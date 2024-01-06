Выбрали несколько направлений вместе с аналитиками Dsight.

ПО для бизнеса

По количеству сделок в России ИТ-продукты для b2b-сектора лидируют каждый год — несмотря на небольшие доли в общей структуре инвестиций. В 2023 году на эту категорию пришлось 16% от них.

Большинство решений помогают компаниям автоматизировать контроль над операционной работой и управлять логистикой и складами. Также во многих из них используется ИИ.

Среди самых крупных сделок:

Разработчик аудиобейджей для анализа работы продавцов Voca.Tech привлёк $1,32 млн. Деньги стартап получил от «Билайна» в обмен на долю в 20%.

Biometriclabs — $500 тысяч от бизнес-ангела Алексея Матвейчука в обмен на долю в 31%. Компания занимается разными проектами, в том числе в области обработки акустических сигналов. Это, например, система поиска утечек в трубах, неисправностей в машинах по звуку, перевод синхронных разговоров и перевод речи в текст.



Cервис для автоматизации работы ресторанов Restik — $370 тысяч. Инвестор — «крупный игрок телеком-рынка», его имя не раскрывалось.

Ритейл

На него приходится наибольшая доля всех инвестиций за последние три года. Большая часть решений — для e-commerce и продаж в целом, автоматизации и оптимизации маркетинговых процессов, а также ИИ-аналитики покупательского поведения.

Среди самых крупных сделок:

Онлайн-магазин ювелирных украшений и аксессуаров Poison Drop — $3,3 млн. В компанию вложился фонд «Тилтех Капитал» в обмен на 25%.

Продавец и производитель товаров для сада «Семь семян» — $900 тысяч. Инвестиции — от «Тилтех Капитал».

Рекламная платформа Mobidriven — $770 тысяч. В компанию вложились частные инвесторы.

Сервис Gooroo, позволяющий автоматизировать размещение рекламы в Telegram, — $440 тысяч. Основной инвестор — Genius Group.

FranchCamp — $380 тысяч от венчурного клуба «Синдикат». Это конкурс для предпринимателей, победители которого получают деньги на открытие бизнеса по франшизе.

Финтех

К финтеху инвесторы проявляют стабильный интерес на протяжении последних нескольких лет. Один из самых крупных средних чеков в отрасли — $500 тысяч.

Среди самых крупных сделок:

Сервис автокредитования СarMoney — $3,3 млн. Деньги компания привлекла по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds.

Сервис по учёту инвестиций Snowball — $1,02 млн. Инвестор — экономист и автор «Хулиномики» Алексей Марков.

Инвестплатформа Rounds — $220 тысяч. Инвестор — один из её акционеров Владимир Козлов.

Adept Insurance — $210 тысяч от Friendly VC. Стартап разрабатывает платформу AIINS для автоматизации и управления страховым портфелем.

Сервис приёма платежей Platim — $180 тысяч. Инвестором стал предприниматель Антон Михайлов — он вложил деньги в обмен на долю в 6%.

Транспорт и логистика

С 2021 года средний чек в отрасли упал на 99% — с $17 млн до $200 тысяч. Количество сделок тем временем сократилось на 46% по сравнению с 2022 годом, а объём инвестиций уменьшился в 30 раз.

Среди самых крупных сделок:

Неизвестная компания, проект по разработке беспилотников в сфере логистики — $370 тысяч от венчурного фонда «Восход». По другим данным, он привлёк $2,5 млн.

Сеть складов «Даркстор у дома» — $370 тысяч. Инвесторы — 2Fish Capitals и группа частных инвесторов Izba VC.

Exodrive — $240 тысяч. Компания разрабатывает платформу для оценки стиля вождения, отслеживания нарушений, предотвращения и снижения вероятности ДТП. Инвестор — Moscow Seed Fund.