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Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 декабря: доллар — 90,40 рубля (на 32 копейки больше, чем 20 декабря), евро — 99,04 рубля (на 47 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:35 мск: доллар — 90,74 рубля, евро — 99,75 рубля.

Курсы на Forex на 7:36 мск: доллар — 90,48 рубля, евро — 99,04 рубля.

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Кто и как адаптируется

Принадлежащий МТС разработчик телеком-оборудования «Иртея» запустит производство базовых станций 5G и 4G на мощностях томского завода «Микран», пишет «Ъ». В 2024 году стороны планируют выпустить до тысячи станций, а в перспективе — «5-10 тысяч ежегодно». Спрос на продукцию будет зависеть от регулирования рынка и критериев отечественности, говорят эксперты: пока доля зарубежных компонентов в технике «Иртеи» превышает 90%.

ФНС начала опрашивать россиян по поводу соблюдения валютного законодательства, рассказали «Ведомостям» юристы и налоговые консультанты. Среди прочего, инспекторы просят информацию о наличии гражданства или ВНЖ других стран. Раньше служба не запрашивала эти данные о потенциальных обладателей зарубежных счетов. Эксперты связывают изменения с ростом числа релокантов и прекращением обмена налоговой информацией с «недружественными».

Группа «Арнест», которая в начале 2023 года купила завод Oriflame в России, планирует запустить на нём контрактное производство для российских косметических брендов, заявил РБК президент компании Алексей Сагал. По его словам, за два года доля российских производителей в заказах выросла с 30% до 70%.

Какие есть проблемы и трудности

Производители и дистрибьюторы ряда продовольственных товаров предупредили ритейлеров о росте цен с начала 2024 года на 5-20%, узнал «Ъ». Речь идёт молочной продукции, кофе, безалкогольных напитках, рисе, кондитерских изделиях и других продуктах. Компании указывают на подорожание импортного сырья из-за роста курсов валют, и увеличении более чем на треть стоимости перевозок внутри страны.

Авиакомпания «Россия» отменила анонсированные ранее рейсы в Пекин из Владивостока, Красноярска и Иркутска, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в перевозчике. По словам одного из них, рейсы в Пекин будут открыты, но позже изначально анонсированных дат. Ещё один собеседник в «Аэрофлоте» утверждает, что компания не успела получить разрешение на начало полётов от китайских властей.

Контекст

По итогам 11 месяцев 2023 года лидером по продажам среди ноутбуков в России стал тайваньский MSI, обойдя Asus и Huawei, рассказали «Ъ» дистрибьюторы техники. Всего за январь-ноябрь, по данным «М.Видео-Эльдорадо», продано 2,9 млн устройств — на 15% больше год к году.

Объём активов иностранных клиентов на брокерских счетах в России за третий квартал 2023 года увеличился 20%, до 1,3 трлн рублей, подсчитал «Ъ» на основе данных ЦБ.

Новости предыдущего дня, 20 декабря — здесь.