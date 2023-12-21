День 666: продажи ноутбуков в России за январь-ноябрь 2023-го выросли на 15% год к году Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 21 декабря: доллар — 90,40 рубля (на 32 копейки больше, чем 20 декабря), евро — 99,04 рубля (на 47 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Принадлежащий МТС разработчик телеком-оборудования «Иртея» запустит производство базовых станций 5G и 4G на мощностях томского завода «Микран», пишет «Ъ». В 2024 году стороны планируют выпустить до тысячи станций, а в перспективе — «5-10 тысяч ежегодно». Спрос на продукцию будет зависеть от регулирования рынка и критериев отечественности, говорят эксперты: пока доля зарубежных компонентов в технике «Иртеи» превышает 90%.
ФНС начала опрашивать россиян по поводу соблюдения валютного законодательства, рассказали «Ведомостям» юристы и налоговые консультанты. Среди прочего, инспекторы просят информацию о наличии гражданства или ВНЖ других стран. Раньше служба не запрашивала эти данные о потенциальных обладателей зарубежных счетов. Эксперты связывают изменения с ростом числа релокантов и прекращением обмена налоговой информацией с «недружественными».
Группа «Арнест», которая в начале 2023 года купила завод Oriflame в России, планирует запустить на нём контрактное производство для российских косметических брендов, заявил РБК президент компании Алексей Сагал. По его словам, за два года доля российских производителей в заказах выросла с 30% до 70%.
Какие есть проблемы и трудности
Производители и дистрибьюторы ряда продовольственных товаров предупредили ритейлеров о росте цен с начала 2024 года на 5-20%, узнал «Ъ». Речь идёт молочной продукции, кофе, безалкогольных напитках, рисе, кондитерских изделиях и других продуктах. Компании указывают на подорожание импортного сырья из-за роста курсов валют, и увеличении более чем на треть стоимости перевозок внутри страны.
Авиакомпания «Россия» отменила анонсированные ранее рейсы в Пекин из Владивостока, Красноярска и Иркутска, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в перевозчике. По словам одного из них, рейсы в Пекин будут открыты, но позже изначально анонсированных дат. Ещё один собеседник в «Аэрофлоте» утверждает, что компания не успела получить разрешение на начало полётов от китайских властей.
Контекст
По итогам 11 месяцев 2023 года лидером по продажам среди ноутбуков в России стал тайваньский MSI, обойдя Asus и Huawei, рассказали «Ъ» дистрибьюторы техники. Всего за январь-ноябрь, по данным «М.Видео-Эльдорадо», продано 2,9 млн устройств — на 15% больше год к году.
Объём активов иностранных клиентов на брокерских счетах в России за третий квартал 2023 года увеличился 20%, до 1,3 трлн рублей, подсчитал «Ъ» на основе данных ЦБ.
Новости предыдущего дня, 20 декабря — здесь.
Поздравляю всех с круглой датой! Столько дней отражать набеги орд либерало-геев на Родину! Ни пяди землицы русской! Ни сантиметра в жопу!
ни грамма в рот, ни сантиметра в жопу и СПИД уйдет от нас в Европу ©
надо тост! Пойду открою бутылку с байкальской водицей
Как же так?! Они же все, умываясь слезами, ползком (от голода) вернулись и умоляли пустить обратно! Да вернулось больше, чем уехало! Аль скрепным снова врали?
Видимо, некоторые вернулись с чужим ВНЖ
Ага помню помню:
-Вы всё врёти они никуда и не уезжали...
-Вы всё врёти они все уже вернулись...
Да да вернулись они б...я обратно никуда не уезжая...
"Релокантов"? - Эт что-то на языке колбасных эмигрантишек?
😱 666
Ждём 6666
Привычно и так здорово укладывается в «сверхнизкую» инфляцию что петь и танцевать хочется.
Интересно понять, в чём причина такого роста — на 435 тыс. ноутбуков за 11 месяцев?
Новые регионы?
Все пошли учиться программировать?
Меньше стали ездить за границу и покупать ноуты там?
Какие-то большие гос. тендеры, сдвинутые из 2022 на 2023?
Причина банальная до безобразия. Если не купим сейчас, то потом будет вдвое дороже и вообще не купим.
Все просто - это эффект низкой базы. В прошлом году была лютая просадка https://www.kommersant.ru/doc/5650543?from=main
"Новым регионам" сейчас до ноутбуков...
Сейчас резкий спрос роста на ИТ. Нужно же все локализовывать, уходить с вендор-локов иностранных. А мы через одного же удаленщики, я тоже в этом году обновил ноут и как раз msi.
Все таки наверно что то случилось?
Необычного не случилось ничего - кто хотел уйти ушел, а кто хотел остаться думает, как уйти.
В 666 раз вам уже повтряю: ничего не случилось.
Как же замумукали эти «критерии отечественности», ну что за дурь такая.
Пора признать что никакой отечественности нет, есть разные степени заимствования.
Так и не надо! Сколько можно бредить пытаясь всё всё на свете заново переизобрести...
666 - я молчу.
В АД
Из пункта АДЪ едет ржавый механизм и кровоточит!
Всё, 666 пришёл, уже неинтересно.
Ждём 777!
А ты торопыжка я смотрю.
Давай насладимся этим моментом. 🎉 🎁 🍾
Ага три палача с топорами...
Интересно, а с чем связан рост релокантов? С экономикой же всё хорошо, да и почти все вернулись. Да же? Ну, да?
Скорее тут точка отсчёта относительно 2021 года все же. Скорее всего ФНС пытается ещё за 2022 год добрать налогов, за 23ий ещё рановато
"Производители и дистрибьюторы ряда продовольственных товаров предупредили ритейлеров о росте цен с начала 2024 года на 5-20%"
"Всё растёт! Всё развивается!"
Авиакомпания «Россия» отменила анонсированные ранее рейсы в Пекин из Владивостока, Красноярска и Иркутска"
"компания не успела получить разрешение на начало полётов от китайских властей."
Не хотят что-бы к ним разваливающиеся в воздухе самолёты летали?
С праздником друзья!!!
DCLXVI
Очередной юбилей.
Уже 666 дней всё идёт по плану!
гигант мысли.. простой человек меню на новый год составить с трудом может, а этот на тыщу дней вперед все продумал и главное - осуществляет в точном соответствии с графиком
Спасибо за информацию, Артур!
ну наконец-то, с праздником дорогие росияне!
Есть инфа от знающего человека, что всё прекратится на 1488-й день. А сейчас нужно только потерпеть.
Случаем не будет 2030 годом?)
Так сказать, никто не уйдёт без подарка
777
Six six six the numbet of the beast.
Six six six the one for you and me.
А вы знали, что если перевернуть число 999, то получится 666. Круто, да?
Для фанатов цифр, которые тут праздник устроили, пусть лучше счетчик бежит. Чем класть ребят для каких то побед. Да и победы не нужны. Взять Киев, чтобы его потом двадцать лет восстанавливать и скакунов кормит ... нет нужно это.