Anthropic, основанный выходцами из OpenAI, ведёт переговоры о привлечении $750 млн — СМИ Статьи редакции
Оценка стартапа может вырасти до $18,4 млрд — больше чем в четыре раза, чем в мае 2023 года.
- По данным The Information, сейчас оценка стартапа составляет $15 млрд, по итогам раунда она превысит $18 млрд. Источники Reuters, CNBC и Bloomberg уточняют: оценка вырастет до $18,4 млрд.
- Раунд пока не завершён, но возглавит его венчурный фонд Menlo Ventures, говорят источники. Другие детали пока неизвестны, Anthropic и Menlo Ventures отказались от комментариев.
- Anthropic основал в 2021 году бывший директор по исследованиям в OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Стартап разрабатывает аналог ChatGPT — чат-бота Claude.
- В начале 2023 года Google вложила в проект более $300 млн. В мае он привлёк ещё $450 млн от разных компаний, в том числе и Google. Общие инвестиции последней без учёта новых вливаний Bloomberg оценило в $550 млн. В сентябре в Anthropic вложилась Amazon — $1,25 млрд в обмен на миноритарную долю. В октябре в компанию инвестировала Google — ещё $2 млрд. Из них $500 млн она вложила сразу, а остальные $1,5 млрд Anthropic будет получать постепенно.
- По подсчётам Axios, в мае оценка стартапа составляла свыше $4 млрд, но сам он её не комментировал. Уже в октябре он рассчитывал на оценку в $20-30 млрд, писало The Information со ссылкой на источники. Оно же рассказало, что по итогам 2023 года Anthropic планирует выручить $200 млн, а в 2024-м — $500 млн. Для сравнения: ожидаемая выручка OpenAI за 2023 год может превысить $1 млрд.
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Чот так и не смог слёту в этом Клоде зарегистрироваться. Опять вот эти телефоны забугорные покупать, изворачиваться. Да заебало.
Это какое-то безумие. Стартап стоимостью $18 млрд.
Все боятся опоздать, и вкладываются во все, где есть добавка AI или GPT.