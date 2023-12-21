ФНС начала запрашивать у россиян данные о ВНЖ и гражданстве других стран — «Ведомости» Статьи редакции
В своих запросах ведомство указывает, что сведения нужны для осуществления валютного контроля.
- О новых требованиях ФНС «Ведомостям» рассказали юристы и налоговые консультанты, клиенты которых получили от службы анкеты о соблюдении валютного законодательства с просьбой предоставить данные за 2022 год.
- Среди документов, которые ведомство запрашивает — копии российского и загранпаспорта, копии документов о наличии гражданства или ВНЖ другой страны, а также выписки с иностранных банковских счетов и сведения о зарубежных валютных операциях.
- ФНС в своих запросах отмечает, что данные собираются в соотвествии с законом «О валютном регулировании и валютном контроле», который позволяет налоговой проводить проверки резидентов и нерезидентов, связанные с валютными операциями. За непредоставление сведений, согласно Налоговому кодексу, можно получить штраф 5000 рублей.
- Налоговая и раньше запрашивала у граждан сведения о счетах в иностранных банках, но данные о ВНЖ или гражданстве другой страны до этого не требовались, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Изменения могут быть связаны с ростом числа релокантов и прекращением обмена налоговой информацией с частью стран, в том числе популярными у состоятельных россиян США, Великобританией и Швейцарией.
- Сведения о миграционном статусе налогоплательщика нужны ФНС для определения его резидентства и выявления валютных счетов в других странах, говорит юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите. Часто сам факт наличия паспорта или ВНЖ иностранного государства может говорить об инвестициях, наличии недвижимости, бизнеса или других активов, которые подлежат декларированию и облагаются налогами в России.
- В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, согласно которым c 2024 года к резидентам и нерезидентам будет применяться одинаковая система начисления НДФЛ по ставке 13 или 15% (если годовой доход превышает 5 млн рублей). Платить налог также будут должны и те российские нерезиденты, которые по договору работают не в России (сейчас им это делать не нужно).
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Поместили бы сразу после заголовка — время бы стольким людям сэкономили.
Когда открывал счёт в иностранном банке изучил этот вопрос и там действительно всё сделано так, что выгоднее не уведомлять.
Если ты не уведомил, то штраф 5000 рублей.
Если уведомил, то: может прийти штраф, что уведомил на 1 день позже срока, может прийти штраф, что не сдал очередную выписку (там после того, как ты рассказал, что у тебя есть счёт в иностранном банке, нужно регулярно отчитываться о движении денежных средств по иностранному счёту), может прийти штраф, что сдал очередную выписку невовремя, ну и нужно уведомлять о закрытии счёта. В общем, за каждое нарушение процедуры потом платишь те же 5 000 рублей. Вместо того, чтобы один раз, когда и если узнают о твоём иностранном счёте, заплатить этот же штраф.
Большинство россиян открывают карты в Казахстане/Киргизии, и каждый банк там создает кучу счетов. Например Фридом при открытии даже доп карты создает 8 счетов
Все верно, тот есть штраф уже 40000 руб.
у СНГ вроде обмен с РФ информацией
Если остаток на конец отчётного периода более 600 т.р. и обороты за год более 600 т.р, то надо отчитываться о движении и остатке, если меньше, то не надо. Это для стран входящих в евразийский союз. Для других стран да.
Я в прошлом уведомил и в этом подавал первый отчет.
На деле всё не так сложно. А вот если не подавать отчёт, а ФНС сама как-то о счетах прознает (договорится внезапно об обмене налоговой информацией, например), то там, по-моему, можно налететь на какой-то неслабый штраф в виде немаленького процента от суммы, которая лежит на зарубежном счёте.
А потом запросят выписку по счету у банка и начислят налог на все движения средств.
эта честь досталась вам)
У чиновников уже проверили?
Ну ответят "да". И что?
да, у них все в полном порядке
Просто семья за рубежом
Все потому что западные "партнеры" водили нас за нос. На-ду-ли!
Тут, вишь, не только западные — тут за своими глаз да глаз нужен. Ох, неспроста власть в России на протяжении стольких веков считает своим главным врагом собственный народ.
Уже бегу предоставлять, аж пятки сверкают)))
Реакция понятная, но у этих гопников есть (в теории) широкий арсенал всевозможных гадостей, которые они могут применить к тем, кто "не предоставит"
За квартиру в Италии я должна платить налоги РФ? 😳
А вы хотите что б было как в Америке?
Хз а как в Америке?
Следующим этапом будет закошмаривание владельцев недвижимости, IMHO
Если есть сложности, то скиньте мне, я схожу за Вас заплачу))
😆
неплохо живёте
Ну если квартира на отшибе за 30к евро на последние сбережения - неплохо живёте, то да😜
Зато как звучит: квартира в Италии!
Она реально не дает никаких преимуществ при получении даже туристическое визы?
Свой состав уже проверили полностью?
ФНС начала выпрашивать....
Пять тыщ рублей-то не лишние.
"Налоговому кодексу, можно получить штраф 5000 рублей." - ну это уже не в какие ворота, пойду сдаваться
Платить налог также будут должны и те российские нерезиденты, которые по договору работают не в России (сейчас им это делать не нужно). А вот этот момент можно поподробнее ???
Это называется «с миру по нитке»)
Если у тебя гражданство РФ, то платишь налог на прибыль 13-15%, не имея значения в какой стране зарабатываешь (т.е. делишь часть прибыли между странами там где работаешь и гражданством, вот такой налог за гражданство и его бонусы)
запахло жареным, ребят
Всех хотят контролировать и везде хотят заработать, начали бы с чиновников заработали миллиарды.
Да-да, в рамках операции "Пчёлы против мёда".
Кто-то планирует оповещать налоговую по движению средств, балансу?
Конец года. Тут у всех наверно куча счетов.
Речь про ЕАЭС, если подавали данные об открытии.
Я вот задумался... оборот был копейки, где-то не было, по текущему курсу если считать остаток, то видимо должен заявить расход/приход/остаток.
Но неохота палить и лишний раз привлекать внимание, и считать эти копейки, плюс, минус, по всему году...
Кто что думает?
Не понял чутка, у кого и когда эти сведения запрашивают? У самозанятых? У работодателя? У чела, если сам сдаёт 3 ндфл?
И что мешает сказать правду о внж или гражданстве, но соврать об имуществе? Да, живу в буржуинии, денег нет, живу под мостом в коробке, ем с помойки, прям как по первому показывали. Подкиньте пособие.