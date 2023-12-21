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Маша Цепелева

Сервис для проверки документов и приложение для парковки попали в рейтинг самых перспективных стартапов по версии Forbes Статьи редакции

В список вошли стартапы российских основателей, развивающиеся за рубежом и в России.

Forbes cоставил рейтинг из 10 самых перспективных стартапов 2023 года. В экспертный совет вошли партнёр фонда Leta Capital Сергей Топоров, принципал фонда R136 Ventures Денис Ефремов, руководитель фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская, сооснователь венчурных клубов «Синдикат» и AngelsDeck Сергей Дашков и другие инвесторы.

Критерии выбора: максимальный размер привлечённых инвестиций — $30 млн, проект основан выходцами из России после 2017 года, оценка — до $1 млрд. В список вошли стартапы, набравшие наибольшее количество голосов экспертов.

  • Truv — сервис помогает компаниям проверять доход или историю трудоустройства человека, данные могут понадобиться банкам для одобрения кредита или предприятиям при поиске новых сотрудников. Основали в 2020 году в США Кирилл Клоков и Илья Четверкин. Привлёк $28,5 млн, оценка в последнем раунде в 2022-м составила $100 млн.
  • Apron — автоматизирует бухгалтерию для малого и среднего бизнеса по подписке. Основал в 2021-м в Великобритании бывший глава финтех-компании Revolut в России Богдан Узбеков. Привлёк $20,1 млн.
  • Polyn Technology — разрабатывает нейроморфные чипы, которые действуют по принципу человеческого мозга и в отличие от обычных процессоров могут хранить и обрабатывать данные в одном месте. Основали в 2019 году кандидат физико-математических наук Дмитрий Годовский, серийные предприниматели Александр Тимофеев и Борис Маслов и бывший управляющий партнёр фонда Bright Capital Валерий Кривенко. Штаб-квартире в Израиле. Привлёк $15 млн.
  • Careerist — платформа с ИТ-курсами, пользователи оплачивают обучение после того, как найдут работу, выплачивая процент от зарплаты в течение 18 месяцев. Основали Максим Глубочанский, Иван Цыбаев, Максим Гусаков в США в 2019 году. Привлёк $9,4 млн.
  • Qummy — делает «умные» печи, они сканируют QR-коды продуктов на упаковке замороженных блюд и решают, при каком режиме их нужно доводить до готовности. Есть фабрика в Краснодаре, офисы в Краснодаре и Москве. Привлёк $7 млн c 2019 года.
  • Whizz — сервис сдачи в аренду по подписке электровелосипедов, основные клиенты — курьеры. В подписку входит обслуживание и ремонт. Основали Ксения Прока, Алексей Миронов и Артём Сербовка в США в 2022 году. Привлёк $4,5 млн.
  • «Бери заряд!» — размещает в ресторанах, ТЦ и других местах автоматы с переносными аккумуляторами, их можно арендовать за 100 рублей в час (в первый час) или 200 рублей в сутки. Основал Кирилл Кулаков в 2018 году. Развивается в России и странах СНГ. Привлёк 340 млн рублей.
  • HRlink — позволяет компаниям удалённо подписывать документы с сотрудниками и самозанятыми. Основали Дмитрий Аржевский, Александр Моносов, Александр Семенов, Анна Корчминская, Дмитрий Махлин в 2020 году. Привлёк 100 млн рублей.
  • Parkly — приложение для поиска, бронирования и оплаты парковок в ТЦ, аэропортах, на вокзалах и в других местах. Основали в 2020 году бывший технический лиректор «Авито» Роман Павлушко, бывший коммерческий директор сети коворкингов WeWork Дмитрий Копылов и юрист Дмитрий Михайлов. Привлёк $700 тысяч.
  • AppMagic — сервис аналитики мобильных приложений, позволяет анализировать долю рынка, доходы и другие метрики. Запустил в 2018 году Максим Саморуков, штаб-квартира в США. Привлёк $200 тысяч.
Фото «Москва-Сити»

#новости

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11 комментариев
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 Джон Первый

Все проекты крутые
"Бери заряд" правда не ожидал здесь увидеть

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Ale K

Как по мне мертворождённой проект

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Довольный

Я вообще думал этим никто не пользуется. Сейчас не так сложно где-то розетку найти

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Дмитрий Шулаев

возможно цикл клиента 1 раз воспользоваться в жизни

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Костя Маслов

Такая себе контора, столько историй про них плохих слышал.

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Тоже хочу

В России настолько пусто со стартапами, что в Forbes попадает самое дно

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Борис

Ну не все из этих проектов дно
По крайней мере идеи актуальные

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Тоже хочу

Вообще не актуальные. Мелкий фукнкционал, который невозможно мастабировать. Есдинственнсый проект "Бери заряд" и то, сомнительного успеха, т.к. оснвная заслуга, что каким-то образом договорились с метро натыкать свои девайсы. И все, тупик - роста больше нет.

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Дмитрий Зима

меня HRlink удивил. Они решили потягаться с 1С, Контуром, сбисом и другими монстрами на этом рынке? Тяжело будет

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Александр Козлович

Их сегмент - КЭДО, там почти не используется КЭП (лишь для администраторов системы), только ПЭП. Следовательно, меньше бюрократии. Мы его себе внедрили во времена пандемии 2020 года. Меньше чем за месяц после подписания договора с учётом легкого брендирования. Было сложно и дорого подписывать кадровые документы в условиях удаленной работы.

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Тоже хочу

у меня на дохлом сайте посещений и то больше

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8 комментариев
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