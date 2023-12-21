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Артур Томилко

ФНС начала запрашивать у россиян данные о ВНЖ и гражданстве других стран — «Ведомости» Статьи редакции

В своих запросах ведомство указывает, что сведения нужны для осуществления валютного контроля.

  • О новых требованиях ФНС «Ведомостям» рассказали юристы и налоговые консультанты, клиенты которых получили от службы анкеты о соблюдении валютного законодательства с просьбой предоставить данные за 2022 год.
  • Среди документов, которые ведомство запрашивает — копии российского и загранпаспорта, копии документов о наличии гражданства или ВНЖ другой страны, а также выписки с иностранных банковских счетов и сведения о зарубежных валютных операциях.
  • ФНС в своих запросах отмечает, что данные собираются в соотвествии с законом «О валютном регулировании и валютном контроле», который позволяет налоговой проводить проверки резидентов и нерезидентов, связанные с валютными операциями. За непредоставление сведений, согласно Налоговому кодексу, можно получить штраф 5000 рублей.
  • Налоговая и раньше запрашивала у граждан сведения о счетах в иностранных банках, но данные о ВНЖ или гражданстве другой страны до этого не требовались, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Изменения могут быть связаны с ростом числа релокантов и прекращением обмена налоговой информацией с частью стран, в том числе популярными у состоятельных россиян США, Великобританией и Швейцарией.
  • Сведения о миграционном статусе налогоплательщика нужны ФНС для определения его резидентства и выявления валютных счетов в других странах, говорит юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите. Часто сам факт наличия паспорта или ВНЖ иностранного государства может говорить об инвестициях, наличии недвижимости, бизнеса или других активов, которые подлежат декларированию и облагаются налогами в России.
  • В июле 2023 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, согласно которым c 2024 года к резидентам и нерезидентам будет применяться одинаковая система начисления НДФЛ по ставке 13 или 15% (если годовой доход превышает 5 млн рублей). Платить налог также будут должны и те российские нерезиденты, которые по договору работают не в России (сейчас им это делать не нужно).

#новости #фнс

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 Император Нолимоций
За непредоставление сведений, согласно Налоговому кодексу, можно получить штраф 5000 рублей.

Поместили бы сразу после заголовка — время бы стольким людям сэкономили.

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Алeкcандр Блoxин

Когда открывал счёт в иностранном банке изучил этот вопрос и там действительно всё сделано так, что выгоднее не уведомлять.

Если ты не уведомил, то штраф 5000 рублей.
Если уведомил, то: может прийти штраф, что уведомил на 1 день позже срока, может прийти штраф, что не сдал очередную выписку (там после того, как ты рассказал, что у тебя есть счёт в иностранном банке, нужно регулярно отчитываться о движении денежных средств по иностранному счёту), может прийти штраф, что сдал очередную выписку невовремя, ну и нужно уведомлять о закрытии счёта. В общем, за каждое нарушение процедуры потом платишь те же 5 000 рублей. Вместо того, чтобы один раз, когда и если узнают о твоём иностранном счёте, заплатить этот же штраф.

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Aleksandr Radchenko

Большинство россиян открывают карты в Казахстане/Киргизии, и каждый банк там создает кучу счетов. Например Фридом при открытии даже доп карты создает 8 счетов

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Alex Lee

Все верно, тот есть штраф уже 40000 руб.

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Dmitrii Alekseevich

у СНГ вроде обмен с РФ информацией

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Alex Lee

Если остаток на конец отчётного периода более 600 т.р. и обороты за год более 600 т.р, то надо отчитываться о движении и остатке, если меньше, то не надо. Это для стран входящих в евразийский союз. Для других стран да.

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Император Нолимоций

Я в прошлом уведомил и в этом подавал первый отчет.

На деле всё не так сложно. А вот если не подавать отчёт, а ФНС сама как-то о счетах прознает (договорится внезапно об обмене налоговой информацией, например), то там, по-моему, можно налететь на какой-то неслабый штраф в виде немаленького процента от суммы, которая лежит на зарубежном счёте.

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Alex R

А потом запросят выписку по счету у банка и начислят налог на все движения средств.

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Евгений Васильев

эта честь досталась вам)

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Ушлый продаван

У чиновников уже проверили?

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Алeкcандр Блoxин

Ну ответят "да". И что?

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Тучка

да, у них все в полном порядке

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Миру мир

Просто семья за рубежом

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Колян

Все потому что западные "партнеры" водили нас за нос. На-ду-ли!

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Император Нолимоций

Тут, вишь, не только западные — тут за своими глаз да глаз нужен. Ох, неспроста власть в России на протяжении стольких веков считает своим главным врагом собственный народ.

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Den Bratishko

Уже бегу предоставлять, аж пятки сверкают)))

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Aina Timo / wdroid.net

Реакция понятная, но у этих гопников есть (в теории) широкий арсенал всевозможных гадостей, которые они могут применить к тем, кто "не предоставит"

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Ирина Артюхова

За квартиру в Италии я должна платить налоги РФ? 😳

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Колян

А вы хотите что б было как в Америке?

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Ирина Артюхова

Хз а как в Америке?

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Aina Timo / wdroid.net

Следующим этапом будет закошмаривание владельцев недвижимости, IMHO

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Otabek Khamdamov

Если есть сложности, то скиньте мне, я схожу за Вас заплачу))

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Ирина Артюхова

😆

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Windavoz

неплохо живёте

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Ирина Артюхова

Ну если квартира на отшибе за 30к евро на последние сбережения - неплохо живёте, то да😜

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Andrey Gordeev

Зато как звучит: квартира в Италии!

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Миру мир

Она реально не дает никаких преимуществ при получении даже туристическое визы?

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Вадим Д.

Свой состав уже проверили полностью?

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Windavoz

ФНС начала выпрашивать....

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Слегка Придурковатый

Пять тыщ рублей-то не лишние.

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ISultan Qostanai

"Налоговому кодексу, можно получить штраф 5000 рублей." - ну это уже не в какие ворота, пойду сдаваться

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OZZ

Платить налог также будут должны и те российские нерезиденты, которые по договору работают не в России (сейчас им это делать не нужно). А вот этот момент можно поподробнее ???

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Otabek Khamdamov

Это называется «с миру по нитке»)

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Ольга Селиванова

Если у тебя гражданство РФ, то платишь налог на прибыль 13-15%, не имея значения в какой стране зарабатываешь (т.е. делишь часть прибыли между странами там где работаешь и гражданством, вот такой налог за гражданство и его бонусы)

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Виктор Толоконников

запахло жареным, ребят

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ArtYk.inTrade

Всех хотят контролировать и везде хотят заработать, начали бы с чиновников заработали миллиарды.

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Михаил Стерлин

Да-да, в рамках операции "Пчёлы против мёда".

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Ware Wow

Кто-то планирует оповещать налоговую по движению средств, балансу?
Конец года. Тут у всех наверно куча счетов.

Речь про ЕАЭС, если подавали данные об открытии.
Я вот задумался... оборот был копейки, где-то не было, по текущему курсу если считать остаток, то видимо должен заявить расход/приход/остаток.

Но неохота палить и лишний раз привлекать внимание, и считать эти копейки, плюс, минус, по всему году...

Кто что думает?

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Zamir Saidov

Не понял чутка, у кого и когда эти сведения запрашивают? У самозанятых? У работодателя? У чела, если сам сдаёт 3 ндфл?
И что мешает сказать правду о внж или гражданстве, но соврать об имуществе? Да, живу в буржуинии, денег нет, живу под мостом в коробке, ем с помойки, прям как по первому показывали. Подкиньте пособие.

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