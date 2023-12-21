{"id":14199,"url":"\/distributions\/14199\/click?bit=1&hash=aa915fa16b7f9ae3565e04f5702d216b224cc499d0d00d54b70d8a84c59c0560","title":"\u0422\u0435\u0431\u0435 \u0431\u044b \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043d\u0438\u043b \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0426\u0443\u043a\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0433 ","buttonText":"\u041a\u043e\u043c\u0443, \u043c\u043d\u0435?","imageUuid":"966d37c5-0cba-5886-afd2-7bc9d3d4b4a0"}
Деньги
Артур Томилко

День 666: продажи ноутбуков в России за январь-ноябрь 2023-го выросли на 15% год к году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото ТАСС

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 декабря: доллар — 90,40 рубля (на 32 копейки больше, чем 20 декабря), евро — 99,04 рубля (на 47 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:35 мск: доллар — 90,74 рубля, евро — 99,75 рубля.

Курсы на Forex на 7:36 мск: доллар — 90,48 рубля, евро — 99,04 рубля.

Кто и как адаптируется

Принадлежащий МТС разработчик телеком-оборудования «Иртея» запустит производство базовых станций 5G и 4G на мощностях томского завода «Микран», пишет «Ъ». В 2024 году стороны планируют выпустить до тысячи станций, а в перспективе — «5-10 тысяч ежегодно». Спрос на продукцию будет зависеть от регулирования рынка и критериев отечественности, говорят эксперты: пока доля зарубежных компонентов в технике «Иртеи» превышает 90%.

ФНС начала опрашивать россиян по поводу соблюдения валютного законодательства, рассказали «Ведомостям» юристы и налоговые консультанты. Среди прочего, инспекторы просят информацию о наличии гражданства или ВНЖ других стран. Раньше служба не запрашивала эти данные о потенциальных обладателей зарубежных счетов. Эксперты связывают изменения с ростом числа релокантов и прекращением обмена налоговой информацией с «недружественными».

Группа «Арнест», которая в начале 2023 года купила завод Oriflame в России, планирует запустить на нём контрактное производство для российских косметических брендов, заявил РБК президент компании Алексей Сагал. По его словам, за два года доля российских производителей в заказах выросла с 30% до 70%.

Какие есть проблемы и трудности

Производители и дистрибьюторы ряда продовольственных товаров предупредили ритейлеров о росте цен с начала 2024 года на 5-20%, узнал «Ъ». Речь идёт молочной продукции, кофе, безалкогольных напитках, рисе, кондитерских изделиях и других продуктах. Компании указывают на подорожание импортного сырья из-за роста курсов валют, и увеличении более чем на треть стоимости перевозок внутри страны.

Купить рекламу Отключить

Авиакомпания «Россия» отменила анонсированные ранее рейсы в Пекин из Владивостока, Красноярска и Иркутска, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в перевозчике. По словам одного из них, рейсы в Пекин будут открыты, но позже изначально анонсированных дат. Ещё один собеседник в «Аэрофлоте» утверждает, что компания не успела получить разрешение на начало полётов от китайских властей.

Контекст

По итогам 11 месяцев 2023 года лидером по продажам среди ноутбуков в России стал тайваньский MSI, обойдя Asus и Huawei, рассказали «Ъ» дистрибьюторы техники. Всего за январь-ноябрь, по данным «М.Видео-Эльдорадо», продано 2,9 млн устройств — на 15% больше год к году.

Объём активов иностранных клиентов на брокерских счетах в России за третий квартал 2023 года увеличился 20%, до 1,3 трлн рублей, подсчитал «Ъ» на основе данных ЦБ.

Новости предыдущего дня, 20 декабря — здесь.

#новости

4.7K показов
1.9K открытий
0
66 комментариев
Написать комментарий...
 Иванов Иван

Поздравляю всех с круглой датой! Столько дней отражать набеги орд либерало-геев на Родину! Ни пяди землицы русской! Ни сантиметра в жопу!

Ответить
Развернуть ветку
Dery

ни грамма в рот, ни сантиметра в жопу и СПИД уйдет от нас в Европу ©

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
illusive man

надо тост! Пойду открою бутылку с байкальской водицей

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Эксперты связывают изменения с ростом числа релокантов

Как же так?! Они же все, умываясь слезами, ползком (от голода) вернулись и умоляли пустить обратно! Да вернулось больше, чем уехало! Аль скрепным снова врали?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Видимо, некоторые вернулись с чужим ВНЖ

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Ага помню помню:
-Вы всё врёти они никуда и не уезжали...
-Вы всё врёти они все уже вернулись...
Да да вернулись они б...я обратно никуда не уезжая...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Виктор Петров

"Релокантов"? - Эт что-то на языке колбасных эмигрантишек?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Александр Кудин

😱 666

Ответить
Развернуть ветку
Бомж

Ждём 6666

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вадим Д.
Производители ... предупредили ритейлеров о росте цен с начала 2024 года на 5-20%

Привычно и так здорово укладывается в «сверхнизкую» инфляцию что петь и танцевать хочется.

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev
продано 2,9 млн устройств — на 15% больше год к году

Интересно понять, в чём причина такого роста — на 435 тыс. ноутбуков за 11 месяцев?

Новые регионы?

Все пошли учиться программировать?

Меньше стали ездить за границу и покупать ноуты там?

Какие-то большие гос. тендеры, сдвинутые из 2022 на 2023?

Ответить
Развернуть ветку
Ага Угу

Причина банальная до безобразия. Если не купим сейчас, то потом будет вдвое дороже и вообще не купим.

Ответить
Развернуть ветку
Davidov Alexander

Все просто - это эффект низкой базы. В прошлом году была лютая просадка https://www.kommersant.ru/doc/5650543?from=main

Ноутбуки поредели
Продажи устройств упали более чем на 30%
www.kommersant.ru
Ответить
Развернуть ветку
КакЦапля

"Новым регионам" сейчас до ноутбуков...

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот
Интересно понять, в чём причина такого роста — на 435 тыс. ноутбуков за 11 месяцев?

Сейчас резкий спрос роста на ИТ. Нужно же все локализовывать, уходить с вендор-локов иностранных. А мы через одного же удаленщики, я тоже в этом году обновил ноут и как раз msi.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Колян

Все таки наверно что то случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Необычного не случилось ничего - кто хотел уйти ушел, а кто хотел остаться думает, как уйти.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

В 666 раз вам уже повтряю: ничего не случилось.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
доля зарубежных компонентов в технике «Иртеи» превышает 90%

Как же замумукали эти «критерии отечественности», ну что за дурь такая.
Пора признать что никакой отечественности нет, есть разные степени заимствования.

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

Так и не надо! Сколько можно бредить пытаясь всё всё на свете заново переизобрести...

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Илья Попов

666 - я молчу.

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Natural Phobia

В АД

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Из пункта АДЪ едет ржавый механизм и кровоточит!

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вадим Д.

Всё, 666 пришёл, уже неинтересно.
Ждём 777!

Ответить
Развернуть ветку
Иванов Иван

А ты торопыжка я смотрю.
Давай насладимся этим моментом. 🎉 🎁 🍾

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Премудрый пискарь

Ага три палача с топорами...

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Продюсер душнила

Интересно, а с чем связан рост релокантов? С экономикой же всё хорошо, да и почти все вернулись. Да же? Ну, да?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Скорее тут точка отсчёта относительно 2021 года все же. Скорее всего ФНС пытается ещё за 2022 год добрать налогов, за 23ий ещё рановато

Ответить
Развернуть ветку
Премудрый пискарь

"Производители и дистрибьюторы ряда продовольственных товаров предупредили ритейлеров о росте цен с начала 2024 года на 5-20%"
"Всё растёт! Всё развивается!"

Авиакомпания «Россия» отменила анонсированные ранее рейсы в Пекин из Владивостока, Красноярска и Иркутска"
"компания не успела получить разрешение на начало полётов от китайских властей."
Не хотят что-бы к ним разваливающиеся в воздухе самолёты летали?

С праздником друзья!!!

Ответить
Развернуть ветку
Егор Константинов

DCLXVI

Ответить
Развернуть ветку
Blog Er
Ответить
Развернуть ветку
Hox

Очередной юбилей.
Уже 666 дней всё идёт по плану!

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

гигант мысли.. простой человек меню на новый год составить с трудом может, а этот на тыщу дней вперед все продумал и главное - осуществляет в точном соответствии с графиком

Ответить
Развернуть ветку
Татьяна Викторовна Алексейцева

Спасибо за информацию, Артур!

Ответить
Развернуть ветку
Dery

ну наконец-то, с праздником дорогие росияне!

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Есть инфа от знающего человека, что всё прекратится на 1488-й день. А сейчас нужно только потерпеть.

Ответить
Развернуть ветку
Polizist

Случаем не будет 2030 годом?)

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов
о росте цен с начала 2024 года на 5-20%

Так сказать, никто не уйдёт без подарка

Ответить
Развернуть ветку
Mike Amir

777

Ответить
Развернуть ветку
Подментованный кот

Six six six the numbet of the beast.
Six six six the one for you and me.

Ответить
Развернуть ветку
Pixel

А вы знали, что если перевернуть число 999, то получится 666. Круто, да?

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Для фанатов цифр, которые тут праздник устроили, пусть лучше счетчик бежит. Чем класть ребят для каких то побед. Да и победы не нужны. Взять Киев, чтобы его потом двадцать лет восстанавливать и скакунов кормит ... нет нужно это.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
63 комментария
Раскрывать всегда
null