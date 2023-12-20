VK купила сервис для онлайн-записи в сфере услуг Yclients Статьи редакции
Сумма сделки могла составить больше 3 млрд рублей.
- VK купила 100% долей в группе Yclients. Сервисы для записи клиентов «бесшовно интегрируют» в платформы VK. За счёт этого холдинг планирует «укрепить лидерские позиции в b2b-сегменте». Основатели Yclients покинут компанию и займутся международными проектами, знает источник Forbes, близкий к сделке.
- По собственным данным, Yclients занимает 60% рынка платного ПО для малого и среднего бизнеса в сфере услуг. Инвестициями в Yclients, кроме VK, интересовался МТС и холдинг Kismet, контролирующий «Авито», знает другой собеседник Forbes и инвестор, анализировавший проект для вложений. О интересе «Ростелекома» к проекту рассказывал источник в венчурной среде.
- По данным базы «Контур.Фокуса», выручка ООО «Уайклаентс» в 2022 году составила 822,8 млн рублей, чистый убыток — 51,4 млн рублей. На сайте компании указано, что общее количество компаний-клиентов превысило 42 тысячи.
- Стороны не раскрыли сумму сделки. По словам знакомого с ситуацией источника и собеседника издания, близкого к одному из инвесторов, бизнес оценили в 4-4,5 показателя выручки (3,2-3,7 млрд рублей).
- Yclients основали в 2015 году Юрий Петров, Дмитрий Шестаков, Антон Луцевич и Станислав Петрик, указано в презентации для инвесторов. Кроме сервиса для бизнеса, через который можно записываться в салоны красоты, спортзалы и другие места, у компании есть приложение Yplaces — агрегатор компаний, в которых доступна онлайн-запись.
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Хороший пример успешной продажи. Отличный сервис, созданный небольшой компанией!
А зачем VK сервис для записи клиентов?
...и комментарий в топе и лайков больше, чем стоило бы (больше 0). Ладно, пизда тебе, сайт о бизнесе и стартапах. Теперь одни вопросы глупые в комментариях и смехуёчки. Какой пиздец.
Боюсь представить, как вы телевизор смотрите
Рубрика «VC – бизнес и стартапы».
Ни бизнесменов, ни стартаперов.
Вы НАСТОЛЬКО не в теме, что даже такое очевидное надо пояснять?
Yplaces проигрывает dikidi вчистую. В самом yclients дикий разнобой в продукте. Проблем технических достаточно.
А доходы/расходы в 2022 году не сходились по официальным данным.
По новым клиентам и удобству их dikidi обогнал и очень быстро отъедает долю.
Молодцы что продались.
С точки зрения пользователя - dikidi крайне неудобная и визуально некрасивая история. В 2018 когда подключал - было так, сейчас может и поменялось что-то.
5 лет прошло с 2018. Yclients знаю давно. Дикиди в начале 2023 года увидел. Порадовался за них.
Вы , исходя из чего оценку произвели. Вроде они там не публичные были.
Писали штат команды, 300 человек вроде, и количество клиентов на момент получения инвестиций.
Посчитал тогда что в убыток работают, что странным показалось.
Плюс в статье написано что за 22 год убыточны. Это позже заметил.
.
Теперь придется платить налоги(
Ого
А вроде тривиальная идея, да и стартапов подобных полегло немало на ней.
30 лмн usd...
Мне одному кажется, что это очень не много?
2.7 миллиарда так-то
Теперь товарищ майор знает когда ты будешь на ноготочках
VK продолжает удивлять своими ходами