на 21 млрд рублей — за видео с «фейками о военной операции» на YouTube.
- В июне 2022 года «дочка» Google в России подала иск о собственном банкротстве из-за ареста банковского счёта для принудительного взыскания оборотного штрафа. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Гугл» в 2022 году составила 24,2 млрд рублей, чистый убыток — 10,2 млрд. В октябре 2023-го суд признал российскую «дочку» компании банкротом.
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О-хо-хо... Не удержать слабоумие. У кого-то смирительная рубашка развязалась.
Санитары, тревога!
Я бы на месте Google чисто по приколу прислал в Таганский суд г.Москвы какой-нить расчетик:
— с февраля 2022 года YouTube показал российской аудитории столько-то лет видеоконтента без рекламы;
— недополученная прибыль от неоткрученной рекламы / неоплаченной подписки, которая позволяет смотреть контент без рекламы, составила столько-то;
— за минусом «штрафов» вы нам должны столько-то;
— заносить сюда.
Приём, больной забыл принять свою ежедневную дозу лекарств.
за слив персональных данных пользователей онлайн-сервисов (Яндекс.Еда, Госуслуги, Налог.ру, какая-нибудь Подружка и т.д.) - штраф компании в 30-60к рублей
Я чего-то не понимаю в этой жизни?
Да, вы не понимаете. Это другое.
Россию умом нельзя понять, особенно последние 1,5 года
Умом расию не понять...
Не стоит искать тут логику. Просто нос красный кто-то уронил.
Подружку не оштрафуешь на 4,6ккк, а вот гугл можно. Платить он, конечно, ничего не будет правда.
Почему именно фейки? А вдруг это правда? Кто так решил ?
Ну сегодня фейки.
Завтра передумают — будет истина в последней инстанции.
У нашей власти есть сиюминутная правда которая нужна сейчас, и она не должна быть как-то связана с правдой вчерашней или завтрашней.
Лайкнуть или не стоит?
Конечно там правда. Поэтому и волнуются. Хотят её скрыть. Живут совковыми понятиями. Сейчас везде камеры и спутники. Ничего не скроешь. Суды развенчают все фейки, если таковые были, но доказательств и аргументов к фейкам ведь не предоставляют. Только требуют удалить. Говорят в Яндексе они уже вручную алгоритм выдачи формируют. Это теперь не браузер, а журнал 📓 правящей элиты. Там о ней только то что она заказывает. Гугл тоже так начинал делать, но с ним судились в сша. Там такого коммунячего хамства не любят. Может они и подкручивать алгоритм выдачи, но вероятно под свои прибыли и рекламу, а не фейки о войне начатой Россией.
как раз таки правда, которую нельзя знать простым смертным
Да, вопрос вечный: кто дает санкцию? (с) iPhuck
"В октябре 2023-го суд признал российскую «дочку» компании банкротом"
И кому тогда выкатили новый штраф? Банкроту?
Написано же - штраф не ООО "Гугл", a Google LLC.
Гугл уже просто не успевает уворачиваться от штрафов
А как они себе представляют удаление ЛГБТ-контента из американского Гугла?
Чисто технически. Вот есть две страны с противоположным законодательством. В одной тебе за удаление будет штраф, а в другой за неудаление будет штраф.
В законе не оговорено, что удаление считается выполненным, если сайт не находится в поиске только по местоположению Россия, а по США находится.
Разная выдача для разных стран, очевидно
Ну как в Китае видимо
Это должно быть здесь
Выплачивают?
Мне тоже интересно
Да, нашими налогами
конечно, смешно, но смешнее читать комменты)
когда в штатах/европе нагибали/нагибают транснациональные компании на лярды баксов - это норма.
когда это делают в рф - читайте комментарии)
за это и нравится читать виси, расслабляет)
Разница в том, что там нагибают. А тут комедию ломают.
Тут смешно от того, что это не исполнимо
А тут требуют налог на правду, потому что правду запрещено рассказывать. Немного другое, не находишь? Плюс, они уже довели российское отделение Гугла до банкротства, и теперь американскую компанию заочно штрафуют, потому что надо имитировать бурную деятельность.
Вот когда они начнут включать в рассчет ВВП выставленные (но не выплаченные) штрафы иностранным компаниям, то вот в этот момент РФ достигнет сингулярности и ВВП получит экспоненциальный рост (ну или хотя бы возможность такого роста).
ВВП уже не вырастет, он же старый
Мы не вредные, но 4,6 млрд рублей это 4,6 млрд рублей
Страсти та какие. 🍿🍻😎
"...в предыдущей серии"))
А какой смысл иностранным компаниям выставлять какие-то штрафы? Они что, будут платить что-то? Объясните плиз знающие люди логику.
У них тут открыто российское юрлицо. На него и выставляется штраф.
Ахахахахаххаха
Напрашивается: эти миллиарды штрафов действительно выплачиваются? Есть какой-то лимит времени, к которому они должны быть погашены? Если нет, то что дальше?
дальше по воронежу ебанём
Отправят судебных приставов в Калифорнию, чтобы опечатать офис, передать его в собственность государства и поднять российский флаг.
В связи с особой ответственностью полетит лично глава службы, бизнес классом (с выплатой командировочных). И будет на месте до тех пор, пока не выполнит задание, сколько бы времени ни потребовалось.
Какие молодцы и трудяжки
Шли годы...
шли годы и ничего не менялось)
Интересно, а повестки суд в США напрямую направлял? Google LLC вообще в курсе, что таганский суд им штраф выписал?
Если им подписку на «Копейский рабочий» не аннулировали — то наверняка. Но может им еще приставы на пейджер скидывают. И по факсу.