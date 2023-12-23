И так ли это важно — порассуждало The New York Times.

Здесь и далее — кадры из фильма «Один дома» 1990 года. Автор сценария — Джон Хьюз. Режиссёр — Крис Коламбус

С 1990 года каждую зиму зрители по всему миру собираются у экранов, чтобы понаблюдать за противостоянием оставленного в громадном особняке восьмилетнего Кевина и грабителей Гарри и Марва, словно не зная исхода.

Как родители могли забыть ребёнка дома и без оглядки улететь во Францию — вопрос дельный, но волнует зрителей не только он. Не менее занятно то, кем работали Кейт и Питер Маккалистеры, раз смогли купить такую недвижимость и выбрали для семейного отпуска на 15 человек не самый дешёвый Париж.

Чтобы предположить, сколько они зарабатывали, NYT решило для начала оценить дом, который грабители называли «бриллиантом», «шиком», а также «призом» — со «стерео, видео, цацками, наверняка кучей драгоценностей, сейфом для наличных и, может, ценными бумагами».

Дом на самом деле существует и располагается, по данным платформы для поиска недвижимости Realtor.com, в одном из самых престижных районов Чикаго, на Линкольн-авеню, 671. Он настолько большой, что две сестры и двое братьев Кевина и он сам явно жили в отдельных комнатах, не говоря уже о том, что места хватило бы и целой «роте» гостей.

Опрошенные NYT экономисты изучили доходы домохозяйств за 1990-й и 2022 год в той городской агломерации, где расположен особняк, проанализировали средние цены на недвижимость, а также налоговые, ипотечные и страховые условия в начале 1990-х.

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Предполагая, что Маккалистеры потратили на недвижимость не более 30% от «доходов», эксперты заключили, что дом пришёлся бы по карману разве что зажиточным семьям — с ежегодным заработком $305 тысяч на 1990 год или $665 тысяч на 2022-й (28 млн рублей и 61 млн рублей соответственно по курсу на 22 декабря 2023 года).

Лишь 1% чикагских семей мог позволить себе дом Маккалистеров в 1990 году, и статистика, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, актуальна до сих пор. В середине 2022 года аналогичный особняк стоил бы около $2,4 млн (220,6 млн рублей). Для покупки столь дорогого объекта семья должна зарабатывать около $730 тысяч в год.

Профессии Кейт и Питера Маккалистеров при этом в фильме не озвучиваются. В интернете полагают, что Кейт может быть модельером, поскольку в доме есть манекены, которых Кевин специально выставил у окон, чтобы грабители подумали, что он не один. Так же решил и Тод Штрассер — автор трёх романов, написанных на основе киносценариев к «Один дома».

Питера, в свою очередь, Штрассер сделал бизнесменом — просто потому, что это «беспроигрышный вариант». Писателю, как он сам признаётся, никогда и в голову не приходило всерьёз размышлять о том, откуда у родителей Кевина деньги. Да и «супербогачами» он их не считал — они лишь «верхушка среднего класса», не более, заключил Штрассер.

С последним соглашается и NYT. Маккалистеры хорошо одеты и располагают средствами, чтобы вызвать несколько минивэнов для поездки в аэропорт. Но в Париже, когда мама семейства пытается вернуться к сыну, ей приходится всеми способами буквально выторговывать билеты на ближайший рейс: она предлагает и $500, и карманный переводчик, и кольцо, и серьги.

А ещё неоднозначно реагирует на вопрос владелицы нужных ей билетов о том, настоящие ли у неё часы Rolex, — словно сама допускает, что это подделка.

Сцена с манекенами

Согласно одной из интернет-теорий, Питер может быть участником преступной организации. Пользователи допускают: воры решают ограбить именно его дом, чтобы отомстить за поступки в прошлом, а жестокость Кевина по отношению к ним — пример того, что бывает, когда родители подают детям плохой пример.

Впрочем, по мнению NYT, реальность может быть куда прозаичнее. Перелёт 15 человек из Чикаго в Париж — удовольствие не из дешёвых, особенно с учётом, что четверо взрослых летят в салоне первого класса. Вот только платят за это не родители Кевина, а брат Питера, Роб. Об этом в самом начале рассказывает Кейт.

Мало того, что у Роба есть деньги, чтобы проспонсировать перелёт целому семейству, так он вдобавок ко всему ещё и владеет квартирой в Париже с видом на Эйфелеву башню. Знать её метраж, чтобы оценить масштабы, необязательно — достаточно того, что она вместила бы больше десяти человек.

О благосостоянии третьего брата Питера, Фрэнка, известно меньше. Ведёт он себя как скупердяй: не хочет отдавать $122,5 за заказанные на ужин пиццы и, сидя в первом классе, просит жену спрятать в сумочку солонку и перечницу, выданные бортпроводницей. Но в одной научной статье в American Journal of Psychiatry от 2008 года говорилось, что мелким воровством «гораздо чаще» занимались как раз более обеспеченные люди — с семейным заработком $70 тысяч в год.

Художница по декорациям «Один дома» Ив Коули в беседе с NYT рассказала, что дом семьи Маккалистеров специально обставляли так, чтобы он выглядел «парадно», но при этом «дорогим» интерьер она бы не назвала.

Гнаться за цветовыми трендами художники тоже не стали. В моде тогда был тёмно-синий и пыльно-розовый, а сценаристу хотелось, чтобы дизайн был «вне времени», поэтому Коули вдохновлялась не тенденциями, а картинами Нормана Роквелла и старинными рождественскими открытками. Отсюда и основные контрастные цвета — красный, зелёный и золотой.

По словам Коули, беспокойных поклонников можно понять, однако попытки подсчитать деньги Маккалистеров бессмысленны. Фильм, говорит она, вовсе не о деньгах: это трогательная, причудливая история, которая создана, чтобы поднимать настроение. И с этой задачей она справляется уже много лет.